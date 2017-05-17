Благодарность Петру Порошенко. Как я выживу под украинскими санкциями

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Праздничная новость с Украины плеснула на меня вчера: президент Порошенко в третий раз включил меня в список невъездных и нежелательных персон.

Лучшего признания эффективности собственных усилий по разоблачению бандеровской идеологии и практики я не мог желать. Это высшая правительственная награда от нынешней Украины. Медаль, которую надлежит хранить и показывать внукам.

Объявив бандеровщину официальной государственной идеологией, Киев противопоставил себя всем людям, хранящим основы порядочности.

Сперва указом украинского президента героями были объявлены Бандера и Шухевич. Затем Верховная рада объявляет героями военных преступников ОУН-УПА и запрещает их осуждать за содеянное. Улицы и бульвары носят имена коллаборационистов и преступников. Во всех городах памятники извергам олицетворяют новую государственную идеологию.

Насаждаемая государством коричневая идеология нашла свое выражение в безразборных обстрелах жилых кварталов Донецка и Луганска.

Тысячи политических заключенных и тысячи убитых мирных граждан — иллюстрация тех идей, которые были утверждены киевской властью.

Пройдет время, когда дети и внуки будут спрашивать нас, что делали мы в это время для прекращения бандеровского шествия и денацификации Украины.

Не у всех найдется ответ: облаченная в идеологию ненависть отравляет соседей при полном попустительстве со стороны Запада.

Впрочем, надо отдать должное американским и европейским СМИ: в последние месяцы они все чаще рассказывают правду о бандеровской вакханалии и неуемной коррупции в Малороссии. Однако политическая элита там и так всё видит и знает. Просто "словно крови в рот набрала", как говаривал Набоков.

В такую пору каждый голос протеста, достигающий западных СМИ, — на вес золота.

Надо сказать, что шесть лет назад нам удалось поспособствовать обращению к украинским властям десяти американских конгрессменов и сенаторов, в котором они протестовали против героизации нацистских преступников. Три с половиной года назад более половины депутатов израильского кнессета подписали обращение в Европарламент, в котором указывали на угрозу неонацизма на Украине.

Иными словами, наш пример доказывает, что и небольшая группа воинов может устроить информационный и политический прорыв, если сумеет выбрать правильные время и слово.

Если кто-то сомневался в эффективности нашего подхода к конфликту на Украине, то президент Порошенко дал ответ своим третьим указом о неугодных: выбранный нами путь признается победородным и нашими противниками. Не имеющая встречных аргументов власть использует административные и репрессивные ресурсы для заглушения правды.

(В первичном варианте они наказали меня за посещение ДНР и ЛНР, которых я не посещал, и за поддержку терроризма, что не нуждается в комментарии.)

Только власть с тоталитарными позывами, неспособная на открытый диалог, подавляет свободу слова — это шаги отчаяния и беспомощности.

Недопущение меня на Украину может служить примером государственного правового безумия. Подобно попавшим в список коллегам-отказникам, я не буду сокрушаться по самому факту. Посещение нынешней Украины не относится к разряду позитивного туристического опыта. Можно смело сказать, что лишенные возможности посещать Украину сегодня не потеряли ничего.

Надеюсь, что каждый попавший в список приступит с удвоенной силой к устранению с лица земли страшной вести Бандеры, Шухевича и Мельника. Это ведь Львовский погром, а также — Бабий Яр и Хатынь. И это попытка возродить идеологию ненависти и претворить ее через мясорубку в Новороссию.

В те дни, когда утерявшие остатки совести скандируют на улицах Москвы лозунги в поддержку палачей, отрадно оказаться в черном списке Порошенко. Словно взобрался сам Петр Алексеевич на крышу собственного джипа и говорит нам: "Правильным путем идете, товарищи!"

И мы ответим ему: "Будем стараться и дальше, Петр Алексеевич!"