Долгая дорога в WADA. Спортивная изоляция России не удалась

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Семнадцатого-восемнадцатого мая в Монреале состоится заседание исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вице-премьер правительства России Виталий Мутко выразил осторожную надежду на то, что в ходе данного мероприятия может быть восстановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Значительная часть российской спортивной общественности настроена достаточно радикально. Не раз раздавались предложения о полном прекращении сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством и о разрыве отношений с неправильными (выступившими против нас) национальными федерациями. И даже об организации собственных — альтернативных — чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Проблема заключается в эффективности разрыва связей с мировым спортом. Пусть даже он давно не спорт, а просто бизнес, тесно переплетенный с политикой.
Принимать позу обиженного и прекращать контакты можно тогда, когда ты знаешь, что большинство на твоей стороне и готово тебя поддержать. Более того, когда ты способен предложить этому большинству уже готовую, отработанную структуру, способную эффективно заместить ту, которую вы все вместе собираетесь игнорировать.
К сожалению, пока Россия хоть и не совершенно одинока, но находится в явном меньшинстве. При этом надо понимать, что, как это бывает в любом бизнесе, российский спорт полностью интегрирован в существующие мировые структуры. Односторонний разрыв с ними нанесет ущерб прежде всего России, ее спортсменам, может вообще привести к столь катастрофическим результатам в спортивной сфере, по сравнению с которыми ущерб от санкций WADA покажется легким бризом на фоне тропического урагана.
На деле любые санкции — игра с ненулевой суммой, и они имеют свою вторую сторону.
Когда-то давно, когда США только начинали военную кампанию против Ирака, закончившуюся свержением и казнью Саддама Хусейна, мне довелось писать, что в мире ничто не вечно, кроме созданных прецедентов. И если великие США могут под надуманным предлогом вторгнуться в слабый Ирак и повесить его президента, то это — прецедент, предполагающий, что через какое-то количество лет или десятилетий великий Ирак может вторгнуться в слабые США и перевешать всю местную элиту.
Тогда это казалось игрой воображения. Сейчас, хоть никто и не может еще представить президента США повешенным, разговоры и возможности привлечения западных политиков в качестве обвиняемых к Международному уголовному суду в Гааге приняли вполне предметный характер. С момента вторжения США в Ирак (в марте 2003 года) не прошло и 15 лет. А каков будет мир еще лет через 15-20?
В случае с WADA мы имеем дело с таким расчетом на быстрый эффект от эмоциональной реакции. Но при этом создается прецедент, который потом обязательно бумерангом ударит по тем, кто запускал процесс. Важно только уметь ждать, готовить почву и никуда не торопиться.
Использовали ли российские спортсмены допинг? Использовали, как и спортсмены других стран. Может быть, даже меньше. Возможно, некоторые талантливые спортсмены не использовали вообще. Но спортивная фармакология для того и существует, чтобы находить эффективные, но еще не запрещенные стимуляторы.
Справедливы ли действия Всемирного антидопингового агентства? Нет, не справедливы. И не только потому, что оно само разрешает спортсменам других стран использование тех же стимуляторов, за которые наказывает россиян, но и потому, что в подавляющем большинстве случаев вина российских спортсменов не доказана. Более того, за значительно большие — причем доказанные — грехи спортсмены и федерации других стран вообще не несут наказания или наказываются символически.
Чем все это закончится?
Рано или поздно WADA вынуждено будет снять санкции. Часть претензий уже дезавуирована, а авторитет WADA существенно подорван. За время действия санкций российский спорт учится побеждать в значительно более жестких условиях антидопингового контроля, чем оппоненты. С одной стороны, это способствует продвижению талантливых спортсменов, способных показывать выдающиеся результаты без фармакологической накачки. С другой — российская спортивная фармакология учится лучше маскировать свое участие в достижении результата. Грубо говоря, мы учимся работать так, чтобы нас не ловили, параллельно приобретая навыки ловли других.
Но прецедент отстранения национальных сборных от участия в соревнованиях на основании бездоказательных обвинений или царапин на пробирках останется. И не факт, что следующими под раздачу не попадут организаторы антироссийской допинговой провокации. Тем более что получившее уникальный опыт РУСАДА гарантированно сможет подкрепить предположения доказательствами.