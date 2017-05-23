Как правительство Порошенко сражается с украинской историей

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Очередное решение украинской власти касается Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Есть в Киеве такая "младшая сестрица" известного московского комплекса. Построена была примерно в те же годы и даже в том же архитектурном стиле.

Так вот, решила украинская власть оставить о себе своеобразную память у потомков. И теперь на месте ВДНХ пообещала соорудить (хотя это и не совсем верное слово, но об этом ниже) Музей тоталитаризма. Так его окрестили журналисты. А более полное и точное название — Музей монументальной пропаганды СССР. Пусть, мол, потомки, увидят, как боролся режим Петра Порошенко с тоталитаризмом и "монументальной пропагандой СССР".

Главный по тоталитаризму

Объявить о решении власти доверили главному борцу с символами тоталитаризма и главному декоммунизатору страны Владимиру Вятровичу — главе Украинского института национальной памяти.

© Фото : Андрей Лубенский Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-конференции, посвященной перепрофилированию украинской ВДНХ © Фото : Андрей Лубенский Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-конференции, посвященной перепрофилированию украинской ВДНХ

"Сегодня, во вторую годовщину вступления в действие декоммунизационных законов, начинаем создание в Киеве Музея монументальной пропаганды СССР. Открытие — в ноябре этого года", — торжественно написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Вятрович полагает, что избавление от символов коммунизма на Украине, которое удалось выполнить за два года, — только начало. "Ведь мы должны не просто забыть советское прошлое — наоборот, должны помнить как пример того, что никогда не должно повториться. "Никогда снова" — именно об этом будут говорить экспонаты посетителям будущего Музея монументальной пропаганды СССР".

Владимир Вятрович — довольно известная личность на Украине. Окончил исторический факультет Львовского университета, одно время работал в различных организациях, занимавшихся популяризацией исторических знаний. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Зарубежные рейды УПА* (Украинской повстанческой армии*. — Прим. ред.) в контексте реализации антитоталитарной национально-демократической революции народов Центрально-Восточной Европы".

А потом, с 2008-го по 2010 год, работал директором архива в Службе безопасности Украины (СБУ).

Тогда же и произошел в его биографии, можно сказать, исторический казус. На выставке, посвященной голодомору на Украине (1932-1933 годы), которую на основе своих материалов подготовила СБУ, появились в качестве иллюстраций к украинской трагедии фотографии, которые специалисты определили как фото, сделанные в штатах Арканзас и Оклахома во время Великой депрессии. Надо отдать должное Вятровичу, факт фальсификации иллюстраций он признал.

Сразу после скандала Вятрович оказался уже в Гарварде, где работал в Украинском научном институте знаменитого университета. Позже, в период Евромайдана, был уже в рядах противников режима, где с мегафоном в руках призывал протестующих идти на штурм правительственных учреждений. Тогда же стал известен фразой: "Мы не собираемся останавливаться после смены власти в Украине, когда сбросим режим Януковича".

Уже после Евромайдана возглавил Украинский институт национальной памяти. Собственно, именно Вятрович является на Украине идейным вдохновителем декоммунизации, выразившейся в смене тысяч названий городов и улиц и сносе в стране памятников советской эпохи.

Теперь вот наконец-то добрался Вятрович и до украинской ВДНХ. Сюда, по его словам, будут свозить памятники и монументы советской эпохи со всей Украины.

Кстати, ничего специально на территории музея под открытым небом строить не будут. Все и так построено. Ведь каждый павильон ВДНХ сам по себе уже является памятником той "тоталитарной эпохи".

В залах будущего музея

Давайте и мы пройдемся по залам будущего музея, в котором, как полагает Вятрович, уже есть все необходимое для разоблачения тоталитаризма.

© Фото : Андрей Лубенский Фреска в музее украинской ВДНХ © Фото : Андрей Лубенский Фреска в музее украинской ВДНХ

На этой фреске, как мы видим, изображены солдаты, рабочие и крестьяне, взявшие в свое время власть, которая потом стала советской. И Советы были на Украине распространены повсеместно. А во главе республики стоял Верховный Совет Украины.

По сути, нынешняя Верховная рада Украины — наследница того Совета. Но только по названию ("рада" — в переводе с украинского "совет").

В Верховной раде сегодня и правда нет ни крестьян, ни рабочих. А вот солдаты есть — это бывшие участники антитеррористической операции. Большинство из них за три года, прошедшие после госпереворота, превратились в миллионеров и владельцев внушительной недвижимости. Например, бывшего атошника, а ныне депутата Верховной рады Евгения Дейдея из "Народного фронта" Генпрокуратура Украины и антикоррупционные органы подозревают в незаконном обогащении. И готовят к освобождению от депутатской неприкосновенности.

А в целом, как показало электронное декларирование, самые богатые люди Украины как раз и представлены в парламенте страны. По едкому замечанию их коллеги, депутата парламента Надежды Савченко, если бы сложить все то, что принадлежит парламентариям, и отдать стране, никаких кредитов МВФ не было бы нужно.

Как утверждает беглый депутат парламента Александр Онищенко, одной из статей обогащения для некоторых депутатов парламента стала продажа голосов депутатов за черный нал президенту страны Петру Порошенко при назначении руководителей СБУ, Генпрокуратуры, премьер-министра и проталкивании законопроектов, выгодных президенту.

Такая вот сегодня на Украине "Власть Советов".

© Фото : Андрей Лубенский Фреска в музее украинской ВДНХ © Фото : Андрей Лубенский Фреска в музее украинской ВДНХ

Вот еще одна фреска, характеризующая тоталитарную эпоху. На ней изображены рабочие, шахтеры, металлурги и конструкторы, создавшие в советские времена промышленность Украины.

Украина в годы советской власти была крупнейшим металлургическим и угледобывающим регионом СССР, а кроме того, крупнейшим в мире производителем космической техники и ракет. На днепропетровском предприятии "Южмаш" в свое время была разработана, создана и запущена в серийное производство знаменитая ракета СС-18 (по натовской классификации — "Сатана"), и на сегодня являющаяся самой мощной в мире…

Но то было во времена сплошного тоталитаризма и пропаганды. А сейчас иначе.

Сейчас "Южмаш" работает четыре часа в неделю, ракет не производит, ракетную технику, находящуюся на границах бывшего СССР, не обслуживает. Одна из причин гибели флагмана ракетостроения в СССР — отказ режима Порошенко от военно-технического сотрудничества с Россией.

А еще — в нынешнем году уголь, который раньше Украина экспортировала в другие регионы СССР и другие страны, будет закупать в ЮАР.

Большинство металлургических предприятий страны остановилось из-за отсутствия антрацита и руды. Причина: транспортный бойкот, который украинская власть объявила части своей территории — Донбассу, где идет гражданская война.

© Фото : Андрей Лубенский Фреска в музее украинской ВДНХ © Фото : Андрей Лубенский Фреска в музее украинской ВДНХ

На этой фреске в символической форме запечатлены труженики села, крестьяне, выращивающие на украинской земле хлеб, овощи и фрукты. В советские времена Украина была житницей Советского Союза.

Сейчас ситуация меняется. Под давлением МВФ в парламенте Украины предполагается принять закон об отмене моратория на продажу земли.

По всей вероятности, после этого владельцами уникальных украинских черноземов станут порошенки, яценюки, рокфеллеры и морганы.

Тогда можно будет аккуратно вместо лиц украинских крестьян вписать на эти же места портреты новых владельцев земли. Если, конечно, оригиналы согласятся…

© Фото : Андрей Лубенский Фреска в музее украинской ВДНХ © Фото : Андрей Лубенский Фреска в музее украинской ВДНХ

И наконец, на этой фреске мы видим в том числе счастливый украинский народ времен прОклятого Вятровичем тоталитарного прошлого.

Что и говорить, пропагандистское прошлое Украины, ставшей в годы СССР членом ООН, а также имевшей один из самых высоких в стране подушных доходов, лучше сегодня вовсе не вспоминать.

Потому что сейчас Украина находится на последнем месте в Европе по доходам на душу населения, ВВП страны с 2014 года упал на рекордные 17 процентов, а суверенный долг, образовавшийся в результате деятельности нынешнего и предыдущих правительств, почти равен годовому ВВП.

Не создавать, а приспосабливать

В принципе, любая или почти любая власть со времен египетских пирамид имеет такую слабость — оставлять после себя памятники. Иногда, правда, эта слабость отягощается другой — сносить памятники, установленные предыдущей властью.

Но вот на Украине решили пойти другим путем. Не создавать памятники себе и своему режиму, а приспосабливать уже имеющиеся. Что и понятно. Из того, что досталось Украине от Советского Союза, много еще чего можно приспособить. Для разных целей и в различных направлениях.

Вот и киевскую ВДНХ решили сделать музеем "проклятого" прошлого, в отличие от Москвы, где все же оставили выставку как парк и крупный торгово-офисный центр.

Но и вышло, как и все у нынешней украинской власти, как-то косо и абсолютно саморазоблачительно. Вроде бы борются с тоталитаризмом, монументальной пропагандой СССР, зафиксированной в камне и красках, а разоблачают собственные экономические и политические поражения.