Забыты и довольны этим. Почему не пригодилась "армия российских фанатов"

Российские болельщики на стадионе Мейски в Вроцлаве перед матчем группового этапа Чемпионата Европы по футболу между сборными командами России и Чехии

Российские болельщики на стадионе Мейски в Вроцлаве перед матчем группового этапа Чемпионата Европы по футболу между сборными командами России и Чехии

Дмитрий Лекух

Сегодня должно было исполниться десять лет Всероссийскому объединению болельщиков. Но есть нюанс. Деятельность ВОБ вот уже скоро год как "приостановлена". В июле 2016 года Виталий Мутко объявил об исключении этой организации из Российского футбольного союза, и сентябрьская отчетно-выборная конференция РФС, формально исключившая ВОБ из своих рядов в связи с нарушением "норм этики", просто констатировала факт. Увы, но формализация фанатского движения на территории Российской Федерации не удалась.

Как по мне — так и слава богу, что не удалась.

Сейчас поясню, почему.

Зачем Всероссийское объединение болельщиков на момент своего создания в середине прошлого десятилетия нужно было власти — вполне понятно. Сытые нулевые были в самом разгаре, а общественного консенсуса все не было. Более того: само общество было не только нестабильно и неструктурировано, но и элементарно мало знало о самом себе. И еще меньше это самое общество представляла себе тогда российская власть.

Вот и футбольные фанаты в то время для большинства обывателей, причем далеко не только во власти, выглядели как не очень понятная, но довольно могущественная сила, своеобразная вещь в себе.

Ну, сами посудите: молодые и, что самое страшное, неплохо организованные, образованные и подготовленные парни, не относящие себя к криминалу, но с удовольствием время от времени дерущиеся с тогда еще милицией. У которых не очень понятно, что в голове, но при этом хватает возможностей путешествовать за своими кумирами далеко не только по территории России, но и время от времени выезжать за ее рубежи. И самое главное — непонятно, чего они хотят: не только победы же своего клуба или сборной, в самом деле? Для такой организации с такими возможностями это выглядит как-то мелковато.

Словом, как ни крути, но сила.

Причем сила предельно мифологизированная, очень жесткая, решительная, неуправляемая, организованная. И не очень понятно — как именно приложимая к государственной и общественно-политической жизни страны.

Отметим при этом, что едва ли не главным специалистом по фанатам в российском медиапространстве в то время на экспертном уровне считался тогдашний влиятельный и респектабельный зам главного редактора газеты "Московский комсомолец", а ныне "демократический беженец от кремлевской тирании в Киев" Айдер Муждабаев. Который фанатов как врагов "демократических диаспор" совершенно искренне ненавидел и боялся, но, тем не менее, едва ли не единственный в стране об этой проблеме писал.

Увы.

Вполне понятно, что упустить такой инструмент, как создающееся Всероссийское объединение болельщиков, российская государственная власть ни при каких обстоятельствах не могла: это было бы как минимум непрофессионально. Но и у фанатов к власти в те годы тоже был свой, и вполне себе, что называется, козырный интерес: они, что бы о них ни думал и ни писал Муджабаев, не претендовали ни на "политику", ни тем более на статус "гонителей меньшинств".

И то и другое им было, что называется, "пополам".

Но вот и изгоями в своей собственной стране им быть, честно говоря, прилично к тому времени надоело.

По себе помню: когда меня в очередной раз какой-то отечественный спортивный телеканал достал вопросом "кто такие эти русские фанаты?" — я не выдержал. И ответил: это — ваши дети. Ваши братья, сестры, соседи по лестничной клетке, ваши сослуживцы в офисе. Ваши сограждане, наконец. Представители "цивилизованной спортивной прессы", помню, очень здорово удивились…

Всероссийское объединение болельщиков формально было основано на конференции в здании Олимпийского комитета. И, надо отдать должное, сначала "контора", как ее немедленно обозвала часть более радикальных (и, врать не буду, возможно, куда более авторитетных) фанатских лидеров, со своими обязанностями справлялась. Именно ВОБ удалось окончательно объединить вокруг сборной страны всех болельщиков даже из совершенно искренне ненавидящих друг друга клубных группировок. А активное боление за сборную России окончательно стало определяющим поведенческим трендом у всех более или менее значимых фанатских объединений нашей с вами страны.

В частности, одной из первых масштабных акций ВОБ стал грандиозный по масштабам и фееричный по значимости перфоманс на матче с англичанами 17 октября 2007 года, когда на трибуне был растянут гигантский, стодесятиметровый российский флаг с фигурой разъяренного медведя, который только весил более пятисот килограммов, а в его растягивании принимала участие не одна сотня человек. Этот флаг вошел в книгу рекордов Гиннесса, а сборная искренне отблагодарила наконец-то своих фанатов и победила бывших тогда явными фаворитами англичан.

Шикарно выступило ВОБ и на самом успешном за весь российский период истории для нашей сборной чемпионате Европы 2008 года. Фактически каждый матч сопровождался не только замечательно организованной поддержкой, но и оригинальными баннерами: достаточно вспомнить гигантское полотнище с Петром Великим во время определяющей игры со сборной Швеции. А потом в организации болельщиков начался вполне закономерный для подобного рода организаций раздрай. Причин тут много, но главная, пожалуй, в следующем: ВОБ выполнило свою, так сказать, историческую роль, и ему, как любому "сделавшему свое дело мавру" просто пришла историческая пора уходить.

Просто в России выросло и само гражданское общество, и (вместе с ним) неформальное фанатское движение. Оно окончательно, если хотите, самооформилось. Именно в том виде, в котором и хотело видеть себя само. То есть как стихийное и именно неформальное движение — со своими внутренними правилами, противоречивое, но единое в своем отношении к внешнему миру. И, как любое стихийное движение, не терпящее над собой никакой формальной общественно-бюрократической узды.

Все-таки фанаты — это ни разу не ВЛКСМ.

И переломными тут стали отнюдь не внутренние разборки, когда в объединении начали делить власть и деньги (РФС выделял ВОБ от семи до 22 тысяч льготных билетов на каждый матч сборной России, то есть было что делить). Переломными тут стали события, которые по факту смогли решить только настоящие, а не формализованные персонажи. Начиная со знаменитой Манежки, через отношение к крайне актуальной тогда, но абсолютно неполиткорректной истории с "выездами на Кавказ". И вплоть до "политических" событий на Болотной площади, когда именно неформальная часть движения сумела каким-то образом выработать внутри себя единственно правильный на тот момент времени статус "мы вне политики". И пришла к ставшей широко известной формуле: как гражданин ты можешь идти как на Болотную, так и на Поклонную, но ты идешь туда в связи со своими гражданскими убеждениями. А вот про то, что ты именно фанат, на это время забудь. Потому что "движ" — он не про это, политических сил "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и так далее не существует, и никто не имеет права там ничего от их имени говорить.

…Есть вещи, которые бессмысленно формализовывать. Исторический опыт показывает, что народ (а фанаты, "городская улица" — безусловная часть народа) довольно часто оказывается мудрее формальных лидеров. И самоорганизовавшееся фанатское движение просто стало частью сложной мозаики городских молодежных субкультур, частью городского пейзажа.

И даже футбольные клубы стали преспокойно жить без искусственно противопоставляемых неформалам официальных фан-клубов, вполне обходясь так называемыми офицерами по работе с болельщиками.

Поэтому ВОБ и оказалось, по сути, на обочине.

И сначала его покинули наиболее значимые клубные фан-движения.

А потом, после событий во время чемпионата Европы во Франции (в которых, кстати, те, кто реально считается "страшными русскими футбольными хулиганами", вообще никакого участия не принимали, — потому что к тому времени, как мы только что написали выше, клубные объединения давно покинули ВОБ), от него отказался и РФС.

Но в том, что искренне враждующие между собой в дни клубных противостояний российские фанаты сейчас столь же искренне вместе поддерживают сборную своей страны и любая другая позиция кажется им как минимум дурным тоном, — в этом, безусловно, есть заслуга и канувшего в Лету Всероссийского объединения болельщиков.