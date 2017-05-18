Рейдерский захват Франции: о хитром плане Макрона

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости
Назначение представителя французских "Республиканцев" Эдуара Филиппа премьер-министром Франции вызвало очередной всплеск аналитики в европейских и мировых СМИ.
Если суммировать ее кратко, то получается следующая схема:
Следует помнить, что его триумфальные 66 процентов во втором туре выборов сложились из голосов французов, в первом туре по большей части голосовавших вовсе не за Макрона. Голосовали по принципу меньшего зла, с учетом того что на роль большего зла была назначена — без вариантов — Марин Ле Пен.
Поэтому куда адекватнее расклад на парламентских выборах описывают итоги первого тура президентских. В котором, напомним, голоса за центриста Макрона, националистку Ле Пен, республиканца Фийона и левака Меланшона разделились чуть ли не поровну: 23, 21, 19, 19 процентов.
2) Назначение (за считанные недели до избрания нового парламента) премьер-министра из "Республиканцев" убивает сразу ряд политических зайцев. Во-первых, президент демонстрирует избирателям, что различия между позициями "Республиканцев" и макроновского "Вперёд!" невелики, поэтому, если вдруг они устали от республиканских политиков — можно голосовать и за макроновцев.
Фактически — в несколько смягченном виде — Эммануэль Макрон собирается продолжать действовать в той же технике "рейдерского захвата политического поля", которая столь блестяще сработала в президентскую кампанию.
Есть основания полагать, что применительно к Эмманулю Макрону эту фразу произнесут не раз. Помимо Вальса, Макрон "сдал" также и своего союзника Франсуа Байру, который призывал голосовать за Макрона в расчете на премьерское кресло.
…Что, однако, стоит отметить. Как бы ни выступили "люди Макрона" в июне — это мало повлияет на хорошо просматривающееся будущее Франции. Ибо главная победа в суперпрезидентской республике уже одержана — и победила в ней собирательная "евроэлита", представленная во Франции в большинстве ведущих политических сил.
И поэтому реализовывать она (в любой обертке) будет ту же политику, что реализовывали предыдущие "центристские" партии, потерпевшие столь показательное поражение этой весной.
Все это является прямым следствием того, что старая добрая классовая борьба, которая была некогда формализована в борьбе партий, давно канула в Лету. Различия между политикой "социалистических" и "правых" кабинетов последних лет нужно искать практически под микроскопом.
По факту ушедшая в прошлое классовая борьба уступила место борьбе сил либерального глобализма, с одной стороны, и сил, выступающих за сохранение национально-культурной идентичности, — с другой (это касается, строго говоря, не только Франции).
Вот в нем-то и происходит постоянное броуновское движение перехода деятелей из одной партии в другую, и наоборот — в зависимости от конъюнктуры и личной выгоды.
И именно в этом контексте надо рассматривать как победу Макрона на выборах, так и ближайшее французское будущее.
Сам новый президент — результат удачной работы политтехнологов, нанятых евробюрократией. Те, которые формируют правительство и получат большинство в парламенте, слишком разъедены политической коррупцией, чтобы породить что-то новое.
И именно в этом контексте надо строить прогнозы. Все будет "как при бабушке", то есть как при Олланде.
Ради такой задачи на каждый новый день могут потребоваться разные люди, благо таких на "скамейке запасных" французских политических деятелей много — все хотят быть либо премьером, либо министром, либо депутатом. И неважно, что кто-то был вчера социалистом, а сегодня готов перекраситься в "макроновца", как Вальс. Или республиканец Эдуар Филипп, который тоже готов играть за любую победившую команду.