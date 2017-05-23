Как фильм о женской борьбе вызвал войну феминисток США и Азии

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Никогда китайцы особо не интересовались индийским кино — а тут пожалуйста: художественный фильм "Дангал" ("Борьба") оказался в прокате на первом месте среди иностранных фильмов, правда, с поправкой "без учета Голливуда". Результат: драка даже не двух феминизмов (индийского и китайского), а трех. Третий — это специфически токсичная американская его версия, которая целенаправленно вторгается в какие угодно общества и учит всех. В частности, учит, какое снимать кино.

Не так сняли

Вроде бы ничего особенного, фильм как фильм. Отец, бывший борец, хотел подготовить наследника-сына к спортивной карьере, но у него одни дочери. Тогда он взялся тренировать дочерей, и одна из них в итоге стала национальным чемпионом по женской борьбе. История подлинная, так было с Гитой Фогат в 2010 году.

© Aamir Khan Productions Ltd. (2016) Кадр из фильма "Дангал" © Aamir Khan Productions Ltd. (2016) Кадр из фильма "Дангал"

Что здесь зацепило китайцев, кроме того, что фильм хороший и играет в нем индийская звезда Амир Хан? Многие из них замечают: нашим, китайским женщинам надо так же жестко тренироваться, чтобы добиться того же положения в обществе, что и мужчинам.

Вот оно! Положение женщин. Китайское и индийское общества схожи большим процентом сельского населения с его замшелыми традициями. В Индии 47% женщин выходят замуж до 18 лет, это именно деревенский феномен. Собственно, кино в основном о том, как односельчане смеются над старым борцом и его дочерьми, а те упорно двигаются к цели.

А вот городское население в обеих странах — другое дело. Я бы сказал по собственному опыту, что и там и там чуть ли не матриархат. Женщины не только равны мужчинам во множестве профессий, но часто ими повелевают (попробуйте поспорить с индийской профессоршей из хорошего университета — лучше встретиться с танком). И так — уже много-много столетий. Передовая часть общества, понятно, старается смягчить патриархальные нравы села и кое-что объяснить ретроградам — хотя бы через кино.

Кстати, и в Индии правительства шести штатов решили не облагать выручку от "борцовского" фильма налогом, поскольку он "помогает воспитанию девочек".

© Aamir Khan Productions Ltd. (2016) Кадр из фильма "Дангал" © Aamir Khan Productions Ltd. (2016) Кадр из фильма "Дангал"

Итак, все было хорошо, но тут появились феминистки. Статья не в какой-нибудь индийской газете, а в The Washington Post.

Вот список обвинений против "Дангала". В фильме, оказывается, постоянно возникают сцены, когда жизнь наказывает героинь за своеволие и показывает правоту доминирующего мужчины, их отца. Все женщины выглядят чрезмерно эмоциональными и нуждающимися в дисциплине, насаждаемой отцом. Да и вообще — фильм снят режиссером-мужчиной по сценарию, написанному мужчиной. А это позор, поскольку в Болливуде есть масса пригодных для этого женщин.

Заголовок: "Болливуд мог бы нести феминизм в массы. Почему он этого не делает?".

Заметим: писала индианка, то есть индийская феминистка. Но, что характерно, — в американском издании. То есть феминистка западного типа.

Привет от товарища Мао

Так получилось, что именно Болливуд стал полем индийской битвы нормальных женщин с феминистками в особо извращенном, американском варианте. Звезды великой индийской фабрики снов и иллюзий разделились. Некоторые фотографируются в майках с надписью "Я — феминистка". Но есть и другие: вот Мира Капур осмелилась заявить, что у женщины есть право выбора — делать карьеру (побеждая мужчин) или стать на время домохозяйкой, растить детей. А феминизм, по ее словам, агрессивен и разрушителен, поскольку травит женщин, которые — как она — воспитывают детей.

Травля и началась — в лучших традициях уже не Болливуда, а Голливуда. Дошло до того, что за Миру пришлось вступаться ее мужу Шахиду, тоже кинозвезде. Он мягко и робко замечает, что имеет же его жена право на собственное мнение.

© AP Photo / Rafiq Maqbool Индийский актер Шахид Капур с женой Мирой Раджпут © AP Photo / Rafiq Maqbool Индийский актер Шахид Капур с женой Мирой Раджпут

А что нам западный феминистский напор и агрессия напоминают? Вот тут мы возвращаемся к Китаю, не зря же с него начинали.

Был очень душевный репортаж со всемирного феминистского шествия 21 января этого года (протестовали в глобальном масштабе против прихода к власти Дональда Трампа). Репортаж из Вашингтона, где на демонстрации была китайская женщина по имени Чжан Лин, сегодня — американский профессор.

Так вот — профессор Чжан пришла на демонстрацию в красных штанах. И не просто так, а в память о своей молодости в рядах юных бойцов председателя Мао. Она произносит лозунги типа: "Женщины сегодня заняли проспект, а завтра займут весь город". И жалуется, что нынешняя китайская власть отвернулась от "социалистической идеи гендерного равенства", обратившись к индивидуализму и конфуцианским традициям.

Надо сказать этой женщине (и автору репортажа) громадное спасибо. Без них мне и в голову бы не пришло, что нынешний американский феминизм как по идеям, так и особенно по стилю пропаганды — стопроцентный клон маоизма.

Число "настоящих" (то есть американских) феминисток в сегодняшнем Китае автор материала определяет в "несколько десятков" — на 1,38 миллиарда населения. Некоторые из них отправились через океан, в США, на тот самый марш 21 января. Их героини — "феминистская пятерка", севшая в Китае в тюрьму не столько за свою кампанию в метро против приставания к женщинам на транспорте, сколько за специфическую манеру вести эту кампанию — методом провокаций и скандалов (ну не может американо-маоистский феминизм без визга и агрессии).

Несколько дюжин — это немного, но послушайте, что говорит Лу Пин, коллега профессора Чжан: "В США учится 328 тысяч китайских студентов. Мы только что создали неправительственную организацию "Китайский феминистский коллектив" и будем работать с этими студентами здесь. А потом они понесут нашу идеологию домой".

Так это примерно тот же метод ведения пропаганды, что со статьей индийской феминистки в американской газете: сюжет закольцовывается. Кстати, какими науками занята в Америке бывшая маоистка Чжан? А она — профессор киноведения из университета Нью-Йорка. Кино — это важно. Это вам не просто трогательные истории о девочках, из которых делают борцов. Спросите феминисток, они вам объяснят, как снимать правильные фильмы и во что надо превращать девочек.