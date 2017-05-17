США
17.0517 мая14:33МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Благодарность Петру Порошенко. Как я выживу под украинскими санкциями

14:3117.05.2017
0440
© Фото : из личного архива Авигдора ЭскинаИзраильский политолог Авигдор ЭскинИзраильский политолог Авигдор Эскин
© Фото : из личного архива Авигдора Эскина

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
На Украине оценили стоимость блокировки российских сайтов
Праздничная новость с Украины плеснула на меня вчера: президент Порошенко в третий раз включил меня в список невъездных и нежелательных персон. 

Лучшего признания эффективности собственных усилий по разоблачению бандеровской идеологии и практики я не мог желать. Это высшая правительственная награда от нынешней Украины. Медаль, которую надлежит хранить и показывать внукам.

Объявив бандеровщину официальной государственной идеологией, Киев противопоставил себя всем людям, хранящим основы порядочности.

Сперва указом украинского президента героями были объявлены Бандера и Шухевич. Затем Верховная рада объявляет героями военных преступников ОУН-УПА и запрещает их осуждать за содеянное. Улицы и бульвары носят имена коллаборационистов и преступников. Во всех городах памятники извергам олицетворяют новую государственную идеологию.

Насаждаемая государством коричневая идеология нашла свое выражение в безразборных обстрелах жилых кварталов Донецка и Луганска.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкМужчина во дворе дома, пострадавшем в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина во дворе дома, пострадавшем в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области

Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Западные СМИ открыли для себя реванш нацистов на Украине
Тысячи политических заключенных и тысячи убитых мирных граждан — иллюстрация тех идей, которые были утверждены киевской властью.

Пройдет время, когда дети и внуки будут спрашивать нас, что делали мы в это время для прекращения бандеровского шествия и денацификации Украины.

Не у всех найдется ответ: облаченная в идеологию ненависть отравляет соседей при полном попустительстве со стороны Запада.

Впрочем, надо отдать должное американским и европейским СМИ: в последние месяцы они все чаще рассказывают правду о бандеровской вакханалии и неуемной коррупции в Малороссии. Однако политическая элита там и так всё видит и знает. Просто "словно крови в рот набрала", как говаривал Набоков.

Украинские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Историк: Киев "промывает мозги" населению. К сожалению, успешно
В такую пору каждый голос протеста, достигающий западных СМИ, — на вес золота.

Надо сказать, что шесть лет назад нам удалось поспособствовать обращению к украинским властям десяти американских конгрессменов и сенаторов, в котором они протестовали против героизации нацистских преступников. Три с половиной года назад более половины депутатов израильского кнессета подписали обращение в Европарламент, в котором указывали на угрозу неонацизма на Украине.

Студент-фронтовик ТГУ с товарищами, 9 мая 1945 года
© Музей истории Томского госуниверситета
Дело, "не имеющее аналогов". За что на Украине будут судить фронтовика

Иными словами, наш пример доказывает, что и небольшая группа воинов может устроить информационный и политический прорыв, если сумеет выбрать правильные время и слово.

Если кто-то сомневался в эффективности нашего подхода к конфликту на Украине, то президент Порошенко дал ответ своим третьим указом о неугодных: выбранный нами путь признается победородным и нашими противниками. Не имеющая встречных аргументов власть использует административные и репрессивные ресурсы для заглушения правды.

(В первичном варианте они наказали меня за посещение ДНР и ЛНР, которых я не посещал, и за поддержку терроризма, что не нуждается в комментарии.)

Только власть с тоталитарными позывами, неспособная на открытый диалог, подавляет свободу слова — это шаги отчаяния и беспомощности.

Николай Федорович Ватутин
© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
В Киеве осквернили памятник генералу, освободившему город от фашистов
Недопущение меня на Украину может служить примером государственного правового безумия. Подобно попавшим в список коллегам-отказникам, я не буду сокрушаться по самому факту. Посещение нынешней Украины не относится к разряду позитивного туристического опыта. Можно смело сказать, что лишенные возможности посещать Украину сегодня не потеряли ничего.

Надеюсь, что каждый попавший в список приступит с удвоенной силой к устранению с лица земли страшной вести Бандеры, Шухевича и Мельника. Это ведь Львовский погром, а также — Бабий Яр и Хатынь. И это попытка возродить идеологию ненависти и претворить ее через мясорубку в Новороссию.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкБабий Яр - место массовых расстрелов гражданского населения и советских военнопленных в годы ВОВ
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Бабий Яр - место массовых расстрелов гражданского населения и советских военнопленных в годы ВОВ

В те дни, когда утерявшие остатки совести скандируют на улицах Москвы лозунги в поддержку палачей, отрадно оказаться в черном списке Порошенко. Словно взобрался сам Петр Алексеевич на крышу собственного джипа и говорит нам: "Правильным путем идете, товарищи!"
И мы ответим ему: "Будем стараться и дальше, Петр Алексеевич!"

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена