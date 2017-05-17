Реновация и люди: "разгневанные граждане" против жителей пятиэтажек

Виктор Мараховский, для РИА Новости
ВЦИОМ провел исследование мнения москвичей о программе реновации жилья. Оно оказалось не только крайне показательным, но и крайне поучительным.
Показательность в том, что на сей раз в ходе исследования были опрошены две ключевые аудитории. Во-первых, москвичи в целом.
Во-вторых, жители, собственно, тех зон, которые, по планам города, должны быть подвергнуты реновации. Результаты могут показаться парадоксальными. Но они, по сути, лишь подтверждают то, о чем на ранних этапах общественного обсуждения темы пятиэтажек ехидно писали "лоялисты реновации" (за что на них немедленно обрушивался слаженный гнев протестного меньшинства).
Уровень информированности о реновации у обеих аудиторий почти одинаков: 97% у москвичей вообще и 98% — у жителей перестраиваемых зон. И москвичи в целом, и жители пятиэтажек считают (61% и 71% соответственно), что программа "актуальна и своевременна".
Большой разрыв — в графе "уровень готовности участвовать в программе реновации": в целом по Москве — 36%, среди владельцев "хрущоб" — 74%. Среди ключевых факторов, которые могут вызвать недовольство при реализации плана, "москвичи вообще" назвали нарушение прав жильцов (37%). Сами же жильцы правами озабочены меньше и формулируют проще: нежелание переезжать (21%).
Иными словами, налицо тот самый — резко отрицаемый активистами "антиреновационной кампании" — парадокс.
Те, кого готовящийся закон о реновации жилого фонда касается практически, непосредственно и напрямую, — относятся к программе в подавляющем большинстве положительно, участвовать в ней согласны.
Недовольство же, протест и борьба концентрируются в основном за пределами жителей зон реновации. То есть, проще говоря, актив антиреновационной кампании — внезапно — не живет на пятом этаже в доме с поникшими балконами. Не пользуется общим сантехническим стояком с соседями и не втаскивает коляску (мопед, продукты) на пятый этаж по лестнице.
И остается предположить, что именно отсутствие этих бытовых неудобств заставляет "протестный актив" столицы смотреть на проблему изношенного и устаревшего жилья с точки зрения абстрактно-критической. В то время как большинство обитателей пятиэтажек больше всего волнует, не придется ли отъезжать в другой район и как там с общественным транспортом, а главным опасением является не "вдруг обманут и поселят далеко", а "вдруг возьмут и опять отменят расселение", — протестный актив, лишенный мелких частнособственнических чувств, смотрит на затею власти концептуально. И видит там совсем не то, что как бы защищаемые им "жертвы сноса Москвы".
Самой характерной иллюстрацией этой мысли являются основные ответы двух аудиторий на вопросы: "Какова, по-вашему, ключевая цель программы?" и "Кто, по-вашему, ее главный бенефициар?". Жители пятиэтажек на первый вопрос, о главной цели, чаще всего отвечали: "улучшение жилищных условий людей" (33%). Москвичи же в целом, приправленные протестным активом, на первое место уверенно ставят "личное обогащение" (37%). Главным выгодополучателем программы жители хрущевок считают себя (41%). Далекие же от наивности обобщенные москвичи полагают, что выиграет строительный бизнес (64%).