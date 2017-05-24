Генпрокурор Украины Луценко доказал, что на Украине пиар сильнее закона

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Этот день, 24 мая 2017 года, безусловно, войдет в историю Украины, а может, и Европы, беспрецедентной по своим масштабам антикоррупционной операцией, организованной и проведенной Генпрокуратурой страны.

Сразу в 15 областях Украины 1700 сотрудников полиции и 500 военных прокуроров одновременно провели 454 обыска и других следственных мероприятий, в ходе которых были задержаны 23 экс-сотрудника бывшего Министерства налогов и сборов, которых самолетами перевозили из областных центров в Киев, где тут же на специальных автомобилях доставляли в Печерский районный суд, где им тут же специально беспрерывно заседающий суд выносил по представлению прокуроров подозрения в совершении преступлений в виде коррупции и нанесении государству ущерба. И все они тут же оказались в СИЗО. Одновременно в Киев на вертолете был доставлен некий генерал-лейтенант, являющийся одним из руководителей этого налогово-коррупционного спрута.

По предварительным данным, преступники нанесли государству ущерб в размере почти 10 миллиардов долларов.

Сам организатор масштабной антикоррупционной акции — генеральный прокурор Украины Юрий Луценко — находился в этот момент на трибуне Верховной рады, где, по-бериевски поблескивая очками, с гордостью докладывал о свершениях своего ведомства за минувший с его назначения генеральным год.

Впрочем, не будем спешить с выводами. При всей пафосности момента и масштабности прокурорско-полицейской акции из всего этого дела вполне может выйти пшик. Как это уже не раз было за год генпрокурорства Луценко. И еще, вот увидите, будет.

Главное достижение с сомнительными перспективами

Главным достижением Генпрокуратуры, работающей под его началом с 12 мая 2017 года, Юрий Луценко считает "дело Януковича".

"Самым большим своим достижением за год работы на посту генпрокурора я считаю завершение следствия и начало судебного процесса над Януковичем, который обвиняется в госизмене. И это лишь первый шаг. Именно бывший президент Виктор Янукович был символом зла и для Майдана, и для абсолютного большинства украинцев. Теперь я, как генпрокурор, докажу это в суде, зло должно быть наказано", — заявил Луценко, выступая в среду, 24 мая, с отчетом перед депутатами Верховной рады.

Дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в настоящее время находится в Оболонском районном суде Киева. Уже прошли два первых заседания предварительных слушаний — 4 и 18 мая.

В ходе заседаний выяснилось, что, во-первых, генпрокурор Украины, судя по всему, вмешался в автоматическую систему распределения дел в суде, что на Украине является уголовным преступлением. Выяснилось это благодаря одному из украинских СМИ, которое за несколько дней до того, как само дело попало в суд, со слов сотрудников Генпрокуратуры опубликовало фамилии судей, которые должны были рассматривать "дело Януковича". Комиссия, назначенная этим же самым судом для проверки, не выявила фактов вмешательства в автоматизированную систему. Но как заранее стал известен состав суда, так и осталось неизвестным.

Еще в ходе предварительных слушаний выяснилось, что Генпрокуратура не обеспечила участия самого подсудимого в процессе. Янукович находится в России, в Киев приезжать отказывается в связи с угрозами, поступающими в его адрес, и готов участвовать в заседаниях суда по скайпу, то есть удаленно, что предусматривается украинским и международным законодательством. Однако Генпрокуратура отказалась обращаться в Минюст России с просьбой об обеспечении такой видеоконференции.

Генпрокуратура обвиняет Януковича в госизмене, выразившейся в написании экс-президентом Украины на имя президента России Владимира Путина письма с просьбой восстановить на Украине конституционный порядок (письмо от 1 марта 2014 года).

И суду предстоит разобраться, оставался ли после госпереворота, то есть после 22 февраля 2014 года, Янукович президентом (тогда, возможно, это и была госизмена) или уже нет, поскольку к этому времени на Украине власть осуществляли тогдашний и.о. президента Александр Турчинов, теперь уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий и нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сам Янукович утверждает, что у него есть вопросы не только к ним, но и к другим руководителям страны — президенту Петру Порошенко, генпрокурору Юрию Луценко… Поэтому он и стал не нужен в этом процессе в качестве допрашиваемого лица. Лучше, по-видимому, считают в Генпрокуратуре, пусть будет осужден заочно.

Но это, вполне вероятно, станет основанием для исков, которые подадут адвокаты экс-президента в международные судебные инстанции, где, безусловно, такой процесс они выиграют. Ведь в Европе будут руководствоваться не политической целесообразностью, а буквой закона.

Что будет с "миллиардом Януковича"

Еще одно дело, которое числит генпрокурор в качестве своих достижений, — возвращение в украинскую казну 1,4 миллиарда долларов, которые были, как утверждали обвинители, украдены у государства экс-президентом и его окружением.

Эти деньги расхитители потратили на покупку гособязательств Украины и получали с них дивиденды в размере 8% годовых.

Прокуроры это дело раскрутили, довели до суда, и после положительного для них решения указанные средства, как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, были триумфально возвращены в госбюджет страны.

Правда, несколько дней назад, уже после победных реляций, случилась маленькая неприятность с этим "миллиардом Януковича".

Во-первых, выяснилось, что эти деньги никакого отношения — во всяком случае, по материалам дела — к Януковичу не имеют. То есть название "миллиард Януковича", а на самом деле это 1,4 миллиарда долларов — всего лишь красивый пиар. По материалам дела, и то — предположительно, эти средства были распределены между группой лиц (из семи человек), среди которых Януковича нет.

Во-вторых, живых денег не 1,4 миллиарда и даже не миллиард, а значительно меньше (сколько — точно не известно). Как выяснила редакция "Страна.ua", это — гособлигации, и, вернув их, государство не получает назад сами деньги, а просто гасит бумаги.

В-третьих, и это самое главное, при проведении досудебного следствия и суда по "миллиарду Януковича" Генпрокуратура допустила массу нарушений законодательства. Например, суд состоялся в Краматорске Донецкой области, а не в Печерском районе Киева, где, предположительно, было совершено преступление.

Кроме того, ни предполагаемые обвиняемые по этому делу, ни их адвокаты не были предупреждены о начале суда. Процесс прошел заочно, то есть без участия обвиняемых и тайно. Иными словами, абсолютно незаконно.

И решение о конфискации средств тайно и заочно осужденных стало известно только тогда, когда о перечислении средств как свершившемся факте доложили стране сначала генпрокурор Луценко, а потом и президент Порошенко.

Все эти грубейшие нарушения, безусловно, станут основанием для подачи апелляции и последующей отмены решения.

И это в Генпрокуратуре хорошо понимают (так же как и по делу о госизмене Януковича).

Тогда почему так поступают?

Украинский комиссар Каттани

Для ответа на этот вопрос давайте вернемся к началу сегодняшнего дня.

Маленькая деталь. В обысках и задержании экс-руководителей налоговых организаций страны (все они работали налоговиками при Януковиче, то есть до госпереворота) участвовали 500 военных прокуроров. Не прокуроров общей юрисдикции, а именно военных.

Обвинителем в процессе по делу об измене Януковича также выступает военный прокурор. И в процессе по похищенному "миллиарду Януковича" мы тоже обнаруживаем обвинителя в военной форме.

Здесь все просто. Именно военные прокуроры за год генпрокурорства Луценко стали основными обвинителями в сомнительных политических по сути процессах.

Сотрудники прокуратуры могут отказаться от участия в процессе из-за имеющихся в обвинительном акте нарушений законодательства. По закону имеют на это право.

С военными прокурорами — сложнее. Помимо закона о прокуратуре в отношении них действуют соответствующие воинские уставы, обязывающие военнослужащих выполнять приказы вышестоящего начальства. И при этом они все равно подчинены через военного прокурора генеральному, то есть Луценко. Неправовым, неформальным образом надавить на них проще.

Почему так поступает Луценко?

Во-первых, он не имеет юридического образования. Под него по этой причине в парламенте год назад даже меняли закон о Генпрокуратуре. То есть буква закона для него — пустой звук.

Во-вторых, при назначении генпрокурором президент Порошенко заплатил депутатам за него два миллиона долларов черным налом. Так утверждает беглый депутат Александр Онищенко. И ни президент, ни генпрокурор этого не комментируют. То есть он слишком много должен Порошенко и действует исключительно в его интересах.

В-третьих, Луценко, возможно, никакой генпрокурор, но зато хороший профессиональный пиарщик, начинавший в свое время в рядах Соцпартии, перешедший потом в "Нашу Украину" Виктора Ющенко, а в нынешней каденции парламента ставший членом "Блока Петра Порошенко". И при всех президентах он оказывался в первых рядах благодаря громким акциям.

Так что все эти дела по Януковичу и масштабным арестам, проходившим сегодняшним утром, — чистой воды пиар, желание показать депутатам во время годового отчета эффективность генпрокурора Луценко, организовавшего масштабные зачистки, аресты и громкие процессы в стиле комиссара Каттани.

И отчет генпрокурора прошел вполне зачетно, под жидкие, но все же аплодисменты парламентского зала.

А вот что будет потом? Вопрос, конечно, интересный, но сейчас не актуальный.

Когда наступит "потом", Юрий Луценко что-нибудь придумает вместе со своим кумом Петром Порошенко.

Раньше ведь тоже придумывали. И вот: один — президент, другой — генпрокурор.