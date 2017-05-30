США
30.0530 мая14:22МСК
USD56.52-0.19
EUR62.95-0.42
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Французский связной: Трамп встретился с Путиным через Макрона

14:1830.05.2017
(обновлено: 14:19 30.05.2017)
0360
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Владимир Лепехин

В минувшее воскресенье многим европейцам было жалко смотреть на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявившую по итогам встречи "Большой семерки" на Сицилии, что "времена, когда мы могли всецело положиться на других, остались позади" и "мы, европейцы, должны (теперь. — Прим. ред.) сами бороться за свое будущее". Кто-то усмотрел в этом некий предвыборный ход лидера Германии, на самом же деле заявление Меркель стало воплем нарастающего отчаяния и результатом реального смятения чувств (если не сказать — шока), охватившего лидеров ЕС по итогам визита в Европу Дональда Трампа.

Неделя посрамления Европы

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Брюссель
© REUTERS / Hannah McKay
Внешнеполитическое турне Трампа как карточная игра
В предыдущей статье на Ria.ru автор этих строк представил небольшой сравнительный анализ первых внешнеполитических турне Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа. Так вот: главная особенность всех трех турне состоит в том, что каждое из них заканчивалось встречей президента США с Владимиром Путиным. При этом если Буш и Обама встретились с Путиным непосредственно и по своей инициативе, то турне Трампа завершилось встречей российского президента с посредником, в роли которого выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017

С учетом охватившей американских демократов истерии, усматривающих во всяком контакте каждого чиновника Госдепа (а уж президента США — в особенности) с кем-либо, имеющим отношение к России, непосредственная встреча Дональда Трампа и Путина невозможна. Но Трамп и Путин не были бы лидерами своих стран, если бы не обладали способностью обойти названный форс-мажор посредством, например, косвенного контакта — через посредника.

Замечу в связи с высказанным тезисом, что о принадлежности Макрона к команде Трампа я писал ранее в статье "Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа". О том же, что президенты США и России приступили к реализации совместной и согласованной геополитической игры, автор этих строк подробно рассказал в статье "Путин и Трамп на старте совместной большой игры". (Ну это так, к сведению: для тех, кто продолжает считать, что Трамп — банальный русофоб, как и Обама, а Макрон — выскочка, не понимающий, с кем имеет дело.)

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа. И это не русские
В понедельник, 29 мая, Владимир Путин и Эммануэль Макрон фактически подвели итог недели, ознаменованной серией кошмаров для Евросоюза, НАТО, Германии, папы римского Франциска и "Большой семерки".

С моей точки зрения, это была неделя посрамления Западной Европы во всех ее ипостасях. В самом деле: всего за несколько дней Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию, где "построил" мусульманские страны, после чего согласовал новую политику США на Ближнем Востоке с лидерами Израиля, отметился в Ватикане, смутив папу римского тактильным контактом, огорошил прямой угрозой чиновников НАТО в Брюсселе и в завершение всерьез расстроил глав стран G7, указав им на их реальное место (у ног США) в современной истории.

© AFP 2017 / Jonathan Ernst / PoolСаммит G7 в Италии, 27 мая 2017
© AFP 2017 / Jonathan Ernst / Pool
Саммит G7 в Италии, 27 мая 2017

Трамп ясно дал понять европолитикам, что мир изменился, и отныне европейские страны должны будут самостоятельно решать свои внутренние проблемы.

Альянс России и Франции — новая скрытая сила

Эммануэль Макрон, пожалуй, единственный на сегодня действующий европейский политик, понимающий смысл внешнеполитического турне Трампа и его публичных заявлений (и посвященный в них) в Брюсселе и Таормине (Сицилия). Так что именно ему выпала честь подвести итог этого турне посредством проведения двусторонней встречи с президентом России в версальском дворце Большой Трианон — резиденции французских королей.

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017

Обе стороны старательно делали вид, что прощупывают друг друга на предмет как бы установления подпорченных Франсуа Олландом отношений между двумя державами.

"Мы попытались отыскать точки сближения", — отметил Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам визита. Аналогичным образом подытожил встречу с российским президентом и Эммануэль Макрон, заявив, что в результате переговоров обнаружилась "возможность совместного действия".

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Макрон не исключил новых санкций. Путин исключил, что они подействуют
На самом деле "поиск точек соприкосновения" — внешняя сторона встречи, "рыбий корм" для журналистов. И пока российские и зарубежные СМИ описывали мимику президентов России и Франции во время их встречи и итоговой пресс-конференции, а также пытались найти какой-то скрытый смысл в их публичных заявлениях на расхожие темы (санкции, Украина, Сирия, терроризм), лидеры двух стран договорились — без прессы — об альянсе по целому ряду конкретных вопросов в рамках той стратегии, которую обозначил в ходе своего внешнеполитического турне Дональд Трамп.

Разумеется, санкции Запада по отношению к России — не та тема, по которой Москве и Парижу требуется реальное сближение. Макрону выгодно утверждать, что он не исключает новых санкций против России, и увязывать данный вопрос с ситуацией на Украине. В свою очередь, Владимир Путин совершенно искренне ответил президенту Франции, что санкции по отношению к России бесполезны.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Эммануэлем Макроном во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Эммануэлем Макроном во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017

На самом деле Макрону не выгодны эти санкции, и он готов будет поддержать их отмену, как только до этого дозреет хотя бы половина стран Евросоюза. России же экономические санкции Запада на данный момент по большому счету выгодны.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В Кремле не согласны со словами Макрона про RT и Sputnik
А вот перспективы борьбы с терроризмом, переводя на русский язык — взаимодействия сторон на Ближнем Востоке в ходе начала в этом регионе новой большой геополитической игры, — это серьезно. Это именно тот вопрос, который сегодня более всего волнует связку Трамп — Путин — Макрон.

Еще раз напомню: Макрон призван вернуть Франции утраченную в последние годы роль политического лидера Европы. Именно этим объясняются некоторые его воинственные по отношению к России заявления (в том числе обвинения в адрес Sputnik и телеканала RT) — и более ничем.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017

Новые страхи объединенной Европы

Вернемся к брошенной и униженной Трампом Европе.

Сегодня перед объединенной Европой стоят как минимум три фундаментальные задачи, в которых европейские политики не признаются сейчас ни своим избирателям, ни даже самим себе. И эти задачи обозначились как факт именно в ходе визита в Европу Дональда Трампа.

На полях саммита НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
НАТО захотело говорить с Россией. Но о чем?
Первая задача заключается в том, чтобы сохранить Евросоюз. Очевидно, что после приостановления Россией своего участия в ПАСЕ, после Brexit, а также на фоне нарастающего раскола между старыми и новыми членами ЕС и все большего недовольства элитами ряда европейских стран действиями еврочиновников Париж и Берлин оказались в роли крайних: именно от согласованной позиции лидеров этих двух стран зависит сегодня будущее Евросоюза. А такой позиции ни у ФРГ, ни у Франции на данный момент нет.

Задача вторая (и не менее сложная) — трансформация НАТО. Трамп дал понять: Штаты на данное время не интересует расширение альянса на восток, в сторону России, Госдеп интересует готовность стран НАТО включиться в реальные военные действия на ближневосточном направлении. А это уже основания для шока: изменить ту стратегию, благодаря которой европейский политический бомонд утверждался в своих амбициях последнюю четверть века — значит наступить на горло собственной песне. И что говорить в таком случае восточно-европейским странам, прикрывающим свою вынужденную русофобию системами ПРО и батальонами НАТО? Куда девать бандеровский режим на Украине? Что делать с Черногорией, Грузией и иными новыми плацдармами "триумфального шествия" альянса по Европе? А главное: как отказаться от мифа о "российской угрозе", которая кормит сегодня многомиллионный класс европейского политического чиновничества?

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Matt Dunham
Черногория в НАТО: если вас отпихнул Трамп, вините русских
Наконец, задача третья состоит в том, чтобы удержать власть на континенте тем силам, которые последние десятилетия ориентировались не на национальные интересы своих стран, а на продвижение проамериканской политики и покровительство со стороны США. Что делать марионеткам Вашингтона на пространстве от Лиссабона до Таллина, если отныне Европа будет предоставлена самой себе, а политическим паразитам придется теперь выходить к своим избирателям с собственной повесткой дня? С позицией, которой у большинства европейских политиков сейчас нет и в ближайшие годы не будет.

Вымышленные страхи западно-европейского истеблишмента перед мнимым "российским агрессором" меркнут сегодня перед реальным ужасом грядущего политического сиротства и необходимости смены всей своей внешнеполитической парадигмы.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена