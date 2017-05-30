Ангела Меркель подает на развод. Цена — 330 миллиардов

Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter
От недавнего саммита G7 ожидали увлекательного геополитического триллера, а получилась геополитическая мелодрама. После явно неудачного общения с президентом Дональдом Трампом немецкий канцлер Ангела Меркель заявила: "Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, во многом закончились. Европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки". По факту это больше всего напоминает "заявление на геополитический развод" с США, который Меркель решила оформить. В силу того, что они с Дональдом Трампом не сошлись не только характерами, но и представлениями о том, какое место Европа должна занимать в глобальной политике XXI века. Для России это, в принципе, хорошая новость — правда, ее эффект будет, скорее всего, отложенным.
У одного из главных вопросов, в которых мнения лидеров ЕС и президента Дональда Трампа решительно расходятся, есть точная цена. Эта цена — 330 миллиардов евро в год.
Колумнист влиятельного журнала Foreign Policy сформулировал реакцию экспертного сообщества на действия американского президента: "Умолчание Трампа по поводу пятой статьи — это атака на НАТО в целом". Если посмотреть на ситуацию с точки зрения европейцев, то получается, что им предлагают оплатить 330 миллиардов евро в год, но при этом никаких гарантий безопасности давать не собираются, и, если что, разбираться им придется самостоятельно и исключительно за свой счет. Надо признать, что даже условия "платы за крушу", которые практиковали рэкетиры лихих 90-х, были зачастую более щадящими и менее оскорбительными, чем то, что предлагает Трамп своим европейским партнерам.
Еще в ноябре прошлого года Юнкер заявил о неизбежности появления вооруженных сил Европейского союза. "Нам нужно дать новый ход вопросу о европейском оборонительном союзе вплоть до… создания европейской армии. Это музыка будущего, и она уже звучит, только многие европейцы пока ее не слышат", — подчеркнул он, заодно отметив, что Вашингтон в будущем откажется от обеспечения европейской безопасности. Остается только позавидовать прозорливости люксембургского чиновника.
Очевидно, что в Евросоюзе найдется достаточно сторонников идеи того, что 330 миллиардов евро можно потратить на себя, а не на американские амбиции, и так же очевидно, что Вашингтону эта идея решительно не понравится. Этого конфликта было бы явно недостаточно для того, чтобы спровоцировать полноценный геополитический развод, однако с появлением Трампа в Белом доме конфликтов в отношениях США и ЕС стало предостаточно.
Одним из серьезных раздражающих факторов в американо-европейских отношениях стало посягательство американского президента на одну из "священных коров" немецкой экономики, а именно — на немецких автопроизводителей, которым Трамп угрожает перекрыть или осложнить доступ на американский рынок. Хотя администрация Трампа отрицает, что он использовал эту угрозу в переговорах с немецкими визави, в данном случае есть причины верить его медийным критикам, которые утверждают обратное, так как аналогичная угроза уже была один раз публично озвучена президентом Америки в январе этого года. Перспектива столкнуться с 35%-ным тарифом на экспорт автомобилей в США вряд ли могла порадовать Ангелу Меркель и ее сторонников из среды немецких предпринимателей. Ее потенциальных избирателей такая перспектива огорчила еще больше, а ведь в Германии в этом году пройдут выборы. Опять же, если бы это был изолированный конфликт, то европейцам было бы проще перетерпеть, но таких конфликтов с Вашингтоном у них уже накопилось много, и количество только растет.подчеркнул он.
Действительно, на фоне открытого американского шантажа и общей враждебности китайские инвестиции, а также китайский глобализационный проект "Один пояс — один путь", в котором Россия занимает ключевое место, смотрятся для ЕС очень привлекательно.
Не стоит ожидать, что геополитический развод между ЕС и США будет проходить быстро и ярко. Слишком многое связывает две стороны Атлантики, и дистанцирование Евросоюза от Штатов может занять весьма много времени. К сожалению, зазор между европейской и американской позицией в отношении России вряд ли начнет играть серьезную роль в ближайшем будущем, хотя наличие определенных разногласий по российскому вопросу между Брюсселем и Вашингтоном уже зафиксировано публично.
Развод США и ЕС выгоден для нас тем, что открывает веер возможностей в геополитическом плане и создает Москве и Пекину пространство для игры на противоречиях внутри когда-то нерушимой западной коалиции. Если же ЕС и США будут тратить силы на конкуренцию и взаимные подножки, то в долгосрочной перспективе это облегчит продвижение российских интересов везде, где мы сталкиваемся с западным сопротивлением.