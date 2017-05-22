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Почему украинцы рвутся из истинно украинских сетей назад в "русский мир"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (325)
19:2122.05.2017
(обновлено: 19:25 22.05.2017)
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© РИА НовостиСоциальная сеть UkrfaceСоциальная сеть Ukrface
© РИА Новости

Нюра Берг

Второй день упорно пытаюсь зарегистрироваться в украинской социальной сети Ukrface — одной из пяти топовых, если верить местным СМИ. После государственного запрета на доступ к российским ресурсам украинцы лишились главных площадок для реализации своего социального темперамента. Значительная часть ринулась на "Фейсбук", но он совсем не похож на любимых "Одноклассников". СМИ сообщают о небывалом ажиотаже среди пользователей, желающих общаться и ищущих достойной замены прежним платформам. И куда же еще пойти, как не в родные закрома? Укронет предлагает им пару десятков вариантов, но я начала с лучших.

Социальная сеть Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Порошенко заявил, что украинцы могут прожить без российских соцсетей
Вы спросите — почему именно Ukrface? Ответ прост — сеть амбициозно позиционирует себя как самая продвинутая, а также предлагает пользователям не виданный более нигде сервис: "перевод на живой крымско-татарский язык". Так и сообщает — мол, это наша изюминка. Ну и девиз "Разом до перемоги!" ("Вместе к победе!") не может не вдохновлять.

Моя настырность не дает никаких результатов: максимум, до чего удается дойти, — приказ ввести цифры с капчи. Введение цифр, однако, включает регистрационный день сурка, одна капча просто сменяется другой, и так бесконечное количество раз. Сеть, которая обещает быть неким идеальным патриотическим сочетанием ФБ и "Вконтакте", упорно меня не пускает. Мои френды, которых я просила сделать то же самое, отказались от попыток довольно быстро. Но я, мотивированная желанием непременно изучить состояние украинских социальных сетей, все еще не сдаюсь. По ходу написания статьи буду снова и снова стучаться в эти негостеприимные двери. А пока немного фона.

Потеряли контакт
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Потеряли контакт

Соцсеть ВКонтакте. Архивное фото
© РИА Новости
Украина запретила дружить с российскими соцсетями
Украинское общество отреагировало на известие по классической схеме — отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Все этапы спрессовались в кратком временном промежутке, и уже на второй-третий день возобладало принятие. Пароксизмы недовольства решением украинской демократической власти все еще возникают там и сям, и даже с выходом на Майдан, все же граждане ан масс обожают "Одноклассники" и "Вконтакте". Но эти мелкие акции никого не могут ни напугать, ни смутить, ибо настроения граждан были довольно быстро отрихтованы специально обученными людьми. Да, пришлось по максимуму задействовать патриотические кнопки в мозгах не вполне зрелых соотечественников, но тут дело принципиально важное, ведь враг должен быть разбит на всех фронтах — от блокирования возможности по картам "Яндекса" напасть на Киев до пресечения ползучей пропаганды "русского мира" инструментами мягкой силы.

Можно лишь оценочно предположить, в каком авральном режиме работают спецкомментаторы на довольствии, но ясно, что по тревоге подняты все и всё. На днях в Киеве случилось ужасное самоубийство подростка, который снимал все на камеру, падая с крыши 13-го этажа. Волна комментариев поднялась нешуточная, и 80% их сводились к тому, что зараза "синих китов" была намеренно имплантирована в Украину именно через российские социальные сети. На сомневающихся наваливаются гурьбой, объявляют предателями и "русскомирцами" — методички не меняются, зачем, если это работает?

Но вернемся к сетям. На данный момент я зарегистрировалась во всех топовых, кроме упомянутого "Укрфейса". Процесс регистрации везде сложен: ресурсы то и дело падают — видимо, наплыв желающих обваливает серверы.

Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СМИ уличили украинских депутатов в использовании российских соцсетей
UkrOpen. В описании упомянуты все необходимые бла-бла-бла — высокая технологичность, заточенность под пользователя и прочее. Обещаны дискуссии в ключе продвижения к успешной европейской перспективе и борьбы хорошего с лучшим. Реально: новостная лента с перепечатками сообщений с информационных СМИ и несколько групп, не проявляющих признаков жизни. Пустой ресурс, на котором не слышно даже пения птиц и шелеста листвы, не говоря уже о человеческих голосах. На данный момент мертвяк, хотя и принимаются меры по реанимированию.

Далее. Социальная сеть "Ц.укр". Название означает якобы "Це Украина", и, видимо, предполагается, что будет зваться пользователями "Цукор" ("Сахар"), но поневоле или с умыслом вызывает крайне негативные коннотации с фамилией одного из самых одиозных садистов новой Украины, карателем Цукуром из батальона "Торнадо". На стартовой странице указано, что в Сети имеются тысячи сообществ и групп, в которых участвуют десятки тысяч граждан, но никаких дискуссий не видно. Удалось разыскать пару как будто живых страниц, на которых пользователи озабочены тем, что "Вкашна гопота повалила сюда", однако признаков активности старожилов и новой гопоты не обнаружено. Полно объявлений с предложениями товаров и услуг, на самом видном месте реклама вакансий за границей, одни паблики взаимно рекламируют другие, но жизнь не теплится нигде. Есть несколько групп с горячо патриотическими названиями, и все они клоны друг друга. "Правый сектор" соревнуется с "Украинской революцией" исключительно в ненависти к москалям, но как-то без огонька, одними и теми же отлитыми заготовками, ведь спорить им не о чем.

© Ц.укрСкриншот украинской социальной сети "Ц.укр"
© Ц.укр
Скриншот украинской социальной сети "Ц.укр"

Акция протеста против запрета российских социальных сетей в Киеве. 19 мая 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
На Украине готовятся новые акции протеста из-за запрета российских соцсетей
Максимум креатива — карикатуры на русских и заверения в жгучей любви к Неньке.

Собственно, весь контент определяется несколькими ключевыми понятиями — "ганьба", "зрада", "перемога", "пышаторство", "скорбота" (буквальный перевод — позор, предательство, победа, гордость, скорбь — не передает всего аромата этих государствообразующих терминов, увы).

Соцсеть "Гуртом" — единственная из найденных, где нет никаких политических дискуссий, а лишь выкладываются торренты, с которых можно скачать фильмы, дублированные на украинский, и музыку. Закачки, судя по статистике, единичны, некоторые ссылки пустые. Сайт существует уже 11-й год, но крайне вяло. Однако спасибо, что без "зрады", "ганьбы", ненависти и далее по тексту.

Наконец, сеть "Украинцы". Уже на этапе регистрации требуется пройти тест на "зрадопереможность". Выглядит он так — кроме всех необходимых процедур, нужно еще написать краткое эссе на тему "Почему вы считаете себя украинцем". Далее можете зайти и оглядеться.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Климкин объяснил Совету Европы, почему Киев запретил российские ресурсы
Что бросается в глаза? Народ живенько регится, каждую минуту в семье кого-то приветствуют. Далее мы видим колоссальное количество рекламы от пользователей и сторонних ресурсов. Сотни групп для продвижения товаров. Обильный сетевой маркетинг, не гнушающийся российскими брендами, предложение кукол-мотанок, секса без обязательств, адвокатов, писателей курсовых. Далее — визы в США, сбор ягод в Финляндии и Швеции, эротический массаж в Полтаве, загадочная фирма "Ешь Пей Сунь", анекдоты. Некто предприимчивый наоткрывал тучу групп, в которых участвует только он сам, — видимо, с целью дальнейшей перепродажи, но народишко туда не спешит.

© УкраинцыСкриншот украинской социальной сети "Украинцы"
© Украинцы
Скриншот украинской социальной сети "Украинцы"

В топе популярных — сообщества с патриотическими названиями. В них входят тысячи пользователей, но царит глухая тишина. Нет даже простого обмена мнениями.

Отдельные пароксизмы все той же "зрадопереможной ганьбы" инспирируются случайно забредшими новичками, но тут же и затухают. Обсуждать нечего, позиции определены, задачи поставлены.

Разве что вот в группе "Украинофобии нет" вяло предложили изменить название на "Москофильству — нет" и тут же согласились, что пофиг.

Скучно, девочки. Все это напоминает старый анекдот о сокамерниках, которые сидят в заключении вместе много лет. Один из них называет номер анекдота, и все дружно ржут.

Итоги.

Социальная сеть Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На Украине создадут соцсеть Ukrainians вместо "ВКонтакте" и "Одноклассники"
Украинские соцсети сегодня — это фейк, макет и муляж. Потемкинские деревни и каргокульт. Выбирайте, что вам больше по нраву. Это все тот же самолет из соломы и коровьего навоза, который делали туземцы, подражая большим белым братьям, и недоумевали, почему он не взлетает. В этом "самолете" нет ни двигателя, ни топлива. На одном бреде про "спротыв" (сопротивление) оккупанту путем распиливания грантов и создания химер работающий ресурс не построить. Так и будут, используя анонимайзеры и безвизовые западные IP, тайно юзать "ВКонтактик" и "Одноклассников".

Впрочем, если верить СМИ, Запад традиционно нам поможет, и на него все упования. С помощью наших канадских друзей из секты "Всемирные украинцы" планируется создание социальной сети с оригинальным названием Ukrainians. Наши друзья обычно ограничивались директивами и советами посторонних на тему "Как нам обустроить Украину", критикой преступной клики "Януковича ТМ" и подогреванием русофобских страстей, но вот вам и шерсти клок. 30 канадских программистов сулят украинцам отличный стартап. Возможно, с подключением большой группы болельщиков из сообщества #весьмирзанас дискуссия оживится и примет хоть сколько-нибудь интересный вид.

Акция протеста против запрета российских социальных сетей в Киеве. 19 мая 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В ЕС считают, что запрет Киева на соцсети не должен нарушать свободу мнения
Безусловно, рать министерства информации никуда из российских социальных сетей не уйдет. Как не уйдут и те, кто привык, так или иначе, обходить людоедские креативы украинской власти. Модус бритья левой ногой повсеместно распространился на Украине, по крайней мере, в последние четыре года, и оттачивается день ото дня. Да, столь брутальное бритье не позволяет сохранять черты лица и делает всех похожими друг на друга, но, как говорится, жить захочешь — еще и не так раскорячишься. К услугам желающих разнообразные анонимайзеры, VPN и ТОР, хотя бешеная активность украинцев, стремящихся вырваться из новообретенной "свободы от москальской мягкой силы", уже повалила целый ряд подобных сервисов.

В общем, украинские социальные сети, созданные, как выяснилось довольно давно, но лежавшие в анабиозе практически без признаков жизни, получили шанс мгновенной раскрутки. Пока что пользуются ими из рук вон плохо.

P.S. Констатирую полную перемогу сети Ukrface над моей настырностью. Регистрация так и не удалась...

 

 

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