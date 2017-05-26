Трамп не хотел этого. Но он поощряет международный терроризм

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Первая зарубежная поездка Дональда Трампа после избрания президентом увенчалась гигантской сделкой по поставке вооружения Саудовской Аравии. Контракт с Эр-Риядом на 110 миллиардов долларов укрепит позиции Трампа в среде радетелей военно-промышленного комплекса.
Синдром Лоуренса Аравийского явно передался бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану — страстному поклоннику и эффективному лоббисту саудовских интересов в Вашингтоне. Теперь Дональд Трамп повторяет в умноженных масштабах путь своих предшественников.
Еще совсем недавно Трамп критиковал саудитов жестко и бескомпромиссно. Да не он один, но даже сама Хиллари Клинтон, назвавшая главного партнера США на Ближнем Востоке главным спонсором мирового терроризма. А бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси называл идеологию Саудовской Аравии "плодотворной почвой для "Аль-Каиды"* и других террористических группировок".
В Израиле, США и странах Европы часто говорят о помощи террористическим организациям со стороны Ирана. Тегеран действительно был уличен в прямом поощрении некоторых радикалов, но если пользоваться критериями, применяемыми к Ирану, то санкции против Саудовской Аравии должны быть куда более жесткими и обширными. А тут вместо санкций — поставка вооружения на сто десять миллиардов долларов.
Ведущий израильский эксперт по арабскому миру, доктор Ярон Фридман, опубликовал пространную статью на новостном портале ynet, в которой указывает на мощнейшую угрозу Израилю со стороны саудовской коалиции. На первых порах саудиты будут заняты соперничеством с Ираном в Йемене, Сирии и Бахрейне, но в случае успеха эти полчища могут двинуться на Израиль.
Подобные рассуждения касаются послезавтрашнего дня. Но сделка президента Трампа с Саудовской Аравией будет иметь немедленное воздействие на расстановку сил во всем регионе. Поощрение Эр-Рияда будет воспринято как новый обнадеживающий сигнал для радикалов во всем мире. Если главный рассадник идеологии террора заключает крупнейшую сделку в истории по закупке оружия, то это манифестация успеха ваххабизма и салафизма.
Казалось бы, вот самое время Израилю и Ирану сесть за стол переговоров при посредничестве Москвы. Но застойная заскорузлость мешает такому естественному развитию событий.
Выходит, прав был Некрасов, когда писал: "Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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