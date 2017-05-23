Про Украину, доносчиков, "Новую газету" и "что-то там в носу"

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

История эта, да даже и не история, а так, пустяковое, на первый взгляд, и заурядное по украинским меркам событие произошло вечером 11 мая. Бывший украинский коллега Андрей Капустин на своей страничке в Facebook опубликовал "Открытое обращение к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку", в котором попросил руководителя украинской охранки обратить внимание на то, что российский журналист Захар Виноградов бывает на Украине и пишет о том, что там происходит.

© РИА Новости / Захар Виноградов Полиция Украины своими действиями в Днепре старалась предотвратить столкновения между радикалами и дружинниками "Марша Победы" 9 мая 2017 года © РИА Новости / Захар Виноградов Полиция Украины своими действиями в Днепре старалась предотвратить столкновения между радикалами и дружинниками "Марша Победы" 9 мая 2017 года

Возмущение бывшего журналиста Капустина вызвал мой репортаж из Днепра (ранее — Днепропетровск), где на моих глазах "ветераны антитеррористической операции" (так они назвали себя сами) избивали мирных граждан, пытавшихся пройти к Мемориалу Славы с красными флагами, на которых было написано "социалисты". Потом ветераны АТО попытались напасть на колонну "Марш Победы" (аналог российского "Бессмертного полка"), однако были сначала остановлены дружинниками, охранявшими колонну, а потом и локализованы полицией. Позже во время шествия "Марша Победы" по городу радикалы снова попытались напасть на колонну, и эта попытка снова была жестко предотвращена полицией.

Репортаж сопровождался сделанными мной на месте фотографиями, которые подтверждают реальность описанных в репортаже событий.

На следующий день, 10 мая, министр МВД Украины Арсен Аваков уволил руководителей днепровской полиции — областного и городского управлений. Официальная версия власти — организаторы и участники "Марша Победы" спровоцировали в городе массовые беспорядки, а полиция вошла с ними в сговор.

Официальная версия противоречит реальности, которую я наблюдал собственными глазами, но устраивает власть, обнаружившую большое (в несколько десятков тысяч человек) количество невольных сторонников России, вышедших на пророссийскую акцию (так считают во власти), а на самом деле — просто почтить память своих отцов и дедов, победивших в 1945 году фашистскую Германию.

Полиция, по моим наблюдениям, проявив профессионализм, наоборот, не дала конфликту развиваться по одесскому сценарию, где 2 мая 2014 года во время аналогичной стычки защитников и противников "Евромайдана" в пожаре погибли десятки людей.

Вот эта, иная точка зрения на происходившее, отличная от официальной, видимо, и возмущает бывшего журналиста Капустина. Поэтому и решил он написать донос в СБУ.

"Неужели было так сложно за эти три года составить список авторов того же главного международного пропагандистского ресурса Кремля РИА Новости, которые специализируются на "украинской аналитике"? И как минимум запретить им въезд на территорию Украины на ближайшие десять лет, — обращается к главе СБУ бывший журналист Андрей Капустин. — Что вместо этого имеем в ответ? А почитайте "репортаж" сотрудника РИА Новости Захара Виноградова, который спокойно (кстати, интересно как?) въехал на территорию Украины и начал информировать мировое сообщество (а РИА Новости распространяет свою продукцию на 22 языках) о том, как "украинские нацисты издеваются над ветеранами Второй мировой войны"…

И далее требует от главы СБУ не пускать российских журналистов на Украину, обращает на это внимание генпрокуратуры, а пока просит советника министра МВД Антона Геращенко внести мое имя в базу "Миротворца".

Здесь нужно сделать несколько предварительных замечаний.

Первое. В моем тексте нигде нет и не могло быть фраз о том, как "украинские нацисты издеваются над ветеранами Второй мировой войны". Ситуация описывается в другой терминологии. Искажение при цитировании сделано бывшим журналистом Капустиным с тем, чтобы, вероятно, усилить пафос своего обращения к главе СБУ. Потому что иначе цепляться в тексте ему было, видимо, не к чему. Ну а сам он в Днепре в этот день не был.

Во-вторых, в базе "Миротворца" мое имя есть. Я был в Донецке в августе 2014 года и потому автоматически попал в эту базу. Правда, приехал я в Донецк тогда вполне легально — из Киева на пассажирском поезде по билету, купленному в кассе железнодорожного вокзала в Киеве. И выехал оттуда тем же путем — легально и официально.

И в-третьих. Конечно, у каждого из нас, российских и украинских журналистов, могут быть свои взгляды и свои оценки происходящего, зачастую несовпадающие или даже диаметрально противоположные. И мы можем об этом спорить со страниц своих изданий и в колонках сайтов, а кроме того, и очно, что часто происходит, когда я бываю в Киеве. Это нормально между коллегами. Но точно в этом не может теперь участвовать бывший журналист Капустин. Потому что, написав донос в СБУ, он просто перестает быть журналистом. Донос как жанр, к счастью, отсутствует в "Справочнике журналиста" и его не изучают на соответствующих факультетах вузов ни в России, ни на Украине.

И доносчик, как мне кажется, не может быть журналистом по определению. Это разные ипостаси.

© РИА Новости Пост Андрея Карпустина на своей страничке в Facebook с "Открытым обращением к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку" © РИА Новости Пост Андрея Карпустина на своей страничке в Facebook с "Открытым обращением к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку"

Но есть в этой истории еще один нюанс, который невозможно обойти. Андрей Капустин когда-то (в 2007 году) работал в представительстве РИА Новости в Киеве и даже публиковался на сайте агентства, получал зарплату и гонорары. Потом попал под сокращение. Сейчас является автором "Новой газеты".

И тут так совпало, что за сутки до его доноса в СБУ "Новая газета" опубликовала расследование "Новейшая история российского доноса от первого лица". В нем речь идет о тех, кто в России пишет доносы в правоохранительные органы, общественные организации и так далее на своих оппонентов. И, в общем, как справедливо полагает редакция, это все нехорошо.

Поэтому интересно было узнать мнение "Новой газеты" об их постоянном авторе Капустине, ставшем доносчиком на Украине.

Мы встретились в редакции "Новой" с шеф-редактором Алексеем Полухиным. Я ни в коем случае не требовал какой-либо сатисфакции, а просто попросил выразить отношение редакции к действиям своего постоянного автора. В свете той самой публикации "Новой" про доносы и доносчиков.

И вот что он мне ответил:

"Добрый день!

Я еще раз внимательно перечитал пост Андрея Капустина, с которым, повторюсь, не знаком.

Я не вижу тут ничего, выходящего за рамки весьма популярного, к сожалению, на Украине дискурса. Мы, кстати, писали о таких тенденциях, когда на Украине запретили не государственное российское РИА Новости, а частный либеральный "Дождь".

Мне все это не кажется разумным, но и каким-то образом повлиять на настроения части украинского общества я не могу, да и не хочу, если честно.

Моя супруга и коллега, кстати, стала невъездной на Украину из-за журналистской деятельности.

Поэтому я действительно не знаю, как и на что тут реагировать".

Ну, я и не просил реагировать. Мне было важно мнение коллектива редакции "Новой" на то, что их постоянный автор Капустин пишет доносы в СБУ на российских журналистов (и не только на меня)…

Увы, реакция оказалась, мягко говоря, расплывчатой. Во всяком случае, вовсе не такой острой и принципиальной, как оценки редакции в отношении доносчиков в России…

В результате получилось как в известном анекдоте, где мальчик сначала подсматривает за своими родителями, а потом разочарованно произносит: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу"…