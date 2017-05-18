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Рейдерский захват Франции: о хитром плане Макрона

14:1518.05.2017
01600
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборовКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Назначение представителя французских "Республиканцев" Эдуара Филиппа премьер-министром Франции вызвало очередной всплеск аналитики в европейских и мировых СМИ.

Если суммировать ее кратко, то получается следующая схема:

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Берлине
© AP Photo / dpa/Bernd von Jutrczenka
Франция Макрона и Филиппа: все смешалось окончательно
1) В июне предстоят парламентские выборы. Макрон и вся политтехнологическая машина, стоящая за ним, отлично понимают, что автоматического повторения блестящей операции по взятию президентского поста не будет.

Следует помнить, что его триумфальные 66 процентов во втором туре выборов сложились из голосов французов, в первом туре по большей части голосовавших вовсе не за Макрона. Голосовали по принципу меньшего зла, с учетом того что на роль большего зла была назначена — без вариантов — Марин Ле Пен.

Поэтому куда адекватнее расклад на парламентских выборах описывают итоги первого тура президентских. В котором, напомним, голоса за центриста Макрона, националистку Ле Пен, республиканца Фийона и левака Меланшона разделились чуть ли не поровну: 23, 21, 19, 19 процентов.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Второй тур президентских выборов во Франции

2) Назначение (за считанные недели до избрания нового парламента) премьер-министра из "Республиканцев" убивает сразу ряд политических зайцев. Во-первых, президент демонстрирует избирателям, что различия между позициями "Республиканцев" и макроновского "Вперёд!" невелики, поэтому, если вдруг они устали от республиканских политиков — можно голосовать и за макроновцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AFP 2017 / John Macdougall
Le Figaro: Макрон, представив новый кабмин, нарушил предвыборные обещания
Во-вторых, даже пара месяцев перед выборами, проведенные "при власти", — для любой партии скорее минус, чем плюс. На выборы лучше идти с чистого листа, без груза принятых решений, с чистым набором лозунгов и обещаний. А ответственность за все, что может произойти в экономике, политике и просто жизни, можно перекинуть на действующего республиканского премьера (скажем, вдруг какие-нибудь очередные террористы убьют еще несколько десятков французов; в такой ситуации лучше иметь правительство, состоящее из функционеров других партий).

Фактически — в несколько смягченном виде — Эммануэль Макрон собирается продолжать действовать в той же технике "рейдерского захвата политического поля", которая столь блестяще сработала в президентскую кампанию.

Мануэль Вальс. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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"Макрон — подлец без границ". Перебранка Вальса
При этом отметим, что излишней порядочностью, мешающей эффективности, новый французский президент не страдает. После того как "Вперёд!" не включило в свой список кандидатов на июньские выборы в парламент теперь уже экс-премьера Мануэля Вальса, последний разразился своим ставшим знаменитым "Олланд — подлец, но у него есть рамки. Макрон — тоже подлец, но у него отсутствуют правила поведения, нет ограничений".

Есть основания полагать, что применительно к Эмманулю Макрону эту фразу произнесут не раз. Помимо Вальса, Макрон "сдал" также и своего союзника Франсуа Байру, который призывал голосовать за Макрона в расчете на премьерское кресло.

© AP Photo / Bob EdmeФрансуа Байру и Эммануэль Макрон. 12 апреля 2017
© AP Photo / Bob Edme
Франсуа Байру и Эммануэль Макрон. 12 апреля 2017

…Что, однако, стоит отметить. Как бы ни выступили "люди Макрона" в июне — это мало повлияет на хорошо просматривающееся будущее Франции. Ибо главная победа в суперпрезидентской республике уже одержана — и победила в ней собирательная "евроэлита", представленная во Франции в большинстве ведущих политических сил.

И поэтому реализовывать она (в любой обертке) будет ту же политику, что реализовывали предыдущие "центристские" партии, потерпевшие столь показательное поражение этой весной.

Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Макрон заявил, что будет поддерживать ООН и служить интересам Франции
Политическая элита Франции, строго говоря, сегодня абсолютно беспринципна. Ее беспринципность хорошо иллюстрируют постоянные метания представителей разных партий из одного стана в другой, предательство политических союзников и заключение новых союзов с теми же предателями.

Все это является прямым следствием того, что старая добрая классовая борьба, которая была некогда формализована в борьбе партий, давно канула в Лету. Различия между политикой "социалистических" и "правых" кабинетов последних лет нужно искать практически под микроскопом.

По факту ушедшая в прошлое классовая борьба уступила место борьбе сил либерального глобализма, с одной стороны, и сил, выступающих за сохранение национально-культурной идентичности, — с другой (это касается, строго говоря, не только Франции).

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Архивное фото
© AFP 2017 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Французский депутат прокомментировал назначение нового премьер-министра
Другое дело, что эта новая борьба пока что недоосознана французским обществом. Из всей палитры политических партий Франции об этом новом противостоянии главным образом говорит открыто одна — "Национальный фронт" с лидером Марин Ле Пен, которая противостоит всем остальным "системным" партиям, зачисленным в глобалистский лагерь.

Вот в нем-то и происходит постоянное броуновское движение перехода деятелей из одной партии в другую, и наоборот — в зависимости от конъюнктуры и личной выгоды.

И именно в этом контексте надо рассматривать как победу Макрона на выборах, так и ближайшее французское будущее.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона, в Париже. 23 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона, в Париже. 23 апреля 2017

Сам новый президент — результат удачной работы политтехнологов, нанятых евробюрократией. Те, которые формируют правительство и получат большинство в парламенте, слишком разъедены политической коррупцией, чтобы породить что-то новое.

И именно в этом контексте надо строить прогнозы. Все будет "как при бабушке", то есть как при Олланде.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон пообещал реформы в ближайшие месяцы
Хотя заявлений, конечно, будет еще много — хлестких и ярких. Даже о "вероятности выхода Франции из ЕС, если интересы страны не будут учитываться". И будут еще международные встречи с участием Макрона и его долгие пафосные речи. Но все для одного: для создания иллюзии активной деятельности как ширмы для сохранения статус-кво — членства Франции в ЕС и самого Евросоюза.

Ради такой задачи на каждый новый день могут потребоваться разные люди, благо таких на "скамейке запасных" французских политических деятелей много — все хотят быть либо премьером, либо министром, либо депутатом. И неважно, что кто-то был вчера социалистом, а сегодня готов перекраситься в "макроновца", как Вальс. Или республиканец Эдуар Филипп, который тоже готов играть за любую победившую команду.

 

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