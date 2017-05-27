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Логистика Пентагона не готова к войне с Россией и Китаем

09:0027.05.2017
(обновлено: 09:05 27.05.2017)
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© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry TrumanАвианосец ВМС США Harry Truman
© Фото : Ministry of defence

Илья Плеханов, для РИА Новости

В мае командующий Транспортным командованием США (TRANSCOM) генерал Даррен МакДью, выступая перед комитетом сената по вооруженным силам, сообщил, что у его ведомства нет достаточного количества кораблей, транспортных самолетов и воздушных заправщиков, чтобы в случае войны перебрасывать большое количество техники и живой силы к театру военных действий. Транспорта нет как для переброски, так и для дальнейшего обслуживания армии в зоне боевых действий.

Не хватит даже на Северную Корею

Генерал заявил, что максимум, на что способно воздушное подразделение его командования, — это на переброску бригады, например, в Корею на самолетах С-5 и С-17. Одной бригады для большого театра военных действий может и не хватить.

Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Что касается морской составляющей, то глава комитета по вооруженным силам Джон Маккейн отметил, что у США не хватает 10 кораблей, чтобы морем в любое время транспортировать две готовые к боевым действиям бригады, что сегодня прописано в военных планах США. Средний возраст транспортных кораблей США составляет 39 лет, а за последние пять месяцев менее 60% из них могли быть привлечены к учениям, так как остальные сломаны и непригодны для дела. Сегодня у США есть только 27 транспортных кораблей, и девять будут списаны в ближайшие шесть лет.

Корабли Балтийского флота
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Более того, как пишет издание Breaking Defense, Транспортное командование не обладает планами на тот случай, если транспортные корабли и самолеты будут уничтожены. И даже никогда до недавнего времени не проводило учений и имитаций для оценки и прогнозирования действий в подобных ситуациях.

В 2017 году были проведены первые штабные учения по отработке военного конфликта с технологически развитой страной (Россия, Китай), и стало ясно, что транспортные средства могут быть уничтожены и выведены из строя, что "станет катастрофой". Генерал Даррен МакДью заявил, что в свете этих прогнозов количество транспортных самолетов и кораблей в Вооруженных силах США является недостаточным для крупного конфликта. 

© AP Photo / Larry FrenchГенерал Даррен МакДью
© AP Photo / Larry French
Генерал Даррен МакДью

Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68). Архивное фото
© Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal
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Выход в случае большого конфликта виден пока в одном — это аренда транспортных кораблей и самолетов у других стран и привлечение к доставке солдат и грузов коммерческих гражданских компаний.

Другая проблема, о которой говорил генерал Даррен МакДью, — это кибербезопасность. Около 90% данных, которыми оперирует TRANSCOM, находится на серверах коммерческих компаний. Об условиях безопасности этих данных у частников Транспортное командование не имеет никакого представления.

В случае конфликта с Россией или Китаем

В Пентагоне опомнились и хотят изменить ситуацию с логистикой.

Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В условиях войны с противником, обладающим высокоточным оружием дальнего действия, огромные склады, транспортные конвои и большие скопления техники и живой силы превращаются в легкую и привлекательную цель для поражения.

Особенное беспокойство у американцев вызывают запасы топлива для танков M1 Abrams, которые сжирают по три галлона на милю и являются хребтом механизированной бригады. Эти танки будут заменены нескоро, а значит, будут все так же требовать огромных поставок топлива и в случае войны будут активно уничтожаться противником. 

© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкТанки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV"
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV"

Посетительница на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Пентагоне хотели бы заменить M1 Abrams, M2 Bradley и M109 Paladin на машины с меньшим потреблением горючего, рассматриваются варианты гибридно-электрических танков, использование водородных топливных элементов, но финансирование на эти проекты вряд ли поступит до 2030 года.

В этом году Пентагон намерен выпустить свою логистическую стратегию, а в 2017-2018 годах должны пройти полевые испытания новых подходов к транспортировке грузов и людей.

Основные предлагаемые решения

В идеале логистикой должны заниматься мобильные, небольшие, трудноопределяемые противником, массовые и действующие врассыпную роботизированные перевозчики, которые бы было трудно уничтожить.

Акция протеста против в Вашингтоне. Архивное фото
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
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Одно из самых быстрых решений, которое можно внедрять уже сейчас, — это "умная" автоматизация потребления электричества военными на передовой. То есть необходимо значительно снизить поставки топлива для генераторов и сократить движение наливников. Программное обеспечение и датчики должны взять на себя эффективность траты топлива и передавать информацию в логистические центры.

Проблема в том, что, как пишут сами американцы, в случае конфликта с Россией "средства радиоэлектронной борьбы русских, скорее всего, ударят по каналам связи" — и вся эта информация и автоматизация расхода топлива станут бессмысленными. 

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский"
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский"

Военнослужащие блока НАТО возле пулемета Браунинг М-2 в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Второй подход американцев — это уменьшение количества людей, которые ведут наливники. Потери живой силы в логистических доставках в Ираке в 2003 году и гибель водителей от самодельных взрывных устройств на дорогах Ирака и Афганистана стали уроком. Решение —  частично автоматизированные конвои, когда беспилотные наливники следуют за управляемой человеком машиной во главе колонны. Полностью беспилотные конвои на искусственном интеллекте маячат где-то в далеком будущем, но не сбрасываются со счетов планировщиками.

Третье решение — это грузовые воздушные беспилотники, которым не нужен искусственный интеллект. Рассматриваются три типа дронов такого рода:

  •  способные доставлять около одной тонны груза на расстояние в 100 километров,
  •  способные доставлять около 200 килограммов груза и обеспечивать пехотное отделение несколько дней,
  •  способные оперативно доставлять около 20 килограммов груза на передовую, например медикаменты раненому или запчасть для техники.

Работа РЭБ русских или китайцев по каналам связи и управления и в этом случае остается главной головной болью для американских логистов.

Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe
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Четвертое решение — это 3D-печать всего необходимого прямо на передовой, но для печати все равно требуется сырье и его поставки. Так что последний подход не решит проблему.

Встречается в планах американцев даже применение войсками компактных реакторов управляемого термоядерного синтеза, но все понимают, что это вопрос далекого будущего.

Так или иначе, c учетом роста военной мощи России и Китая и понимания, что при столкновении с ними США придется вести войну не против малоразвитых в технологическом плане стран или группировок, а против равных, то есть в условиях так называемой системы ограничения доступа (A2/AD, Anti-Access, Area Denial) и в условиях Multi-Domain Battle (одновременное ведение боевых действий в различных сферах: на суше, море, в воздухе, космосе, киберпространстве и электромагнитном спектре), — американцы пересматривают свои стратегии. Включая логистическую.

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