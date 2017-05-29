США
29.0529 мая12:59МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Больше не шестерки: саммит G7 закончился фрондой

Сюжет:
Саммит G7 в Италии (60)
12:3829.05.2017
(обновлено: 12:42 29.05.2017)
0520
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 в ТаорминеПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 в Таормине
© REUTERS / Jonathan Ernst

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Прошедший 27 мая в Таормине (Сицилия) саммит "Большой семерки" завершился провалом. Шести другим участникам не удалось найти общий язык с "первым среди равных" — американским президентом.

Доказательство силы

На саммите G7 в Италии, 27 мая 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
В Италии завершился саммит "Большой семерки"
"Большая семерка" всегда позиционировалась как некий клуб избранных, золотого миллиарда (в 90-е годы клуб захотел стать "ближе к народу" и включил в свой состав Россию, однако после Крыма он очистил свои ряды от "приезжих" и снова стал G7). Возглавляли этот клуб, естественно, Соединенные Штаты. Да, формально они были "первыми среди равных", однако на деле Америка в глобалистском порыве вела за собой остальную "Шестерку" (или, как многие скажут, остальных "Шестерок") в светлое и безопасное общее будущее. По словам бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера, лучшим способ обеспечить безопасность Штатов — поддержание сильных союзов и лидерство в вопросе глобальной защиты общих ценностей интересов". Отчасти поэтому саммиты "Семерки" всегда были скучны и предсказуемы: у сторон были общие позиции по абсолютному большинству вопросов, поэтому итоговые резолюции имели ценность лишь в плане констатации основных проблем и трендов мировой политики.

Неудивительно, что фокус внимания всех смещался с G7 на G20, где реально была конкуренция мнений и точек зрения, а в дискуссиях рождалась истина.

Лидеры Большой семерки беседуют во время осмотра Таормине, Италия
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп превратил саммит G7 в игры на выбывание, заявил экс-премьер Италии
Однако изначально стало понятно, что в 2017 году на G7 все станет гораздо веселее. "Это будет один из самых сложных саммитов G7 за последние годы", — заявил председатель Евросовета Дональд Туск перед мероприятием. Причина его скепсиса была понятна: участникам "Шестерки" предстояло провести его с самым сложным президентом США за последние годы. Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании говорил, что никаким глобалистским порывом не обладает, ценностную внешнюю политику проводить не собирается, да и вообще хочет сосредоточиться на решении внутриамериканских дел.

© AFP 2017 / Jonathan Ernst / PoolСаммит G7 в Италии, 27 мая 2017
© AFP 2017 / Jonathan Ernst / Pool
Саммит G7 в Италии, 27 мая 2017

Да, у кого-то еще зиждилась надежда на то, что в ходе заседания G7 членам "Семерки" удастся переубедить Трампа, превратить его в "нормального" президента, однако этим надеждам не удалось сбыться. Возникало ощущение, что хозяин Белого дома приехал не на саммит к друзьям, а на встречу с врагами, которым нужно было доказывать свою крутизну. Именно поэтому саммит был омрачен целой чередой скандалов с участием Трампа.

G1

Дональд Трамп на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп не хотел этого. Но он поощряет международный терроризм
Так, по данным журналиста Джеймса Ландейла, президент демонстративно не слушал выступление формального хозяина мероприятия — итальянского премьера. В то время как у всех были наушники, Трамп сидел без них, рассматривая стол (потом Шон Спайсер скажет, что наушник один был — в том ухе, которое не видно). Некоторым показалось, что Трамп был куда более учтив с королем Саудовской Аравии (когда, например, заявил, что приехал в королевство "не для того, чтобы читать лекции"), чем со своими партнерами по "Большой семерки". Однако оно и понятно — Эр-Рияд умаслил американского президента парой сотен миллиардов долларов, а эти собирались читать ему лекции. Демонстрацию устроила и первая леди США — Меланья Трамп. Прессе очень не понравилась ее показная роскошь — в частности, жакет от Dolce & Gabbana стоил 50 тысяч долларов. На саммит "Большой семерки", одной из тем которого является борьба с бедностью, такие вещи одевать не принято.

© AFP 2017 / Giovanni Isolino Первая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7
© AFP 2017 / Giovanni Isolino 
Первая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7

Президент США Дональд Трамп на встрече лидеров Большой семерки
© James Landale / Twitter
Трампа заподозрили в невнимании к премьеру Италии на саммите G7
Сущностное содержание саммита тоже не удалось. По целому ряду вопросов, как правильно пишет The Guardian, "для Трампа G7 превращалась в G1". Ему сложно было найти общий язык с коллегами (даже с "Джастином из Канады", как он назвал лидера соседнего с США государства Джастина Трюдо) по вопросам протекционизма, беженцев, миграции. По сути единственным успехом саммита стало то, что "шестерка" сумела убедить американского лидера включить в итоговое коммюнике пункт о "совместном противостоянии протекционизму", однако далеко не факт, что Трамп будет его соблюдать. Что же касается изменения климата, то прямо в коммюнике было указано, что "CША находятся в процессе пересмотра своей политики в области изменения климата и в отношении Парижского соглашения по климату и, следовательно, не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам", — говорилось в итоговом коммюнике. Сам Трамп обещает, что процесс пересмотра закончится в последних числах мая или в начале июня.

Подготовка к саммиту G7 в Италии
© REUTERS / Stephane De Sakutin
G7 будет бороться с финансированием терроризма
Единственное серьезное, в чем семерка формально сошлась — это вопросы борьбы с терроризмом, а также продление антироссийских санкций. С терроризмом все понятно, а вот российский пункт интересен тем, что согласие по нему имеет лишь тактический характер. Дональд Трамп находится в процессе выработки сделки с Путиным, и не намерен разбрасываться козырями в виде снятия санкций до заключения этой сделки (иначе что он тогда Путину продаст?). Что же касается позиции Европы, то, помимо личных чувств к Путину, у Макрона, Меркель и Мэй парламентские выборы на носу. Им не нужны никакие резкие пертурбации во внешней политике, могущие вызвать внутриполитический и/или общеевропейский кризис. Стратегического же консенсуса по России между Европой и Трампом нет, о чем ранее сказал сам Дональд Туск.

© AFP 2017 / Jonathan Ernst/PoolСаммит G7 в Италии, 27 мая 2017
© AFP 2017 / Jonathan Ernst/Pool
Саммит G7 в Италии, 27 мая 2017

Новый лидер Запада?

Андрей Климов. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Андрея Климова
Сенатор призвал не придавать значения "ритуальным" резолюциям G7
Судя по всему, разногласия на саммите были столь велики, что европейские страны решили пригрозить Трампу мятежом. "За последние несколько дней я поняла, что времена, когда мы могли надеяться на других, прошли, — заявила Меркель практически сразу же после мероприятия. — И поэтому я говорю, что мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки". Фрау канцлерин уже очертила контуры внешней политики Европы. По ее словам, Европа будет развиваться "поддерживая дружеские отношения с США, с Великобританией, а также по возможности добрососедские с другими странами. Даже с Россией". "Похоже, эпоха, когда Америка вела Европу за собой, подходит к концу, — говорит Иво Даал. — Сейчас курс Америки по ключевым вопросам диаметрально отличается от европейского. И слова Меркель лишь признают новую реальность".

© AP Photo / Gregorio BorgiaКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Большой семерки" в Таормине, Италия. 26 мая 2017
© AP Photo / Gregorio Borgia
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Большой семерки" в Таормине, Италия. 26 мая 2017

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите Большой семерки в Таормине, Италия. 26 мая 2017
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Меркель заявила, что ЕС больше не может полагаться на других
Вопрос только в том, кто теперь поведет Запад, кто в случае свержения Трампа с поста лидера "прогрессивного мира" займет его роль? Не исключено, что Меркель, ведь под "европейскими руками" фрау канцлер, естественно, подразумевает свои. Да, формально к германской фронде присоединилась и другая ведущая европейская страна — Франция. Новый президент Эммануэль Макрон заявил, что его ставшее уже знаменитым долгое рукопожатие Трампом было на самом деле "моментом истины" и сигналом американскому президенту о силе Парижа. Стремлением показать, что он, Макрон, "не пойдет ни на какие уступки, даже маленькие". Однако все понимают, что Макрон уже пошел на все уступки, даже стратегические, Ангеле Меркель. Причем еще до своей победы на выборах (как правильно сказала Марин Ле Пен, было очевидно, что после окончания французских выборов Пятой республикой будет править женщина — или она, или Меркель). Вот только справится ли Меркель с такой задачей? Очень навряд ли, ведь она даже не в состоянии управлять Европой — она не справилась ни с одним из европейских кризисов за исключением отчасти греческого. Веселое будет лидерство.

Правда, с печальным концом как для Запада, так и "Большой Семерки". И это к вопросу о том, нужно ли Москве в нее возвращаться.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена