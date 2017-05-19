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Трамп и генералы готовят войну: против кого пойдет "арабский НАТО"?

16:1119.05.2017
(обновлено: 16:14 19.05.2017)
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп на трапе Борта номер одинПрезидент США Дональд Трамп на трапе Борта номер один
© AP Photo / Susan Walsh

Вероника Крашенинникова

Сегодня, 19 мая, стартует первое зарубежное турне президента Дональда Трампа, и главная его остановка — Саудовская Аравия. Для встречи с Трампом саудовский король бин Салман соберет у себя глав 20 арабских государств. Турне продолжится в Израиле и Ватикане.

Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Политолог: первое турне Трампа – это практически кругосветное путешествие
Белый дом изначально пытался наполнить первый визит историческим величием: Трамп посетит столицы трех религий и обратится к мусульманскому миру. Однако в контексте обвинений и скандалов в Вашингтоне это турне выглядит скорее как бегство — подобно визиту президента Никсона на Ближний Восток в июне 1974 года, когда волна Уотергейта уже захлестывала его — меньше чем через два месяца Никсон ушел в отставку. Кроме того, чиновники Белого дома опасаются, что неопытный и не контролирующий свою речь президент наговорит на череду новых, уже международных, скандалов.

Но персональные страдания Трампа не должны прикрывать системные военно-политические инициативы, которые руками президента проводят его генералитет и стоящий за ним капитал.

© AFP 2017 / Giuseppe CacaceПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде

В Эр-Рияде Трамп заявит важнейшую инициативу, которая заложит новый военно-политический альянс: так называемый "арабский НАТО". Официальная цель "арабского НАТО" — "борьба с терроризмом и сдерживание Ирана". Альянс возглавит Саудовская Аравия, ядро составят Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания; в общей сложности соберется 41 государство (что вдвое больше числа собственно арабских государств). Соединенные Штаты берут на себя роль организатора и функцию поддержки, хотя формально в альянс не войдут. С Израилем "арабский НАТО" будет сотрудничать и обмениваться информацией — у Саудовской Аравии и у спонсируемых ею террористических группировок серьезных проблем с этим государством не наблюдается.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Саудовская Аравия станет первой страной, которую посетит президент Трамп
Как и Североатлантический альянс, "арабский НАТО" обзаведется уставом и постоянным военным контингентом, который при необходимости будет пополняться из вооруженных сил государств-членов, а также наемниками. Управлять альянсом будет совет министров обороны государств-членов с поочередным председательством.

Глубокую серьезность намерений по созданию "арабского НАТО" подтверждает гигантский пакет оружейных контрактов: в Эр-Рияде Трамп заявит о продажах оружия Саудовской Аравии на сумму от 98 до 128 миллиардов долларов, сообщает "Вашингтон пост". А за 10 лет общий объем продаж может достигнуть 350 миллиардов долларов. Таким образом Трамп снимает с саудитов все военные ограничения: поставки вооружений ранее были приторможены администрацией Барака Обамы — в частности за многочисленные гражданские жертвы в Йемене, совершенные американским оружием. По словам американских официальных лиц, продажи обеспечат глубокую модернизацию армии и флота Саудовской Аравии, а также производство и сборку некоторых вооружений на месте.

Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости / ВМС США
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Удар по надеждам на мир: Пентагон откопал "Томагавки" войны в Сирии
Для сравнения: 350 миллиардов долларов — это семь годовых оборонных бюджетов России. Такое количество оружия уже точно не для саудовской войны в Йемене. Оно — для очень большой войны на Ближнем Востоке. Первым в расчетах Вашингтона и Эр-Рияда стоит Башар Асад, затем — Иран.

Советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер так сформулировал задачу Трампа: "Он поможет нашим арабским и исламским партнерам предпринять решительные новые шаги для продвижения мира и противодействия тем, кто от ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* до Ирана и режима Асада распространяют хаос и насилие, которые принесли столько страданий всему мусульманскому миру и за его рамками". Именно так видят угрозу в Белом доме — "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, Иран и Сирия в одной строке через запятую.

© AFP 2017 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. 20 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. 20 февраля 2017 года

Еще до вступления в должность и много раз после администрация Трампа многоголосьем заявляла, что считает Иран спонсором терроризма. Ни в коем случае не Саудовскую Аравию — саудиты Вашингтону партнеры. Напомним: 15 из 19 террористов "Аль-Каиды"*, совершивших теракт 11 сентября 2001 года, были из Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
СМИ: Трамп в Саудовской Аравии расскажет о создании "арабского НАТО"
Идея "арабского НАТО" витала в военно-политических кабинетах на протяжении нескольких лет. Необходимость создания ближневосточного военного альянса обострялась по мере того, как "европейский" НАТО терял интерес к американским войнам.

При Трампе "звезды сошлись". Белый дом даже не стесняется говорить, что эскалация на Ближнем Востоке отвечает главным пунктам доктрины Трампа "Америка прежде всего": утвердить американское лидерство в регионе, переложить финансовое бремя военных действий на союзников и обеспечить рабочие места в США, создавая заказы для военно-промышленного комплекса.

К официальному обоснованию стоит добавить, что военные авантюры вполне во вкусе Трампа: доминирование и насилие, самоутверждение любыми средствами — это его стиль. Но гораздо более серьезная причина — стоящие за Трампом интересы военно-промышленного комплекса и ультраконсервативный капитал — братья Кохи, семья Мерсер, семья Эрика Принса, создателя компании "Блэкуотер", и других бенефициаров войны.

Ночной вид города Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Главы МИД стран Персидского залива готовятся к встрече с Трампом
Что касается Саудовской Аравии, Белый дом вошел в полный резонанс с министром обороны Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом (Muhammed bin Sаlman). В Вашингтоне его по-свойски зовут "МС" — собственно, американцы и способствовали стремительному продвижению 31-летнего принца, известного особо жгучей жаждой власти, любовью к оружию и войнам. Саудовское вторжение в Йемен в марте 2015-го под типично американским названием "Буря решимости" стартовало через полтора месяца после его назначения на пост министра обороны. Национальный герой Ирана генерал Касем Сулеймани, разработавший операцию по спасению российских летчиков Су-24, сбитого Турцией, говорил о принце: он "настолько нетерпеливый, что может убить своего отца-короля", чтобы занять трон.

Стоит отметить, что переговоры с принцем-министром стартовали еще в ноябре, сразу после выборов: принц направил делегацию на встречу с зятем Трампа Джаредом Кушнером и с другими помощниками будущего президента. Готовящиеся оружейные контракты подразумевают создание военно-промышленного производства в самой Саудовской Аравии — согласно амбициозному плану молодого принца.

Что все это значит для России? Сегодня российские ВКС на дальних рубежах, в Сирии, борются с терроризмом, спонсируемым Саудовской Аравией, Катаром, США и другими их союзниками. Когда спонсоры терроризма объединятся в военно-политический альянс и обретут гигантское количество оружия, насколько повысится их террористическая мощь? Куда американские и саудовские хозяева направят вооруженные до зубов террористические армии, подавив сопротивление в регионе? Как мы будем противостоять этим ордам в Средней Азии, на Кавказе? Если уже сегодня сотни и тысячи террористов российского происхождения воюют в регионе и планируют вернуться домой, сколько их будет после резкого расширения конфликта и как мы предотвратим их возвращение?

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБоевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29

Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Совбез отметил роль ВКС России в продвижении межсирийского диалога
Пока мы увещеваем Белый дом совместно бороться с терроризмом, Белый дом делает свое дело. То, что мы называем терроризмом, для США — не проблема. Терроризм для США — инструмент расправы с неугодными лидерами, перекраивания политической карты под свои интересы и получения контроля над природными ресурсами. Наши призывы к совместной борьбе там считают "дымовыми завесами, чтобы скрыть насилие, которое Кремль провоцирует в Чечне, на Украине и в Сирии".

Что нам делать в данной ситуации? Для начала прекратить верить в пустословие Трампа и уяснить, что он со своими генералами для нас — прямая и непосредственная угроза.

Причем теперь, даже если Трамп уйдет, угроза останется — он выпустил джинна из бутылки, в этом и была его миссия. Нам придется в срочном порядке заняться построением комплексной системы сдерживания грядущей агрессии с южного направления — и это тема для отдельного серьезного разговора.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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