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Украина как поддельное общество: почему выродились правозащитники

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (432)
12:2730.05.2017
0920
© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкДевушка в вышиванке с флагом УкраиныДевушка в вышиванке с флагом Украины
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Нюра Н. Берг

Одна известная киевская адвокатесса люто борется с попытками именовать ее правозащитницей. Я, говорит, профессионал и юрист с университетским образованием, а не дилетант, не балаболка и не воровка на доверии. Украинские же правозащитники, говорит адвокат, "или пафосные клоуны с памятью моли, или барыги-стервятники".

Впрочем, некоторые из них, как говорится, удачно сочетают.

Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Fotolia / dmitrydesigner
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Глава Украинского Хельсинского союза Евгэн Захаров, например, недавно объявил, что нет в богоспасаемой Неньке никаких политических заключенных. Народ мгновенно впал в когнитивный диссонанс: как же так, ведь сотни по тюрьмам, но Евгэна сбить с пути не удалось. Впрочем, к этому мы еще вернемся, а пока — немного фона.

Быть правозащитником на Украине — дело перспективное во всех отношениях. Наряду с волонтерами АТО и майданными активистами правозащитники — одни из главных выгодополучателей государственного переворота, который они называют революцией достоинства. Да, собственно, и до него ребята не тужили, калорийно окормлялись западными грантами и занимали весьма уважаемое место в пищевой цепи так называемого гражданского общества. От них сначала требовалось "угадать и угодить", но вскоре деятельность правозащитников была жестко формализована грантодателями, так что и надобность в угадывании отпала. Многие из них вознеслись на социальных лифтах прямо в парламентские кресла.

А в 1998 году государство, у которого уже был гимн, прапор и незалежность, ввело должность омбудсмена. Первой эту должность заняла Нина Карпачева. Более всего Нина Ивановна запомнилась внезапным решительным переходом от надежного и питательного вымени Партии регионов под крыло к Юлии Тимошенко, каковым коварством потрясла бывших однопартийцев до глубины души.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский омбудсмен отправила коллеге из России список осужденных россиян
В 2012 году на смену ей регионалы отрядили Валерию Лутковскую, которую категорически не хотела Верховная рада, топавшая ногами и свистевшая в десятки ртов, однако Лутковскую таки продавили, и с тех пор именно она возглавляет офис омбудсмена Украины.

Валерия Владимировна значительно стремительнее Карпачевой порвала пуповину, связывавшую ее с Партией регионов, и сегодня верой и правдой служит своему единственному патрону — Петру Порошенко. Как говорится, и чукча знает этого человека.

© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкУполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская. 21 июня 2016
© Sputnik / Виктор Толочко
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Уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская. 21 июня 2016

Недавно она выступила с докладом о деятельности офиса в 2016 году и на более чем 600 страницах рассказала о правозащитной деятельности.

Что же волнует омбудсмена Украины более всего? Здесь все просто, ибо повестку дня определяют наши западные кураторы. Посему вы не найдете системных выступлений Лутковской в защиту прав жителей Донбасса, блокированных украинской властью и лишенных социальных выплат. Не слишком озабочена она правами переселенцев, которые живут на Украине как условно-досрочно освобожденные уголовники — с требованием регулярно отмечаться в комендатурах и по первому свистку являться в государственное присутствие для ревизии и опознания. Редкие одиночные высказывания на эту тему носят ритуальный характер и не влекут за собой ровным счетом ничего.

Руки в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / ctpaep
Бывшие узники тайных тюрем СБУ рассказали о зверских пытках
Ибо чиновники спинным мозгом чувствуют, где реальная опасность, а где — пляски с бубном.

Лутковская живет в полном согласии с мейнстримным журналистским сообществом, в большинстве своем сервильным и агрессивно-националистическим, не раздражает она и явных нацистов.

Изредка Валерия Владимировна вынужденно и почти незаметно возвышает голос против сокрытия фактов пыток заключенных или там публикаций на сайте "Миротворец" данных иноземных журналистов, после чего снова впадает в прелесть тоннельного зрения. Недавно вот подробно рассказывала о защите личных данных и очень гневалась, что торговые сети пользуются данными беспечных граждан, чтобы засылать им спам. А то, что "Миротворец" тысячами публикует адреса, телефоны и прочие реквизиты так называемых сепаратистов, — так до того ей и дела нет.

Вы также не найдете и минимального интереса омбудсмена к целой когорте репрессированных режимом граждан, сидящих в СИЗО или уже отбывающих наказание по сугубо политическим мотивам.

Однако пять лет ее блистательного служения народу истекли, и в полный рост встал вопрос о назначении нового омбудсмена Украины.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиев. Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Украина

Все кандидаты, как водится у нас, одиозны, но присмотреться хочется к наиболее говорливому из них — Борису Захарову, по случайности сыну того самого Евгэна, который в упор не видит политзаключенных на Украине. На мой прямой вопрос по поводу посаженного на днях антимайданщика и организатора "Бессмертного полка" в Харькове 69-летнего Юрия Апухтина, которому вменили покушение на государственный строй, харьковчанин же Евгэн флегматично ответил — мол, вообще такого не знаю. Апухтина, всеми силами боровшегося в 2014 году против антиконституционного переворота, посадили "по беспределу", но ни старший Захаров, ни младший никакой политики в этом не усматривают. Правозащитная же секта в целом если чем и недовольна, так это скромностью приговора (шесть лет лишения свободы), и требует, чтобы сепаров наказывали значительно суровее.

ВВоеннопленные ДНР и ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Особенности пыток на Украине встревожили ООН
В общем и целом правозащитники и передовой нацистский отряд гражданского общества живут в полном согласии. Но бывают и довольно гомерические коллизии.

То радикалы брутально разгоняют гей-парад, то кошмарят ливанских владельцев киевского кафе, а то и поджигают цыганский табор. Все это не может не волновать правозащитников, ведь здесь имеет место посягательство на главные позиции, которые они обязаны защищать по подписанной ими оферте: ЛГБТ, ромы (как теперь императивно требуется называть цыган), ксенофобия (русофобия не вошла). Всё, об остальном можно не париться.

© AP Photo / Efrem LukatskyПредставитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве

Представитель ЛГБТ-сообщества. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Собственно, все правозащитные акции, заявления и глубокие озабоченности сосредоточены исключительно на обеспечении прав ЛГБТ, ромов и борьбе с антисемитизмом — впрочем, совершенно картонной. Для того чтобы бороться с массовым вандализмом на еврейских кладбищах, нападениями на еврейские молельные дома и школы, нужно основательно разругаться с бандеровской старшиной и волчатами, а кому это нужно? С ЛГБТ тоже все непросто: значительная часть господ с нетрадиционной ориентацией неистово поддержала Майдан и вот теперь огребает от своих же. Тут немудрено и запутаться.

Поэтому достаточно сделать десяток запальчивых, но аккуратно размытых заявлений, провести пару антипогромных концертов, собрать на них пару сотен зевак, тщательно задокументировать и предъявить грантодателям.

Там же, где концертом не отбиться, есть совершенно безотказный инструмент. Это "рука Кремля". В любой пикантной ситуации кричи про московских наймитов, их козни и умыслы. Вот цитата из Бориса: "Я обращаюсь к своим друзьям из правых организаций. Я уверен, что большая часть преступлений являются провокациями России!"

Панорама зимнего Киева. Архивное фото
© Fotolia / кosmoos
Правозащитники Украины объединились в коалицию для борьбы с пытками
Борис Захаров, как настоящий европейский правозащитник, всей душой поддерживает все достижения революции достоинства. Единственное, чем он не вполне ублаготворен, так это излишней мягкостью власти на полях гибридной войны с Россией.

Вот он неистово, не гнушаясь разнузданной, обсценной лексикой, борется с "Московской" колбасой и "Бородинским" хлебом. А вот требует немедленно выгнать с Украины весь российский бизнес — просто по факту происхождения, во внесудебном порядке. Вот приветствует запрет доступа к российским социальным сетям, подчеркивая, что Украина и так остров демократии в окружении диктатур и сатрапий. Вот разъясняет, почему киевский Майдан — это реализация естественного права народа на протест, а восстание на Юго-Востоке — искусственный проект, "не инспирированный идеями свободы и прав человека". Жителей Юго-Востока Захаров презирает особенно громко, ведь у него есть отягчающее обстоятельство: он сам из Харькова.

© REUTERS / Valentyn OgirenkoОбыск в офисе компании Яндекс в Киеве, Украина. 29 мая 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Обыск в офисе компании Яндекс в Киеве, Украина. 29 мая 2017

Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Омбудсмен ДНР утверждает, что украинские силовики якобы пытают пленных
Декларации Бориса впечатляют даже на фоне ежедневных откровений нацистов. Он требует скрывать от общественности преступления военных в Донбассе и приветствует возможные расправы с не в меру разговорчивыми членами международных правозащитных организаций и ОБСЕ — в рожу, говорит, бить их за это вполне правильно и благолепно. Всю мерзость современной украинской власти Захаров оправдывает вполне, а то, что не удается обелить, обещает расследовать "после гибридной войны с Россией" — потом, когда-нибудь, если дурацкий интерес к обстоятельствам уничтожения, например, майданных улик все еще не растает. Он радуется тому, что в социальных сетях выкладывают "полуразложившиеся трупы сепаратистов" и обильно их лайкают. Признается, что никаких доказательств участия России в радикализации событий на Майдане и потом в Донбассе у него нет, зато есть внутренняя уверенность. А чего же вам еще надобно, хороняки?

Вот такой он — возможный кандидат на должность омбудсмена Украины, а другой там вряд ли сегодня возможен.

По оценкам экспертов, сегодня в СИЗО и тюрьмах Украины в бесконечном процессе суда или уже с многолетними приговорами находятся сотни и даже тысячи политзаключенных. Среди них журналисты и айтишники, университетские ученые и врачи, предприниматели, бывшие народные депутаты, бывшие мэры городов и главы районных администраций Донбасса, беркутовцы, одесские куликовцы… Их дела ведутся с бесчисленными нарушениями законов и прав человека, но это не интересует ни омбудсмена, ни пресловутых гражданских правозащитников.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Между тем наличие в стране по-настоящему независимой правозащиты, подымающей свой голос в том числе и за права тех, кого государство считает своими противниками, — один из ключевых маркеров состоявшегося государства. Не "территории 404", не пустого муляжа с декларированными, но неработающими гражданскими институтами, а состоявшегося взрослого государства.

А чем грозит обществу наличие многочисленных муляжей вместо реальных гражданских институтов — собственно, и демонстрирует сегодняшняя Украина, где защищать можно только "сертифицированные меньшинства", а большинству лучше молчать и не высовываться.

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