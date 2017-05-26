Балканская политика Евросоюза: трудный путь к предательству Сербии

Игорь Пшеничников, для РИА Новости
В Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини провела встречу с премьерами шести балканских стран, одну из которых правильнее назвать квазигосударственным образованием. Vis-à-vis Могерини стали главы правительств Черногории, Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, так называемый "носитель мандата" на формирование нового правительства Македонии, а также уходящий глава правительства самопровозглашенной "Республики Косово", которая и есть квазигосударство.
Враги за одним столом
Официальные сообщения о встрече Могерини с представителями западно-балканских народов не вскрывают реальной сути события. Во-первых, всем этим странам верховный представитель ЕС, образно говоря, в очередной раз показала морковку в виде их грядущего членства в Евросоюзе. Но это не главное.
Во-вторых, и это главное, Могерини усадила за один стол премьера Сербии Александра Вучича, который недавно был избран президентом Сербии, и главу правительства Косово Ису Мустафу. Для Евросоюза это очередной прорыв в деле закрепления международного признания независимости Косово и отрыва этого края от Сербии, которая по-прежнему считает Косово своей неотъемлемой территорией.
Статистика с ретушью
Признание независимости Косово — главное условие для вступления Сербии в Евросоюз. Премьер и без пяти минут президент Сербии Александр Вучич (вступит в должность президента в начале июня) неоднократно говорил, что не видит для Сербии другого пути, кроме как в ЕС.
Между тем в сознании сербов два понятия — НАТО и ЕС — практически идентичны, поскольку все страны старой Европы, за небольшим исключением, входят в обе эти структуры. И обе эти структуры являются основой сообщества под названием "коллективный Запад", который за все беды на территории бывшей Югославии виноватыми назначил сербов.
И по тому, как могут соотноситься статистические данные — 79,4% против НАТО и 47,7 % за ЕС, — не совсем понятно. Сербские евроскептики считают, что данные о мнении сербов относительно ЕС сильно приукрашены. Это мнение надо рассматривать в контексте многочисленных обвинений в адрес Вучича в том, что тот держит под контролем все СМИ и манипулирует общественным мнением.
ЕС давит на Сербию
Но вернемся к брюссельской встрече.
Уже не первый раз руководство Сербии вынуждено общаться с лидерами Косово. И каждый раз это делается при посредничестве — правильнее сказать, по принуждению — Евросоюза.
Но сам факт переговоров официальных сербских представителей с албанцами и заключения с ними каких бы то ни было соглашений в Сербии был встречен, мягко говоря, неоднозначно. Наиболее смелые критики называли Вучича предателем, который в обмен на членство Сербии в ЕС якобы готов поступиться правом Сербии на ее историческую колыбель — Косово.
В октябре того же 2015 года и опять же в Брюсселе Вучич встречался с Мустафой при посредничестве Могерини и обсуждал вопрос "имплементации" августовских соглашений. Необходимость этой повторной встречи была неочевидна. Она скорее походила на попытку Евросоюза закрепить в общем сознании тот факт, что Сербия пошла на переговоры с лидерами Косово, а значит, сдается.
Тугая косичка
Именно в этом ключе надо рассматривать последние встречи в Брюсселе и совместный рабочий ужин Вичича за одним столом с Мустафой и Могерини. Официальный Белград, который в последние годы олицетворяют исключительно с личностью Александра Вучича, уверенно встраивается в орбиту интересов коллективного Запада, причем по двум направлениям — и по линии Евросоюза, и по линии НАТО. По итогам переговоров с Могерини премьер Черногории Душко Маркович заявил, что лидеры балканских стран договорились "рука об руку" работать над европейской и евроатлантической интеграцией региона.
Горизонт прояснился
Впрочем, на самом ли деле неизвестно? После встречи с Могерини горизонт в отношениях между НАТО и Сербией прояснился. И прояснил его все тот же черногорский премьер Душко Маркович, который под впечатлением от встречи с Могерини оказался излишне словоохотливым. Он фактически проговорился, сказав следующее: "Сербия заняла позицию военного нейтралитета, но руководство и правительство Сербии в каждый момент поддерживало правительство Черногории на пути в НАТО".
Это весьма примечательно. Никто ни в Сербии, ни в Черногории на официальном уровне так прямо не говорил о сербской поддержке вступления Черногории в НАТО. Маркович пролил свет на истинное отношение Вучича к Североатлантическому альянсу.
Сербы, куда гребем?
В этом контексте надо напомнить в очередной раз и о том, что сербский парламент в 2015 году почти секретно, без общественных дебатов и сообщений для прессы ратифицировал соглашение с НАТО, известное как СОФА (Status of Forces Agreement) и подписанное годом ранее. В результате Сербия, не будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства, которые имеют полноправные члены НАТО по учредительным договорам Североатлантического альянса от 1949-го, 1951-го и 1952-го годов. Де-факто Сербия стала членом НАТО — с обязательствами, но без прав.
ЕС и НАТО планомерно работают над задачей втягивания в свою орбиту всех западнобалканских стран, оставшихся пока "без присмотра". В первую очередь речь идет о Сербии, народ которой тяготеет к России. По данным соцопросов, 65,7% сербов выступают за "союз Сербии с Россией". Но власти Сербии, судя по всему, плывут в другой лодке и в другом направлении.
Любопытная деталь
В интервью сербскому телевидению перед встречей в Брюсселе Александр Вучич заявил, что ему известно, что вскоре премьером непризнанного Косово станет Рамуш Харадинай. Это лидер вооруженных формирований косовских албанцев, который обвинялся в совершении массовых убийств косовских сербов в ходе этнических чисток, но был… полностью оправдан гаагским Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии по всем 37 пунктам обвинения.
Сербия попыталась привлечь его к ответственности за массовые убийства сербов и выписала соответствующий ордер, по которому Харадинай в январе этого года был арестован во Франции. А в апреле французский суд отказал Сербии в выдаче Харадиная и отпустил его.
Вот с этим человеком Александру Вучичу придется проводить новые встречи под эгидой Евросоюза.
На это один из читателей сербского информационного портала "Факти", представившийся как Драгислав Байагич, написал: "Вучич! Это ТЫ самая большая проблема Сербии!" А другой читатель под ником Cigla добавил: "Мне интересно, как будут вести дела с этим злодеем Харадинаем на будущих переговорах и как это представят — будто все в порядке вещей…" Действительно, любопытно.