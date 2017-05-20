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Гражданская война в США уже давно идет

10:0020.05.2017
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© REUTERS / Jonathan Ernst/File PhotoАкция протеста против отставки Джеймса Коми в ВашингтонеАкция протеста против отставки Джеймса Коми в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Какое отношение имеет смерть фактического создателя консервативного американского телеканала Fox News Роджера Эйлса к России, к отправке второго авианосца США к берегам Северной Кореи, странным бомбардировкам территории Сирии и так далее? Никакого — и прямое. То же можно сказать о множестве прочих чисто внутренних и относительно мелких американских событий. Если их не замечать и не понимать, то непонятны будут и совершенно дикие, шизофренические попытки лагеря демократов сделать Россию виновной в чем угодно, даже ценой развала американской системы управления. Да это ведь даже и не развал. Это уже давно гражданская война.

Гибридные боевые действия

Самолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
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Пару дней назад в ходе дискуссии на одном из российских телеканалов я сказал: наша проблема в том, что мы, тут собравшиеся, слишком умные. Мы пытаемся реконструировать логику действий в США — а ее нет. Демократы делают дикие, самоубийственные вещи, потому что находятся не просто в обороне, а на грани катастрофы, поскольку администрация Трампа аккуратно разваливает их империю зла. Поэтому они сейчас сделают и скажут что угодно, но цель их — не уничтожение России, а спасение своего проекта.

Напомню высказывание президента Владимира Путина на этих днях: "Меня, вы знаете, что удивляет? Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами, они не понимают, что наносят вред собственной стране. Тогда они просто тупые. Либо они все понимают, и тогда они опасные и нечистоплотные люди".

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Они и тупые, и нечистоплотные, и опасные, потому что находятся на войне. И давно. Только эта гражданская война — не та, что в 1860-е, когда маршировали армии, захватывались города. Это война гибридная, но ведется она не только в элитах, а захватила уже все общество США.

Вот, допустим, Роджер Эйлс. Умер от естественных причин в 77 лет, на пенсии, но читаешь некролог на него, составленный друзьями и единомышленниками, и выясняешь: если бы не этот человек и его телеканал, десятки миллионов республиканцев, консерваторов, религиозных американцев — примерно половина населения — не имели бы "своего" СМИ.

© AP Photo / Jim Cooper, FileСоздатель американского телеканала Fox News Роджер Эйлс. 2006 год
© AP Photo / Jim Cooper, File
Создатель американского телеканала Fox News Роджер Эйлс. 2006 год

То есть речь о тотальном захвате демократами (глобалистами, либералами и так далее) всех ключевых СМИ. Половина американского общества должна была — если бы все получилось — ежедневно читать и слышать, что они достойные презрения маргиналы. Кстати, так эта империя лжи говорила о Дональде Трампе — кандидате в президенты, так говорит сегодня о Трампе-президенте.

Бывший генеральный директор американского телеканала Fox News Роджер Айлз
© AP Photo / Richard Drew
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У демократов нет большинства в конгрессе, или своей армии, но ведь война — гибридная. В сфере СМИ они наступают с дикой, шизофренической яростью. Хотя полностью монополизировать эту сферу им не удалось. Кстати, ярость против самого факта существования российского англоязычного телеканала Russia Today — тоже военный феномен. Обработка мозгов должна была быть тотальной.

Судьба самого Эйлса — тоже военный сюжет. Его обвинили в страшном преступлении — приставании к женщинам, вытеснили в отставку. Феминизм — оружие демократов — в том же обвинял и Дональда Трампа, но добился лишь того, что за него массово проголосовали. В том числе именно потому, что он не боялся сказать на эту тему то, что думает. А прочие — в обстановке тотального морального давления — боятся.

Республиканцы в наступлении

Еще из серии мелких, незаметных за пределами США новостей: в апреле число арестов нелегальных иммигрантов в стране выросло на 38 процентов по сравнению с прошлым годом и растет дальше.

© REUTERS / Lucy Nicholson Сотрудник Им­миг­ра­ци­он­ной и таможенной полиции США арестовывает иммигранта в Санта-Ана, Калифорния. 11 мая 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Сотрудник Им­миг­ра­ци­он­ной и таможенной полиции США арестовывает иммигранта в Санта-Ана, Калифорния. 11 мая 2017

А это тоже абсолютно военный сюжет. Дело в том, что активная фаза гражданской войны началась несколько лет назад, когда стали известны планы Барака Обамы дать гражданство сразу нескольким миллионам нелегалов. Предполагалось, что они все голосовали бы за демократов. Соответственно, в стране установилась бы однопартийная система, белые англосаксы и прочие европейцы (республиканцы) уже точно и навсегда оказались бы в меньшинстве.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sancya
Политолог рассказал, смогут ли СМИ спровоцировать импичмент Трампа
Именно тогда республиканцы в конгрессе начали попросту не давать демократам работать, топя любые их законопроекты. Да, они парализовали, уничтожили систему управления страны. А сейчас демократы делают то же самое, и неумелые, смешные обвинения Трампа в том, что он российский агент, — импровизация в боевой обстановке. Развалят собственную страну? Да она начала разваливаться уже давно.

Суть происходящего в том, что республиканцы сейчас наступают. Просто происходит это в десятках мелких, внутренних сюжетов, извне не очень понятных. Вот Минфин предлагает снять сотни запретов и ограничений на работу мелких (с активами до 10 миллиардов долларов) банков, а иначе экономику не расшевелить. Но ведь это удар по банкам-гигантам, опоре демократов.

В целом администрация Обамы напринимала тысячи запретов и ограничений, выгодных близким к ней группам бизнеса, но душащих жизнь республиканского избирателя. И эта система сейчас начинает демонтироваться. Что почти равносильно упомянутой "мигрантской инициативе", то есть насильственному изменению демографической ситуации в стране. Подрывается финансовая база демократов.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп в окружении: в США президенту напоминают об импичменте
Речь о "сахарной" и "кукурузной" программах, о каких-то лицензиях, программах экологически чистого топлива… Кто в этом, кроме американцев, разберется? Но общая закономерность есть: от обамовских ограничений страдает средний класс, растут цены.

То есть Трамп — не загнанный в угол неумелый менеджер накануне импичмента, как его определяет демократическая империя лжи. Он и его команда работают, и для демократов смертельно опасны. По стране митингуют его избиратели, которые очень недовольны: почему так медленно и нерешительно? Например, отмена обязательного и поэтому подорожавшего медицинского страхования должна быть полной и решительной — и никаких компромиссов, которые выторговывал Трамп в конгрессе.

© AFP 2017 / Jim WatsonПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Jim Watson
Президент США Дональд Трамп

Консервативная половина Америки ожила и перешла в наступление. Подбираются к святому — университетам, рассадникам демократической нетерпимости и высокоморальных истерик. К университетам, где студентов пришлось водить к психиатрам после победы Трампа, где агитировали даже за то, чтобы не вывешивать флаги США, поскольку это напоминает кому-то гитлеровскую Германию… Обсуждается жесткая система правительственного контроля над финансированием таковых, ее хотят отменить.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер
© REUTERS / Molly Riley/File Photo
Кто вы, доктор Мюллер: "связи" Трампа с Россией расследует экс-глава ФБР
Демократам, как видим, есть что терять в этой войне. То, что против президента работает разведка, военное ведомство или остатки разгромленного Госдепартамента, — только верхушка айсберга. К сожалению, мы — внешний мир — видим только эту верхушку, поскольку от нее исходит опасность судорожных агрессивных акций США за рубежом. Мы наблюдаем за этим и вдобавок видим, что кончится американская война нескоро.

 

 

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