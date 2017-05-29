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Можно ли победить террористическую франшизу

12:0029.05.2017
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, СирияБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Каждый день приносит новые сообщения о схватке с ядерной боеголовкой мирового джихадизма — ИГ*. То взрыв в Манчестере, то нападение с ножом в Иерусалиме, то аресты в Москве. Бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл заметил с горечью: "Еще недавно присутствие террористов наблюдалось в некоторых точках мира, а сейчас они превратились в расползающиеся пятна".

Подготовка к саммиту G7 в Италии
© REUTERS / Stephane De Sakutin
G7 будет бороться с финансированием терроризма
Слово "ДАИШ"* вытеснило прочие зловещие буквосочетания после заявления о своем выходе на международную арену три года назад. Остальные радикальные джихадистские группировки все больше превращаются в подмастерьев на фоне кровавого шествия ИГ*. До 2014 года этот террористический конгломерат действовал преимущественно на территории Ирака, а потом и в Сирии, куда направляли отряды для участия в боях против сирийских правительственных сил. Его костяк составили сунниты из армии Саддама Хусейна, которую опрометчиво распустили американцы после вторжения в 2003 году. Как мы помним, американское нашествие оправдывалось наличием у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения и сотрудничеством иракских спецслужб с "Аль-Каидой"*. Никакого неконвенционального оружия обнаружить не удалось, как и следов "Аль-Каиды"*, однако действия американцев косвенно привели к появлению в Ираке "Аль-Каиды"*, плавно преобразовавшейся в ИГ*.

В основе нового образования мы находим те же идеи, что и у "Братьев-мусульман"*. Но если "ХАМАС" называет себя открыто филиалом "Братьев"*, но остается локальной организацией, то ИГ* укрепился в Ираке и Сирии и стал авангардом международного джихадизма.

Квартал Дамаска на горе Касьюн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зонам безопасности в Сирии требуются контролеры
Никто не может привести точных данных, сколько террористов находится сегодня в распоряжении ИГ* в Ираке и Сирии. Очень трудно зафиксировать реальную силу джихадистов на поле боя в связи с их высокой "растворимостью" среди гражданского населения и структурной гибкостью. При знакомстве с компетентными источниками мы получим сегодня боевое ядро в количестве не менее 80 тысяч террористов в Ираке и Сирии. Некоторые полагают, что их растущее число достигло уже 200 тысяч. Около половины боевиков прибыли на Ближний Восток из разных стран мира. Есть основания полагать, что там действуют не менее 15 тысяч бандитов, прибывших из России и бывших стран СССР. Эти люди представляют особую угрозу для безопасности россиян.
Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

Иракские и сирийские ордынцы составили первичное ядро ИГ*, претендующего на мировое господство. Но на сегодняшний день это убийственное сообщество представлено во многих других частях мира. Воодушевленные успехами своих идейных содругов в Ираке и Сирии, многие джихадистские группировки объявили себя частью "Исламского государства"*. На сегодняшний день пятна террористического присутствия обнаруживаем в Ливии, Алжире, на Синайском полуострове, Филиппинах, в Нигерии, секторе Газа, Йемене и Саудовской Аравии. Можно условно назвать эти группировки вторым кругом ИГ*. К примеру, джихадисты в Нигерии "Боко Харам" начали свою кровавую деятельность самостоятельно, а потом объявили о верности ИГ*. Так и некоторые группы террористов на Синайском полуострове и в секторе Газа действовали уже не один десяток лет против Египта и Израиля, а потом присоединились к джихадистскому интернационалу "Исламского государства"*.

Александр Грушко. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Присоединение НАТО к коалиции по борьбе с ИГ* мало что дает, считает Грушко
К условному "второму кругу" можно причислить всех, кто действует слаженно и сгруппированно на территории Западной Европы и России. Крупнейший теракт в Париже был спланирован, подготовлен и осуществлен как военная операция. Там были внутренняя структура и связи с матерыми джихадистами на Ближнем Востоке. Мы обнаруживаем такие связи и у террориста в Манчестере, и у убийц, совершивших недавно злодеяние в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр ТарасенковПерейти в фотобанкЭвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Эвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге

Однако есть и "третий круг" террористического ада вокруг ИГ*. Это одиночки, не связанные ни с какой сетью, но пожелавшие участи шахида. У каждого из них мы обнаружим попадание в жизненный кризис, каждый из убийц-одиночек испытывал какое-то душевное стеснение перед совершением злодеяния. Многие пытаются акцентировать внимание именно на психологическом и социальном аспектах, однако с подобными трудностями сталкиваются миллиарды людей.

Самолет заходит на посадку на сирийской авиабазе Хама. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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На севере Хамы армия Сирии разгромила логово "Братьев мусульман"*
Так что же толкает именно этих индивидуумов на убийство людей, никогда не причинявших им зла? Ответ прост: идеология. Кто-то выходит из личного кризиса, помогая больным и неимущим. Кто-то открывает новые духовные горизонты. Эти же идут убивать, потому что так их учит идеология ИГ*, выросшая на основе человеконенавистнических теорий "Братьев-мусульман"*, салафитов и ваххабитов.

Помните убийцу на грузовике в Каннах? Слышали о ножевых нападениях на прохожих в Иерусалиме? Большая часть терактов в США тоже совершалась именно такого рода джихадистами, не действовавшими по заданию, а "вдохновленными". Посмертно каждый из них просит считать себя джихадистом. Так всплывает ИГ* "третьего круга" — в виде своеобразной франшизы.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Глава ФСБ считает, что надо пресекать деятельность экстремистов в интернете
Борьба с одиночками — самая сложная область для спецслужб. Все террористы "отмечаются" перед выходом на злодеяние в какой-то мечети для радикалов или в социальной сети. Предотвращение такого рода терактов требует немедленного закрытия всех идеологических центров джихадистов. Необходимо также действовать жестко по отношению к каждому, кто высказывает солидарность с такой идеологией в социальных сетях. Однако законодательство многих стран не позволяет действовать таким образом.

Не готовы мириться с подобным подходом и правозащитники.

Вопрос: что еще должно произойти, чтобы все цивилизованные страны начали действовать решительно и сообща? Ответа нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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