На Украине идут массовые репрессии за акцию "Бессмертный полк"

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Об аресте с предъявлением статьи за "измену родине" организатора "Бессмертного полка" в Виннице Ивана Бондарука стало известно с понедельник, 22 мая. О ситуации рассказали украинские и российские СМИ после того, как на своей странице в Facebook об этом сообщил председатель "Союза левых сил" Украины Василий Волга. Бондарук — его заместитель по партии.

За аналогичную акцию, прошедшую 9 мая в Днепре (бывшем Днепропетровске), на сегодняшний день 14 граждан Украины подозревают в "участии в столкновениях, спровоцировавших массовую драку", пятерым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а восемь человек объявлены в розыск.

Самого организатора "Марша Победы" (аналог "Бессмертного полка") в Днепре Службе безопасности Украины пока арестовать не удалось. Это — депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, который прошел по улицам города во главе многотысячной колонны с портретом своего деда. А не арестовали Вилкула потому, что он обладает депутатской неприкосновенностью. Правда, в Верховной раде уже есть заявление на лишение его этой самой неприкосновенности.

А вот активист Организации украинских националистов (ОУН)* Василий Парфенков, бросивший 9 мая дымовую шашку в полицейских в Киеве, помещен под домашний арест.

Его будут судить за хулиганство.

В вотчине президента

Чтобы понять, как 73-летний винницкий пенсионер Иван Бондарук "изменил родине", надо прежде ознакомиться с "местом происшествия".

Винница с начала независимости Украины превратилась в вотчину олигарха Петра Порошенко. Хотя он тут не родился, не учился, но именно здесь начиналось его, Порошенко, первоначальное накопление капитала. В Винницкой области выращивают сахарную свеклу, которую перерабатывают заводы, принадлежащие Петру Порошенко.

Начинал в этих местах будущий президент свой бизнес с отцом — Алексеем Ивановичем Порошенко, после переезда в 1992 году из Приднестровья. В результате в начале нулевых на Украине появилась империя шоколадного олигарха Петра Порошенко.

За ударный капиталистический труд на благо своей семьи уже в 2009 году отец олигарха Петра Порошенко, которому к этому моменту было уже 74 года и который на Украине ни в каких госструктурах никогда не работал, был удостоен самой высокой награды страны — звания Героя Украины.

С нынешним "изменником родины" Иваном Бондаруком отец нынешнего президента Алексей Порошенко были знакомы, вместе состояли в депутатском корпусе: Бондарук был народным депутатом, а Порошенко-старший — его коллегой в Винницком областном совете. А мэром Винницы в те же самые годы был Владимир Гройсман.

Теперь ситуация поменялась. Порошенко-младший стал президентом Украины, Гройсман — премьер-министром страны, Порошенко-старший и Иван Бондарук — пенсионеры.

Только Бондарук остался верен идеалам молодости, поэтому 9 мая 2017 года провел в Виннице акцию "Бессмертный полк". Ну а Винница осталась вотчиной Порошенко.

Винницкая мэрия пыталась этот марш запретить. Но не получилось. Пятого мая Винницкий суд, куда обратился Иван Бондарук, этот запрет отменил. К тому же, чтобы не дразнить СБУ, марш прошел, по сути, как "Бессмертный полк", но под другим названием — "Никто не забыт, ничто не забыто".

И все-таки радикальные партии решили марш сорвать. В этом им помогла мэрия, где все чиновники — из обоймы Порошенко и Гройсмана. В этот же день по тому же маршруту, по которому должны были пройти старики с военными портретами своих отцов и дедов, мэрия запустила марш националистов и радикалов, прошедший под лозунгом: "Победили Гитлера, победим и Путина!".

Тем не менее марш "Никто не забыт…", хотя и с трудностями, Иван Бондарук провел. А спустя несколько дней, 17 мая, он же решил провести еще одну акцию: перекрытие трассы Винница — Киев. Цель — обратить внимание на антинародную, по мнению Бондарука, политику президента Украины Порошенко. Акцию, подчеркнем, в вотчине самого президента.

Но не провел. Не смог собрать достаточного количества людей. Одно дело выйти на марш в честь погибших отцов и дедов, другое — протест в отношении политики президента.

То есть акции в Виннице не было, но арест Бондарука на следующий день, 18 мая, СБУ все же провела. При обыске в его квартире обнаружены георгиевские ленточки, листовки, призывающие провести акции, направленные против политики Порошенко, и мобильный телефон. Последний в СБУ классифицировали как "средство связи", по которому 73-летний пенсионер, по их версии, "получал инструкции от своих кураторов в России". Бондарука сотрудники СБУ пока отправили в больницу, потому что при обыске ему стало плохо. Однако арестованным его уже объявили и охрану у палаты выставили.

Как утверждает Василий Волга, чьим заместителем по легальной на Украине партии "Союз левых сил" является Бондарук, пенсионера обвиняют в измене родине, за что ему грозит заключение в тюрьму на 15 лет.

На берегу Днепра

Как мы уже рассказывали, в городе Днепр в тот же день, 9 мая, народный депутат Украины Александр Вилкул провел свою акцию "Марш Победы".

Перед началом марша у Мемориала Славы собрались около двух десятков ветеранов антитеррористической операции (АТО). Сначала они избили группу партии "Социалисты", отняв у них красные партийные стяги. Полиция смогла остановить ветеранов АТО уже после того, как они напали на колонну и, по сути, провели в отношении своих политических противников успешную силовую акцию.

© РИА Новости / Захар Виноградов Народный депутат Украины Александр Вилкул с фотографией своего деда - участника Великой Отечественной войны © РИА Новости / Захар Виноградов Народный депутат Украины Александр Вилкул с фотографией своего деда - участника Великой Отечественной войны

Следом, примерно через час, на аллее перед мемориалом появились участники "Марша Победы". Ветераны в камуфляже попытались напасть и на них, но были отбиты дружинниками, поскольку организаторы марша были предупреждены о готовящейся против них акции, к тому же ежегодно радикалы и ветераны АТО нападают на участников подобных мероприятий в Днепре. На этот раз добро оказалось с кулаками.

Полиция, чему свидетель автор, присутствовавший в этот день на месте событий, в целом действовала грамотно, рассекая конфликтующие стороны. Но жестко действовала полиция только в тех случаях, когда стычки между ветеранами и дружинниками уже начиналась. То есть конфликт локализовали не до, а после столкновения.

На следующий день, 10 мая, министр МВД Украины Арсен Аваков уволил руководителей областного и городского управлений полиции за то, что они провели жесткие акции против радикалов. На сегодняшний день 25 человек из числа дружинников уже опознаны по видеозаписям, и именно им предъявляются обвинения.

Вилкула Генпрокуратура и МВД обвиняют в организации массовых беспорядков. Хотя именно радикалы и ветераны АТО нападали на колонну, а не наоборот.

А ветераны АТО, ставшие зачинщиками этих стычек, получили в результате по решению мэра Днепра Бориса Филатова (одного из организаторов националистической партии "УКРОП") финансирование, которое раньше шло на ветеранские организации города, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.

В эти же, последующие после "Марша Победы" дни неизвестные подожгли офис партии "Оппозиционный блок". Народного депутата Вилкула хотят привлечь к уголовной ответственности. "Я обращаюсь к генпрокурору о том, чтобы он внес предоставление и лишил депутатской неприкосновенности организатора массовых беспорядков в Днепре Вилкула", — сказал заместитель руководителя фракции "Народный фронт" в Верховной раде Юрий Береза.

Если Вилкула лишат неприкосновенности и привлекут к уголовной ответственности, то ему могут назначить за организацию массовых беспорядков до 10 лет тюремного заключения.

Почувствуйте разницу!

В День Победы в Киеве акция "Бессмертный полк" прошла под своим настоящим названием. Полиция здесь так же, как и в Днепре, бдительно несла охрану колонны, гася вспыхивающие конфликты. Для предотвращения избиения мирных граждан полиция даже взяла штурмом штаб-квартиру Организации украинских националистов*, которые, как и ветераны АТО в Днепре, планировали нападение на колонну мирных граждан. Однако здесь глава МВД Аваков вынес благодарность руководителям правоохранительных структур за проявленные бдительность и жесткость.

Дело в том, что в этот же день в Киеве проходил полуфинал Евровидения, и показывать иностранным корреспондентам и гостям столицы, что на Украине можно запросто нападать и избивать своих политических противников, власти не захотели.

И все же без инцидентов не обошлось. Член ОУН* Василий Парфенков, также называющий себя ветераном АТО, бросил дымовую шашку в полицию, когда та брала 9 мая штурмом штаб-квартиру организации. По сведениям сайта "Страна.ua", полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму.

Против Парфенкова возбуждено уголовное дело за хулиганство, что грозит ему заключением на три года. Но вполне возможно и условное наказание.

В настоящее время он по решению суда находится под домашним арестом и с гордостью демонстрирует журналистам электронный браслет. Он не ограничен в дневное время в передвижениях по Киеву и планирует участие в других акциях оуновцев.

*ОУН — Организация украинских националистов, ее деятельность запрещена на территории России