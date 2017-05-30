Французский связной: Трамп встретился с Путиным через Макрона

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017

Владимир Лепехин

В минувшее воскресенье многим европейцам было жалко смотреть на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявившую по итогам встречи "Большой семерки" на Сицилии, что "времена, когда мы могли всецело положиться на других, остались позади" и "мы, европейцы, должны (теперь. — Прим. ред.) сами бороться за свое будущее". Кто-то усмотрел в этом некий предвыборный ход лидера Германии, на самом же деле заявление Меркель стало воплем нарастающего отчаяния и результатом реального смятения чувств (если не сказать — шока), охватившего лидеров ЕС по итогам визита в Европу Дональда Трампа.

Неделя посрамления Европы

В предыдущей статье на Ria.ru автор этих строк представил небольшой сравнительный анализ первых внешнеполитических турне Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа. Так вот: главная особенность всех трех турне состоит в том, что каждое из них заканчивалось встречей президента США с Владимиром Путиным. При этом если Буш и Обама встретились с Путиным непосредственно и по своей инициативе, то турне Трампа завершилось встречей российского президента с посредником, в роли которого выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

С учетом охватившей американских демократов истерии, усматривающих во всяком контакте каждого чиновника Госдепа (а уж президента США — в особенности) с кем-либо, имеющим отношение к России, непосредственная встреча Дональда Трампа и Путина невозможна. Но Трамп и Путин не были бы лидерами своих стран, если бы не обладали способностью обойти названный форс-мажор посредством, например, косвенного контакта — через посредника.

Замечу в связи с высказанным тезисом, что о принадлежности Макрона к команде Трампа я писал ранее в статье "Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа". О том же, что президенты США и России приступили к реализации совместной и согласованной геополитической игры, автор этих строк подробно рассказал в статье "Путин и Трамп на старте совместной большой игры". (Ну это так, к сведению: для тех, кто продолжает считать, что Трамп — банальный русофоб, как и Обама, а Макрон — выскочка, не понимающий, с кем имеет дело.)

В понедельник, 29 мая, Владимир Путин и Эммануэль Макрон фактически подвели итог недели, ознаменованной серией кошмаров для Евросоюза, НАТО, Германии, папы римского Франциска и "Большой семерки".

С моей точки зрения, это была неделя посрамления Западной Европы во всех ее ипостасях. В самом деле: всего за несколько дней Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию, где "построил" мусульманские страны, после чего согласовал новую политику США на Ближнем Востоке с лидерами Израиля, отметился в Ватикане, смутив папу римского тактильным контактом, огорошил прямой угрозой чиновников НАТО в Брюсселе и в завершение всерьез расстроил глав стран G7, указав им на их реальное место (у ног США) в современной истории.

Трамп ясно дал понять европолитикам, что мир изменился, и отныне европейские страны должны будут самостоятельно решать свои внутренние проблемы.

Альянс России и Франции — новая скрытая сила

Эммануэль Макрон, пожалуй, единственный на сегодня действующий европейский политик, понимающий смысл внешнеполитического турне Трампа и его публичных заявлений (и посвященный в них) в Брюсселе и Таормине (Сицилия). Так что именно ему выпала честь подвести итог этого турне посредством проведения двусторонней встречи с президентом России в версальском дворце Большой Трианон — резиденции французских королей.

Обе стороны старательно делали вид, что прощупывают друг друга на предмет как бы установления подпорченных Франсуа Олландом отношений между двумя державами.

"Мы попытались отыскать точки сближения", — отметил Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам визита. Аналогичным образом подытожил встречу с российским президентом и Эммануэль Макрон, заявив, что в результате переговоров обнаружилась "возможность совместного действия".

На самом деле "поиск точек соприкосновения" — внешняя сторона встречи, "рыбий корм" для журналистов. И пока российские и зарубежные СМИ описывали мимику президентов России и Франции во время их встречи и итоговой пресс-конференции, а также пытались найти какой-то скрытый смысл в их публичных заявлениях на расхожие темы (санкции, Украина, Сирия, терроризм), лидеры двух стран договорились — без прессы — об альянсе по целому ряду конкретных вопросов в рамках той стратегии, которую обозначил в ходе своего внешнеполитического турне Дональд Трамп.

Разумеется, санкции Запада по отношению к России — не та тема, по которой Москве и Парижу требуется реальное сближение. Макрону выгодно утверждать, что он не исключает новых санкций против России, и увязывать данный вопрос с ситуацией на Украине. В свою очередь, Владимир Путин совершенно искренне ответил президенту Франции, что санкции по отношению к России бесполезны.

На самом деле Макрону не выгодны эти санкции, и он готов будет поддержать их отмену, как только до этого дозреет хотя бы половина стран Евросоюза. России же экономические санкции Запада на данный момент по большому счету выгодны.

А вот перспективы борьбы с терроризмом, переводя на русский язык — взаимодействия сторон на Ближнем Востоке в ходе начала в этом регионе новой большой геополитической игры, — это серьезно. Это именно тот вопрос, который сегодня более всего волнует связку Трамп — Путин — Макрон.

Еще раз напомню: Макрон призван вернуть Франции утраченную в последние годы роль политического лидера Европы. Именно этим объясняются некоторые его воинственные по отношению к России заявления (в том числе обвинения в адрес Sputnik и телеканала RT) — и более ничем.

Новые страхи объединенной Европы

Вернемся к брошенной и униженной Трампом Европе.

Сегодня перед объединенной Европой стоят как минимум три фундаментальные задачи, в которых европейские политики не признаются сейчас ни своим избирателям, ни даже самим себе. И эти задачи обозначились как факт именно в ходе визита в Европу Дональда Трампа.

Первая задача заключается в том, чтобы сохранить Евросоюз. Очевидно, что после приостановления Россией своего участия в ПАСЕ, после Brexit, а также на фоне нарастающего раскола между старыми и новыми членами ЕС и все большего недовольства элитами ряда европейских стран действиями еврочиновников Париж и Берлин оказались в роли крайних: именно от согласованной позиции лидеров этих двух стран зависит сегодня будущее Евросоюза. А такой позиции ни у ФРГ, ни у Франции на данный момент нет.

Задача вторая (и не менее сложная) — трансформация НАТО. Трамп дал понять: Штаты на данное время не интересует расширение альянса на восток, в сторону России, Госдеп интересует готовность стран НАТО включиться в реальные военные действия на ближневосточном направлении. А это уже основания для шока: изменить ту стратегию, благодаря которой европейский политический бомонд утверждался в своих амбициях последнюю четверть века — значит наступить на горло собственной песне. И что говорить в таком случае восточно-европейским странам, прикрывающим свою вынужденную русофобию системами ПРО и батальонами НАТО? Куда девать бандеровский режим на Украине? Что делать с Черногорией, Грузией и иными новыми плацдармами "триумфального шествия" альянса по Европе? А главное: как отказаться от мифа о "российской угрозе", которая кормит сегодня многомиллионный класс европейского политического чиновничества?

Наконец, задача третья состоит в том, чтобы удержать власть на континенте тем силам, которые последние десятилетия ориентировались не на национальные интересы своих стран, а на продвижение проамериканской политики и покровительство со стороны США. Что делать марионеткам Вашингтона на пространстве от Лиссабона до Таллина, если отныне Европа будет предоставлена самой себе, а политическим паразитам придется теперь выходить к своим избирателям с собственной повесткой дня? С позицией, которой у большинства европейских политиков сейчас нет и в ближайшие годы не будет.

Вымышленные страхи западно-европейского истеблишмента перед мнимым "российским агрессором" меркнут сегодня перед реальным ужасом грядущего политического сиротства и необходимости смены всей своей внешнеполитической парадигмы.