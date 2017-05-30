Молдавские евроинтеграторы задумались о выборах

Люди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе 14 ноября 2016

Люди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе 14 ноября 2016

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Молдавии разгорелся внутриполитический скандал. Президент Игорь Додон назвал провокацией решение правительства о высылке из страны пятерых российских дипломатов.

Подчеркну, речь идет именно о внутриполитическом скандале. С точки зрения российско-молдавских отношений, это неприятный инцидент. Российский МИД уже предупредил о возможности зеркальной реакции. Следует ожидать, что в ближайшее время в соответствии с практикой международных отношений пять молдавских дипломатов покинут Россию. Эта новость мелькнет в прессе, дипломатическое ведомство Молдавии заявит, что данное решение не будет способствовать развитию российско-молдавских отношений. И всё.

Высылка дипломатов всегда рассматривается как недружественный шаг, но самостоятельного значения не имеет. Достаточно напомнить, что Россия до сих пор не прореагировала зеркально на предновогоднюю провокацию уходившего Обамы с высылкой из США 35 российских дипломатов. Дональду Трампу дали время на исправление ситуации. Кстати, ему уже напомнили, что Россия не отказалась от своего права на ответную реакцию, а только отложила решение.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанк Здание посольства РФ в Кишиневе © Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанк Здание посольства РФ в Кишиневе

Подобного рода громкая акция создает соответствующий фон в национальных СМИ, является информационным поводом для вскрытия существующих проблем. Но проблемы существуют независимо от провокаций. Не провокации создают проблемы, а наличие проблем способствует организации провокаций.

Следовательно, мы должны ответить на вопрос: какие именно проблемы подвигли молдавское правительство на организацию данной провокации.

Не секрет, что в Молдавии президент-социалист, настроенный на восстановление дружественных отношений с Россией и участие Молдавии в российских интеграционных проектах, противостоит евроинтеграционному правительству и парламентскому большинству, настроенному резко антироссийски. Такая ситуация сложилась впервые, поскольку Игорь Додон — третий (после Мирчи Снегура и Петра Лучинского) и первый с 1996 года президент Молдавии, избранный всенародно. Шестнадцать лет президент избирался парламентом — и его противостояние с парламентским большинством исключалось.

Всенародное избрание придало президенту большую легитимность и несколько расширило свободу его действий. Однако Молдавия осталась парламентской республикой. Основные полномочия по определению политического курса страны сосредоточены в парламенте и правительстве.

Тем не менее Додон, опираясь на народную поддержку, сумел скорректировать внешнеполитический курс страны. Начал по мере возможностей налаживать отношения с Москвой. Для того чтобы перейти от благих намерений к конкретным шагам, ему не хватает контроля над парламентом и правительством.

Популярность Игоря Додона и поддерживающей его социалистической партии растет. Растет именно потому, что он не на словах, а на деле начал осуществлять разворот от разорявшей Молдавию политики евроинтеграции к политике интеграции постсоветского пространства. Локомотивом данной политики является Россия.

Следовательно, чтобы подорвать позиции Додона, необходимо продемонстрировать молдавским избирателям, что при нем отношения с Россией не только не улучшились, но даже приобрели дополнительную напряженность.

Это тем более актуально для молдавских евроинтеграторов, что популярность поддерживающей Додона Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) растет, а популярность евроинтеграторов падает. Они реально рискуют проигрышем на следующих парламентских выборах.

И вот началась череда провокаций. Не прошло и недели с тех пор, как Додону удалось заблокировать участие Молдавии в анонсированной Украиной совместной блокаде Приднестровья, как последовала провокация с высылкой дипломатов.

В Кишиневе прекрасно понимают, что Молдавия не Америка, и цена вопроса нормализации отношений с Кишиневом для Москвы значительно ниже, чем с Вашингтоном. И наглый выпад действующего молдавского правительства должен вызвать совсем не такую реакцию России, как последняя провокация уходившего со своего поста полным политическим банкротом президента США.

Молдавские евроинтеграторы также понимают, что Кремль не будет предъявлять претензии за провокацию Додону. Российское руководство прекрасно осведомлено о том, кто истинный виновник данного инцидента.

Именно это и дает нам право утверждать, что вся провокация рассчитана на внутриполитический молдавский рынок. Высылка российских дипломатов и ответная высылка молдавских дадут возможность русофобским СМИ, контролируемым евроинтеграторами, около месяца мусолить тему провала Додона в деле налаживания нормальных отношений с Москвой. Избирателя постараются убедить, что президент и ПСРМ не держат своих предвыборных обещаний.

Электорат социалистов постараются деморализовать и развалить тем же способом, которым был развален и деморализован электорат коммунистов, убедившийся в неспособности тогдашнего президента Воронина и контролировавшей парламент Партии коммунистов Республики Молдовы (ПКРМ) вывести российско-молдавские отношения на траекторию конструктивного сотрудничества. Именно после очевидного провала двуличной политики ПКРМ молдавским евроинтеграторам и удалось прорваться к власти.

Додон учел ошибки предшественников и действует последовательно. Значит, чтобы подорвать его позиции, надо убедить избирателей, что он ничем не лучше Воронина.

В общем, речь идет об обыденной борьбе за голоса.

Интересно во всем этом лишь то, что очередные парламентские выборы в Молдавии должны состояться только в ноябре-декабре 2018 года. Додон, правда, заявлял о своем намерении добиться досрочных парламентских выборов, но правительство евроинтеграторов добровольно уходить в отставку не собиралось, а голосов для вотума недоверия в парламенте не хватало.

Неожиданный фактический старт избирательной кампании молдавских евроинтеграторов свидетельствует о том, что неустойчивое слабое большинство, на котором держалось правительство, может вот-вот распасться, и надежда сохранить его еще на полтора года практически потеряна.

К концу 2018 года сегодняшние провокации забудутся, а деятельность Додона будут оценивать совсем по другим критериям. Но если расчет делается на то, что досрочные выборы пройдут в ближайшие полгода, то время для внешнеполитических провокаций с внутриполитическим подтекстом выбрано удачно.