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Молдавские евроинтеграторы задумались о выборах

17:5530.05.2017
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© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе 14 ноября 2016Люди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе 14 ноября 2016
© AP Photo / Vadim Ghirda

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Молдавии разгорелся внутриполитический скандал. Президент Игорь Додон назвал провокацией решение правительства о высылке из страны пятерых российских дипломатов.

Здание парламента Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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Спецслужбы посоветовали: премьер Молдавии объяснил высылку дипломатов
Подчеркну, речь идет именно о внутриполитическом скандале. С точки зрения российско-молдавских отношений, это неприятный инцидент. Российский МИД уже предупредил о возможности зеркальной реакции. Следует ожидать, что в ближайшее время в соответствии с практикой международных отношений пять молдавских дипломатов покинут Россию. Эта новость мелькнет в прессе, дипломатическое ведомство Молдавии заявит, что данное решение не будет способствовать развитию российско-молдавских отношений. И всё.

Высылка дипломатов всегда рассматривается как недружественный шаг, но самостоятельного значения не имеет. Достаточно напомнить, что Россия до сих пор не прореагировала зеркально на предновогоднюю провокацию уходившего Обамы с высылкой из США 35 российских дипломатов. Дональду Трампу дали время на исправление ситуации. Кстати, ему уже напомнили, что Россия не отказалась от своего права на ответную реакцию, а только отложила решение.

© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание посольства РФ в Кишиневе

Подобного рода громкая акция создает соответствующий фон в национальных СМИ, является информационным поводом для вскрытия существующих проблем. Но проблемы существуют независимо от провокаций. Не провокации создают проблемы, а наличие проблем способствует организации провокаций.

Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Родион Прока
Политолог: высылка российских дипломатов из Молдавии – политический символ
Следовательно, мы должны ответить на вопрос: какие именно проблемы подвигли молдавское правительство на организацию данной провокации.

Не секрет, что в Молдавии президент-социалист, настроенный на восстановление дружественных отношений с Россией и участие Молдавии в российских интеграционных проектах, противостоит евроинтеграционному правительству и парламентскому большинству, настроенному резко антироссийски. Такая ситуация сложилась впервые, поскольку Игорь Додон — третий (после Мирчи Снегура и Петра Лучинского) и первый с 1996 года президент Молдавии, избранный всенародно. Шестнадцать лет президент избирался парламентом — и его противостояние с парламентским большинством исключалось.

Всенародное избрание придало президенту большую легитимность и несколько расширило свободу его действий. Однако Молдавия осталась парламентской республикой. Основные полномочия по определению политического курса страны сосредоточены в парламенте и правительстве.

Тем не менее Додон, опираясь на народную поддержку, сумел скорректировать внешнеполитический курс страны. Начал по мере возможностей налаживать отношения с Москвой. Для того чтобы перейти от благих намерений к конкретным шагам, ему не хватает контроля над парламентом и правительством.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Молдавии Игорь Додон

Популярность Игоря Додона и поддерживающей его социалистической партии растет. Растет именно потому, что он не на словах, а на деле начал осуществлять разворот от разорявшей Молдавию политики евроинтеграции к политике интеграции постсоветского пространства. Локомотивом данной политики является Россия.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Додон попросил власти РФ не поддаваться на провокации кабмина Молдавии
Следовательно, чтобы подорвать позиции Додона, необходимо продемонстрировать молдавским избирателям, что при нем отношения с Россией не только не улучшились, но даже приобрели дополнительную напряженность.

Это тем более актуально для молдавских евроинтеграторов, что популярность поддерживающей Додона Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) растет, а популярность евроинтеграторов падает. Они реально рискуют проигрышем на следующих парламентских выборах.

И вот началась череда провокаций. Не прошло и недели с тех пор, как Додону удалось заблокировать участие Молдавии в анонсированной Украиной совместной блокаде Приднестровья, как последовала провокация с высылкой дипломатов.

В Кишиневе прекрасно понимают, что Молдавия не Америка, и цена вопроса нормализации отношений с Кишиневом для Москвы значительно ниже, чем с Вашингтоном. И наглый выпад действующего молдавского правительства должен вызвать совсем не такую реакцию России, как последняя провокация уходившего со своего поста полным политическим банкротом президента США.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФлаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона

Молдавские евроинтеграторы также понимают, что Кремль не будет предъявлять претензии за провокацию Додону. Российское руководство прекрасно осведомлено о том, кто истинный виновник данного инцидента.

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Додон потребует отчета у чиновников, выславших российских дипломатов
Именно это и дает нам право утверждать, что вся провокация рассчитана на внутриполитический молдавский рынок. Высылка российских дипломатов и ответная высылка молдавских дадут возможность русофобским СМИ, контролируемым евроинтеграторами, около месяца мусолить тему провала Додона в деле налаживания нормальных отношений с Москвой. Избирателя постараются убедить, что президент и ПСРМ не держат своих предвыборных обещаний.

Электорат социалистов постараются деморализовать и развалить тем же способом, которым был развален и деморализован электорат коммунистов, убедившийся в неспособности тогдашнего президента Воронина и контролировавшей парламент Партии коммунистов Республики Молдовы (ПКРМ) вывести российско-молдавские отношения на траекторию конструктивного сотрудничества. Именно после очевидного провала двуличной политики ПКРМ молдавским евроинтеграторам и удалось прорваться к власти.

Додон учел ошибки предшественников и действует последовательно. Значит, чтобы подорвать его позиции, надо убедить избирателей, что он ничем не лучше Воронина.

В общем, речь идет об обыденной борьбе за голоса.

Флаг Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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Политолог: раскол в Молдавии грозит беспорядками и потерей управляемости
Интересно во всем этом лишь то, что очередные парламентские выборы в Молдавии должны состояться только в ноябре-декабре 2018 года. Додон, правда, заявлял о своем намерении добиться досрочных парламентских выборов, но правительство евроинтеграторов добровольно уходить в отставку не собиралось, а голосов для вотума недоверия в парламенте не хватало.

Неожиданный фактический старт избирательной кампании молдавских евроинтеграторов свидетельствует о том, что неустойчивое слабое большинство, на котором держалось правительство, может вот-вот распасться, и надежда сохранить его еще на полтора года практически потеряна.

К концу 2018 года сегодняшние провокации забудутся, а деятельность Додона будут оценивать совсем по другим критериям. Но если расчет делается на то, что досрочные выборы пройдут в ближайшие полгода, то время для внешнеполитических провокаций с внутриполитическим подтекстом выбрано удачно.

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