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Трамп не хотел этого. Но он поощряет международный терроризм

12:5426.05.2017
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© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017Дональд Трамп на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Первая зарубежная поездка Дональда Трампа после избрания президентом увенчалась гигантской сделкой по поставке вооружения Саудовской Аравии. Контракт с Эр-Риядом на 110 миллиардов долларов укрепит позиции Трампа в среде радетелей военно-промышленного комплекса.

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравия для участия в саммите арабских и мусульманских лидеров. 21 мая 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
СМИ: США обсуждают с Саудовской Аравией поставку вооружений на $110 млрд
Впрочем, это куда больше, чем бизнес. Мы видели, как Трамп и Тиллерсон были "очарованы и околдованы" красочным арабским танцем с саблями. Если люди русской культуры часто проявляют расположенность к французской или грузинской культуре, то англосаксы нередко отличаются искренней душевной тягой к арабскому Ближнему Востоку.

Синдром Лоуренса Аравийского явно передался бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану — страстному поклоннику и эффективному лоббисту саудовских интересов в Вашингтоне. Теперь Дональд Трамп повторяет в умноженных масштабах путь своих предшественников. 

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп на церемонии приветствия во время визита в Саудовскую Аравию
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп на церемонии приветствия во время визита в Саудовскую Аравию

Еще совсем недавно Трамп критиковал саудитов жестко и бескомпромиссно. Да не он один, но даже сама Хиллари Клинтон, назвавшая главного партнера США на Ближнем Востоке главным спонсором мирового терроризма. А бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси называл идеологию Саудовской Аравии "плодотворной почвой для "Аль-Каиды"* и других террористических группировок".

Иракские контртеррористические силы возле города Фаллуджи
© AP Photo / Khalid Mohammed
Американская схема "Прощай, оружие" приносит доход
Можно сказать с уверенностью, что Израиль хорошо осведомлен о роли Саудовской Аравии в поощрении международного терроризма. Эксперты спорят о том, в какой степени саудовская поддержка "Талибану"*, "Аль-Каиде"* и "Джабхат ан-Нусре"* была направлена на прямое поощрение терактов. Однако неоспоримо то, что Саудовская Аравия была и остается рассадником ваххабизма и салафизма. Значительный процент центров по насаждению радикального исламизма финансируется саудитами.

В Израиле, США и странах Европы часто говорят о помощи террористическим организациям со стороны Ирана. Тегеран действительно был уличен в прямом поощрении некоторых радикалов, но если пользоваться критериями, применяемыми к Ирану, то санкции против Саудовской Аравии должны быть куда более жесткими и обширными. А тут вместо санкций — поставка вооружения на сто десять миллиардов долларов.

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Израиля
Трамп призвал Нетаньяху и Аббаса приступить к переговорам, заявил Тиллерсон
Мы находим в ведущих израильских СМИ немало тревожных комментариев к визиту Трампа на Ближний Восток. Даже министр обороны Авигдор Либерман, старающийся избегать высказываний, диссонирующих с официальной позицией Вашингтона, резко раскритиковал американо-саудовскую сделку.

Ведущий израильский эксперт по арабскому миру, доктор Ярон Фридман, опубликовал пространную статью на новостном портале ynet, в которой указывает на мощнейшую угрозу Израилю со стороны саудовской коалиции. На первых порах саудиты будут заняты соперничеством с Ираном в Йемене, Сирии и Бахрейне, но в случае успеха эти полчища могут двинуться на Израиль.

Подобные рассуждения касаются послезавтрашнего дня. Но сделка президента Трампа с Саудовской Аравией будет иметь немедленное воздействие на расстановку сил во всем регионе. Поощрение Эр-Рияда будет воспринято как новый обнадеживающий сигнал для радикалов во всем мире. Если главный рассадник идеологии террора заключает крупнейшую сделку в истории по закупке оружия, то это манифестация успеха ваххабизма и салафизма. 

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal CourtДональд Трамп на встрече с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017
© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
Дональд Трамп на встрече с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017

Иракские проправительственные силы во время противостояния с боевиками ИГ. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
В Иране заявили, что террористы в Сирии и Ираке продвигают интересы США
Никто из радикалов не тешит себя иллюзией, что кто-то на Западе относится к ним с пониманием. Но пример саудовской саги указывает на то, что радикальная идеология преуспевает. Трамп показал им еще раз, что, да, быть ультраисламистами — это себя оправдывает. Пусть журят их американцы, пусть смотрят с укоризной европейцы, но они продадут им оружия вдосталь и продолжат покупать нефть.

Казалось бы, вот самое время Израилю и Ирану сесть за стол переговоров при посредничестве Москвы. Но застойная заскорузлость мешает такому естественному развитию событий.

Сотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreil
Спонсоры исламистов: Саудовская Аравия объявила информационную войну Катару
…Есть в саудовско-американской сделке урок. Геополитические потоки и экономическая выгода оказываются в наше время сильнее воли человека, даже если он президент Соединенных Штатов. Дональд Трамп искренне хотел восстановить добрые отношения с Россией, собирался перенести посольство США в Иерусалим. Он также искренне намеревался наказать те страны, которые занимаются рассадничеством радикального исламизма. Однако олучается все у президента Трампа наоборот.

Выходит, прав был Некрасов, когда писал: "Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Позиция автора может не совпадать с позицией издания.

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