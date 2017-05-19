Трамп и генералы готовят войну: против кого пойдет "арабский НАТО"?

Вероника Крашенинникова
Сегодня, 19 мая, стартует первое зарубежное турне президента Дональда Трампа, и главная его остановка — Саудовская Аравия. Для встречи с Трампом саудовский король бин Салман соберет у себя глав 20 арабских государств. Турне продолжится в Израиле и Ватикане.
Но персональные страдания Трампа не должны прикрывать системные военно-политические инициативы, которые руками президента проводят его генералитет и стоящий за ним капитал.
В Эр-Рияде Трамп заявит важнейшую инициативу, которая заложит новый военно-политический альянс: так называемый "арабский НАТО". Официальная цель "арабского НАТО" — "борьба с терроризмом и сдерживание Ирана". Альянс возглавит Саудовская Аравия, ядро составят Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания; в общей сложности соберется 41 государство (что вдвое больше числа собственно арабских государств). Соединенные Штаты берут на себя роль организатора и функцию поддержки, хотя формально в альянс не войдут. С Израилем "арабский НАТО" будет сотрудничать и обмениваться информацией — у Саудовской Аравии и у спонсируемых ею террористических группировок серьезных проблем с этим государством не наблюдается.
Глубокую серьезность намерений по созданию "арабского НАТО" подтверждает гигантский пакет оружейных контрактов: в Эр-Рияде Трамп заявит о продажах оружия Саудовской Аравии на сумму от 98 до 128 миллиардов долларов, сообщает "Вашингтон пост". А за 10 лет общий объем продаж может достигнуть 350 миллиардов долларов. Таким образом Трамп снимает с саудитов все военные ограничения: поставки вооружений ранее были приторможены администрацией Барака Обамы — в частности за многочисленные гражданские жертвы в Йемене, совершенные американским оружием. По словам американских официальных лиц, продажи обеспечат глубокую модернизацию армии и флота Саудовской Аравии, а также производство и сборку некоторых вооружений на месте.
Советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер так сформулировал задачу Трампа: "Он поможет нашим арабским и исламским партнерам предпринять решительные новые шаги для продвижения мира и противодействия тем, кто от ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* до Ирана и режима Асада распространяют хаос и насилие, которые принесли столько страданий всему мусульманскому миру и за его рамками". Именно так видят угрозу в Белом доме — "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, Иран и Сирия в одной строке через запятую.
Еще до вступления в должность и много раз после администрация Трампа многоголосьем заявляла, что считает Иран спонсором терроризма. Ни в коем случае не Саудовскую Аравию — саудиты Вашингтону партнеры. Напомним: 15 из 19 террористов "Аль-Каиды"*, совершивших теракт 11 сентября 2001 года, были из Саудовской Аравии.
При Трампе "звезды сошлись". Белый дом даже не стесняется говорить, что эскалация на Ближнем Востоке отвечает главным пунктам доктрины Трампа "Америка прежде всего": утвердить американское лидерство в регионе, переложить финансовое бремя военных действий на союзников и обеспечить рабочие места в США, создавая заказы для военно-промышленного комплекса.
К официальному обоснованию стоит добавить, что военные авантюры вполне во вкусе Трампа: доминирование и насилие, самоутверждение любыми средствами — это его стиль. Но гораздо более серьезная причина — стоящие за Трампом интересы военно-промышленного комплекса и ультраконсервативный капитал — братья Кохи, семья Мерсер, семья Эрика Принса, создателя компании "Блэкуотер", и других бенефициаров войны.
Стоит отметить, что переговоры с принцем-министром стартовали еще в ноябре, сразу после выборов: принц направил делегацию на встречу с зятем Трампа Джаредом Кушнером и с другими помощниками будущего президента. Готовящиеся оружейные контракты подразумевают создание военно-промышленного производства в самой Саудовской Аравии — согласно амбициозному плану молодого принца.
Что все это значит для России? Сегодня российские ВКС на дальних рубежах, в Сирии, борются с терроризмом, спонсируемым Саудовской Аравией, Катаром, США и другими их союзниками. Когда спонсоры терроризма объединятся в военно-политический альянс и обретут гигантское количество оружия, насколько повысится их террористическая мощь? Куда американские и саудовские хозяева направят вооруженные до зубов террористические армии, подавив сопротивление в регионе? Как мы будем противостоять этим ордам в Средней Азии, на Кавказе? Если уже сегодня сотни и тысячи террористов российского происхождения воюют в регионе и планируют вернуться домой, сколько их будет после резкого расширения конфликта и как мы предотвратим их возвращение?
Что нам делать в данной ситуации? Для начала прекратить верить в пустословие Трампа и уяснить, что он со своими генералами для нас — прямая и непосредственная угроза.
Причем теперь, даже если Трамп уйдет, угроза останется — он выпустил джинна из бутылки, в этом и была его миссия. Нам придется в срочном порядке заняться построением комплексной системы сдерживания грядущей агрессии с южного направления — и это тема для отдельного серьезного разговора.
* Террористическая организация, запрещенная в России.