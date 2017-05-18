Глава Спецназа США: солдаты вымотаны и кончают с собой

Илья Плеханов, для РИА НОВОСТИ

В начале этого месяца генерал Раймонд Томас, начальник Главного управления войск специального назначения Министерства обороны США, во время своего выступления в Комитете Сената по вооружённым силам заявил, что спецназ сегодня не в состоянии поддерживать текущую интенсивность операций и что военнослужащие психологически измотаны после пятнадцати с половиной лет беспрерывных войн, что выражается в том числе и в большом проценте самоубийств среди солдат спецподразделений.

Высокий темп и его последствия

Генерал подчеркнул, что 8000 бойцов спецназа США сегодня несут службу в более чем 80 странах мира и находятся на острие боевых действий. При этом 55,3% военнослужащих находятся на Ближнем Востоке, 17,3% – в Африке и 12,7% – в Европе. Около 500 спецназовцев находятся в Сирии.

С апреля погибло уже четверо солдат спецподразделений: один в Сомали, трое – в Афганистане. За год погибло 20 военнослужащих элитных подразделений. В 2016 году, по данным СМИ, спецназ США присутствовал в 138 странах мира.

Спецназ воюет против террористических группировок ИГ*, Аль-Каида* и Аш-Шабаб, а также готовится к возможным операциям в Северной Корее и миссиям в Восточной Европе, "в случае российской агрессии".

Такая активность вызывает все больше стресса. В конгрессе глава войск специального назначения заявил буквально следующее: "Мы – не панацея и не окончательное решение всех проблем, и вы никогда не услышите такие слова от нас". Сегодня кроме борьбы с террористами и боевиками, а также рейдов в тылу врага на спецназ возложена и миссия мониторинга распространения оружия массового поражения. При этом о чрезмерной нагрузке на силы специального назначения предупреждал еще в 2015 году их бывший начальник генерал Джозеф Вотел.

Сенаторы разделяют озабоченность генерала. Они тоже считают, что в армии США культивируется миф, будто только спецназ решит все и вся, а армейские командиры все чаще чрезмерно полагаются на привлечение сил специального назначения по любому поводу, по сути перекладывая на них свои задачи и используя спецназ за рамками привычных ему функций.

Глава комитета по вооружённым силам Джон Маккейн тоже заявил, что в армии есть "ненасытный аппетит" к использованию специальных сил. Армии и политикам кажется, что спецназ – это дешево и это легко.

Тем не менее Раймонд Томас отказался привести конкретные цифры в доказательство того, что военнослужащие не знают продыху. На вопрос Маккейна он ответил уклончиво, что раз на раз не приходится, и кто-то отдыхает месяц после месяца в зарубежной командировке, кто-то – шесть месяцев после полугода в других странах, а кто-то отдыхает и три месяца после месяца миссий вне США. Но подчеркнул еще раз, что люди "вымотаны".

Самоубийства

Генерал Раймонд Томас также отказался называть в конгрессе и данные по числу самоубийств среди бойцов спецподразделений: "Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем".

Он подчеркнул, что командование удвоило и даже утроило свои усилия по предотвращению психологических проблем и по предоставлению психологической помощи в последние годы.

Генерал может и не захотел дать статистику, но ее пытаются отслеживать в СМИ. Пик самоубийств среди военнослужащих специальных подразделений США пришелся на 2012 год. Тогда свели счеты с жизнью 24 человека. В 2014 году (это последний год, когда в Пентагоне дали данные по этому вопросу), покончили с собой 18 военнослужащих. В 2016 году, по словам неназванного представителя, цифры были еще меньше. Для сравнения: всего в вооруженных силах США в 2012 году был зафиксирован 321 случай самоубийства, в 2016 году – 275 случаев.

В силах специального назначения заключили два года назад контракт с Американской Ассоциацией Суицидологии, чтобы та разработала программу для спецназа по предотвращению самоубийств и выявлению ранних сигналов о возможных трагедиях. Существует и ряд других программ — например, с упором на семейную поддержку, так как 66% спецназовцев в США состоят в браке.

Бюджеты и неизвестность

Раймонд Томас помимо прочего указал конгрессу США, что, хотя состояние специальных сил и отвечает текущим угрозам национальной безопасности страны, но "непредсказуемый и недостаточный бюджет" подрывает боеготовность и скорость модернизации подразделений.

На силы специального назначения выделяется сегодня 2% от всего бюджета Пентагона. При этом бюджет уменьшается, а активность применения спецназа только растет. Все это, по его мнению (с которым согласились и сенаторы), приведет к еще большим проблемам в будущем.

Из-за сокращения бюджета, по словам Раймонда Томаса, возникают проблемы с комплектацией персонала, имеется нехватка новобранцев.

Кроме того, генерал сетует на то, что "непредсказуемы география и сроки долгосрочных миссий". Из Афганистана американцы в теории должны были уйти в 2014-м, и силы специального назначения рассчитывали на использование высвободившихся военнослужащих, но теперь может оказаться, что наоборот, придется жертвовать другими театрами военных действий и увеличивать присутствие в Афганистане. Не вызывает оптимизма и техническая сторона изменений. Так, например, до сих пор неясно, будет ли спецназ использовать базовый самолет С-130 и далее для своих операций — или войскам будет придана другая техника.

Представитель Минобороны США по вопросам спецсил Тереза Велан сказала конгрессу, что в такой ситуации спецназу все время приходится изыскивать внутренние ресурсы (образно выражаясь, "пожирать свой молодняк"), чтобы поддерживать темп операций сегодня в ущерб будущему.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.