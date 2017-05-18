Почему украинские власти не хотят, чтобы Янукович выступил в суде об измене

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Оболонский районный суд Киева, где в это же утро началось очередное заседание по делу об измене экс-президента Украины, решил, что специально обращаться в Ростовский областной суд с просьбой об оказании содействия в организации видеоконференции Виктора Януковича не следует.
За несколько дней до начала заседания то ли случайно, то ли специально Янукович, обвиняемый в измене, заявил, что в ходе предстоящих судебных заседаний сам хочет допросить представителей украинской власти — и нынешнего президента Петра Порошенко, и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, и других политиков из первого ряда.
Видимо, это заявление Януковича и решило дело. Теперь украинские руководители примут все меры, чтобы не стать обвиняемыми на этом процессе.
Но и у Януковича для них припасен свой ответ.
Тактика защиты
На первом заседании суда по делу Януковича 4 мая, как уже сообщало РИА Новости, сразу возникло несколько коллизий.
Во-вторых, адвокаты Януковича объявили, что их подзащитный готов к даче показаний, но только в режиме видеоконференции, поскольку его жизни и здоровью на Украине и непосредственно в Киеве неоднократно угрожали. Более того, как выяснилось 18 мая, Янукович подал заявление в Генпрокуратуру Украины.
В начале нынешнего заседания суда председательствующий Владислав Девятюк объявил, что за прошедшие две недели автоматизированная система распределения дел в Оболонском суде была проверена и в ней не было обнаружено посторонних вмешательств. Однако то, как журналисты все-таки узнали о составе суда, которому предстояло вести этот процесс, до того, как дело поступило в суд, так и осталось неизвестным.
А вот с видеоконференцией, что называется, нашла коса на камень.
В Ростовском областном суде считают, что Минюст Украины должен обратиться к ним с официальным запросом об организации такой конференции. Хотя технически и организационно к такой процедуре в Ростове готовы, но приличия и международная практика все-таки предполагают, что какой-то взаимоуважительный бюрократический порядок должен быть соблюден.
Но в Оболонском суде Киева считают иначе. Со слов представителей прокуратуры, в суде утверждают, что Янукович может участвовать в процессе в любом доступном для него видеорежиме — хоть из гостиницы, хоть из дома — и потому ни в каких дополнительных запросах необходимости нет. Адвокаты с этими доводами согласились и возражать не стали.
Кроме того, защита копит ошибки судей, которых в этом деле хватает. Например, так и не ясно, почему дело рассматривается не по месту совершения преступления, то есть в Печерском районном суде Киева, а по месту регистрации подозреваемого — в Оболонском районе?
Тактика обвинения
Ответ все тот же. Это — никак не юридический процесс, здесь рассматривается не уголовное дело гражданина Виктора Януковича об измене Украине, а фактически идет политический процесс Украины против России. Потому что, осудив Януковича в Оболонском районном суде, украинская власть, пусть и косвенно, хочет доказать, что Украина подверглась российской агрессии. И что в результате письма, написанного экс-президентом Виктором Януковичем в адрес президента России Владимира Путина с просьбой навести конституционный порядок в стране, Россия ввела на территорию Украины войска, аннексировала Крым и ведет гибридную войну в Донбассе.
Так что осуждение Януковича — не цель, а всего лишь средство достижения определенных политических целей украинского руководства на международной арене.
Поэтому украинская Генпрокруратура, поддерживающая в этом процессе обвинение, очень спешит: до конца августа, когда в Международном суде в Гааге должно пройти следующее заседание по иску Украины к России, Киеву необходимо иметь на руках приговор, осуждающий Януковича.
Тактика Януковича
Есть в этом процессе и еще один интересный сюжет. Сам Янукович в нем не только власти и Генеральной прокуратуре, но, пожалуй, и судьям не нужен и даже опасен. Во-первых, его участие может затянуть сам процесс. Во-вторых, он может потребовать допросить в качестве свидетелей многих представителей нынешней украинской власти, активно участвовавших в его смещении, организовавших государственный переворот в феврале 2014 года.
Как рассказал РИА Новости на правах анонимности один из входивших тогда в окружение Януковича высших чиновников, в январе-феврале 2014 года у него и людей из его близкого круга проходили переговоры практически со всеми руководителями Майдана. Контакты с оппозицией экс-президент поддерживал все три года, пока находился на своем посту.
О чем тогда говорили, о чем договаривались, доподлинно знает только сам экс-президент Янукович. Во всяком случае, только он имеет право об этом говорить. И если он начнет рассказывать, отказавшись от тактики общих рассуждений о незаконности происходивших тогда событий, обличать конкретных людей, то мало не покажется многим. Ни генпрокурору Юрию Луценко, которого Янукович в свое время помиловал и выпустил из заключения на свободу, ни нынешнему президенту, который в правительстве времен Януковича одно время был министром экономики, ни некоторым депутатам парламента нынешнего созыва, в том числе и руководителям парламентских фракций.
О том, что Янукович может устроить из процесса над ним процесс над своими обвинителями, он заявил за два дня до нынешнего заседания суда.
"Теперь в рамках судебного процесса в Оболонском суде, — сказал Янукович, — я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы".
Поэтому и Оболонский суд, и обвинители сделали все, чтобы у Януковича не было возможности участвовать в этом процессе даже в режиме видеоконференции.
Но теперь дело за самим Януковичем. Чем он ответит своим обвинителям?
Его излюбленная тактика, как утверждает бывший спикер фракции Партии регионов в парламенте Украины Тарас Черновол, хорошо и близко знавший Януковича еще до его президентства, сродни древнекитайской: "ждать на берегу, пока трупы врагов не поплывут мимо по реке".
А Янукович ждать умеет.