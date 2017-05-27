Логистика Пентагона не готова к войне с Россией и Китаем

Илья Плеханов, для РИА Новости
В мае командующий Транспортным командованием США (TRANSCOM) генерал Даррен МакДью, выступая перед комитетом сената по вооруженным силам, сообщил, что у его ведомства нет достаточного количества кораблей, транспортных самолетов и воздушных заправщиков, чтобы в случае войны перебрасывать большое количество техники и живой силы к театру военных действий. Транспорта нет как для переброски, так и для дальнейшего обслуживания армии в зоне боевых действий.
Не хватит даже на Северную Корею
Генерал заявил, что максимум, на что способно воздушное подразделение его командования, — это на переброску бригады, например, в Корею на самолетах С-5 и С-17. Одной бригады для большого театра военных действий может и не хватить.
Что касается морской составляющей, то глава комитета по вооруженным силам Джон Маккейн отметил, что у США не хватает 10 кораблей, чтобы морем в любое время транспортировать две готовые к боевым действиям бригады, что сегодня прописано в военных планах США. Средний возраст транспортных кораблей США составляет 39 лет, а за последние пять месяцев менее 60% из них могли быть привлечены к учениям, так как остальные сломаны и непригодны для дела. Сегодня у США есть только 27 транспортных кораблей, и девять будут списаны в ближайшие шесть лет.
В 2017 году были проведены первые штабные учения по отработке военного конфликта с технологически развитой страной (Россия, Китай), и стало ясно, что транспортные средства могут быть уничтожены и выведены из строя, что "станет катастрофой". Генерал Даррен МакДью заявил, что в свете этих прогнозов количество транспортных самолетов и кораблей в Вооруженных силах США является недостаточным для крупного конфликта.
Другая проблема, о которой говорил генерал Даррен МакДью, — это кибербезопасность. Около 90% данных, которыми оперирует TRANSCOM, находится на серверах коммерческих компаний. Об условиях безопасности этих данных у частников Транспортное командование не имеет никакого представления.
В случае конфликта с Россией или Китаем
В Пентагоне опомнились и хотят изменить ситуацию с логистикой.
Особенное беспокойство у американцев вызывают запасы топлива для танков M1 Abrams, которые сжирают по три галлона на милю и являются хребтом механизированной бригады. Эти танки будут заменены нескоро, а значит, будут все так же требовать огромных поставок топлива и в случае войны будут активно уничтожаться противником.
В этом году Пентагон намерен выпустить свою логистическую стратегию, а в 2017-2018 годах должны пройти полевые испытания новых подходов к транспортировке грузов и людей.
Основные предлагаемые решения
В идеале логистикой должны заниматься мобильные, небольшие, трудноопределяемые противником, массовые и действующие врассыпную роботизированные перевозчики, которые бы было трудно уничтожить.
Одно из самых быстрых решений, которое можно внедрять уже сейчас, — это "умная" автоматизация потребления электричества военными на передовой. То есть необходимо значительно снизить поставки топлива для генераторов и сократить движение наливников. Программное обеспечение и датчики должны взять на себя эффективность траты топлива и передавать информацию в логистические центры.
Проблема в том, что, как пишут сами американцы, в случае конфликта с Россией "средства радиоэлектронной борьбы русских, скорее всего, ударят по каналам связи" — и вся эта информация и автоматизация расхода топлива станут бессмысленными.
Третье решение — это грузовые воздушные беспилотники, которым не нужен искусственный интеллект. Рассматриваются три типа дронов такого рода:
- способные доставлять около одной тонны груза на расстояние в 100 километров,
- способные доставлять около 200 килограммов груза и обеспечивать пехотное отделение несколько дней,
- способные оперативно доставлять около 20 килограммов груза на передовую, например медикаменты раненому или запчасть для техники.
Работа РЭБ русских или китайцев по каналам связи и управления и в этом случае остается главной головной болью для американских логистов.
Четвертое решение — это 3D-печать всего необходимого прямо на передовой, но для печати все равно требуется сырье и его поставки. Так что последний подход не решит проблему.
Встречается в планах американцев даже применение войсками компактных реакторов управляемого термоядерного синтеза, но все понимают, что это вопрос далекого будущего.
Так или иначе, c учетом роста военной мощи России и Китая и понимания, что при столкновении с ними США придется вести войну не против малоразвитых в технологическом плане стран или группировок, а против равных, то есть в условиях так называемой системы ограничения доступа (A2/AD, Anti-Access, Area Denial) и в условиях Multi-Domain Battle (одновременное ведение боевых действий в различных сферах: на суше, море, в воздухе, космосе, киберпространстве и электромагнитном спектре), — американцы пересматривают свои стратегии. Включая логистическую.