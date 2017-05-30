Как чиновники из миграционной службы России учат "родину любить"

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Из интернета пришла новость — в Туле состоялся суд по иску Татьяны и Руслана Мармазовых, которые три года назад переехали из Донецка в Россию. Суд отказал Татьяне в предоставлении регистрации временного проживания в России, а полиция, поджидающая у здания суда "подсудимых", решила взять у Тани отпечатки пальцев, составить протокол и принудительно отправить ее на Украину, видимо, прямиком в Киев. Где ее с нетерпением вот уже три года ждет Служба безопасности Украины (СБУ).

Руслан за Таню заступился и получил административный штраф.

Как я понял по информации из различных источников, кто-то из сотрудников миграционной службы России решил, что Татьяна представляет собой "угрозу целостности Российской Федерации".

И потому принял решение гражданства ей не давать. А еще лучше — принудительно вернуть на Украину.

Все это, конечно, чушь. Но сила чиновничьего автоматизма, особенно если это касается миграционной службы России, такова, что они запросто могут выслать и передать Татьяну в руки СБУ.

Поезд в будущее

С Таней Мармазовой мы познакомились лет десять назад в поезде, который вез нас тогда из Киева в Кишинев. Оказались в одном купе, разговорились, да так до утра и проговорили о том, что происходит на Украине. Таня ехала из Донецка, я из Киева, должны были мы участвовать в работе конференции, посвященной политической ситуации в Восточной Европе, и поэтому говорили про Украину. Именно Таня, еще за несколько лет до государственного переворота, начала говорить о том, как готовят радикалов и националистов на Украине к будущему перерождению страны…

Я сомневался. Все это казалось тогда чем-то потусторонним, почти фантастическим. Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко был, конечно, скорее русофобом, и отношения Украины с Россией под его руководством были напряженными, но националистов и радикалов еще не было ни в Верховной раде, ни в администрации президента (тогда — секретариате), а нас, российских журналистов, и в правительстве, и в секретариате президента воспринимали вполне дружелюбно.

И потому все, о чем горячо говорила Татьяна, казалось тогда маловероятным, почти фантастическим.

Но с Таней мы подружились, она часто приезжала в столицу и всегда приходила в представительство РИА Новости в Киеве, где выступала на круглых столах и пресс-конференциях. Мы с коллегами из Киева в те, теперь невероятные по сегодняшним меркам времена, организовывали выезды в Донецк, где Таня всегда помогала с подготовкой встреч, круглых столов и пресс-конференций.

Таня Мармазова, об этом скажет любой, кто ее хоть чуть-чуть знает, — человек искренний, эмоциональный и очень преданный своей родине — Донбассу.

Как историк, Татьяна прекрасно видела, к чему ведут события на Украине. Поэтому неоднократно предлагала рецепт спасения — федерализацию Украины с расширением полномочий регионов. Но эта идея не пользовалась популярностью у руководства страны. И поэтому Татьяна всегда чувствовала себя изгоем во властных структурах и Донбасса, и страны. И при Ющенко, и при Януковиче.

Письмо из прошлого

Когда в 2013 году в Киеве начались события, которые в феврале 2014 года привели страну к госперевороту, Татьяна была депутатом Донецкого горсовета и всячески агитировала за федерализацию Украины, которая, как считала Татьяна, вполне могла бы спасти Украину от гражданской войны.

По ее инициативе уже после госпереворота, в первых числах марта, Донецкий горсовет принял решение провести референдум о федерализации Украины и обратился с такой просьбой к областному совету. Но Донецкий областной совет через несколько дней развалился, так и не рассмотрев, в принципе, спасительного для Донбасса решения…

Решение Донецкого горсовета от 01.03.2014 о проведении референдума в Донецкой области с определением дальнейшей судьбы Донбасса. Принято по инициативе депутата Татьяны Мармазовой Решение Донецкого горсовета от 01.03.2014 о проведении референдума в Донецкой области с определением дальнейшей судьбы Донбасса. Принято по инициативе депутата Татьяны Мармазовой

А дальше было вот что. Новая власть и новое правительство, обосновавшиеся в Киеве, решили зачистить вузы Украины от "сепаратистов", то есть тех, кто, по мысли власти, был против киевского режима. И 8 мая 2014 года новый, хотя и нелегитимный министр образования страны из правительства Арсения Яценюка Сергей Квит направил письмо ректору Донецкого госуниверситета, а также в СБУ с просьбой разобраться с Татьяной, распространявшей, как он считал, сепаратистские взгляды. Татьяна Мармазова была тогда в ДНУ проректором по воспитательной и социальной работе.

Напомню, что через несколько дней, 11 мая, Донбасс на своем референдуме проголосовал за присоединение к России, а еще через несколько недель после этого письма украинская власть начала полномасштабную гражданскую войну против населения Донецкой и Луганской областей с применением авиации, артиллерии и тяжелой техники.

На письмо Квита, как казалось, никто тогда внимания не обратил. Однако где-то, в каких-то секретных файлах ДНР "политическая неблагонадежность" Мармазовой оказалась зафиксированной то ли случайно, то ли намеренно.

Как Мармазова стала угрозой

Когда Таня переехала в Москву, мы снова встретились. Человек она и для некоторых нынешних представителей власти в ДНР — не совсем удобный. Потому что не все и не сразу приняли выход Донбасса из Украины. А кто принял, не всегда или не сразу осознал, с какими последствиями для непризнанной республики это может быть связано. И для людей в ДНР, которые ныне находятся во власти, человек, знающий ситуацию изнутри, — конечно, не подарок.

Сама Татьяна, переехав в Москву, оставалась верна Донбассу, стала вице-президентом фонда "Юго-Восток", который занимается вынужденными переселенцами из Донбасса и вообще Украины. Никаких хором, несметных богатств ни у нее, ни у ее семьи нет и не было. Снимают в Москве квартиру, живут скромно, остаются преданными своей родине, где у них остались друзья, близкие родственники, могилы предков.

И все-таки, думаю, что письмо, которое когда-то отправил министр нелегитимного правительства Арсения Яценюка Квит, могло стать причиной и нынешних неприятностей Татьяны. А может быть, кому-то просто выгодно, чтобы Татьяна, хорошо знающая внутренние донецкие перипетии, оказалась подальше не только от Донецка, но и от Москвы. Кто это — не знаю, и предполагать не буду. Не о них речь.

Очевидно одно: миграционной службе МВД России нужно было бы сильно задуматься, прежде чем принимать решение о высылке Мармазовой на Украину, где ее ждет не дождется СБУ. Потому что такие непродуманные действия чиновников и есть настоящая угроза России.

Кто будет любить Россию, отдающую в руки украинской охранки врагов режима, и прежде всего тех, кто выступал и выступает против радикалов и националистов?

Впрочем, как работают наши, российские чиновники с мигрантами из стран СНГ, мы хорошо знаем и на других примерах. Террористы, планирующие теракты и взрывающие поезда метро, легко, практически в считанные дни получают российское гражданство. А те, кого разыскивает СБУ и кто считается на Украине врагом власти, могут годами стоять в нескончаемых очередях за регистрацией временного проживания или для получения вида на жительство.

Вот и Мармазова, которая, может быть, пару раз съездила в Донбасс к родным, не уведомив об этом российские миграционные службы, вдруг стала "угрозой целостности России".

И теперь ее планируют передать СБУ.