Хватит ли у "партии русофобов" денег на импичмент Трампа

Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter

Сценаристы политических сериалов в панике. Они рискуют потерять работу, потому что их произведения навевают скуку на фоне новостей из Вашингтона. Дональда Трампа готовят к импичменту, а журналисты CNN в прямом эфире намекают на то, что это явная месть разведывательного сообщества США, которое таким образом пытается наказать Трампа за отставку директора ФБР Джеймса Коми. Примечательно, что эта попытка уже обошлась самым богатым жителям планеты в 35 миллиардов долларов.

Именно такую оценку приводит американское агентство Блумберг. Излишне упоминать, что большинство пострадавших — влиятельные граждане США. Стоит разобраться в том, насколько сильно оказались связаны политическая судьба американского президента и стабильность американских — а значит, и мировых финансовых — рынков. Очень может быть, что в случае устранения Трампа победителям достанется финансовое пепелище на месте США.

На данный момент главными линиями атаки на Трампа являются так называемый "мемогейт" и вброс о ранее неизвестных контактах сотрудников избирательного штаба и российских дипломатов в период президентской избирательной кампании. "Мемогейт" — это название, которое получил скандал вокруг появившихся в СМИ данных о существовании некой записки, в которой директор ФБР Джеймс Коми зафиксировал требование Трампа прекратить расследование ФБР его связей с Россией. По версии американских СМИ, это требование было выдвинуто в рамках одной из личных встреч президента и директора бюро. С точки зрения критиков Трампа, наличие подобного документа доказывает, что президент является российским агентом или как минимум пытался воспрепятствовать федеральному расследованию, что само по себе уже является преступлением, за которым должен последовать импичмент. Многие американские эксперты проводят параллели между "мемогейтом" и "Уотергейтом" — скандалом, который привел к отставке президента Никсона, ведь того тоже, по сути, обвиняли в попытке воспрепятствовать уголовному расследованию.

Правда, в случае Трампа превращение слухов о некой записке прокурора в настоящий эквивалент Уотергейсткого скандала будет довольно проблематичным. Хотя сенатор Маккейн и заявляет, что ситуация уже достигла "размеров и размаха Уотергейта", обвинения в адрес Трампа наталкиваются на свидетельства самого Джеймса Коми, который 3 мая давал показания в сенате и заявил, что за время работы в ФБР не было случая, когда от него требовали остановить какое-либо расследование по политическим причинам. Это заявление было сделано под присягой, и получается: для того чтобы обвинить Трампа в политическом давлении на ФБР, его оппонентам придется заодно обвинить Коми в даче ложных показаний перед сенатом, а эта перспектива вряд ли понравится самому отставному директору бюро. Дополнительная сложность заключается в том, что записка была сделана в феврале, и будет очень сложно объяснить, почему она "всплыла" только после отставки Коми. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Трамп публично угрожает обнародованием аудиозаписей разговоров с Джеймсом Коми. Сотрудники коммерческих компаний, которыми руководил нынешний президент США, утверждают, что у него действительно есть привычка записывать свои деловые переговоры и телефонные разговоры. Не исключено, что диалоги Трампа и директора ФБР, которые президент угрожает "слить" в СМИ, содержат информацию, которую его оппоненты сильно не хотели бы увидеть в публичном пространстве.

Вторым направлением атаки против Дональда Трампа является расследование связей сотрудников его штаба с российскими дипломатами и другими официальными лицами.

Предполагается, что именно на этих контактах будет концентрироваться специальное расследование под руководством экс-директора ФБР Миллера. Агентство Рейтер опубликовало информацию о том, что следователи уже нашли 18 случаев неизвестных ранее контактов сотрудников штаба Трампа с российской стороной. При определенном желании из факта наличия данных контактов можно сделать медийный скандал и попытаться обвинить президента Америки в работе на Кремль. Но то, что хорошо сработает в медийном формате, вряд ли поможет провести импичмент, так как данная процедура носит скорее политический и юридический, а не медийно-пропагандистский характер. Даже оппоненты Трампа из числа журналистов Рейтер признают, что их источники в спецслужбах США "не увидели доказательств нарушения закона или сговора" в содержании переговоров, которые были перехвачены в рамках слежки за сотрудниками штаба и российскими дипломатами.

Единственной серьезной проблемой могут стать переговоры советников президента США и российского посла в Вашингтоне, в рамках которых обсуждалась возможность установления прямых контактов для коммуникации между Трампом и Путиным в обход традиционных каналов вашингтонской бюрократии, что может быть интерпретировано как попытка "агента Трампа" уйти от слежки бдительных американских спецслужб, стоящих на страже национальной безопасности.

Несмотря на медийную истерику и последовательную "накачку" темы неминуемого импичмента, шансы на продолжение президентства Дональда Трампа выглядят вполне неплохо. Даже сенатор Джон Маккейн, один из лидеров республиканской фронды и сторонник политической ликвидации Трампа, заявил, что "разговоры об импичменте — это нерационально". Еще более показательной является позиция экспертов влиятельного банка JP Morgan, которые пишут в аналитической записке для клиентов, что "импичмент Трампа очень-очень маловероятен, и в любом случае импичмент не был бы чем-то позитивным". В Штатах редко случаются политические события, которые воспринимались бы как "совсем не позитивные", с точки зрения банковского сообщества. Можно считать, что это одно из основополагающих свойств американской политической и экономической системы.

Стоит особо отметить тот факт, что в администрации Трампа есть сегмент, который создает для президента только позитивные инфоповоды, не создает никаких проблем и принципиально не "сливает" в оппозиционные СМИ никакого компромата. Этот сегмент состоит из бывших сотрудников влиятельного банка Goldman Sachs, которых президент привлек для работы над своей экономической политикой. В рамках этой работы экс-банкиры заодно продвигают законодательные изменения системы регулирования банковского сектора, которые сильно облегчат жизнь и повысят доходы всего американского банковского сообщества. Ожидания рынка от экономической команды Трампа легко оценить, исходя из того, насколько сильно выросли акции американских банков после президентских выборов. Например, индекс банковского сектора KBW Nasdaq Bank Index вырос после избрания Трампа на 19%. Дополнительным преимуществом действующего президента является его план инфраструктурных инвестиций размером в один триллион долларов, на котором надеются заработать как американские строительные компании, так и финансовый сектор. Очевидно, что возможный импичмент является серьезным риском для тех структур, которые собираются участвовать в освоении многомиллиардных государственных заказов, а также последующих инвестиционных программ, так как мало кто думает, что Трамп остановится на вливании в американскую экономику всего одного триллиона долларов.

Исходя из вышеизложенного, нетрудно догадаться о причинах, по которым американский рынок акций так болезненно воспринимает попытки импичмента. Продолжение политического хаоса в Вашингтоне или тем более его превращение в полноценный конституционный кризис может привести к еще более серьезному падению рынков, что — в силу повышенной зависимости состояния американской экономики от состояния финансовых рынков — может подвести Соединенные Штаты к грани полноценного экономического кризиса или даже подтолкнуть за эту грань.

С точки зрения российских интересов, любой сценарий, который не предполагает хаоса в Вашингтоне и возможного прихода к власти совсем оголтелых русофобов, является позитивным. К счастью, цена импичмента Дональда Трампа может оказаться слишком высокой как для США в целом, так и для его политических оппонентов. Однако даже если они будут готовы эту цену заплатить, для достижения цели им придется преодолеть сопротивление не только избирателей Трампа, но и тех финансово-промышленных групп, которые кровно заинтересованы в защите действующего президента.