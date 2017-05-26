Трамп не хотел этого. Но он поощряет международный терроризм

Авигдор Эскин, для РИА Новости



Первая зарубежная поездка Дональда Трампа после избрания президентом увенчалась гигантской сделкой по поставке вооружения Саудовской Аравии. Контракт с Эр-Риядом на 110 миллиардов долларов укрепит позиции Трампа в среде радетелей военно-промышленного комплекса.

Впрочем, это куда больше, чем бизнес. Мы видели, как Трамп и Тиллерсон были "очарованы и околдованы" красочным арабским танцем с саблями. Если люди русской культуры часто проявляют расположенность к французской или грузинской культуре, то англосаксы нередко отличаются искренней душевной тягой к арабскому Ближнему Востоку.

Синдром Лоуренса Аравийского явно передался бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану — страстному поклоннику и эффективному лоббисту саудовских интересов в Вашингтоне. Теперь Дональд Трамп повторяет в умноженных масштабах путь своих предшественников.

© REUTERS / Jonathan Ernst Дональд Трамп на церемонии приветствия во время визита в Саудовскую Аравию © REUTERS / Jonathan Ernst Дональд Трамп на церемонии приветствия во время визита в Саудовскую Аравию

Еще совсем недавно Трамп критиковал саудитов жестко и бескомпромиссно. Да не он один, но даже сама Хиллари Клинтон, назвавшая главного партнера США на Ближнем Востоке главным спонсором мирового терроризма. А бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси называл идеологию Саудовской Аравии "плодотворной почвой для "Аль-Каиды"* и других террористических группировок".

Можно сказать с уверенностью, что Израиль хорошо осведомлен о роли Саудовской Аравии в поощрении международного терроризма. Эксперты спорят о том, в какой степени саудовская поддержка "Талибану"*, "Аль-Каиде"* и "Джабхат ан-Нусре"* была направлена на прямое поощрение терактов. Однако неоспоримо то, что Саудовская Аравия была и остается рассадником ваххабизма и салафизма. Значительный процент центров по насаждению радикального исламизма финансируется саудитами.

В Израиле, США и странах Европы часто говорят о помощи террористическим организациям со стороны Ирана. Тегеран действительно был уличен в прямом поощрении некоторых радикалов, но если пользоваться критериями, применяемыми к Ирану, то санкции против Саудовской Аравии должны быть куда более жесткими и обширными. А тут вместо санкций — поставка вооружения на сто десять миллиардов долларов.

Мы находим в ведущих израильских СМИ немало тревожных комментариев к визиту Трампа на Ближний Восток. Даже министр обороны Авигдор Либерман, старающийся избегать высказываний, диссонирующих с официальной позицией Вашингтона, резко раскритиковал американо-саудовскую сделку.

Ведущий израильский эксперт по арабскому миру, доктор Ярон Фридман, опубликовал пространную статью на новостном портале ynet, в которой указывает на мощнейшую угрозу Израилю со стороны саудовской коалиции. На первых порах саудиты будут заняты соперничеством с Ираном в Йемене, Сирии и Бахрейне, но в случае успеха эти полчища могут двинуться на Израиль.

Подобные рассуждения касаются послезавтрашнего дня. Но сделка президента Трампа с Саудовской Аравией будет иметь немедленное воздействие на расстановку сил во всем регионе. Поощрение Эр-Рияда будет воспринято как новый обнадеживающий сигнал для радикалов во всем мире. Если главный рассадник идеологии террора заключает крупнейшую сделку в истории по закупке оружия, то это манифестация успеха ваххабизма и салафизма.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court Дональд Трамп на встрече с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017 © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court Дональд Трамп на встрече с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017

Никто из радикалов не тешит себя иллюзией, что кто-то на Западе относится к ним с пониманием. Но пример саудовской саги указывает на то, что радикальная идеология преуспевает. Трамп показал им еще раз, что, да, быть ультраисламистами — это себя оправдывает. Пусть журят их американцы, пусть смотрят с укоризной европейцы, но они продадут им оружия вдосталь и продолжат покупать нефть.

Казалось бы, вот самое время Израилю и Ирану сесть за стол переговоров при посредничестве Москвы. Но застойная заскорузлость мешает такому естественному развитию событий.

…Есть в саудовско-американской сделке урок. Геополитические потоки и экономическая выгода оказываются в наше время сильнее воли человека, даже если он президент Соединенных Штатов. Дональд Трамп искренне хотел восстановить добрые отношения с Россией, собирался перенести посольство США в Иерусалим. Он также искренне намеревался наказать те страны, которые занимаются рассадничеством радикального исламизма. Однако олучается все у президента Трампа наоборот.

Выходит, прав был Некрасов, когда писал: "Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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