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Молодежная политика в стиле бьюти: чему нас учит Саша Спилберг

13:0324.05.2017
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© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВидеоблогер Саша Спилберг во время выступления в ГосдумеВидеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сергей Колясников

Страна продолжает обсуждать выступление в Государственной думе Российской Федерации девочки, рекламирующей помады и платья на миллионную аудиторию в YouTube.

Молодые люди с ноутбуком. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Блогеры могут помочь разъяснить молодежи решения Минобрнауки
Народ у нас в принципе привычный к телевизионным изыскам, но смотреть на то, как ее слова ловят четыреста народных избранников из всех регионов России — это было для публики чем-то действительно новым.

Невольно задаешься вопросом, глядя на такое, а что у нас вообще с молодежной политикой в стране происходит? Про без малого тридцать лет попустительства вопросов нет, но какие-то остатки контроля, аналитика, сводки, отчеты — должны же быть. Как так вышло, что молодежь для властей оказалась черным ящиком, который так некстати распахнулся во время мартовских федеральных акций, запущенных под Навального?

Пионеры в пионерском лагере нефтяников. Архивное фото
© РИА Новости / Мухаметзянов
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То, что системная воспитательная работа с молодежью в стране отсутствует как класс, — очевидно. Умело и быстро разрушенное наследие СССР в виде пионерии, октябрят и комсомола попытались заменить параличными суррогатами, чьи комиссары на наших изумленных глазах сегодня получают грин-карты США и растворяются на горизонте, на прощание поливая Родину помоями. И по сей день огромное количество молодежи, начиная со школьников и заканчивая студентами, остается предоставлено само себе (если не учитывать плотную, никуда не исчезнувшую работу западных структур и идеологов).
Как росла и менялась советская пионерия
© Инфографика
Как росла и менялась советская пионерия

Что делать в данной ситуации — после признания ошибок последних десятилетий? Однозначно — действовать.

И вот мы пришли к тому, что девочка-блогер рассказывает сотням депутатов ГД про молодежь. Дает рекомендации: "Если бы я как представитель власти отвечала за соцсети, я бы изменила отношение к соцсетям (у власти. — Прим. ред.). Подписчики — это те же избиратели, только результаты видны в режиме реального времени. Каждое мое видео — это мини-выборы. Я прозрачна с 13 лет. Станьте прозрачными! Делайте видео, выкладывайте в соцсети. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью, увлечения и самое главное — работу. Скажите о том, что вы идете в соцсети, своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей".

© РИА НовостиYoutube-канал Саши Спилберг
© РИА Новости
Youtube-канал Саши Спилберг

 

Тут есть один нюанс. Странички в соцсетях и сейчас у многих чиновников и депутатов имеются, причем они реально и подробно пишут и о жизни, и о работе. Можете из интереса подсчитать молодежную аудиторию — если она отличается от нуля, сообщите. Фокус именно в том, что бьюти-блогер Саша Спилберг о них не знает, потому что неинтересны они никому.

 

И скажу больше. Даже если выделить государственный бюджет под Сашу Спилберг и еще десяток-другой таких же девочек и мальчиков (при желании можно и детей взять: возраст рекламирующих игрушки юных блогеров начинается от четырех лет), то они просто не смогут нести в массы доброе и вечное, если раньше — изначально — не занимались этим.

Коллаж с картиной Уильяма-Адольфа Бугро и очками Dior из аккаунта CopyLab в Instagram
© Фото : CopyLab Instagram
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Деньги у них и без этого есть, а вот аудитория вовсе не ждет от них нравоучений и разоблачений, скажем, Навального или Ходорковского. Уйдет аудитория. Рожденный рекламировать помады — в политику не сможет.

Еще одна глобальная ошибка: у нас искажено понятие "лидер общественного мнения". В действительности людей в данную категорию не назначают, как это пытаются сделать сейчас. Беджик и лоснящееся довольное лицо на площадке центральных телеканалов никого не делают лидером, такого "вождя" забывают сразу после переключения канала. Лидеров реально знают люди, ищут их материалы, интересуются их мнением по актуальным вопросам. Назвать? Да легко: Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Руслан Карманов, Константин Семин, Борис Рожин. У каждого аудитория исчисляется десятками или сотнями тысяч человек, каждый уже не один год в Сети, на ТВ, в прочих СМИ. Вот они — лидеры общественного мнения. Потому что именно актуальными вопросами заняты, именно на них получили свою популярность.

И таких много — просто их в Госдуму не зовут, да и не факт, что они пойдут.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве

Страница социальной сети Фейсбук на компьютере, планшете, айфоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Хотите узнать текущую ситуацию и получить пару советов вида "что делать?" — зовите тех, кто уже делает "это" каждый день, а именно — разъясняет, комментирует, ведет за собой личным примером. (Конечно, никакие советы и лидеры общественного мнения не заменят реальной работы с молодежью в федеральных масштабах, школах и институтах — на это способно только государство. Но даже эту малость можно делать реально, по-настоящему.)

…В ленте ФБ я увидел комментарий: "Саша Спилберг с ее пятью миллионами подписчиков — это как крупное региональное СМИ". Увы, нет. Не существует в реальности СМИ, которые охватывали бы весь регион, а рассказывали исключительно о купальниках и еде. Гламурный молодежный журнал — возможно, но не региональное СМИ. С помощью гламурных журналов патриотизм воспитывать и идеологические вопросы решать — еще раз: увы. Не получится. Американцы, помнится, пытались: в российском издании журнала Maxim опубликовали текст про наших женщин-снайперов Второй мировой, приравняв их к маньякам. Но даже так не получилось. Публика не поняла.

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вариантов в итоге остается немного. Если хотим процветания и достойного будущего своей стране — придется возрождать аналоги пионеров, октябрят, комсомольцев. То есть всю систему гражданского воспитания.

Это не значит, что с бьюти- и прочими блогерами нельзя работать. Напротив, нужно, но делать это должны спокойные люди в костюмах, с глазами стального цвета, которые спокойно объяснят, о чем писать — противозаконно, расскажут об ответственности за организацию беспорядков и прочего. В итоге будут и волки сыты, и овцы целы (вроде Соколовского).

Что важно помнить: детей учат взрослые, а не другие дети. Программы обучения, идеологию — все это делают взрослые, а не дети. Даже если пост про их новую пижаму лайкнули пятьсот тысяч человек.

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