Балканская политика Евросоюза: трудный путь к предательству Сербии

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

В Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини провела встречу с премьерами шести балканских стран, одну из которых правильнее назвать квазигосударственным образованием. Vis-à-vis Могерини стали главы правительств Черногории, Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, так называемый "носитель мандата" на формирование нового правительства Македонии, а также уходящий глава правительства самопровозглашенной "Республики Косово", которая и есть квазигосударство.

Враги за одним столом

Как сообщается, темой сначала двусторонних переговоров премьеров с Могерини, а затем их общей беседы за рабочим ужином стали региональная безопасность, экономическое развитие и сотрудничество, а также евроинтеграция государств западных Балкан.

Официальные сообщения о встрече Могерини с представителями западно-балканских народов не вскрывают реальной сути события. Во-первых, всем этим странам верховный представитель ЕС, образно говоря, в очередной раз показала морковку в виде их грядущего членства в Евросоюзе. Но это не главное.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в Брюсселе © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в Брюсселе

Во-вторых, и это главное, Могерини усадила за один стол премьера Сербии Александра Вучича, который недавно был избран президентом Сербии, и главу правительства Косово Ису Мустафу. Для Евросоюза это очередной прорыв в деле закрепления международного признания независимости Косово и отрыва этого края от Сербии, которая по-прежнему считает Косово своей неотъемлемой территорией.

Статистика с ретушью

Признание независимости Косово — главное условие для вступления Сербии в Евросоюз. Премьер и без пяти минут президент Сербии Александр Вучич (вступит в должность президента в начале июня) неоднократно говорил, что не видит для Сербии другого пути, кроме как в ЕС.

По данным соцопросов, за членство страны в Евросоюзе выступают 47,7% сербов. Против — 39%, не определились — 13,3%. То есть в любом случае определенно за ЕС — менее половины. Насколько можно верить этим исследованиям? Трудно ответить однозначно. Но надо учесть, что, судя по тем же соцопросам, против членства страны в НАТО высказываются 79,4% сербов, которые не забыли натовские бомбардировки Белграда и других городов страны в 1999 году.

Между тем в сознании сербов два понятия — НАТО и ЕС — практически идентичны, поскольку все страны старой Европы, за небольшим исключением, входят в обе эти структуры. И обе эти структуры являются основой сообщества под названием "коллективный Запад", который за все беды на территории бывшей Югославии виноватыми назначил сербов.

И по тому, как могут соотноситься статистические данные — 79,4% против НАТО и 47,7 % за ЕС, — не совсем понятно. Сербские евроскептики считают, что данные о мнении сербов относительно ЕС сильно приукрашены. Это мнение надо рассматривать в контексте многочисленных обвинений в адрес Вучича в том, что тот держит под контролем все СМИ и манипулирует общественным мнением.

ЕС давит на Сербию

Но вернемся к брюссельской встрече.

Уже не первый раз руководство Сербии вынуждено общаться с лидерами Косово. И каждый раз это делается при посредничестве — правильнее сказать, по принуждению — Евросоюза.

В августе 2015 года сербов "вызвали" в Брюссель и усадили за стол переговоров с косовскими албанцами. В результате стороны заключили четыре соглашения, которые касались обеспечения нормальной жизни в сербских анклавах в Косово. В тот момент вопрос безопасности сербов в Косово мог послужить оправданием встречи с албанцами для официального Белграда.

Но сам факт переговоров официальных сербских представителей с албанцами и заключения с ними каких бы то ни было соглашений в Сербии был встречен, мягко говоря, неоднозначно. Наиболее смелые критики называли Вучича предателем, который в обмен на членство Сербии в ЕС якобы готов поступиться правом Сербии на ее историческую колыбель — Косово.

В октябре того же 2015 года и опять же в Брюсселе Вучич встречался с Мустафой при посредничестве Могерини и обсуждал вопрос "имплементации" августовских соглашений. Необходимость этой повторной встречи была неочевидна. Она скорее походила на попытку Евросоюза закрепить в общем сознании тот факт, что Сербия пошла на переговоры с лидерами Косово, а значит, сдается.

Тугая косичка

Именно в этом ключе надо рассматривать последние встречи в Брюсселе и совместный рабочий ужин Вичича за одним столом с Мустафой и Могерини. Официальный Белград, который в последние годы олицетворяют исключительно с личностью Александра Вучича, уверенно встраивается в орбиту интересов коллективного Запада, причем по двум направлениям — и по линии Евросоюза, и по линии НАТО. По итогам переговоров с Могерини премьер Черногории Душко Маркович заявил, что лидеры балканских стран договорились "рука об руку" работать над европейской и евроатлантической интеграцией региона.

© AFP 2017 / Emmanuel Dudand Александр Вучич во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе © AFP 2017 / Emmanuel Dudand Александр Вучич во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Горизонт прояснился

Эти две линии давно смешались и переплелись в тугую косичку, по крайней мере на западе Балкан. НАТО и ЕС торопятся застолбить этот регион за собой и уже водрузили над ним свои флаги. Так, Хорватия и Словения (к слову, и Болгария) являются членами ЕС и НАТО. Албания — член НАТО. Черногория станет официальным членом НАТО в начале июня и, по словам ее премьера Душко Марковича, вступит в ЕС через четыре-пять лет. "Абитуриентами" на вступление в НАТО являются Македония и Босния и Герцеговина, и их же ждут в ЕС. То есть все перечисленные страны так или иначе уже при "хозяине". И только Сербия с претензиями ее народа на Косово болтается "неизвестно где".

Впрочем, на самом ли деле неизвестно? После встречи с Могерини горизонт в отношениях между НАТО и Сербией прояснился. И прояснил его все тот же черногорский премьер Душко Маркович, который под впечатлением от встречи с Могерини оказался излишне словоохотливым. Он фактически проговорился, сказав следующее: "Сербия заняла позицию военного нейтралитета, но руководство и правительство Сербии в каждый момент поддерживало правительство Черногории на пути в НАТО".

Это весьма примечательно. Никто ни в Сербии, ни в Черногории на официальном уровне так прямо не говорил о сербской поддержке вступления Черногории в НАТО. Маркович пролил свет на истинное отношение Вучича к Североатлантическому альянсу.

Сербы, куда гребем?

Судя по всему, Вучич давно бы повел свою страну в НАТО даже вопреки настроениям сербов, если бы не было живо поколение, которое на себе испытало натовские бомбежки 1999-го. Именно так, без оглядки на мнение народа, действовал Мило Джуканович — попеременно то президент, то премьер Черногории. Он сначала оторвал Черногорию от Сербии (на референдуме 2006 года), а потом "вступил ее" в НАТО. Кстати, как мне говорили сербы, Джуканович и Вучич — друзья. А это в Сербии свидетельствует о многом.

В этом контексте надо напомнить в очередной раз и о том, что сербский парламент в 2015 году почти секретно, без общественных дебатов и сообщений для прессы ратифицировал соглашение с НАТО, известное как СОФА (Status of Forces Agreement) и подписанное годом ранее. В результате Сербия, не будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства, которые имеют полноправные члены НАТО по учредительным договорам Североатлантического альянса от 1949-го, 1951-го и 1952-го годов. Де-факто Сербия стала членом НАТО — с обязательствами, но без прав.

В том же году министр обороны Сербии подписал соглашение, известное под названием ИПАП и предусматривающее сотрудничество Сербии и НАТО во всех сферах военной деятельности.

ЕС и НАТО планомерно работают над задачей втягивания в свою орбиту всех западнобалканских стран, оставшихся пока "без присмотра". В первую очередь речь идет о Сербии, народ которой тяготеет к России. По данным соцопросов, 65,7% сербов выступают за "союз Сербии с Россией". Но власти Сербии, судя по всему, плывут в другой лодке и в другом направлении.

Любопытная деталь

В интервью сербскому телевидению перед встречей в Брюсселе Александр Вучич заявил, что ему известно, что вскоре премьером непризнанного Косово станет Рамуш Харадинай. Это лидер вооруженных формирований косовских албанцев, который обвинялся в совершении массовых убийств косовских сербов в ходе этнических чисток, но был… полностью оправдан гаагским Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии по всем 37 пунктам обвинения.

Сербия попыталась привлечь его к ответственности за массовые убийства сербов и выписала соответствующий ордер, по которому Харадинай в январе этого года был арестован во Франции. А в апреле французский суд отказал Сербии в выдаче Харадиная и отпустил его.

Вот с этим человеком Александру Вучичу придется проводить новые встречи под эгидой Евросоюза.

"Это открывает трудности в плане безопасности. Это открывает проблемы, о которых даже и говорить не стоит", — заявил Вучич по поводу того, что Харадинай будет премьером Косово.

На это один из читателей сербского информационного портала "Факти", представившийся как Драгислав Байагич, написал: "Вучич! Это ТЫ самая большая проблема Сербии!" А другой читатель под ником Cigla добавил: "Мне интересно, как будут вести дела с этим злодеем Харадинаем на будущих переговорах и как это представят — будто все в порядке вещей…" Действительно, любопытно.