Французский связной: Трамп встретился с Путиным через Макрона

Владимир Лепехин
В минувшее воскресенье многим европейцам было жалко смотреть на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявившую по итогам встречи "Большой семерки" на Сицилии, что "времена, когда мы могли всецело положиться на других, остались позади" и "мы, европейцы, должны (теперь. — Прим. ред.) сами бороться за свое будущее". Кто-то усмотрел в этом некий предвыборный ход лидера Германии, на самом же деле заявление Меркель стало воплем нарастающего отчаяния и результатом реального смятения чувств (если не сказать — шока), охватившего лидеров ЕС по итогам визита в Европу Дональда Трампа.
Неделя посрамления Европы
С учетом охватившей американских демократов истерии, усматривающих во всяком контакте каждого чиновника Госдепа (а уж президента США — в особенности) с кем-либо, имеющим отношение к России, непосредственная встреча Дональда Трампа и Путина невозможна. Но Трамп и Путин не были бы лидерами своих стран, если бы не обладали способностью обойти названный форс-мажор посредством, например, косвенного контакта — через посредника.
Замечу в связи с высказанным тезисом, что о принадлежности Макрона к команде Трампа я писал ранее в статье "Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа". О том же, что президенты США и России приступили к реализации совместной и согласованной геополитической игры, автор этих строк подробно рассказал в статье "Путин и Трамп на старте совместной большой игры". (Ну это так, к сведению: для тех, кто продолжает считать, что Трамп — банальный русофоб, как и Обама, а Макрон — выскочка, не понимающий, с кем имеет дело.)
С моей точки зрения, это была неделя посрамления Западной Европы во всех ее ипостасях. В самом деле: всего за несколько дней Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию, где "построил" мусульманские страны, после чего согласовал новую политику США на Ближнем Востоке с лидерами Израиля, отметился в Ватикане, смутив папу римского тактильным контактом, огорошил прямой угрозой чиновников НАТО в Брюсселе и в завершение всерьез расстроил глав стран G7, указав им на их реальное место (у ног США) в современной истории.
Трамп ясно дал понять европолитикам, что мир изменился, и отныне европейские страны должны будут самостоятельно решать свои внутренние проблемы.
Альянс России и Франции — новая скрытая сила
Эммануэль Макрон, пожалуй, единственный на сегодня действующий европейский политик, понимающий смысл внешнеполитического турне Трампа и его публичных заявлений (и посвященный в них) в Брюсселе и Таормине (Сицилия). Так что именно ему выпала честь подвести итог этого турне посредством проведения двусторонней встречи с президентом России в версальском дворце Большой Трианон — резиденции французских королей.
Обе стороны старательно делали вид, что прощупывают друг друга на предмет как бы установления подпорченных Франсуа Олландом отношений между двумя державами.
"Мы попытались отыскать точки сближения", — отметил Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам визита. Аналогичным образом подытожил встречу с российским президентом и Эммануэль Макрон, заявив, что в результате переговоров обнаружилась "возможность совместного действия".
Разумеется, санкции Запада по отношению к России — не та тема, по которой Москве и Парижу требуется реальное сближение. Макрону выгодно утверждать, что он не исключает новых санкций против России, и увязывать данный вопрос с ситуацией на Украине. В свою очередь, Владимир Путин совершенно искренне ответил президенту Франции, что санкции по отношению к России бесполезны.
На самом деле Макрону не выгодны эти санкции, и он готов будет поддержать их отмену, как только до этого дозреет хотя бы половина стран Евросоюза. России же экономические санкции Запада на данный момент по большому счету выгодны.
Еще раз напомню: Макрон призван вернуть Франции утраченную в последние годы роль политического лидера Европы. Именно этим объясняются некоторые его воинственные по отношению к России заявления (в том числе обвинения в адрес Sputnik и телеканала RT) — и более ничем.
Новые страхи объединенной Европы
Вернемся к брошенной и униженной Трампом Европе.
Сегодня перед объединенной Европой стоят как минимум три фундаментальные задачи, в которых европейские политики не признаются сейчас ни своим избирателям, ни даже самим себе. И эти задачи обозначились как факт именно в ходе визита в Европу Дональда Трампа.
Задача вторая (и не менее сложная) — трансформация НАТО. Трамп дал понять: Штаты на данное время не интересует расширение альянса на восток, в сторону России, Госдеп интересует готовность стран НАТО включиться в реальные военные действия на ближневосточном направлении. А это уже основания для шока: изменить ту стратегию, благодаря которой европейский политический бомонд утверждался в своих амбициях последнюю четверть века — значит наступить на горло собственной песне. И что говорить в таком случае восточно-европейским странам, прикрывающим свою вынужденную русофобию системами ПРО и батальонами НАТО? Куда девать бандеровский режим на Украине? Что делать с Черногорией, Грузией и иными новыми плацдармами "триумфального шествия" альянса по Европе? А главное: как отказаться от мифа о "российской угрозе", которая кормит сегодня многомиллионный класс европейского политического чиновничества?
Вымышленные страхи западно-европейского истеблишмента перед мнимым "российским агрессором" меркнут сегодня перед реальным ужасом грядущего политического сиротства и необходимости смены всей своей внешнеполитической парадигмы.