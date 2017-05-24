Оружие для партнера: что Дутерте увез из Москвы

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Незапланированная на этот день и час встреча с президентом Владимиром Путиным за полчаса до полуночи, и прямо оттуда — ночной полет домой, в Манилу, "на войну" — это эффектно. Президент Филиппин Родриго Дутерте вообще умеет делать эффектные жесты и произносить яркие фразы. За то его и избрали в прошлом году невиданным большинством. Но при этом он, с его нынешним визитом в Россию, добился своего — создал основу новых отношений наших двух государств. Давайте посмотрим, что за основа и что из всего этого может получиться.

После Сирии — Филиппины?

Отлет Дутерте домой, где джихадистские террористы держат в страхе город с 200 тысячами населения, не помешал главному — подписанию на следующий день пакета российско-филиппинских документов. Они подготавливались около полугода вместе со сценарием всего визита. Не секрет, что визиты на высшем уровне — это коллективный многомесячный труд множества министерств и ведомств. Так же, как и выступление оперной звезды невозможно без труда всей громадной театральной команды. Так что незапланированный отлет Дутерте, в принципе, ничего не изменил.

Документы — по большей части рамочные, то есть создающие юридическую базу для будущих контрактов. В том числе в военной области. При этом к сегодняшнему дню вполне понятно, какие вооружения нужны Маниле прежде всего. Те, что требуются для контрпартизанской войны.

Высокоточное относительно легкое оружие с упором на системы связи и прочую космическую алхимию. А также небольшие самолеты и вертолеты, катера.

Это для России не "большой бизнес" — Манила была бы не прочь переоснастить все свои вооруженные силы, от флота до систем ПВО. Но это бедное государство. Москва в данном случае даже не вполне руководствуется стремлением зацепиться за оружейный рынок, до того монополизированный США (опять же, это вопрос платежеспособности партнера). Нам выгодно оказать филиппинцам именно ту помощь, о которой сейчас нас просят, — помощь в борьбе с террористами.

То, что происходит сейчас в городе Марави, — часть давней борьбы частично мусульманского юга страны против остальных Филиппин, христианской (католической) нации по итогам 300 лет испанского колониального правления. Там традиционно действовали чисто местные партизаны, но сейчас речь идет минимум о двух группировках, связанных с запрещенным в России "Исламским государством"*.

© REUTERS / Romeo Ranoco Правительственные войска проверяют автомобиль эвакуированных жителей Марави на КПП в городе Пантар, Филиппины. 24 мая 2017 © REUTERS / Romeo Ranoco Правительственные войска проверяют автомобиль эвакуированных жителей Марави на КПП в городе Пантар, Филиппины. 24 мая 2017

Давайте предположим, что будут делать джихадисты после того, как окончательно расстанутся с мечтой о полностью контролируемом ими квазигосударстве на территории Сирии и Ирака. Один вариант — перейдут к легальным методам достижения своих целей (построение тоталитарно-праведных обществ), другой — захватят новое "государство" где-то еще. И почему бы не на юге слабых Филиппин, с последующим влиянием на единомышленников на громадных территориях Индонезии или Малайзии.

Это означало бы втягивание в войну Китая, как минимум разрушение его планов экономического развития всей Азии, то есть ослабление нашего ключевого партнера. В принципе, это для нас почти та же ситуация, что в Сирии. И изменить ее с помощью не таких уж дорогостоящих, да хоть бесплатных поставок вооружений — разумный шаг.

Уже потом можно размышлять о перспективах на фактически новом для нас рынке, об упомянутых в ходе нынешнего визита Дутерте энергетическом машиностроении, транспортной инфраструктуре, энергетике, думать о том, будем мы это все делать в партнерстве или в конкуренции с Китаем — вторым из новых партнеров нынешней Манилы.

Союзник сошел с ума

Я бы сказал, что главная сенсация нынешнего визита Дутерте в Москву — его интервью. Дутерте — человек, который говорит то, что прочие политики сказать стесняются. И вот он это сказал: полагаться в сегодняшнем мире можно только на слово России и Китая.

Заметим, это говорит лидер самого проамериканского (по стилю жизни и культуре) общества Азии. Соединенные Штаты были его союзником более полувека.

Это говорит человек, относящийся с очевидной симпатией лично к Дональду Трампу (они очень похожи и политическими типажами, и просто по-человечески). Дутерте не то чтобы имеет политические расхождения с США и Западом в целом. Он в данном случае говорит о более важном. О начавшемся там политическом хаосе, о том, что договоришься с президентом — начнет вредить конгресс или Госдепартамент. И примерно то же самое в ЕС.

То есть это не партнер, который с тобой спорит, а партнер, который сошел с ума, докатился до дисфункции. В итоге Дутерте просит у Москвы (и Пекина) то оружие, в котором ему отказывают прежние друзья, прежде всего США.

Запад же не только неспособен выработать какую-то минимально логичную систему борьбы с джихадистской угрозой (в том числе угрозой самому Западу). Он — по крайней мере, часть его политического спектра — воспринимает наступление "Исламского государства"* как что-то хотя неприятное, но далекое. Есть вещи поважнее ИГ*.

К таким вещам относится ключевая статья обвинений против Дутерте на Западе: что он словесно (а то и более конкретно) поощряет внесудебный отстрел наркоторговцев "при попытке сопротивления". Кстати, в упомянутом интервью президент об этом говорит много и интересно.

Но у нас или у Китая по этой части нет проблем с Дутерте, как минимум на государственном уровне. Значит ли это, что в России по этой теме — полное согласие с радикальным лидером Филиппин? Необязательно.

Я бы сказал, что здесь источник будущей слабости нашего партнера, его возможного провала как президента. Ликвидация известных преступников без сбора доказательств и прочих процедур сначала всегда дает какой-то результат, хотя народ со все большим ужасом смотрит на неизбежные ошибки — убивают не тех. А затем происходит вот что: люди с оружием (полиция, частные "эскадроны смерти") постепенно увлекаются собственной безнаказанностью, тем, что могут пристрелить каких-то личных врагов, не обязательно имеющих отношение к наркотикам. И создается хорошо вооруженная коррумпированная структура, вызывающая ужас и ненависть уже у большинства.

И это проблема — как минимум равная наркоэпидемии.

Однако здесь надо поблагодарить наших западных партнеров — они показали нам, чего ни в коем случае нельзя делать: учить другие общества и государства своей мудрости, в том числе отказывая им в вооружениях, без которых они не могут противостоять террористам. И таким образом создавать большие проблемы не только филиппинцам, но еще себе и всему миру.

*Террористическая организация, запрещенная в России.