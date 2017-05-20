Гражданская война в США уже давно идет

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Какое отношение имеет смерть фактического создателя консервативного американского телеканала Fox News Роджера Эйлса к России, к отправке второго авианосца США к берегам Северной Кореи, странным бомбардировкам территории Сирии и так далее? Никакого — и прямое. То же можно сказать о множестве прочих чисто внутренних и относительно мелких американских событий. Если их не замечать и не понимать, то непонятны будут и совершенно дикие, шизофренические попытки лагеря демократов сделать Россию виновной в чем угодно, даже ценой развала американской системы управления. Да это ведь даже и не развал. Это уже давно гражданская война.
Гибридные боевые действия
Напомню высказывание президента Владимира Путина на этих днях: "Меня, вы знаете, что удивляет? Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами, они не понимают, что наносят вред собственной стране. Тогда они просто тупые. Либо они все понимают, и тогда они опасные и нечистоплотные люди".
Вот, допустим, Роджер Эйлс. Умер от естественных причин в 77 лет, на пенсии, но читаешь некролог на него, составленный друзьями и единомышленниками, и выясняешь: если бы не этот человек и его телеканал, десятки миллионов республиканцев, консерваторов, религиозных американцев — примерно половина населения — не имели бы "своего" СМИ.
То есть речь о тотальном захвате демократами (глобалистами, либералами и так далее) всех ключевых СМИ. Половина американского общества должна была — если бы все получилось — ежедневно читать и слышать, что они достойные презрения маргиналы. Кстати, так эта империя лжи говорила о Дональде Трампе — кандидате в президенты, так говорит сегодня о Трампе-президенте.
Судьба самого Эйлса — тоже военный сюжет. Его обвинили в страшном преступлении — приставании к женщинам, вытеснили в отставку. Феминизм — оружие демократов — в том же обвинял и Дональда Трампа, но добился лишь того, что за него массово проголосовали. В том числе именно потому, что он не боялся сказать на эту тему то, что думает. А прочие — в обстановке тотального морального давления — боятся.
Республиканцы в наступлении
Еще из серии мелких, незаметных за пределами США новостей: в апреле число арестов нелегальных иммигрантов в стране выросло на 38 процентов по сравнению с прошлым годом и растет дальше.
А это тоже абсолютно военный сюжет. Дело в том, что активная фаза гражданской войны началась несколько лет назад, когда стали известны планы Барака Обамы дать гражданство сразу нескольким миллионам нелегалов. Предполагалось, что они все голосовали бы за демократов. Соответственно, в стране установилась бы однопартийная система, белые англосаксы и прочие европейцы (республиканцы) уже точно и навсегда оказались бы в меньшинстве.
Суть происходящего в том, что республиканцы сейчас наступают. Просто происходит это в десятках мелких, внутренних сюжетов, извне не очень понятных. Вот Минфин предлагает снять сотни запретов и ограничений на работу мелких (с активами до 10 миллиардов долларов) банков, а иначе экономику не расшевелить. Но ведь это удар по банкам-гигантам, опоре демократов.
В целом администрация Обамы напринимала тысячи запретов и ограничений, выгодных близким к ней группам бизнеса, но душащих жизнь республиканского избирателя. И эта система сейчас начинает демонтироваться. Что почти равносильно упомянутой "мигрантской инициативе", то есть насильственному изменению демографической ситуации в стране. Подрывается финансовая база демократов.
То есть Трамп — не загнанный в угол неумелый менеджер накануне импичмента, как его определяет демократическая империя лжи. Он и его команда работают, и для демократов смертельно опасны. По стране митингуют его избиратели, которые очень недовольны: почему так медленно и нерешительно? Например, отмена обязательного и поэтому подорожавшего медицинского страхования должна быть полной и решительной — и никаких компромиссов, которые выторговывал Трамп в конгрессе.
Консервативная половина Америки ожила и перешла в наступление. Подбираются к святому — университетам, рассадникам демократической нетерпимости и высокоморальных истерик. К университетам, где студентов пришлось водить к психиатрам после победы Трампа, где агитировали даже за то, чтобы не вывешивать флаги США, поскольку это напоминает кому-то гитлеровскую Германию… Обсуждается жесткая система правительственного контроля над финансированием таковых, ее хотят отменить.