Наши противники: такими будут Вооруженные силы России в 2035 году

Илья Плеханов, для РИА Новости
На прошлой неделе в американском Центре стратегических и международных исследований прошла дискуссия о том, какие вооружения создает и закупает сегодня Россия и как будут выглядеть ее Вооруженные силы в 2035 году. Зарубежные аналитики отметили, что будущий облик Вооруженных сил России будет зависеть от того, как успешно и как быстро в стране пройдет переход от старых советских разработок к своим новым, но уже ясно, что Россия активно и успешно модернизирует свою армию и не полагается только на ядерное сдерживание.
В панельной дискуссии принимали участие известный политолог из Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман, специализирующийся на России, Томас Малмлёф, политолог шведского Агентства оборонных исследований, и директор российской и евразийской программы Центра стратегических и международных исследований Ольга Оликер.
Новое поколение оружия
Но к 2035 году на вооружение в России должны быть приняты уже современные разработки нового поколения. Речь идет в первую очередь о зенитном ракетном комплексе С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон", перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА) и новом двигателе для истребителя пятого поколения Т-50.
Генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков недавно сообщил, что в ближайшее время концерн должен завершить государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО и что уже идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 20 мая заявил, что Россия приступила к разработке перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а первые полеты запланированы на 2025-2026 годы.
Что касается двигателя, то осенью прошлого года гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сказал: "По двигателю для ПАК ФА в четвертом квартале 2017 года начнутся испытания в составе комплекса. Остальные работы по двигателю ПАК ФА будут развернуты в период с 2018 по 2020 год с прохождением госиспытаний в 2020 году".
Бить издалека
В будущем Россия сосредоточится на оружии дальнего действия: как на ракетах, так и на высокоточных боеприпасах. Кофман считает, что Россия будет придерживаться стратегии "предотвращения через угрозу ответного удара", чтобы потенциальный агрессор понимал, что в случае атаки именно ему ответят на дальнем расстоянии и ответ придется по объектам на его же территории. И даже не обязательно с применением ядерного оружия.
Также Обносов сказал: "Принято прагматичное решение возобновить производство модернизированного самолета, который в прессе получил наименование Ту-160М2. Самолет получит новую начинку, цифровой борт, усовершенствованные пусковые установки, более современные двигатели. Соответственно, увеличится его дальность, повысится надежность".
Дроны и роботы
На сегодняшний день, полагает Майкл Кофман, Россия все еще отстает от Запада в плане военных беспилотников, но активно занимается этим направлением и вливает деньги в разработки.
В отличие от стран Запада, которые совершенствуют свои крупные беспилотные машины, Россия сконцентрирована на применении дешевых, одноразовых и многочисленных дронов на тактическом уровне для своих сухопутных войск. Эти дроны в первую очередь задействуются как системы наведения для разрушительных артиллерийских и ракетных ударов.
Что касается роботов, то шведский аналитик Томас Малмлёф прогнозирует, что где-то в отрезке времени с 2026 по 2035 год, возможно, Россия сделает танк "Армата" Т-14 полностью роботизированным комплексом, а "Арбалет-ДМ" (российский автоматизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением) будет использоваться дистанционно операторами, находящимися вне передовой.
РЭБ и кибероперации
Томас Малмлёф отметил, что Россия активно вкладывается и в средства радиоэлектронной борьбы.
Майкл Кофман подтвердил, что Россия не уступает или почти достигла уровня стран Запада в военной кибердеятельности. Ольга Оликер из Центра стратегических и международных исследований, тем не менее, обратила внимание на то, что "на самом деле, сегодня трудно сказать, какими именно кибервозможностями обладают те или иные страны, да и само определение киберопераций является очень расплывчатым".
Не только ядерное сдерживание
В целом Россия, по мнению зарубежных экспертов, отходит от идеи массированного применения сил и к 2035 году планирует полагаться на дальние высокоточные удары, сохраняя при этом и возможность бить по площадям. Сирия показала, что высокоточное оружие — это пока не главный конек России, но русские учатся и внедряют этот вид вооружений в свою доктрину.
Тем не менее, считают западные эксперты, "хотя сегодня Россия и не представляет такую серьезную угрозу, как когда-то СССР, но она уже и не настолько слаба, как была после развала Советского Союза".
Сегодня у России есть достойные конвенциональные Вооруженные силы — и она больше не зависит от ядерного оружия как единственного фактора сдерживания.