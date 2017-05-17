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Как георгиевская ленточка стала символом сопротивления режиму Порошенко

14:1617.05.2017
(обновлено: 14:17 17.05.2017)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкРаздача георгиевсих ленточек накануне годовщины Победы в ВОВРаздача георгиевсих ленточек накануне годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Верховная рада Украины во вторник, 16 мая, под шумок о санкциях в отношении России, объявленных президентом Петром Порошенко, запретила георгиевскую ленту. То есть парламент Украины запретил символ нашей общей с украинским народом победы над фашизмом. Что само по себе куда страшнее любых санкций.

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Запретный символ: на Украине ввели штрафы за георгиевские ленточки
Теперь ношение георгиевской ленты на Украине наказуемо и опасно. За георгиевскую ленту, вплетенную в петличку пиджака или привязанную на зеркало заднего вида в автомобиле, полагается в первый раз задержание и штраф, во второй раз — 15 суток ареста.

Ни в одной стране Европы до такого за прошедшие после Второй мировой войны 72 года не додумались.

Впрочем, пожалуй, только на Украине население нашло и адекватный этим действиям власти ответ — тайную поддержку памятников и памяти.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 мая 2016
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 мая 2016

В лесу у Каневского водохранилища

Нынешней весной, в марте, мы вместе с друзьями выехали в лес на берегу Каневского водохранилища. Это недалеко от Киева, километров 60-80. Собирали и пили березовый сок, говорили, конечно, о России и Украине, о войне, которая прокатилась по этим местам в 1941-1944 годах, о памяти, о политике, о нынешней войне на востоке страны.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич прокомментировал запрет на георгиевские ленточки на Украине
Жители украинской глубинки из небольшой, затерянной в лесах и полях деревни, как и высокоинтеллектуальные обитатели киевских небоскребов, очень даже политизированы. Так сложилось.

Здесь охочи поговорить про Путина, которого уважают и боятся, про Порошенко, которого не уважают и не боятся. А еще про то, что объединяет наши народы: российский, то есть "русских", как здесь называют россиян независимо от их национальности, и украинский. Объединяют — общие победы, но прежде всего в Великой Отечественной войне.

Разъединяют — политики, и прежде всего, как тут полагают, западные спонсоры Украины.

Неожиданно в леске, недалеко от места, где мы расположились, заметил что-то ярко-красное. Подходим гурьбой.

Оказывается, под соснами, едва оправившимися после холодной зимы, стоит обелиск, посвященный советским солдатам, оборонявшим Каневское водохранилище в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Захар ВиноградовПамятник воинам Советской армии, погибшим в боях за Каневское водохранилище. Киевская область, март 2017 года
© РИА Новости / Захар Виноградов
Памятник воинам Советской армии, погибшим в боях за Каневское водохранилище. Киевская область, март 2017 года

Тысячи таких обелисков есть в России и на Украине — в местах, по которым прокатилась война. Но этот все же особенный: посреди глухого леса стоит свежеокрашенный, ухоженный памятник, которому, судя по всему, больше 70 лет.

Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Яровая: запрет георгиевской ленты на Украине узаконит действия неонацистов
Жители из местной деревни, с которыми мы и приехали сюда, ни рассказать, ни объяснить, кто приходит ухаживать за памятником (на нем нет ни фамилий, ни фотографий), так и не смогли. А может, не захотели.

"Сегодня за это могут и по башке дать, поэтому вряд ли это кто-то делает открыто. Это что-то вроде подпольной организации, тех, кто не верит Порошенко, — предположил один из друзей, который вырос в этих местах и знает здесь каждую кочку. — Такое вот у нас сопротивление режиму".

На Байковом кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве — самое известное на Украине, вот уже больше ста лет здесь хоронят знаменитых и известных. В марте после Каневского водохранилища мы по журналистским делам поехали с фоторепортером на Байковое кладбище.

Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мнение: запрет георгиевских ленточек – удар Украины по собственной истории
На центральной аллее обращаем внимание на памятник секретарю Киевского обкома Компартии Украины Михаилу Петровичу Мишину, погибшему при обороне Киева в 1941 году.

Обычный с виду памятник привлек наше внимание тем, что к его постаменту, видимо, недавно была прикреплена скотчем листовка, упакованная для сохранности в целлофановый файл. Из листовки узнаем, что Мишин погиб в сентябре 1941 года при обороне Киева, то есть 75 лет назад.

© РИА Новости / Евгений Котенко Памятник секретарю Киевского обкома Компартии Украины Мишину Михаилу Петровичу, погибшему в 1941 году
© РИА Новости / Евгений Котенко
Памятник секретарю Киевского обкома Компартии Украины Мишину Михаилу Петровичу, погибшему в 1941 году

На наш вопрос, кто ухаживает за памятником и кто мог оставить здесь отпечатанную на принтере листовку, кладбищенский смотритель, поискав глазами часовню, крестится и говорит, что не знает, поскольку сюда на его памяти и в его присутствии никто никогда не приходил. А вот листовка, по его словам, вообще появилась будто бы из ниоткуда…

У Мемориала Славы на берегу Днепра

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В СФ назвали запрет на ношение георгиевской ленты на Украине кощунством
В нынешний День Победы, 9 мая, в Днепре (бывшем Днепропетровске) радикалы и ветераны антитеррористической операции сначала избили социалистов, не пуская их с красными флагами на возложение цветов, потом напали на колонну "Марш Победы" (украинский аналог "Бессмертного полка"), пытаясь сорвать акцию памяти, посвященную отцам и дедам горожан, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Это у ветеранов АТО не получилось. Потому что мирных граждан охраняли десятки дружинников, давших достойный отпор радикалам.

А вот потом радикалы-говоруны (это не те, кто нападают на людей, а те, кто стоят вдоль дороги, по которой идет колонна, и оскорбляют участников марша) начали выкрикивать провокационные речевки, лозунги и оскорбления в адрес жителей Днепра, вышедших в этот день почтить память участников и ветеранов ВОВ.

© РИА Новости / Захар ВиноградовРадикалы, пытавшиеся провокационными действиями и оскорблениями сорвать в Днепре "Марша Победы"
© РИА Новости / Захар Виноградов
Радикалы, пытавшиеся провокационными действиями и оскорблениями сорвать в Днепре "Марша Победы"

Конечно, не обошлось и без георгиевской ленточки. Ее радикалы приметили на лацкане сарафана пожилой женщины.

И начались потоки оскорблений, которые нет ни смысла, ни возможности (в силу нецензурности выражений) пересказывать. Главный смысл того, что выкрикивали радикалы, совпал с тем, что говорили уже потом, 16 мая, в парламенте Украины депутаты Верховной рады.

Например, спикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, открывая заседание, рассматривавшее законопроект по запрету георгиевской ленты, что "сегодня идет война, и георгиевская лента стала символом оккупационной войны Российской Федерации против Украины". И еще он заявил, что георгиевская лента — "символ дестабилизации Украины".

О подпольщиках и их символах

Здесь, в России, не всегда легко разглядеть, что же происходит на Украине.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Захарова назвала антидемократическим решение Рады о георгиевских ленточках
А на Украине идет реальная борьба. Не только политическая, но и физическая, ежедневная борьба режима с теми, кто остается верен своим отцам и дедам, освободившим Украину от фашистов, кто верен общим с Россией идеалам, кто подпольно, скрывая это от односельчан, поддерживает монументы солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, кто скрыто клеит листовки на постаментах, чтобы все знали: ничто не забыто и никто не забыт…

Отвечая у Мемориала Славы на обвинения радикалов о том, что "георгиевская ленточка — символ войны с Россией", женщина в Днепре выкрикнула в сердцах: "Нет, это символ сопротивления вашему режиму!"

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