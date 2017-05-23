Про Украину, доносчиков, "Новую газету" и "что-то там в носу"

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
История эта, да даже и не история, а так, пустяковое, на первый взгляд, и заурядное по украинским меркам событие произошло вечером 11 мая. Бывший украинский коллега Андрей Капустин на своей страничке в Facebook опубликовал "Открытое обращение к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку", в котором попросил руководителя украинской охранки обратить внимание на то, что российский журналист Захар Виноградов бывает на Украине и пишет о том, что там происходит.
Репортаж сопровождался сделанными мной на месте фотографиями, которые подтверждают реальность описанных в репортаже событий.
На следующий день, 10 мая, министр МВД Украины Арсен Аваков уволил руководителей днепровской полиции — областного и городского управлений. Официальная версия власти — организаторы и участники "Марша Победы" спровоцировали в городе массовые беспорядки, а полиция вошла с ними в сговор.
Официальная версия противоречит реальности, которую я наблюдал собственными глазами, но устраивает власть, обнаружившую большое (в несколько десятков тысяч человек) количество невольных сторонников России, вышедших на пророссийскую акцию (так считают во власти), а на самом деле — просто почтить память своих отцов и дедов, победивших в 1945 году фашистскую Германию.
Вот эта, иная точка зрения на происходившее, отличная от официальной, видимо, и возмущает бывшего журналиста Капустина. Поэтому и решил он написать донос в СБУ.
"Неужели было так сложно за эти три года составить список авторов того же главного международного пропагандистского ресурса Кремля РИА Новости, которые специализируются на "украинской аналитике"? И как минимум запретить им въезд на территорию Украины на ближайшие десять лет, — обращается к главе СБУ бывший журналист Андрей Капустин. — Что вместо этого имеем в ответ? А почитайте "репортаж" сотрудника РИА Новости Захара Виноградова, который спокойно (кстати, интересно как?) въехал на территорию Украины и начал информировать мировое сообщество (а РИА Новости распространяет свою продукцию на 22 языках) о том, как "украинские нацисты издеваются над ветеранами Второй мировой войны"…
И далее требует от главы СБУ не пускать российских журналистов на Украину, обращает на это внимание генпрокуратуры, а пока просит советника министра МВД Антона Геращенко внести мое имя в базу "Миротворца".
Здесь нужно сделать несколько предварительных замечаний.
Во-вторых, в базе "Миротворца" мое имя есть. Я был в Донецке в августе 2014 года и потому автоматически попал в эту базу. Правда, приехал я в Донецк тогда вполне легально — из Киева на пассажирском поезде по билету, купленному в кассе железнодорожного вокзала в Киеве. И выехал оттуда тем же путем — легально и официально.
И в-третьих. Конечно, у каждого из нас, российских и украинских журналистов, могут быть свои взгляды и свои оценки происходящего, зачастую несовпадающие или даже диаметрально противоположные. И мы можем об этом спорить со страниц своих изданий и в колонках сайтов, а кроме того, и очно, что часто происходит, когда я бываю в Киеве. Это нормально между коллегами. Но точно в этом не может теперь участвовать бывший журналист Капустин. Потому что, написав донос в СБУ, он просто перестает быть журналистом. Донос как жанр, к счастью, отсутствует в "Справочнике журналиста" и его не изучают на соответствующих факультетах вузов ни в России, ни на Украине.
И доносчик, как мне кажется, не может быть журналистом по определению. Это разные ипостаси.
И тут так совпало, что за сутки до его доноса в СБУ "Новая газета" опубликовала расследование "Новейшая история российского доноса от первого лица". В нем речь идет о тех, кто в России пишет доносы в правоохранительные органы, общественные организации и так далее на своих оппонентов. И, в общем, как справедливо полагает редакция, это все нехорошо.
Поэтому интересно было узнать мнение "Новой газеты" об их постоянном авторе Капустине, ставшем доносчиком на Украине.
Мы встретились в редакции "Новой" с шеф-редактором Алексеем Полухиным. Я ни в коем случае не требовал какой-либо сатисфакции, а просто попросил выразить отношение редакции к действиям своего постоянного автора. В свете той самой публикации "Новой" про доносы и доносчиков.
"Добрый день!
Я еще раз внимательно перечитал пост Андрея Капустина, с которым, повторюсь, не знаком.
Я не вижу тут ничего, выходящего за рамки весьма популярного, к сожалению, на Украине дискурса. Мы, кстати, писали о таких тенденциях, когда на Украине запретили не государственное российское РИА Новости, а частный либеральный "Дождь".
Мне все это не кажется разумным, но и каким-то образом повлиять на настроения части украинского общества я не могу, да и не хочу, если честно.
Моя супруга и коллега, кстати, стала невъездной на Украину из-за журналистской деятельности.
Поэтому я действительно не знаю, как и на что тут реагировать".
Увы, реакция оказалась, мягко говоря, расплывчатой. Во всяком случае, вовсе не такой острой и принципиальной, как оценки редакции в отношении доносчиков в России…
В результате получилось как в известном анекдоте, где мальчик сначала подсматривает за своими родителями, а потом разочарованно произносит: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу"…