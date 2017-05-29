Бжезинский умер — ушла эпоха

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В США в возрасте 89 лет скончался самый преданный враг СССР и России Збигнев Бжезинский. Талантливейший человек. Составленные им планы политических операций столь же оригинальны, неповторимы и смертельно опасны для противника, как суворовский план Итальянской кампании, план Шлиффена (который не сумел достойно реализовать Хельмут фон Мольтке-младший) или план наступления на Западе, разработанный в 1940 году Эрихом фон Манштейном.
Бжезинский стал советником по национальной безопасности президента Картера в январе 1977 года. В первой половине 70-х США пережили ряд тяжелейших внешне- и внутриполитических кризисов, серьезно подорвавших их международный авторитет и возможности проведения активной политики.
1973 год — нефтяной кризис, связанный с эмбарго, введенным арабскими странами ОПЕК, а также Египтом и Сирией на поставки нефти странам Запада, поддержавшим Израиль в войне Судного дня. Цены на нефть взлетели в четыре раза (с трех до 12 долларов за баррель). Экономика Запада пережила шок и находилась на грани катастрофы.
Президент США Никсон официально призвал американцев к режиму жесткой экономии.
1974 год — импичмент Никсона по результатам Уотергейтского скандала. Крупнейший внутриполитический кризис в США с начала ХХ века накладывается на экономический кризис.
Приход к власти администрации Картера не остановил эту череду внешнеполитических поражений. После массовых выступлений 1978 года рухнул в январе 1979 года шахский режим в Иране — до этого ближайшем союзнике США на Ближнем Востоке. Администрация Картера не смогла ни оказать ему поддержку, ни выстроить конструктивные отношения с новым исламским руководством Ирана.
Силы Америки были подточены почти целым десятилетием катастроф. Страна нуждалась в передышке. Но заключить перемирие ценой геополитических уступок СССР было нельзя — это стало бы последней каплей: под вопрос были бы поставлены позиции США как лидера западного "свободного мира". Союзники бросились бы искать нового покровителя не хуже, чем это сделали бывшие союзники СССР в конце 80-х — начале 90-х. Добиться передышки было необходимо, связав силы и ресурсы главного противника, СССР, на второстепенном направлении.
Фактически это та же схема, которую наследники Бжезинского предложили России на Украине. В 2014 году российское руководство смогло найти третий путь и дать на вызов эффективный асимметричный эффект. В результате на три года украинский кризис стал проблемой не России, а Запада. В 1979 году советское руководство третий путь не нашло, а на деле не особенно и искало.
Но фоне предыдущих внешнеполитических побед СССР и его союзников афганский кризис казался пустяком — очередная "национально-освободительная война" против колонизаторов порабощенного народа, ведомого марксистской партией, ориентированной на СССР. К 1979 году СССР выиграл у США более десятка таких конфликтов. Почему в Афганистане должно было быть по-другому?
Ввод в Афганистан любых (не обязательно советских) войск автоматически инициировал там гражданскую войну и (как ее элемент) партизанское движение, направленное против оккупантов и их местных союзников. С этим фактором познакомились англичане до СССР и американцы (переставшие руководствоваться мудрыми рекомендациями Бжезинского) после.
Американцы связали СССР на второстепенном направлении, причем сделали это за чужой счет. В этом и заключалась красота и эффективность предложенной Бжезинским политической стратегии.
Однако Бжезинский не был бы великим стратегом, если бы всегда и везде применял один и тот же шаблон, если бы никогда не отступал от ранее озвученных концепций по мере их устаревания. Бжезинский первый в американской политической элите уже в 2009 году настаивал на резком развороте политического курса и выстраивании с Россией ровных, партнерских отношений. Тогда в администрации Обамы победили клинтоновские демагоги-глобалисты, плохо понимавшие, что они делают, и неспособные считать больше чем на два шага вперед.
Они решили, что дедушка выжил из ума, а примененный им в Афганистане метод — заставить противника выбирать из двух плохих решений — можно успешно реализовывать и без автора. Они ошиблись. Мудрый дедушка видел то, что они не желали видеть.
Бжезинский, будучи истинно великим стратегом, понимал, что если российское руководство один раз нашло противоядие, разрушающее схему, то найдет и второй — еще более эффективное. Для него не было тайной, что использование шаблонных решений в политике столь же гибельно, как и на войне.
Он понял, что Америке вновь нужна пауза. Осуществляя власть гегемона планеты, она надорвалась уже к началу текущего столетия. США судорожно нуждались в перераспределении нагрузки на ресурсную базу. В начале 2000-х они еще могли заключить перемирие с Россией, выступая с позиции силы, сохранив за собой многие геополитические выгоды, полученные после распада СССР.
Чем дольше Америка пыталась, напрягая все силы, сломать Россию, тем слабее она становилась — и тем сильнее становилась Москва. Этот политический парадокс характерен для любой империи, пытающейся на закате своей мощи при растянутых по огромной зоне ответственности ресурсах и давно превращенных в развращенных вассалов союзниках противостоять упорному и гибкому противнику, которого невозможно уничтожить физически. Россию уничтожить было невозможно — ядерный щит гарантировал защиту от "гуманитарной агрессии".
Только вот наступит ли это потом для страны, которая на десять лет опоздала с необходимыми внешнеполитическими шагами? Для страны, президент которой постоянно отвлекается на борьбу со своими внутриполитическими оппонентами, мечтающими отстранить его от власти и не стесняющимися в средствах, демонстрировавшими готовность рискнуть даже гражданской войной в США.
Для страны, у которой больше нет Бжезинского, человека, понимавшего, что в политике ничего не бывает навсегда, что в ней нет безвыходных положений, а есть положения, из которых вы не нашли выход, что США и Россия никогда не смогут победить друг друга военным путем, но обречены на постоянную политическую и финансово-экономическую конкуренцию, и поэтому нельзя почивать на лаврах: после каждой победы (а все они временны) необходимо сразу же готовить новую операцию против старого противника.
Это был очень гибкий и талантливый враг. Враг, умеющий взглянуть на ситуацию глазами своего противника (редкое качество, дающее половину успеха). Искусство политики много потеряло оттого, что после Афганистана Бжезинскому не дали возможности провести ни одну стратегическую операцию, а его эпигоны понимали глубину стратегических разработок пожилого поляка значительно хуже, чем Мольтке-младший ориентировался в плане Шлиффена. Национальные интересы России бесконечно выиграли оттого, что в США не нашлось политика, способного понять и оценить глубину и гибкость стратегических разработок ныне покойного, а потому безопасного Бжезинского.