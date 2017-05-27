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Шоколадная Аленка для 1,374 миллиарда китайцев

09:0027.05.2017
(обновлено: 09:05 27.05.2017)
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© РИА Новости / Мария КосареваШоколад АленкаШоколад Аленка
© РИА Новости / Мария Косарева

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Главное — не цифры, хотя рост российских поставок продовольствия в Китай действительно сенсационен. Меня как-то больше заинтересовала иллюстрация к информации в "Жэньминь жибао": "Аленка". Выставочный стенд, на котором шоколадки в огромных количествах, и на каждой — девочка, знакомая с детства. "Аленка" покоряет Китай с его 1,374 миллиарда ртов.

Кто кого накормит

Речь о только что завершившейся шанхайской выставке еды и напитков, где был также российский стенд. Там и делались фотографии. 

Оттуда и впечатляющая статистика. Китай закупил в прошедшем году российского продовольствия на 1,55 миллиарда долларов, что означает 20% прироста в сравнении с предыдущим годом. А вот по молоку вообще сенсация — рост на 170%! Абсолютная цифра, правда, не так и велика — 6,7 миллиона долларов.

Бессмысленно рассуждать о том, кто кого накормит, — мы китайцев или наоборот. Речь о чем-то скорее похожем на Европу, чем на отдельную страну: там не один рынок продовольствия, а много разных. То, что едят южные китайцы, не очень похоже на вкусы их северных братьев.

Международный форум Сделано в России. Архивное фото.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Made in Russia: какой отечественный продукт сможет покорить мировые рынки
Китай не просто экспортер, а агрессивный экспортер продовольствия. Но посмотрим, что он продает: скажем, это тропические и нетропические фрукты, китайская еда в упаковках, грибы сянгу сушеные и свежие — и еще тысячи вариантов того, что в России мало кто знает, как потребляется. Это идет в расположенную к югу от Китая Юго-Восточную Азию и еще в десятки стран, где либо живут китайцы, либо местные жители считают китайские продукты повседневной частью жизни.

Прорыв российского продовольствия на рынки, о которых грезит бизнес всего мира, объясняется просто: девальвация рубля зимой на стыке 2014-2015 годов. Наша продукция вдруг стала конкурентоспособной. Поставляем прежде всего сельскохозяйственное сырье — пшеницу и сою, например.

Мужчина с флагом Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Что нужно знать о "китайской угрозе" и как от нее избавиться
И тут, кстати, надо учитывать, что юг Китая ест скорее рис, пшеница — это по большей части китайский север вдоль нашей границы, нам географически повезло. Сейчас это направление бизнеса торжественно называется российско-китайским наземным зерновым коридором.

А вот молоко — особый случай. Большая часть населения Китая никогда не держала молоко как таковое в своих кухнях, хотя опять же на севере картина другая, достаточно упомянуть знаменитый пекинский йогурт в маленьких глиняных горшочках. Но вкусы меняются, и здесь Россия оказалась в нужном месте и в нужное время.

© Fotolia / NitrМолоко
© Fotolia / Nitr
Молоко

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Когда мир станет "незападным": место России на Шелковом пути
Великая китайская кухня (или множество кухонь по разным регионам) всегда была слабовата по части десертов. И вот мы видим на шанхайской выставке российское мороженое, конфеты, мед и уже упомянутую "Аленку". Тоже случай для учебников маркетинга — прорваться на только формирующийся рынок, сыграв на курсе валют.

…И все же мне кажется, что во всей этой истории самое интересное — это знакомое нам с детства лицо девочки Аленки на плитке шоколада. Здесь разговор — о символах народов и цивилизаций, о скромном обаянии империй и других подобных вещах. Дело в том, что я всегда считал Аленку самым сильным из образов советской империи. Именно ее, а не калашников или даже спутник.

Девочки на одно лицо

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Как по нотам: Москве и Пекину оказалось по пути. По Шелковому
Посмотрим на вроде бы куда более значительное событие в истории российско-китайских отношений — начало совместных с Китаем работ над проектом широкофюзеляжного лайнера в том же Шанхае. Китайцы делают фюзеляж, понятно, что широкий, мы — авионику и крыло, будем конкурировать с "Боингом". Объем инвестиций и возможные прибыли трудно сравнить с выгодами от сельскохозяйственного экспорта.
© REUTERS / China DailyСовместный проект самолета между Китаем и Россией. 22 мая 2017
© REUTERS / China Daily
Совместный проект самолета между Китаем и Россией. 22 мая 2017

Однако…

Что больше сработало на образ Америки во всем мире — "Боинги" или кукла Барби, которую получают в подарок или хотя бы видят на витрине сотни миллионов детей?

Вдобавок Аленка у нас не одна такая. Еще есть девочка Маша из мультиков, терроризирующая терпеливого циркового медведя. Это, возможно, самый поразительный случай коммерческого успеха российского бренда в нашем десятилетии — Машу знает весь мир, в деревнях Африки или Индонезии девочек называют Машами…

Мы-то знаем, что это очень разные девочки. Аленка — это Елена Геринас, которую папа сфотографировал в 1960 году. Она, кстати, жива и сегодня. А Маша осталась безымянной, но в целом мы тоже знаем, что была такая девочка в середине 90-х на крымском пляже — "маленький ядерный реактор", не дававший никому покоя. Автор мультика помнил ее долгие годы, и вот вам результат.

Но для китайцев (а для них европейцы — на одно лицо) шоколадная Аленка и Маша — это одна и та же девочка в платочке. Маша подставила мощное плечо Аленке, и получилось очень здорово. Она (они) и есть образ России, и лучшего нам не надо.

А теперь будем предельно серьезны: что такое империя? Это единая культура для разных народов. Причем культура повседневная, что-то важное для всех обитателей, настолько важное, что замечают они какие-то вещи только тогда, когда есть угроза их лишиться.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время форума Один пояс, один путь в Пекине. 15 мая 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/ Сергей Гунеев/POOL
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Российско-китайский проект и попытки его разрушения
Империи любуются своим величием, от "Боинга" до римских колонн, возносящих на недоступную высоту статуи завоевателей. Вот такие-то, грандиозные и иногда угрожающие, символы империй и превращаются в памятники их упадку. Но, допустим, кукурузная каша с воткнутым туда клинышком сыра, вы и сегодня ее получите где угодно — и в Молдавии, и в Абхазии… да это же Рим! Это их Аленка, они ее сохранили. И еще много чего прочего, но каша — это на каждый день, а римское, допустим, право — оно все-таки не столь заметно и очевидно.

Было всегда интересно наблюдать за мучениями философов, чиновников, экспертов по культуре, регулярно впадающих в судороги насчет того, что надо бы найти, назначить символ и образ современной России. Привычно жалуются на глобальное засилье медведя, калашникова, водки, балалайки и привычно ищут что-то современное, хай-тековое и вызывающее гордость, но дружественное и привлекательное. К счастью, такие образы возникают как-то сами по себе.

Сладкая и знакомая с детства "Аленка" на улицах китайских городов — тому доказательство.

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