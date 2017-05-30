Ангела Меркель подает на развод. Цена — 330 миллиардов

Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter

От недавнего саммита G7 ожидали увлекательного геополитического триллера, а получилась геополитическая мелодрама. После явно неудачного общения с президентом Дональдом Трампом немецкий канцлер Ангела Меркель заявила: "Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, во многом закончились. Европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки". По факту это больше всего напоминает "заявление на геополитический развод" с США, который Меркель решила оформить. В силу того, что они с Дональдом Трампом не сошлись не только характерами, но и представлениями о том, какое место Европа должна занимать в глобальной политике XXI века. Для России это, в принципе, хорошая новость — правда, ее эффект будет, скорее всего, отложенным.

Некоторые комментаторы поспешили заявить, что на самом деле демарш немецкого лидера не значит ровным счетом ничего, а "милые бранятся — только тешатся", но совокупность недавних действий и заявлений европейского истеблишмента плохо стыкуется со столь оптимистичной для Америки интерпретацией. Действительно, Меркель упомянула, что Евросоюз должен стремиться поддерживать дружеские отношения с США и Великобританией, однако, продолжая метафору развода, можно сказать, что это очень напоминает традиционное пожелание "остаться друзьями" даже после прекращения семейных отношений. У кризиса трансатлантической солидарности по линии Вашингтон — Брюссель сложный генезис, и в нем можно выделить как идеологическую, так и финансовую составляющую. К сожалению, идеологическая компонента получает непропорционально большое внимание в экспертных и общественных дискуссиях, и потому стоит особое внимание уделить именно финансовым причинам этого геополитического разрыва. Практика показывает, что бухгалтерская ведомость зачастую является главным источником любых идеологий наших западных партнеров.

У одного из главных вопросов, в которых мнения лидеров ЕС и президента Дональда Трампа решительно расходятся, есть точная цена. Эта цена — 330 миллиардов евро в год.

Приведенная цифра соответствует 2% номинального ВВП Евросоюза за 2015 год, и именно такую "дань" в виде ежегодных европейских вложений в общую "оборонную копилку" требует от ЕС американский президент. Излишне говорить, что "финансирование НАТО" и "оборонные расходы" — это эвфемизмы, под которыми скрывается плата американскому военно-промышленному комплексу и в некоторой степени Пентагону. Во время избирательной кампании Трамп публично обещал олигархам из частного военного-промышленного комплекса США, что будет выбивать для них деньги. Нужно признать, что это обещание он выполняет максимально последовательно. Для европейцев дело не только в деньгах, но и в том, что новое американское руководство пытается получить именно дань, а не продать — пусть и по завышенной цене — услугу по обеспечению европейской безопасности. Настоящую оторопь в европейском и американском экспертном сообществе вызвало нежелание Трампа внятно подтвердить приверженность Вашингтона пятой статье устава НАТО, которая утверждает принцип коллективного ответа — в том случае, если нападению подвергся один из членов альянса.

Колумнист влиятельного журнала Foreign Policy сформулировал реакцию экспертного сообщества на действия американского президента: "Умолчание Трампа по поводу пятой статьи — это атака на НАТО в целом". Если посмотреть на ситуацию с точки зрения европейцев, то получается, что им предлагают оплатить 330 миллиардов евро в год, но при этом никаких гарантий безопасности давать не собираются, и, если что, разбираться им придется самостоятельно и исключительно за свой счет. Надо признать, что даже условия "платы за крушу", которые практиковали рэкетиры лихих 90-х, были зачастую более щадящими и менее оскорбительными, чем то, что предлагает Трамп своим европейским партнерам.

На этом фоне особенно актуально смотрится идея о создании общеевропейской армии, которую давно продвигает председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Еще в ноябре прошлого года Юнкер заявил о неизбежности появления вооруженных сил Европейского союза. "Нам нужно дать новый ход вопросу о европейском оборонительном союзе вплоть до… создания европейской армии. Это музыка будущего, и она уже звучит, только многие европейцы пока ее не слышат", — подчеркнул он, заодно отметив, что Вашингтон в будущем откажется от обеспечения европейской безопасности. Остается только позавидовать прозорливости люксембургского чиновника.

Очевидно, что в Евросоюзе найдется достаточно сторонников идеи того, что 330 миллиардов евро можно потратить на себя, а не на американские амбиции, и так же очевидно, что Вашингтону эта идея решительно не понравится. Этого конфликта было бы явно недостаточно для того, чтобы спровоцировать полноценный геополитический развод, однако с появлением Трампа в Белом доме конфликтов в отношениях США и ЕС стало предостаточно.

Одним из серьезных раздражающих факторов в американо-европейских отношениях стало посягательство американского президента на одну из "священных коров" немецкой экономики, а именно — на немецких автопроизводителей, которым Трамп угрожает перекрыть или осложнить доступ на американский рынок. Хотя администрация Трампа отрицает, что он использовал эту угрозу в переговорах с немецкими визави, в данном случае есть причины верить его медийным критикам, которые утверждают обратное, так как аналогичная угроза уже была один раз публично озвучена президентом Америки в январе этого года. Перспектива столкнуться с 35%-ным тарифом на экспорт автомобилей в США вряд ли могла порадовать Ангелу Меркель и ее сторонников из среды немецких предпринимателей. Ее потенциальных избирателей такая перспектива огорчила еще больше, а ведь в Германии в этом году пройдут выборы. Опять же, если бы это был изолированный конфликт, то европейцам было бы проще перетерпеть, но таких конфликтов с Вашингтоном у них уже накопилось много, и количество только растет.

Идея о том, что слишком близкие геополитические отношения с США уже не соответствуют интересам Евросоюза, свойственна не только Ангеле Меркель. На последнем форуме в Давосе руководитель Еврогруппы (совета министров финансов еврозоны), министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум заявил в интервью The New York Times, что Китай является очень серьезном претендентом на роль "главного друга Евросоюза" в условиях осложнения отношений с Соединенными Штатами. "Вовлеченность Китая в Европе в инвестиционном плане уже очень высока и становится все шире. Если ты отталкиваешь своих друзей, то не должен удивляться тому, что эти друзья будут искать новых друзей", — подчеркнул он.

Действительно, на фоне открытого американского шантажа и общей враждебности китайские инвестиции, а также китайский глобализационный проект "Один пояс — один путь", в котором Россия занимает ключевое место, смотрятся для ЕС очень привлекательно.

Не стоит ожидать, что геополитический развод между ЕС и США будет проходить быстро и ярко. Слишком многое связывает две стороны Атлантики, и дистанцирование Евросоюза от Штатов может занять весьма много времени. К сожалению, зазор между европейской и американской позицией в отношении России вряд ли начнет играть серьезную роль в ближайшем будущем, хотя наличие определенных разногласий по российскому вопросу между Брюсселем и Вашингтоном уже зафиксировано публично.

При этом один насущный геополитический вопрос лидерам Евросоюза и администрации Белого дома придется решать. Будет очень интересно наблюдать за тем, как они определят, кто будет платить "алименты" киевскому режиму — этому сыну геополитического союза США и ЕС. На данный момент ни один из "родителей" не горит желанием взять его на полноценное содержание и отвечать за поведение "трудного подростка".

Развод США и ЕС выгоден для нас тем, что открывает веер возможностей в геополитическом плане и создает Москве и Пекину пространство для игры на противоречиях внутри когда-то нерушимой западной коалиции. Если же ЕС и США будут тратить силы на конкуренцию и взаимные подножки, то в долгосрочной перспективе это облегчит продвижение российских интересов везде, где мы сталкиваемся с западным сопротивлением.