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Реновация и люди: "разгневанные граждане" против жителей пятиэтажек

19:4717.05.2017
(обновлено: 19:57 17.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга на проспекте Академика Сахарова против сноса пятиэтажек в МосквеУчастники митинга на проспекте Академика Сахарова против сноса пятиэтажек в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

ВЦИОМ провел исследование мнения москвичей о программе реновации жилья. Оно оказалось не только крайне показательным, но и крайне поучительным.

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Показательность в том, что на сей раз в ходе исследования были опрошены две ключевые аудитории. Во-первых, москвичи в целом.

Во-вторых, жители, собственно, тех зон, которые, по планам города, должны быть подвергнуты реновации. Результаты могут показаться парадоксальными. Но они, по сути, лишь подтверждают то, о чем на ранних этапах общественного обсуждения темы пятиэтажек ехидно писали "лоялисты реновации" (за что на них немедленно обрушивался слаженный гнев протестного меньшинства).

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГолосование по программе реновации жилья в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Голосование по программе реновации жилья в Москве

Уровень информированности о реновации у обеих аудиторий почти одинаков: 97% у москвичей вообще и 98% — у жителей перестраиваемых зон. И москвичи в целом, и жители пятиэтажек считают (61% и 71% соответственно), что программа "актуальна и своевременна".

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу Шмитовский проезд в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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А дальше начинаются расхождения. Так, 67% жителей столицы в целом одобряют программу. Большинство, но не разительное. А вот среди жителей "обреченных хрущевок" сторонников их сноса значительно больше — 75%.

Большой разрыв — в графе "уровень готовности участвовать в программе реновации": в целом по Москве — 36%, среди владельцев "хрущоб" — 74%. Среди ключевых факторов, которые могут вызвать недовольство при реализации плана, "москвичи вообще" назвали нарушение прав жильцов (37%). Сами же жильцы правами озабочены меньше и формулируют проще: нежелание переезжать (21%).

Иными словами, налицо тот самый — резко отрицаемый активистами "антиреновационной кампании" — парадокс.

Те, кого готовящийся закон о реновации жилого фонда касается практически, непосредственно и напрямую, — относятся к программе в подавляющем большинстве положительно, участвовать в ней согласны.

Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации
© РИА Новости / Максим Блинов
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Недовольство же, протест и борьба концентрируются в основном за пределами жителей зон реновации. То есть, проще говоря, актив антиреновационной кампании — внезапно — не живет на пятом этаже в доме с поникшими балконами. Не пользуется общим сантехническим стояком с соседями и не втаскивает коляску (мопед, продукты) на пятый этаж по лестнице.

И остается предположить, что именно отсутствие этих бытовых неудобств заставляет "протестный актив" столицы смотреть на проблему изношенного и устаревшего жилья с точки зрения абстрактно-критической. В то время как большинство обитателей пятиэтажек больше всего волнует, не придется ли отъезжать в другой район и как там с общественным транспортом, а главным опасением является не "вдруг обманут и поселят далеко", а "вдруг возьмут и опять отменят расселение", — протестный актив, лишенный мелких частнособственнических чувств, смотрит на затею власти концептуально. И видит там совсем не то, что как бы защищаемые им "жертвы сноса Москвы".

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники митинга на проспекте Академика Сахарова против сноса пятиэтажек в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Участники митинга на проспекте Академика Сахарова против сноса пятиэтажек в Москве
Пятиэтажки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самой характерной иллюстрацией этой мысли являются основные ответы двух аудиторий на вопросы: "Какова, по-вашему, ключевая цель программы?" и "Кто, по-вашему, ее главный бенефициар?". Жители пятиэтажек на первый вопрос, о главной цели, чаще всего отвечали: "улучшение жилищных условий людей" (33%). Москвичи же в целом, приправленные протестным активом, на первое место уверенно ставят "личное обогащение" (37%). Главным выгодополучателем программы жители хрущевок считают себя (41%). Далекие же от наивности обобщенные москвичи полагают, что выиграет строительный бизнес (64%).

Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации
© РИА Новости / Максим Блинов
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В целом по итогам исследования вырисовываются, и довольно явственно, две хорошо знакомые нам обобщенные фигуры. Житель пятиэтажки — небогатый, уставший от неудобств, искренне не понимающий, что плохого в улучшении его бытовых условий, и вообще "путинское большинство". И протестный активист — живущий получше, неудобствами не измученный, к власти настроенный если не враждебно, то по меньшей мере скептически, и видящий всюду подвох. Стоит признать, что к этой разнице в двух основных "социально-политических типах" наших сограждан мы вообще привыкли.

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