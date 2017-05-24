Каталония отделится от Испании. В любом случае

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Между Испанией и Каталонией — очередная вспышка взаимной неприязни, замешанной на многовековом желании каталонцев жить независимо от испанцев. Испанской газете El País стало известно, что женералитат (правительство) Каталонии уже разработал механизм "немедленного отделения" этой исторической области от остальной Испании на тот случай, если официальный Мадрид помешает проведению в Каталонии референдума о независимости. Решение об организации референдума каталонский парламент принял еще в октябре 2016 года. Но точную его дату женералитат Каталонии "зарезервировал", то есть держит в секрете. По некоторым данным, референдум может состояться 24 сентября либо 1 октября этого года.

Секретный закон

El País сообщает, что "получила доступ к секретному проекту "Закона о юридическом переходе", называемого также законом о разрыве". "Речь идет, — отмечает газета, — о документе, который будет использован как временная каталонская конституция. Она будет действовать в течение двух месяцев, пока парламент Каталонии будет реализовывать конституционный процесс, который завершится созданием "парламентской республики" Каталония".

И вот главная цитата из секретного проекта, которую приводит El País: "Если испанское государство эффективно воспрепятствует проведению референдума, этот закон вступит в силу полностью и немедленно после того, как парламент (Каталонии) констатирует наличие такого препятствия".

El País заключает, что Каталония намерена отделиться от Испании в любом случае: "с референдумом либо без него".

Пресса не уточняет, что значит "секретный проект закона". Надо полагать, что это пока проект, который превратится в закон в нужный час. Дело в том, что парламент Каталонии, большинство в котором принадлежит "индепендентистам" (сторонникам независимости), уже провел реформу регламента работы законодательного органа, который позволяет теперь принимать соответствующие законы о независимости в "стиле экспресс", то есть в одном чтении. Таким образом, законодательное оформление отделения от Испании займет не более 48 часов.

Кто о чем

© РИА Новости . Елена Шестернина Участники протестов в Мадриде против проведения в Каталонии референдума о независимости © РИА Новости . Елена Шестернина Участники протестов в Мадриде против проведения в Каталонии референдума о независимости

Официальный Мадрид не хочет отпускать Каталонию. У испанцев свои исторические обоснования: мол, Каталония еще со времен Средневековья была частью королевства Арагон, а потому Каталония — это Испания.

У каталонцев свои резоны. Они упирают на историческую самобытность. Подчеркивают, что говорят на своем каталонском языке, который хоть и входит в группу романских языков, однако заметно отличается от испанского. Каталонский язык — реально живое средство общения для 7,5 миллиона человек. Каталонцы не забывают свою культуру, которая была поднята на мировой уровень такими ее яркими представителями, как Сальвадор Дали и Антонио Гауди.

И, конечно, экономика. Каталония с населением в 16% от общего населения Испании производит более четверти валового национального продукта страны, что видно по макроэкономическим показателям последнего квартала 2016 года.

Никто, кроме каталонцев, не знает, что делать

Но вернемся к перепалке между испанскими и каталонскими политиками.

© AP Photo / Andre Penner Премьер-министр Испании Мариано Рахой © AP Photo / Andre Penner Премьер-министр Испании Мариано Рахой

"Они шантажируют государство, демократию и испанцев. Мы это не приемлем", — заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, комментируя публикацию в El País. По его словам, это "самое серьезное", что он видел "за всю свою политическую карьеру".

И это, правда, самое серьезное, что было в Испании не только во времена политической карьеры Рахоя. Налицо тупиковая ситуация. Она грозит вылиться в глубочайший внутриполитический кризис, какого Испания не видела со времен гражданской войны 1936 года. И официальный Мадрид на самом деле не знает, что делать.

Арестовать лидеров Каталонии, например главу местного правительства Карлеса Пучдемона? Но как наказать-то их? Такое уже бывало и не привело к желаемым для Мадрида результатам. Последний раз власти Каталонии планировали провести референдум о независимости в 2014 году. Но Конституционный суд Испании признал его проведение неконституционным. Чтобы выпустить пар — поскольку каталонцы жадно ждали плебисцита, — власти Каталонии, дав задний ход, заменили референдум опросом жителей области, поменяв тем самым юридическую сторону вопроса, поскольку опрос ни к чему не обязывает. Так или иначе 80,76% проголосовавших в 2014 году выступили за полную независимость Каталонии от Испании.

Но даже и опрос был заранее назван властями Испании незаконным, и его организаторы были наказаны. Высший суд Каталонии лишил бывшего главу женералитата Артура Маса права занимать государственные и выборные должности в течение двух лет и приговорил его к штрафу. Аналогичным наказаниям подверглись другие лидеры Каталонии.

Центральным испанским властям крайне невыгодно обострять ситуацию, проводить аресты в канун намеченного референдума. Тем самым лидерам Каталонии создадут ореол мучеников, и ситуация еще до референдума может выйти из-под контроля. Хотя, собственно, и сейчас центральные испанские власти ситуацию в Каталонии не очень-то контролируют. Ведь каталонцы намерены отделиться в любом случае — с референдумом или без.

Арестовать всех закоперщиков после референдума — еще глупее, так как налицо будет воля большинства населения Каталонии, и центральные власти Испании будут выглядеть сатрапами, которые душат свободу и демократию.

Что делать — знают только каталонцы. И они делают, разработав конкретный план разрыва с Испанией. И у них выгодная ситуация — как в игре в крестики-нолики, когда при любом ходе противника ты все равно выигрываешь своим следующим ходом.

Слово критикам

Испанская пресса пишет, что каталонские политики сейчас соревнуются в том, кто из них сделает наиболее крутой вираж, после которого уже нет возврата. Над разработкой проекта выхода Каталонии из состава Испании, как утверждается, работает около десятка лиц. Ими руководит бывший вице-президент Конституционного суда Карлес Вивер Пи-Суньер (Carles Viver Pi-Sunyer).

Между тем испанцы нашли много дыр в секретном проекте каталонского закона о разрыве. Например, там не прописано, кто сможет стать гражданином Каталонии.

Непонятно, какие испанские законы будут продолжать действовать в независимой Каталонии, а какие автоматически прекратят свое действие. Какова будет судьба чиновников центрального испанского правительства, которые живут и работают в Каталонии? Что будет с недвижимостью и другой собственностью испанского государства в Каталонии?

"Авторы этого проекта закона, — пишет El País, — не учитывают законодательные акты и юридическую реальность, а также вопросы гигантской важности и сложности, например, как новая республика впишется в Европу".

Прощай, оружие! Здравствуй, ЕС?

Между тем ни одной из сторон не нужно обострение ситуации до той степени, когда люди начинают думать о том, чтобы взяться за оружие. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон пытается смягчить ситуацию, стоя, однако, на своем. На днях он заявил, что референдум о независимости Каталонии не ставит целью уничтожить Испанию, как об этом говорит премьер Испании Мариано Рахой. "Наше требование вполне укладывается в конституционные рамки. Речь не идет о попытке уничтожить Испанию, речь идет о праве Каталонии на самоопределение", — заявил Пучдемон.

Почему каталонцы при всей своей боевитости хотят казаться миролюбивыми? Они давно заявляют, что в случае разрыва с Испанией хотели бы остаться в составе Евросоюза.

Это будет в любом случае проблематично после отделения. Но в случае вооруженного насилия либо с той, либо с другой стороны процесс вхождения Каталонии в ЕС в качестве самостоятельного члена осложнится до крайности. Поэтому "бой двух быков", скорее всего, будет проходить в мирной плоскости. Хотя, конечно, ничего исключать нельзя.

Карточный домик

Сам Евросоюз смотрит на схватку на Пиренейском полуострове с большой настороженностью. Единственным официальным ответом Еврокомиссии на информацию о возможном референдуме было предупреждение, что в случае отделения от Испании Каталония не будет членом ЕС. В январе этого года глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон посетил Европарламент, чтобы внести "каталонский референдум в повестку дня" европейских структур . Но Брюссель не жаждет видеть Каталонию независимой, тем более в составе ЕС вне Испании.

Пока ситуация развивается в том направлении, где конечным пунктом — хотят того Мадрид с Брюсселем или нет — является отделение Каталонии от Испании. При этом "эффект Каталонии" может сыграть роль катализатора для других регионов Европы, где активны сепаратистские настроения. Во-первых, для Великобритании с ее все еще не закрытым вопросом об отделении Шотландии. Хоть сама Великобритания выходит из ЕС, и вопрос ее влияния на прочность Евросоюза уже будто бы снят с повестки дня, но все же…