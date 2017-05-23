Что нужно знать о "китайской угрозе" и как от нее избавиться

Виктор Мараховский

Ну вот и всё. Россия готова к экономическому поглощению Китаем. "Как можно было так просто сдать свою зону влияния и ринуться в китайский капкан добровольно? Здесь будет испробован китайский механизм инвестирования: от страны-партнера только недра и законодательные гарантии, от Китая — инвестиции, оборудование и рабочая сила. То есть Китай даже не рабочие места создает, а точки колониального гнета. Точно такие, какие он выстроил в Африке", — сообщают нам независимые отечественные эксперты по следам Пекинского форума.

Нет, я не шучу. Правда эксперты. Это свежая аналитика исследовательского центра одной из политических звезд 90-х (при Ельцине — депутата и даже полпреда), ныне бойко обличающего гибельный курс кремлевского режима.

Таких экспертов у нас не десятки и даже не сотни. Тысячи экспертов разрабатывают тему Китайской Угрозы, грозящей нам "точками колониального гнета" в форме инвестиций.

Насколько велика опасность от дорог, энергомостов и агропредприятий, уважаемые читатели, я сейчас даже не буду анализировать. Я слишком хорошо помню, как в моей родной постсоветской республике каждый раз, когда борцам с Советской Империей удавалось распилить какую-нибудь из точек колониального гнета, где производились автомобили, железнодорожные вагоны, радиотехника и бумага, начиналась дикая радость. Кончина каждого такого гиганта сопровождалась ритуальными выкриками "Советский монстр мертв!" и народными песнями, а поверх разрушенных цехов все яснее вырисовывалась светлая судьба республики: быть местом для экологического сельского хозяйства и хай-тека. По пути к этой цели республика потеряла уже треть населения, не вписавшегося в рынок, но многие до сих пор празднуют. Так что тут я спорить не стану.

© AP Photo / Andy Wong, File Флаг Китая развивается над офисными зданиями в Шанхае © AP Photo / Andy Wong, File Флаг Китая развивается над офисными зданиями в Шанхае

Поэтому давайте лучше про другое. Про то, как родилась и как изменяется вместе с эпохами Китайская Угроза. Потому что она, если можно так выразиться, — постоянно выходит в новых версиях.

Сто с лишним лет назад угроза эта была незатейлива и полностью соответствовала тогдашним европейским представлениям. Озвучил ее известный наш писатель Владимир Соловьев в "Краткой повести об Антихристе". В двух словах: однажды в начале предстоящего XX века японцы, начитавшись европейской националистической публицистики, соорудят по образцу пангерманизмов и панславизмов свой панмонголизм. Объединятся с Китаем. И двинутся в Европу, чтобы поработить ее и отомстить за столетия угнетения.

Мотивы объяснялись просто: европейцы для азиатов собаки, недочеловеки, и их нужно нещадно эксплуатировать.

Одновременно такая же Китайская Угроза (Желтая Опасность, вернее) возникла и на Западе — там ее запустил французский журналист Болье, а подхватили в Великобритании, Германии и Америке, оккупировавших в то время Китай. Смысл был тот же: пусть пока что мы, белые люди, угнетаем китайцев. Но придет время, и Восточная Азия пробудится и отомстит нам, и придет сделать нам то же, что мы делаем ей сейчас.

Этот, первый вариант Китайской Угрозы, был аннулирован исторической практикой. Как оказалось, объединение Японии и Китая в некую единую сверхимперию на основании общей раскосости было столь же реалистично, как объединение Британии, Франции, Германии и Польши на основе нераскосости и латинского алфавита. Вместо объединения случились кровавые бойни. В той, что имела место в Азии, Китай гигантским усилием и с помощью союзников, преимущественно советских, отбился от островной империи.

Следующая модель Китайской Угрозы была выпущена в годы культурной революции в КНР. Происходящее (наслоившееся на пограничный конфликт на Даманском) породило в СССР целый пласт гражданской лирики, в которой Китай начал воплощать все модные тогда тоталитарные антиутопии. Китайцы превратились из имперской орды в роботов-фанатиков, не знающих культуры и желающих истребить все, кроме цитатника Мао.

На этом поле отметились как А. И. Солженицын, так и, например, Е. Евтушенко, сообщавший: "И родина наша им снится, где Пушкин с Шевченко — изъяты, где в поле растет не пшеница, а только цитаты, цитаты, где челюсти зверски хрустят, как морскою капустой, — искусством… где луковки суздалей — в суп осьминожий для вкуса".

Кстати, руководством СССР это издание Желтой Опасности некоторое время поддерживалось — в целях консолидации общества. Однако и эта модель со временем устарела. Сначала произошла своего рода "бархатная перестройка" Дэн Сяопина в самой КНР, затем куда менее бархатная у нас — и образ киборгов-хунвэйбинов, пожирающих культуру, как-то сам собой иссяк.

Но пришли 1990-е, и Желтая Опасность снова вернулась — в новом облике. Обычно она имела форму своеобразного стрим-репортажа (с поправкой на то, что стримов тогда не было) о том, что "пока мы вымираем ударными темпами, китайцы, которым некуда девать свое избыточное население, УЖЕ захватывают наш Дальний Восток". Просто вопрос времени, поясняли эксперты, когда окопавшиеся на территории ДВ и Сибири миллионы китайцев объявят себя территорией КНР.

Но и эта китайская экспансия споткнулась об одну проблему. За два десятилетия никто так и не смог предъявить этих самых просочившихся миллионов. Браконьеров — да, смогли. Пильщиков леса — тоже смогли. Во всех случаях речь шла о "перебраться через Амур, воровато спилить или застрелить — и сбежать обратно". Данные же ФМС каждый раз демонстрировали какие-то унылые десятки тысяч китайцев вместо необходимых орд.

Позже, когда начали слишком часто приходить сообщения о том, что в Китае вовсе нет никакого бешеного перенаселения (напротив, там в последнее время ощущается даже нехватка рабочей силы) — тема Китайской Угрозы снова погрузилась в кризис.

© AFP 2017 / Johannes Eisele Люди на пешеходном переходе в торговом районе Шанхая, Китай © AFP 2017 / Johannes Eisele Люди на пешеходном переходе в торговом районе Шанхая, Китай

Но недолгий.

Сегодня мы, уважаемые читатели, получили наконец последнюю модель Китайской Угрозы — на сей раз в виде экономического поглощения.

При ближайшем рассмотрении это, конечно, оказывается слегка перекрашенным западным неоколониализмом. За тем исключением, что Китаю вменяется не "присвоение наших недр", а злонамеренные инвестиции в развитие транзитной инфраструктуры на российской территории.

То есть воображаемые сто лет назад орды степняков, сжигающих все и веселящихся с надетыми на пики головами, за сто с небольшим лет измельчали до попытки китайцев извлечь финансовую выгоду из торговых маршрутов.

…Какие из всего этого мы можем сделать выводы, уважаемые читатели?

Во-первых: Желтая Угроза родилась и развивалась в качестве своего рода отражения, кривого зеркала, в котором самые отталкивающие черты западной цивилизации принимали карикатурно-монструозные черты.

Сначала Китаю приписывался западный националистический империализм, возведенный в куб.

Потом — столь же гипертрофированный западный тоталитаризм.

Затем западные демографические фобии.

И вот сейчас — западный неоколониализм.

Во-вторых: избавиться от Китайской Угрозы очень просто. Достаточно всего лишь перестать приписывать этой стране западные исторические злодейства, умноженные на десять.

Ну и в-третьих. Китайская Угроза у нас, если разобраться, почти в ноль копирует Русскую Угрозу, которой успешно пугают своих граждан элиты стран Европы (включая даже Норвегию).

Базовая логика, позволяющая издавать одну за другой всё новые версии Русской Угрозы, кстати, та же, что и в китайском случае. Россия — вон она какая большая и сильная. Не может быть, чтобы она не планировала нас захватить. Ну и что, что она делает выгодные предложения. Если мы на них купимся, то это уничтожит нашу свободу.

И эта логика работает. Нельзя не вспомнить эпическую победу в борьбе с Русской Угрозой, одержанную несколько лет назад элитами небогатой Болгарии. Русские хотели устроить там точку колониального гнета в форме "Южного потока", который обеспечивал бы бедной республике несколько сотен миллионов долларов в год.

Но под дружным жестким нажимом свободной Европы и США Болгария отстояла свою свободу.

И сидит теперь без денег, а "поток" идет мимо.