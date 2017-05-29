Больше не шестерки: саммит G7 закончился фрондой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Прошедший 27 мая в Таормине (Сицилия) саммит "Большой семерки" завершился провалом. Шести другим участникам не удалось найти общий язык с "первым среди равных" — американским президентом.

Доказательство силы

"Большая семерка" всегда позиционировалась как некий клуб избранных, золотого миллиарда (в 90-е годы клуб захотел стать "ближе к народу" и включил в свой состав Россию, однако после Крыма он очистил свои ряды от "приезжих" и снова стал G7). Возглавляли этот клуб, естественно, Соединенные Штаты. Да, формально они были "первыми среди равных", однако на деле Америка в глобалистском порыве вела за собой остальную "Шестерку" (или, как многие скажут, остальных "Шестерок") в светлое и безопасное общее будущее. По словам бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера, лучшим способ обеспечить безопасность Штатов — поддержание сильных союзов и лидерство в вопросе глобальной защиты общих ценностей интересов". Отчасти поэтому саммиты "Семерки" всегда были скучны и предсказуемы: у сторон были общие позиции по абсолютному большинству вопросов, поэтому итоговые резолюции имели ценность лишь в плане констатации основных проблем и трендов мировой политики.

Неудивительно, что фокус внимания всех смещался с G7 на G20, где реально была конкуренция мнений и точек зрения, а в дискуссиях рождалась истина.

Однако изначально стало понятно, что в 2017 году на G7 все станет гораздо веселее. "Это будет один из самых сложных саммитов G7 за последние годы", — заявил председатель Евросовета Дональд Туск перед мероприятием. Причина его скепсиса была понятна: участникам "Шестерки" предстояло провести его с самым сложным президентом США за последние годы. Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании говорил, что никаким глобалистским порывом не обладает, ценностную внешнюю политику проводить не собирается, да и вообще хочет сосредоточиться на решении внутриамериканских дел.

Да, у кого-то еще зиждилась надежда на то, что в ходе заседания G7 членам "Семерки" удастся переубедить Трампа, превратить его в "нормального" президента, однако этим надеждам не удалось сбыться. Возникало ощущение, что хозяин Белого дома приехал не на саммит к друзьям, а на встречу с врагами, которым нужно было доказывать свою крутизну. Именно поэтому саммит был омрачен целой чередой скандалов с участием Трампа.

G1

© AFP 2017 / Giovanni Isolino Первая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7 © AFP 2017 / Giovanni Isolino Первая леди США Меланья Трамп прибыла на саммит G7

Так, по данным журналиста Джеймса Ландейла, президент демонстративно не слушал выступление формального хозяина мероприятия — итальянского премьера. В то время как у всех были наушники, Трамп сидел без них, рассматривая стол (потом Шон Спайсер скажет, что наушник один был — в том ухе, которое не видно). Некоторым показалось, что Трамп был куда более учтив с королем Саудовской Аравии (когда, например, заявил, что приехал в королевство "не для того, чтобы читать лекции"), чем со своими партнерами по "Большой семерки". Однако оно и понятно — Эр-Рияд умаслил американского президента парой сотен миллиардов долларов, а эти собирались читать ему лекции. Демонстрацию устроила и первая леди США — Меланья Трамп. Прессе очень не понравилась ее показная роскошь — в частности, жакет от Dolce & Gabbana стоил 50 тысяч долларов. На саммит "Большой семерки", одной из тем которого является борьба с бедностью, такие вещи одевать не принято.

Сущностное содержание саммита тоже не удалось. По целому ряду вопросов, как правильно пишет The Guardian, "для Трампа G7 превращалась в G1". Ему сложно было найти общий язык с коллегами (даже с "Джастином из Канады", как он назвал лидера соседнего с США государства Джастина Трюдо) по вопросам протекционизма, беженцев, миграции. По сути единственным успехом саммита стало то, что "шестерка" сумела убедить американского лидера включить в итоговое коммюнике пункт о "совместном противостоянии протекционизму", однако далеко не факт, что Трамп будет его соблюдать. Что же касается изменения климата, то прямо в коммюнике было указано, что "CША находятся в процессе пересмотра своей политики в области изменения климата и в отношении Парижского соглашения по климату и, следовательно, не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам", — говорилось в итоговом коммюнике. Сам Трамп обещает, что процесс пересмотра закончится в последних числах мая или в начале июня.

Новый лидер Запада?

Единственное серьезное, в чем семерка формально сошлась — это вопросы борьбы с терроризмом, а также продление антироссийских санкций. С терроризмом все понятно, а вот российский пункт интересен тем, что согласие по нему имеет лишь тактический характер. Дональд Трамп находится в процессе выработки сделки с Путиным, и не намерен разбрасываться козырями в виде снятия санкций до заключения этой сделки (иначе что он тогда Путину продаст?). Что же касается позиции Европы, то, помимо личных чувств к Путину, у Макрона, Меркель и Мэй парламентские выборы на носу. Им не нужны никакие резкие пертурбации во внешней политике, могущие вызвать внутриполитический и/или общеевропейский кризис. Стратегического же консенсуса по России между Европой и Трампом нет, о чем ранее сказал сам Дональд Туск.

© AP Photo / Gregorio Borgia Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Большой семерки" в Таормине, Италия. 26 мая 2017 © AP Photo / Gregorio Borgia Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Большой семерки" в Таормине, Италия. 26 мая 2017

Судя по всему, разногласия на саммите были столь велики, что европейские страны решили пригрозить Трампу мятежом. "За последние несколько дней я поняла, что времена, когда мы могли надеяться на других, прошли, — заявила Меркель практически сразу же после мероприятия. — И поэтому я говорю, что мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки". Фрау канцлерин уже очертила контуры внешней политики Европы. По ее словам, Европа будет развиваться "поддерживая дружеские отношения с США, с Великобританией, а также по возможности добрососедские с другими странами. Даже с Россией". "Похоже, эпоха, когда Америка вела Европу за собой, подходит к концу, — говорит Иво Даал. — Сейчас курс Америки по ключевым вопросам диаметрально отличается от европейского. И слова Меркель лишь признают новую реальность".

Вопрос только в том, кто теперь поведет Запад, кто в случае свержения Трампа с поста лидера "прогрессивного мира" займет его роль? Не исключено, что Меркель, ведь под "европейскими руками" фрау канцлер, естественно, подразумевает свои. Да, формально к германской фронде присоединилась и другая ведущая европейская страна — Франция. Новый президент Эммануэль Макрон заявил, что его ставшее уже знаменитым долгое рукопожатие Трампом было на самом деле "моментом истины" и сигналом американскому президенту о силе Парижа. Стремлением показать, что он, Макрон, "не пойдет ни на какие уступки, даже маленькие". Однако все понимают, что Макрон уже пошел на все уступки, даже стратегические, Ангеле Меркель. Причем еще до своей победы на выборах (как правильно сказала Марин Ле Пен, было очевидно, что после окончания французских выборов Пятой республикой будет править женщина — или она, или Меркель). Вот только справится ли Меркель с такой задачей? Очень навряд ли, ведь она даже не в состоянии управлять Европой — она не справилась ни с одним из европейских кризисов за исключением отчасти греческого. Веселое будет лидерство.

Правда, с печальным концом как для Запада, так и "Большой Семерки". И это к вопросу о том, нужно ли Москве в нее возвращаться.