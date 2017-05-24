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Для чего американские "зеленые береты" учатся говорить по-русски

19:3624.05.2017
(обновлено: 19:37 24.05.2017)
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© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские войска специального назначения. Архивное фотоАмериканские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Администрация США сегодня внесла в конгресс проект бюджета Министерства обороны, в котором предусмотрено существенное увеличение средств на "Инициативу по обеспечению безопасности Европы". В 2018-м финансовом году (начинается 1 октября 2017 года) на инициативу сдерживания России планируется направить 4,8 миллиарда долларов (в текущем финансовом году на нее выделено 3,4 миллиарда).

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
США намерены увеличить бюджет программы по сдерживанию России
Проект оборонного бюджета страны, представленный Дональдом Трампом, предусматривает выделение 668 миллиардов долларов, что на 52 миллиарда больше установленных конгрессом лимитов. При этом около 10 процентов запрашиваемых на оборону средств (65 миллиардов долларов) предполагается направить на зарубежные операции. Численность Вооруженных сил США за год планируют увеличить на 56 тысяч человек.

Кроме того, Пентагон нанимает специальных инструкторов для преподавания военнослужащим групп особого назначения Нацгвардии (Green Berets) "русской военной терминологии", а также истории, культуры, обычаев и традиций русского народа. Занятия по этой программе планируются на пять лет вперед.

CC BY 2.0 / The National Guard/Sgt. Jessica Condit / National Guard BureauНациональная гвардия США
CC BY 2.0 / The National Guard/Sgt. Jessica Condit / National Guard Bureau
Национальная гвардия США

Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe
Почему армии США для маневров требуется "русское население"
Ранее в Германии искали русскоговорящих статистов для учений армии США и наилучшей подготовки американских военнослужащих к зарубежным миссиям. А студенты Гарварда внезапно начали изучать особенности поведения русских диссидентов. Стало известно, что "зеленые береты" готовят киевских диверсантов для Донбасса.

Создается впечатление, что "зеленые береты" с новыми силами и финансированием готовятся действовать в глубоком российском тылу (специализация — борьба с повстанцами-партизанами).

Who is who

Силы специального назначения США, известные как "зеленые береты", созданы в 1952 году для проведения нетрадиционных (разведывательно-диверсионных) операций за рубежом. Штаб-квартира этого спецназа находится в Бирмингеме (штат Алабама). Группа "специалистов" по Европе и Западной Азии (10th SFG — 10th Special Forces Group) дислоцируется в Форт-Карсоне (штат Колорадо) и в германском Штутгарте.

CC BY 2.0 / The U.S. Army / Two days of hell, nine men of valorСилы специального назначения США
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Two days of hell, nine men of valor
Силы специального назначения США

В конце 2016 года из штаб-квартиры "зеленых беретов" в Венгрию, Румынию, Болгарию и Эстонию прибыли дополнительные подразделения, якобы для "улучшения военной инфраструктуры".

Аналогичная передислокация "беретов" из США в Восточную Европу была отмечена также в феврале 2017 года.

Базовое подразделение "зеленых беретов", команда "А" (A-Team) состоит из 12 человек. В команду входят два офицера и десять сержантов, среди которых есть специалисты по оружию, медицине, технике и коммуникациям (не менее двух представителей каждой специализации, что позволяет при необходимости делить команду на две самостоятельные группы). Военнослужащие хорошо обучены, оснащены, имеют опыт проведения специальных операций, и в течение длительного времени способны действовать автономно на территории противника.

"Зеленые береты" участвовали в боевых действиях на территории Боснии, Косово, Афганистана, Ирака. Ливийский лидер Муаммар Каддафи также был захвачен и убит в ходе операции спецназа НАТО. И все же "американское сафари" в Восточной Европе выглядит как самая невероятная идея Пентагона из всех возможных. Настоящая "русская рулетка".

Язык до Киева доведет. А если настоящая война или настоящая русская зима случится? Ранее на учениях американские морские пехотинцы едва не замерзли в Норвегии, омываемой теплым течением Гольфстрим. В России морозы сильнее, а люди крепче.

Тревоги Пентагона

Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
В Литву прибывает военная техника НАТО
Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт не скрывает, что встревожен укреплением боеспособности российских Вооруженных сил и стремлением России "вырваться из окружения НАТО". По его мнению, от Мурманска до Калининграда и дальше до Крыма Россия обеспечивает "запрет доступа" для стран Запада с перспективой расширения этого барьера до Средиземноморья. Любопытно, что при этом в Литву как раз сегодня прибывает более 60 единиц боевой техники для норвежского контингента международного батальона НАТО, в том числе танки Leopard, БМП CV-90, бронетранспортеры M113.

Ранее генерал-лейтенант ВВС США Тимоти Рэй прокомментировал операцию "Атлантическая решимость" и появление американских танков в Восточной Европе: "Это лишь часть наших усилий по сдерживанию российской агрессии, обеспечению территориальной неприкосновенности наших союзников и сохранению целостности, свободы, процветания и мира".

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО
Провокационная пропагандистская концепция "российской угрозы" не выдерживает даже простого анализа соотношения сил. Французское издание AgoraVox обращает внимание на особую опасность инициатив "военного орудия США": "НАТО без конца протягивает щупальца к российской границе после распада СССР, прикрываясь иллюзорной угрозой российского экспансионизма в отношении восточноевропейских государств. Но забывает, что в ядерную эпоху военная мощь стоит выше экономической в случае масштабной конфронтации. Тем самым альянс вынуждает Россию разработать превентивную стратегию: при возникновении прямой угрозы для своих границ Россия не будет дожидаться ударов, не позволит застать себя врасплох, если создаваемая Западом напряженность достигнет критической отметки". 

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
В Госдепе заявили о готовности противостоять "агрессии" России в Европе
Это близкое к оригиналу изложение российской Военной доктрины: "Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Понятно, что на "критической отметке" знание русского языка не поможет ни "зеленым беретам", ни другим американским военнослужащим. Впрочем, по сложившейся исторической традиции каждый завоеватель имеет право на блицкриг и два кубометра земли в России. Полагаю, с этой традицией русского народа "специалистов" Пентагона необходимо знакомить в первую очередь.

 

 

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