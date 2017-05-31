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Зачем Украина забанилась и в чем "русские ресурсы" действительно виноваты

15:1831.05.2017
(обновлено: 15:26 31.05.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание интернет-компании Яндекс на улице Льва Толстого в МосквеЗдание интернет-компании Яндекс на улице Льва Толстого в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нюра Н. Берг

Политические украинцы — креативный и крайне изобретательный народ. После Майдана они быстро освоили двоемыслие, приняли идею о том, что с тарифами по тысяче жить значительно приятнее, чем по двести; что колбаса по пятьсот дешевле, чем по сто; что гражданские свободы, обеспеченные людьми в балаклавах с автоматами для людей в балаклавах с автоматами, намного шикарнее, чем просто умеренные свободы для всех. Они всегда находят правильные объяснения причин стремительно падающего качества жизни и продолжают приговаривать: "Зато мы выгнали Януковича!"

Социальная сеть Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СМИ узнали о закрытии украинского офиса "ВКонтакте"
Видимо, Януковичу нужно было просто поднять цены и тарифы, разбить дороги, закрыть заводы, отменить здравоохранение и отобрать у опекаемого им народа всякие вольности в виде российских телеканалов, книг и социальных сетей вкупе с почтовыми и поисковыми ресурсами. Он не догадался сделать это самостоятельно, поэтому народ вышел на Майдан и добился достижения означенных целей методом решительной и кровавой борьбы.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве. Февраль 2014 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве. Февраль 2014 года

Да, так вот. Не успела украинская власть отсечь публику от любимых ею (публикой) уютных "ВКонтактиков" и "Одноклассников", якобы под завязку наполненных антиукраинским контентом, как тут же начались обыски в местном, украинском "Яндексе". И не просто обыски, а в рамках уголовного дела по обвинению в государственной измене (каким образом иностранная компания, структурным подразделением которой является украинское представительство, может изменить чужой родине, лучше разъяснят юристы, когда выйдут из паралича).

Уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Украинский омбудсмен считает запрет соцсетей нарушением прав на приватность
Главному русскоязычному поисковику вменяют мало того что предлагаемый противнику инструментарий для нападения северной орды на Киев по навигационным картам "Яндекса", но и присвоение данных украинских пользователей для дальнейших злокозненных с ними манипуляций. То есть якобы "Яндекс" передает их российским спецслужбам, и уже те используют их "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций" на Украине. Так говорит СБУ.

В связи с этим возникла крайняя необходимость пресечь зраду. В ходе обысков извлечены серверы и документация в Киеве и Одессе, чтобы проверить координацию противоправной деятельности "Яндекса" с российскими спецслужбами.

Собственно, претензии к поисковику у СБУ имелись и раньше. В частности, украинская спецслужба страшно обиделась на "Яндекс" еще год назад, когда требовала у него обеспечить доступ к почтовому ящику одного из организаторов крестного хода на Украине. Многолюдная акция украинских православных была воспринята украинской демократической властью едва ли не как вражеская диверсия и, как водится, в отношении организаторов открыли дело о посягательстве на территориальную целостность.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Помощник Путина прокомментировал ситуацию с Яндексом на Украине
"Яндекс" в выдаче отказал, и СБУ обратилась в суд. Интересно, что и суд отказал украинским чекистам, но, как говорится, они затаили в душе некоторое хамство.

И вот час пробил.

"Яндекс", конечно, выступил с официальным дезавуированием всех предъявленных обвинений, и теперь нас всех ожидает увлекательная судебная тяжба.

Тем временем практически все провайдеры, для порядка выступив с аккуратно-запальчивыми заявлениями, отключили доступ к "Яндексу" и почтовому сервису Mail.Ru, не дав людям даже времени проверить свои ящики, почистить их, сохранить всю необходимую информацию и переадресовать корреспонденцию на дозволенные ресурсы. Это вам не при Януковиче права качать, тут все серьезно. За каждым действием демократической европейской власти маячит патриот в балаклаве с битой и автоматом.
Mail.Ru, кстати, свой офис из Киева увела тихо, без шума и пыли, еще в 2014-м, а так бы и они встречали сегодня отряды эсбэушников с обысками.

© РИА НовостиЗаблокированное мобильное приложение Mail.ru на Украине
© РИА Новости
Заблокированное мобильное приложение Mail.ru на Украине

Пока украинское государство ведет запэклу боротьбу (ожесточенную борьбу) с "Яндексом", посмотрим, как эта компания работала на Украине в майданно-постмайданный период.

Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Фото : Bibikoff
"За ведение гибридной войны": Украина открыла уголовное дело против России
Собственно, все компании информационного направления оказываются в стране примерно в одной и той же ситуации — они обязаны демонстрировать ультимативную лояльность даже не государству как таковому, а оседлавшему его нацистскому отребью. Российские же по происхождению компании вынуждены были делать это с удвоенным рвением, если хотели оставаться на рынке. Им недостаточно было абсолютно скрупулезно исполнять украинские законы. Им требовалось бежать впереди паровоза с проявлениями поддержки всех новаций гражданского общества. Некоторые ограничивались формальным следованием этим установлениям, но вот, скажем, украинский "Яндекс" был лучшим учеником в школе.

Второго мая 2014 года его руководитель, одессит Сергей Петренко, радостно объявил у себя в Facebook, что Одессу зачистили. Пан Петренко был ярым майданщиком, как и значительная часть его коллектива. Чего не хватало этим господам, понять решительно невозможно — компания росла, работала свободно, ее сотрудники имели высоченные зарплаты и карьерные перспективы, с обысками к ним никто не ходил, и пресловутый Саша Стоматолог (сын Януковича) их бизнес не отжимал. И вот их гуру и начальник высказался в упомянутом людоедском ключе, поднялся страшный скандал, и ему с должности пришлось уйти. Однако, видимо, какие-то связи с фирмой у него остались, поскольку известие о закрытии доступа к "Яндексу" и обысках он воспринял крайне болезненно.

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки України
Подозрения в госизмене: СБ Украины пришла с обысками к "Яндексу"
И тут начался привычный водевиль. Сергей обильно комментирует ситуацию, с одной стороны, высмеивая глупейшие новации украинской власти, не имеющие никакой связи с реальностью, и называя их выстрелом себе в ногу, с другой — бия патриотические поклоны, всячески подчеркивая свой лоялизм, а с третьей — обличая (внимание!) замыслы ФСБ. Ибо "закрытие доступа к "Яндексу" подобным замыслам не только не мешает, но даже и способствует". Ведь теперь, исключив российские ресурсы из своего правового поля, Украина потеряла все возможности на них влиять (Петренко упоминает социальную сеть "ВКонтакте", которая имеет множество проукраинских групп и одобрительные отклики батальона "Азов" — того самого, со стилизованной свастикой на прапоре. Эту соцсеть, по словам Петренко, закрыли тоже зря).
Потеряли контакт
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Потеряли контакт

В результате атаки на "вражеские ресурсы" не могут быть выполнены уже оплаченные рекламные контракты, что, конечно, бьет и по бизнесу, такому смелому в своих обличениях прежней власти, а теперь внезапно апатичному к нынешней.

Есть еще и четвертая сторона в комментариях пана Петренко. Попутно он обличает целый ряд других российских ресурсов, пригревших у себя антиукраинские группы, но не закрытых для Украины ее властью. То есть Петренко транслирует одновременно донос плюс вопрос "а нас за что?!".

Офис компании Яндекс в Одессе, Украина
© Фото : архитектурная мастерская za bor
Политолог об обысках СБУ в офисах "Яндекса": мы знаем, откуда "ноги растут"
И вот в этом шпагате, в таком цугцванге на Украине работал и работает бывший уже глава одесского офиса "Яндекса", по сути, один из основателей украинского представительства российской фирмы, усилиями которого не в последнюю очередь на Украине стал возможен нынешний разгул свободы.

Теперь, когда ресурс заблокирован на Украине, он с обидой пишет: "Вот мне очень хочется понять эту логику, когда американская компания Google уже год не реагирует на переименование проспекта Маршала Жукова, американская компания Facebook пачками банит проукраинских блогеров на месяц и более, а блокировать надо "Яндекс", еще год назад нанесший на карту Одессы проспект Небесной сотни". И Крым на картах украинского "Яндекса" — украинский, кстати.

Между тем практика показала, что ни назойливо демонстрируемая лояльность новой украинской власти, ни старательная демонстрация рьяной проукраинскости не дают ровным счетом ничего. Тихо ушедшая из Киева Mail.Ru заблокирована точно так же. Ни одной ни другой компании не помог даже тот факт, что в поисковых выдачах самые одиозные украинские сайты показывались первыми, а лента новостей превосходила по радикальности оные на сугубо украинских ресурсах.

Социальные сети
© Fotolia / Sergey Nivens
Эксперт о соцсети Ukrainians: кому нужна нарочитая самостийность?
Вспоминается известная библейская притча о женщине, переносившей змею у себя на груди через бурный поток. "Дура, ты же знала, что я змея", — резонно ответило коварное животное укушенной благотворительнице.

Теперь пара конспирологических замечаний. Первая мысль, которая пришла лично мне в голову в момент, когда был опубликован указ президента о блокировании российских сайтов, — передел рынка в пользу Google и Facebook. То ли для получения сочных комиссионных, то ли по предписанию кураторов, то ли два в одном флаконе. Ибо все то же, что можно предъявить "Яндексу" и "Одноклассникам", можно с тем же основанием вменить американским компаниям. И про базы данных, и про личные данные пользователей, и про теоретическое влияние спецслужб, и про так называемые антиукраинские группы, на самом деле являющиеся группами критиков режима. Но "это нога — кого надо нога", а "Яндекс", фигурально выражаясь, поисковик "не того париархата".

© REUTERS / Valentyn OgirenkoОбыск в офисе компании Яндекс в Киеве, Украина. 29 мая 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Обыск в офисе компании Яндекс в Киеве, Украина. 29 мая 2017

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко после запрета соцсетей пожаловался на "щупальца Кремля"
Вторая мысль: желание полностью вытеснить с рынка все российское, даже если обвинения выглядят полным бредом. И занять освободившуюся нишу. Никто не может объяснить, почему украинцам позакрывали доступ к российским сайтам с сериалами и фильмами, хотя их нет в санкционном списке. Но вот сегодня получила от украинского мобильного оператора приглашение смотреть кино на их ресурсе — первые две недели бесплатно. А ведь на российских сайтах это бесплатно всегда.

И третья мысль: украинская власть проверяет резервы терпения украинцев. Гражданского общества. Сделает что-то невообразимое и смотрит — ну как? Ну а что, как? Попытхтели, побурчали, поворчали и привыкли. Как сказал один фрик по имени Зорян Шкиряк — "повоняли и забыли". Можно продолжать.

Спросите у меня: какова мораль? Она такова: играя в карты с шулерами, бесполезно быть с ними ласковым. Все равно проиграете.

 

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