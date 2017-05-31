В Америке секса нет. К половому закону штата Пенсильвания

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вообще-то, речь о том, что в Америке нет пола (sex), который мужской и женский. Там есть теперь страшно модное (в США и не только) слово "гендер". Возникает вопрос: а что, у сегодняшней Америки нет других проблем, как разбираться в том, кто мужчина, а кто женщина, и какие у них отношения между собой? Но получается, что перед нами вопрос предельной (для кого-то) важности. В том числе политический, в том числе глобального (для кого-то) значения.

Закон наизнанку

История такая: в насквозь демократической Пенсильвании комиссия по правам человека (официальное агентство администрации штата) предложила переписать трактовку слова "пол" в законодательстве штата. Оно должно теперь пониматься расширительно, включая и подразумевая "сексуальную ориентацию" и "половую идентичность". То есть свой пол определяет не природа, а сам человек.

Это, заметим, не закон. Менять законы — дело долгое, а иногда и опасное. В Пенсильвании избиратель в последние годы успешно противился "расширению понятия" пола.

Поэтому перед нами подзаконный акт, инструкция насчет того, что в законе-то написано — "пол", но вы должны теперь это слово понимать не так, как раньше. То есть перед нами такой ползучий способ вывернуть закон наизнанку, не прибегая к сложным процедурам. При администрации Обамы это так и делалось, административными актами.

Что в результате получается? А вот что: в женскую раздевалку вламывается "биологический мужчина" и начинает там переодеваться. Или женская баскетбольная команда обнаруживает, что за соперника играет опять же "биологический мужчина", что делает соревнование довольно бессмысленным. Это реальные случаи, а начнешь таким ситуациям сопротивляться — нарвешься на кампанию дикой нетерпимости и бойкотов.

Перед нами вопрос политический — на уровне штата: в 2018 году предстоят перевыборы губернатора, супердемократа Тома Вольфа, который для начала перетряс ту самую комиссию по правам человека, а новому ее составу указал фактически поменять законы штата, не меняя их. Это — классика техники демократов внутри страны. Они так мобилизуют "своих".

© AP Photo / Matt Rourke Губернатор Пенсильвании Том Вольф © AP Photo / Matt Rourke Губернатор Пенсильвании Том Вольф

И за пределами страны то же самое. Идеология — не вообще американская, а демократическая — навязывается идейно близким режимам. Вот Тайвань, где сейчас у власти местный аналог демократов, победивший местных республиканцев: на днях принят закон об однополых браках. Точнее, отменен старый закон, такие браки запрещавший.

В результате американский идеолог "секса по новым правилам" выступает с мощной публицистикой в газете формально китайской (выходит в Гонконге на английском — South China Morning Post), а на самом деле международной. Автор, наскоро похвалив тайваньцев, немедленно переходит к КНР, обозначая "печальный контраст между тайваньской процветающей версией правления закона, демократии и прав человека", и тех порядков, что сохраняются на материке — в Китае как таковом.

© AFP 2017 / Sam Yeh Сторонники однополых браков радуются принятию закона об однополых браках в Тайбэе © AFP 2017 / Sam Yeh Сторонники однополых браков радуются принятию закона об однополых браках в Тайбэе

В материале его честно говорится, что множество организаций на Тайване встали на дыбы от законодательного новшества и что в КНР однополые связи никем не преследуются. Но Тайвань защищает в Азии "западные ценности", а Китай таковые официально осуждает.

Здесь надо сказать, что демократическая, она же либеральная часть Запада, "освобождая" гомосексуалистов, борется со столетиями своих христианских традиций. Это их внутренняя проблема. А в китайской цивилизации терпимость к однополой любви работала столетиями, там это вообще не вопрос для обсуждения. Но — нет, цель в том, чтобы сделать Восток Западом во всех смыслах.

Больше не за что бороться?

Вернемся к вопросу: что, у США и западной цивилизации сейчас нет дел важнее, чем разбираться в том, кто мужчина, кто женщина и какой у них должен быть секс? В Америке уже не первый год идет гибридная гражданская война, последние полгода демократы яростно ведут дело к отстранению от власти президента, "сверхдержава" вполне осознанно сокращает свои зарубежные аппетиты, потому что больше нет сил и денег на их удовлетворение. Разведка дает постоянные утечки информации, да и вообще эти утечки и разоблачения всего и всех стали уже мощной индустрией.

А они до сих пор воюют за однополые браки в мировом масштабе и контрабандным путем меняют прежнее толкование законов о том, что вообще такое пол.

Тем не менее логика демократов по части полового вопроса прослеживается вполне четко.

Давайте посмотрим, что говорит о перспективах Демократической партии один из видных ее деятелей — мэр Чикаго Рам Эмануэль. Это человек знаменитый, потому что в 2006 году он был главой предвыборного комитета демократов, и это под его руководством они завоевали большинство в конгрессе, предваряя массовый выборный успех Барака Обамы в 2008 году.

Но теперь все плохо, говорит этот человек. В прошлом году Америка не только выбрала республиканского президента. Она выкинула вон из губернаторов или членов законодательных собраний на уровне страны и штатов в течение восьми лет 1100 демократов. Местные довыборы уже при Дональде Трампе подтверждают тенденцию: демократов бьют, несмотря на все их антипрезидентские усилия.

© AP Photo / Matt Marton Мэр Чикаго Рам Эмануэль © AP Photo / Matt Marton Мэр Чикаго Рам Эмануэль

Этот разгром, говорит мэр, к 2018 году не исправишь. (К этому сроку демократы надеялись развернуть наступление за возвращение себе большинства на национальном и местном уровне). Партии надо перестраивать себя с нуля. Начать с низового уровня, совсем местных советов, и тихо, постепенно отвоевывать утраченное "снизу вверх".

Менять людей и лидеров. Делать новую партию.

Как ни странно, бешенство на половую тему — часть этого процесса (да и в Европе, и Канаде, и Австралии, и Новой Зеландии тоже). Ведь если речь идет о пересоздании партии демократов или ее зарубежных клонов, то для начала надо разобраться заново: а демократ — это, вообще, что? Особенности человеческой психологии в том, что сначала хочется громко орать: мы с нашими идеями лучше вас, мы будем за них держаться зубами и этими же зубами вас порвем.

А идеи — вот они. Например, что мужчина и женщина — понятия весьма относительные, и всех следует обязать и заставить терпимо относиться к этой относительности. Ну и еще несколько мыслей такого же рода: вот он, прекрасный новый мир, который надо всем навязывать насильно.

Потом, возможно, демократы найдут себе новую идеологию. А сейчас борются за ту, какая есть.