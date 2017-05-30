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Наши противники: такими будут Вооруженные силы России в 2035 году

15:2930.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Илья Плеханов, для РИА Новости

На прошлой неделе в американском Центре стратегических и международных исследований прошла дискуссия о том, какие вооружения создает и закупает сегодня Россия и как будут выглядеть ее Вооруженные силы в 2035 году. Зарубежные аналитики отметили, что будущий облик Вооруженных сил России будет зависеть от того, как успешно и как быстро в стране пройдет переход от старых советских разработок к своим новым, но уже ясно, что Россия активно и успешно модернизирует свою армию и не полагается только на ядерное сдерживание.

В панельной дискуссии принимали участие известный политолог из Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман, специализирующийся на России, Томас Малмлёф, политолог шведского Агентства оборонных исследований, и директор российской и евразийской программы Центра стратегических и международных исследований Ольга Оликер.

Новое поколение оружия

Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Минобороны обсудило с ВПК наращивание боевых возможностей "Искандера-М"
На сегодняшний день, по мнению западных аналитиков, Россия пока продолжает пользоваться плодами советских разработок. Те же ракеты "Калибр" или "Искандер", упоминания о которых не сходят со страниц зарубежной прессы, — это все еще детища СССР.

Но к 2035 году на вооружение в России должны быть приняты уже современные разработки нового поколения. Речь идет в первую очередь о зенитном ракетном комплексе С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон", перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА) и новом двигателе для истребителя пятого поколения Т-50.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолет Т-50
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Т-50

Генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков недавно сообщил, что в ближайшее время концерн должен завершить государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО и что уже идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500.

Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт: гиперзвуковая ракета "Циркон" ослабит позиции США
В апреле этого года стало известно, что гиперзвуковая ракета "Циркон" в ходе испытаний достигла скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Ракетами "Циркон", возможно, будут вооружены новейшие российские многоцелевые атомные подводные лодки пятого поколения класса "Хаски" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 20 мая заявил, что Россия приступила к разработке перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а первые полеты запланированы на 2025-2026 годы.

Что касается двигателя, то осенью прошлого года гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сказал: "По двигателю для ПАК ФА в четвертом квартале 2017 года начнутся испытания в составе комплекса. Остальные работы по двигателю ПАК ФА будут развернуты в период с 2018 по 2020 год с прохождением госиспытаний в 2020 году".

Военнослужащий в экипировке Ратник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
С новым двигателем ПАК ФА может представлять серьезную и современную силу. "Увиденный мной аналитический обзор возможностей ПАК ФА свидетельствует о довольно сложном устройстве, что позволит российскому истребителю по меньшей мере сравниться, а, по мнению некоторых экспертов, и превзойти американские самолеты пятого поколения", — сказал изданию National Interest бывший начальник разведки ВВС США генерал-лейтенант Дэйв Дептул.

Бить издалека

В будущем Россия сосредоточится на оружии дальнего действия: как на ракетах, так и на высокоточных боеприпасах. Кофман считает, что Россия будет придерживаться стратегии "предотвращения через угрозу ответного удара", чтобы потенциальный агрессор понимал, что в случае атаки именно ему ответят на дальнем расстоянии и ответ придется по объектам на его же территории. И даже не обязательно с применением ядерного оружия.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкИз акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо

Корабли Балтийского флота
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российский ответ на мечты НАТО: Балтфлот увеличивает ракетную мощь
Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал в прошлом году, что корпорация ведет разработки ракет существенно большей дальности, чем у применявшихся по целям в Сирии "Калибров". Идет модернизация российской крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования Х-101. Речь идет об увеличении ее дальности и повышении точности.

Также Обносов сказал: "Принято прагматичное решение возобновить производство модернизированного самолета, который в прессе получил наименование Ту-160М2. Самолет получит новую начинку, цифровой борт, усовершенствованные пусковые установки, более современные двигатели. Соответственно, увеличится его дальность, повысится надежность".

Дроны и роботы

На сегодняшний день, полагает Майкл Кофман, Россия все еще отстает от Запада в плане военных беспилотников, но активно занимается этим направлением и вливает деньги в разработки.

В отличие от стран Запада, которые совершенствуют свои крупные беспилотные машины, Россия сконцентрирована на применении дешевых, одноразовых и многочисленных дронов на тактическом уровне для своих сухопутных войск. Эти дроны в первую очередь задействуются как системы наведения для разрушительных артиллерийских и ракетных ударов.

© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВоеннослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне "Анастасьевский" в Хабаровском крае
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне "Анастасьевский" в Хабаровском крае

Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата Скат (на заднем плане) и управляемые ракеты Х - 31 (на переднем плане)
© РИА Новости / Антон Денисов
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Судьбу российских ударных дронов может решить новая программа вооружений
Надо сказать, что связка "дроны — массированный артиллерийский удар" — это одна из самых обсуждаемых тем среди западных военных экспертов, которые считают, что именно такой тактический подход широко и эффективно применяется в Донбассе и что в случае военных конфликтов именно так будут действовать российские Вооруженные силы на земле.

Что касается роботов, то шведский аналитик Томас Малмлёф прогнозирует, что где-то в отрезке времени с 2026 по 2035 год, возможно, Россия сделает танк "Армата" Т-14 полностью роботизированным комплексом, а "Арбалет-ДМ" (российский автоматизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением) будет использоваться дистанционно операторами, находящимися вне передовой.

РЭБ и кибероперации

Томас Малмлёф отметил, что Россия активно вкладывается и в средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКомплекс радиоподавления "Леер-2" на базе автомобиля "Тигр" во время демонстрации на полигоне "Бабино" в Тульской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Комплекс радиоподавления "Леер-2" на базе автомобиля "Тигр" во время демонстрации на полигоне "Бабино" в Тульской области

Комплект радиоэлектронной борьбы США Thor III. Архивное фото
© Фото : Public Domain
"Заглушить русских": новинки радиоэлектронной борьбы США прибыли в Европу
Российские средства РЭБ американцы уже давно рассматривают как очень серьезную угрозу на поле боя. Осенью прошлого года в армии США появилось Управление быстрого реагирования (УБР). Операционный директор УБР генерал Уолтер Пиатт (Walter E. Piatt) тогда рассказал, что в фокусе нового управления — противодействие России именно в сфере радиоэлектронной борьбы и киберопераций.

Майкл Кофман подтвердил, что Россия не уступает или почти достигла уровня стран Запада в военной кибердеятельности. Ольга Оликер из Центра стратегических и международных исследований, тем не менее, обратила внимание на то, что "на самом деле, сегодня трудно сказать, какими именно кибервозможностями обладают те или иные страны, да и само определение киберопераций является очень расплывчатым".

Не только ядерное сдерживание

В целом Россия, по мнению зарубежных экспертов, отходит от идеи массированного применения сил и к 2035 году планирует полагаться на дальние высокоточные удары, сохраняя при этом и возможность бить по площадям. Сирия показала, что высокоточное оружие — это пока не главный конек России, но русские учатся и внедряют этот вид вооружений в свою доктрину.

Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Ратник" на экспорт: Россия готовится поставлять экипировку за рубеж
Экономическая ситуация, санкции и невозможность импортировать оборудование и продукцию микроэлектроники могут, однако, сильно повлиять на темпы модернизации Вооруженных сил России.

Тем не менее, считают западные эксперты, "хотя сегодня Россия и не представляет такую серьезную угрозу, как когда-то СССР, но она уже и не настолько слаба, как была после развала Советского Союза".

Сегодня у России есть достойные конвенциональные Вооруженные силы — и она больше не зависит от ядерного оружия как единственного фактора сдерживания.

 

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