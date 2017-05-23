США
23.0523 мая13:42МСК
USD56.56+0.06
EUR63.62+0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Что нужно знать о "китайской угрозе" и как от нее избавиться

13:0723.05.2017
(обновлено: 13:27 23.05.2017)
03691
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМужчина с флагом Китая. Архивное фотоМужчина с флагом Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Виктор Мараховский

Ну вот и всё. Россия готова к экономическому поглощению Китаем. "Как можно было так просто сдать свою зону влияния и ринуться в китайский капкан добровольно? Здесь будет испробован китайский механизм инвестирования: от страны-партнера только недра и законодательные гарантии, от Китая — инвестиции, оборудование и рабочая сила. То есть Китай даже не рабочие места создает, а точки колониального гнета. Точно такие, какие он выстроил в Африке", — сообщают нам независимые отечественные эксперты по следам Пекинского форума.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай. День второй
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай. День второй

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Когда мир станет "незападным": место России на Шелковом пути
Нет, я не шучу. Правда эксперты. Это свежая аналитика исследовательского центра одной из политических звезд 90-х (при Ельцине — депутата и даже полпреда), ныне бойко обличающего гибельный курс кремлевского режима.

Таких экспертов у нас не десятки и даже не сотни. Тысячи экспертов разрабатывают тему Китайской Угрозы, грозящей нам "точками колониального гнета" в форме инвестиций.

Насколько велика опасность от дорог, энергомостов и агропредприятий, уважаемые читатели, я сейчас даже не буду анализировать. Я слишком хорошо помню, как в моей родной постсоветской республике каждый раз, когда борцам с Советской Империей удавалось распилить какую-нибудь из точек колониального гнета, где производились автомобили, железнодорожные вагоны, радиотехника и бумага, начиналась дикая радость. Кончина каждого такого гиганта сопровождалась ритуальными выкриками "Советский монстр мертв!" и народными песнями, а поверх разрушенных цехов все яснее вырисовывалась светлая судьба республики: быть местом для экологического сельского хозяйства и хай-тека. По пути к этой цели республика потеряла уже треть населения, не вписавшегося в рынок, но многие до сих пор празднуют. Так что тут я спорить не стану.

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развивается над офисными зданиями в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развивается над офисными зданиями в Шанхае
Покупательница выбирает мясо на Центральном рынке в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай

Поэтому давайте лучше про другое. Про то, как родилась и как изменяется вместе с эпохами Китайская Угроза. Потому что она, если можно так выразиться, — постоянно выходит в новых версиях.

Сто с лишним лет назад угроза эта была незатейлива и полностью соответствовала тогдашним европейским представлениям. Озвучил ее известный наш писатель Владимир Соловьев в "Краткой повести об Антихристе". В двух словах: однажды в начале предстоящего XX века японцы, начитавшись европейской националистической публицистики, соорудят по образцу пангерманизмов и панславизмов свой панмонголизм. Объединятся с Китаем. И двинутся в Европу, чтобы поработить ее и отомстить за столетия угнетения.

Мотивы объяснялись просто: европейцы для азиатов собаки, недочеловеки, и их нужно нещадно эксплуатировать.

Скоростной поезд в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Alexander F. Yuan, file
Стратегия экономического развития "Один пояс — один путь"
Одновременно такая же Китайская Угроза (Желтая Опасность, вернее) возникла и на Западе — там ее запустил французский журналист Болье, а подхватили в Великобритании, Германии и Америке, оккупировавших в то время Китай. Смысл был тот же: пусть пока что мы, белые люди, угнетаем китайцев. Но придет время, и Восточная Азия пробудится и отомстит нам, и придет сделать нам то же, что мы делаем ей сейчас.

Этот, первый вариант Китайской Угрозы, был аннулирован исторической практикой. Как оказалось, объединение Японии и Китая в некую единую сверхимперию на основании общей раскосости было столь же реалистично, как объединение Британии, Франции, Германии и Польши на основе нераскосости и латинского алфавита. Вместо объединения случились кровавые бойни. В той, что имела место в Азии, Китай гигантским усилием и с помощью союзников, преимущественно советских, отбился от островной империи.

Следующая модель Китайской Угрозы была выпущена в годы культурной революции в КНР. Происходящее (наслоившееся на пограничный конфликт на Даманском) породило в СССР целый пласт гражданской лирики, в которой Китай начал воплощать все модные тогда тоталитарные антиутопии. Китайцы превратились из имперской орды в роботов-фанатиков, не знающих культуры и желающих истребить все, кроме цитатника Мао.

На этом поле отметились как А. И. Солженицын, так и, например, Е. Евтушенко, сообщавший: "И родина наша им снится, где Пушкин с Шевченко — изъяты, где в поле растет не пшеница, а только цитаты, цитаты, где челюсти зверски хрустят, как морскою капустой, — искусством… где луковки суздалей — в суп осьминожий для вкуса".

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке после российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Форум обреченных на выигрыш. Послесловие к Пекину
Кстати, руководством СССР это издание Желтой Опасности некоторое время поддерживалось — в целях консолидации общества. Однако и эта модель со временем устарела. Сначала произошла своего рода "бархатная перестройка" Дэн Сяопина в самой КНР, затем куда менее бархатная у нас — и образ киборгов-хунвэйбинов, пожирающих культуру, как-то сам собой иссяк.

Но пришли 1990-е, и Желтая Опасность снова вернулась — в новом облике. Обычно она имела форму своеобразного стрим-репортажа (с поправкой на то, что стримов тогда не было) о том, что "пока мы вымираем ударными темпами, китайцы, которым некуда девать свое избыточное население, УЖЕ захватывают наш Дальний Восток". Просто вопрос времени, поясняли эксперты, когда окопавшиеся на территории ДВ и Сибири миллионы китайцев объявят себя территорией КНР.

Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Россия и Китай могут совершить прорыв в сотрудничестве, заявили в EY
Но и эта китайская экспансия споткнулась об одну проблему. За два десятилетия никто так и не смог предъявить этих самых просочившихся миллионов. Браконьеров — да, смогли. Пильщиков леса — тоже смогли. Во всех случаях речь шла о "перебраться через Амур, воровато спилить или застрелить — и сбежать обратно". Данные же ФМС каждый раз демонстрировали какие-то унылые десятки тысяч китайцев вместо необходимых орд.

Позже, когда начали слишком часто приходить сообщения о том, что в Китае вовсе нет никакого бешеного перенаселения (напротив, там в последнее время ощущается даже нехватка рабочей силы) — тема Китайской Угрозы снова погрузилась в кризис.

© AFP 2017 / Johannes EiseleЛюди на пешеходном переходе в торговом районе Шанхая, Китай
© AFP 2017 / Johannes Eisele
Люди на пешеходном переходе в торговом районе Шанхая, Китай

Но недолгий.

Пекин накануне форума Один пояс и один путь
© AP Photo / Andy Wong
Как устроена главная "мировая фабрика": глобализация по-китайски
Сегодня мы, уважаемые читатели, получили наконец последнюю модель Китайской Угрозы — на сей раз в виде экономического поглощения.

При ближайшем рассмотрении это, конечно, оказывается слегка перекрашенным западным неоколониализмом. За тем исключением, что Китаю вменяется не "присвоение наших недр", а злонамеренные инвестиции в развитие транзитной инфраструктуры на российской территории.

То есть воображаемые сто лет назад орды степняков, сжигающих все и веселящихся с надетыми на пики головами, за сто с небольшим лет измельчали до попытки китайцев извлечь финансовую выгоду из торговых маршрутов.

…Какие из всего этого мы можем сделать выводы, уважаемые читатели?

Во-первых: Желтая Угроза родилась и развивалась в качестве своего рода отражения, кривого зеркала, в котором самые отталкивающие черты западной цивилизации принимали карикатурно-монструозные черты.

Студенты на конкурсе каллиграфии в Институте Конфуция ДВФУ. Архивное фото.
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Китайская грамота: в России создают "бизнес-спецназ" для работы на Востоке
Сначала Китаю приписывался западный националистический империализм, возведенный в куб.

Потом — столь же гипертрофированный западный тоталитаризм.

Затем западные демографические фобии.

И вот сейчас — западный неоколониализм.

Во-вторых: избавиться от Китайской Угрозы очень просто. Достаточно всего лишь перестать приписывать этой стране западные исторические злодейства, умноженные на десять.

Ну и в-третьих. Китайская Угроза у нас, если разобраться, почти в ноль копирует Русскую Угрозу, которой успешно пугают своих граждан элиты стран Европы (включая даже Норвегию).

Базовая логика, позволяющая издавать одну за другой всё новые версии Русской Угрозы, кстати, та же, что и в китайском случае. Россия — вон она какая большая и сильная. Не может быть, чтобы она не планировала нас захватить. Ну и что, что она делает выгодные предложения. Если мы на них купимся, то это уничтожит нашу свободу.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПодготовка к торжественному мероприятию, посвященному началу строительства газопровода "Южный поток"
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Подготовка к торжественному мероприятию, посвященному началу строительства газопровода "Южный поток"

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Китай построит новые дороги для улучшения сообщения с Россией
И эта логика работает. Нельзя не вспомнить эпическую победу в борьбе с Русской Угрозой, одержанную несколько лет назад элитами небогатой Болгарии. Русские хотели устроить там точку колониального гнета в форме "Южного потока", который обеспечивал бы бедной республике несколько сотен миллионов долларов в год.

Но под дружным жестким нажимом свободной Европы и США Болгария отстояла свою свободу.

И сидит теперь без денег, а "поток" идет мимо.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена