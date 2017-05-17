Долгая дорога в WADA. Спортивная изоляция России не удалась

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Семнадцатого-восемнадцатого мая в Монреале состоится заседание исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вице-премьер правительства России Виталий Мутко выразил осторожную надежду на то, что в ходе данного мероприятия может быть восстановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Может быть, он будет восстановлен полностью, может быть, частично, может быть, восстановление будет вновь отложено на неопределенный срок. Пока что травля российских спортсменов продолжается (хотя информационный шум вокруг них несколько поутих). Несмотря на признание очевидного факта неподкрепленности доклада Макларена фактами, пока что никто его дезавуировать не собирается. А именно он служит базой для всех антироссийских спортивных санкций. Так что осторожность Мутко понятна — любой оптимизм может оказаться преждевременным.

Значительная часть российской спортивной общественности настроена достаточно радикально. Не раз раздавались предложения о полном прекращении сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством и о разрыве отношений с неправильными (выступившими против нас) национальными федерациями. И даже об организации собственных — альтернативных — чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Можно предположить, что если в этот раз WADA примет неудовлетворительное решение (а вероятность достаточно высока), то "спортивный сепаратизм" вспыхнет с новой силой. В принципе, основания есть. Решения WADA настолько политически мотивированы и настолько привязаны к общему глобальному противостоянию России и США, не имеющему ничего общего ни со спортом в целом, ни с проблемой допинга в частности, что это не требует доказательств. Как не требует доказательств факт идущего дождя или зеленеющей листвы.

Проблема заключается в эффективности разрыва связей с мировым спортом. Пусть даже он давно не спорт, а просто бизнес, тесно переплетенный с политикой.

Принимать позу обиженного и прекращать контакты можно тогда, когда ты знаешь, что большинство на твоей стороне и готово тебя поддержать. Более того, когда ты способен предложить этому большинству уже готовую, отработанную структуру, способную эффективно заместить ту, которую вы все вместе собираетесь игнорировать.

К сожалению, пока Россия хоть и не совершенно одинока, но находится в явном меньшинстве. При этом надо понимать, что, как это бывает в любом бизнесе, российский спорт полностью интегрирован в существующие мировые структуры. Односторонний разрыв с ними нанесет ущерб прежде всего России, ее спортсменам, может вообще привести к столь катастрофическим результатам в спортивной сфере, по сравнению с которыми ущерб от санкций WADA покажется легким бризом на фоне тропического урагана.

Современный спорт апеллирует к эмоциям миллионов. Поэтому и санкции WADA рассчитаны на эмоциональное восприятие и на эмоциональную непросчитанную реакцию.

На деле любые санкции — игра с ненулевой суммой, и они имеют свою вторую сторону.

Когда-то давно, когда США только начинали военную кампанию против Ирака, закончившуюся свержением и казнью Саддама Хусейна, мне довелось писать, что в мире ничто не вечно, кроме созданных прецедентов. И если великие США могут под надуманным предлогом вторгнуться в слабый Ирак и повесить его президента, то это — прецедент, предполагающий, что через какое-то количество лет или десятилетий великий Ирак может вторгнуться в слабые США и перевешать всю местную элиту.

Тогда это казалось игрой воображения. Сейчас, хоть никто и не может еще представить президента США повешенным, разговоры и возможности привлечения западных политиков в качестве обвиняемых к Международному уголовному суду в Гааге приняли вполне предметный характер. С момента вторжения США в Ирак (в марте 2003 года) не прошло и 15 лет. А каков будет мир еще лет через 15-20?

Или, например, антироссийские экономические санкции, принятые США и ЕС в полном противоречии с нормами и правилами ВТО и уставом ООН. В 2014 году Запад рассчитывал уничтожить таким образом российскую экономику и сменить как минимум внешнеполитический курс России, а как максимум — власть в Москве. Сегодня тот же Запад не знает, как ему выбраться из режима им же введенных санкций так, чтобы не потерять лицо и чтобы собственные избиратели не спрашивали, зачем было нести такие издержки ради такого позора.

В случае с WADA мы имеем дело с таким расчетом на быстрый эффект от эмоциональной реакции. Но при этом создается прецедент, который потом обязательно бумерангом ударит по тем, кто запускал процесс. Важно только уметь ждать, готовить почву и никуда не торопиться.

Использовали ли российские спортсмены допинг? Использовали, как и спортсмены других стран. Может быть, даже меньше. Возможно, некоторые талантливые спортсмены не использовали вообще. Но спортивная фармакология для того и существует, чтобы находить эффективные, но еще не запрещенные стимуляторы.

Справедливы ли действия Всемирного антидопингового агентства? Нет, не справедливы. И не только потому, что оно само разрешает спортсменам других стран использование тех же стимуляторов, за которые наказывает россиян, но и потому, что в подавляющем большинстве случаев вина российских спортсменов не доказана. Более того, за значительно большие — причем доказанные — грехи спортсмены и федерации других стран вообще не несут наказания или наказываются символически.

Чем все это закончится?

Эффективны ли санкции против российского спорта (поскольку ограничение прав РУСАДА — лишь одна, причем не самая важная проблема)? Нет, не эффективны. Во-первых, не удалось организовать массовое бегство спортсменов под другие флаги, на что явно надеялись. Случаи были, массовости, которая привела бы к распаду спортивной системы России, не было. Во-вторых, не удалось достичь спортивной изоляции России. В-третьих, не удалось сделать спортивные проблемы фактором российской внутренней политики, на что тоже был расчет. За исключением критики бедного Мутко (а кого из министров не критикуют?), весь гнев спортивной общественности привел к обратному процессу — моральной консолидации общества в защите своих спортсменов от политически мотивированных преследований под надуманным предлогом.

Рано или поздно WADA вынуждено будет снять санкции. Часть претензий уже дезавуирована, а авторитет WADA существенно подорван. За время действия санкций российский спорт учится побеждать в значительно более жестких условиях антидопингового контроля, чем оппоненты. С одной стороны, это способствует продвижению талантливых спортсменов, способных показывать выдающиеся результаты без фармакологической накачки. С другой — российская спортивная фармакология учится лучше маскировать свое участие в достижении результата. Грубо говоря, мы учимся работать так, чтобы нас не ловили, параллельно приобретая навыки ловли других.

Политическая ситуация в мире очень динамична. Она меняется каждый день. Очередное изменение приведет к снятию политически мотивированных санкций. В результате так же, как экономические санкции стимулировали развитие национального российского производства, спортивные санкции ослабят уязвимость российского спорта в отношении антидопингового контроля.

Но прецедент отстранения национальных сборных от участия в соревнованиях на основании бездоказательных обвинений или царапин на пробирках останется. И не факт, что следующими под раздачу не попадут организаторы антироссийской допинговой провокации. Тем более что получившее уникальный опыт РУСАДА гарантированно сможет подкрепить предположения доказательствами.