Когда Украина поймет, что ее опять обманули: к подписанию "безвиза"

Анатолий Вассерман

Завтра президент Европарламента подпишет соглашение о безвизовом режиме с Украиной — решение, которое текущий руководитель последней П.А. Порошенко назвал "окончательным разводом с Россией".

…Объяснить, почему Порошенко говорит ту или иную фразу, обычно может только хороший нарколог. Но в данном случае я, в общем, догадываюсь, что он имел в виду. Вероятно, он имел в виду, что раз Украина уже получила безвизовый режим, а остальная Россия, по его мнению, не имеет на это никаких шансов — то тем самым отрыв Украины от остальной России зафиксирован юридически. Причём не юристами московскими и киевскими, а брюссельскими.

Правда, я совершенно не уверен, что Россия никогда не получит безвизового режима (вероятно, какие-то специальные люди и этой темой занимаются), но России это не очень-то нужно. Тем, кого это касается, потратить раз в пять лет несколько тысяч рублей на шенгенскую визу в общем-то несложно. Причём эти деньги составляют такую ничтожно малую долю общих затрат на любую поездку в любую часть Шенгенской зоны, что смешно делать из них проблему. Конечно, если когда-нибудь ЕС раскачается и даст нам этот безвизовый режим — я думаю, никто не откажется. Но стараться, предпринимать для этого специальные усилия — зачем? Представить себе гражданина Российской Федерации, не едущего в Европейский союз только потому, что он не может позволить себе визы, я не могу.

Что же касается Украины — то она получила ровно тот безвизовый режим, который в принципе ничего в ее положении не изменит.

То есть: отныне без визы можно ездить в ЕС для поступления в тамошние учебные заведения и (в случае поступления) можно там находиться на протяжении всего срока обучения. Все остальные граждане могут находиться без визы в ЕС не более 90 суток из любых 180, взятых подряд.

Это, надо сказать, довольно распространенная практика. Помнится, несколько лет назад, еще в мирное время, Украина ввела именно такой режим в отношении граждан Российской Федерации, на что РФ ответила взаимностью. Что естественным образом нанесло страшнейший удар по гражданам Украины, зарабатывающим на территории РФ. Ибо теперь они уже не могли без проблем работать, затем выезжать на пару часов на украинскую территорию и садиться на первый же поезд в обратную сторону на ближайшей станции. В частности, мне пришлось всерьез заняться оформлением себе вида на жительство в РФ.

Но, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Очень скоро Украина устроила внутри себя полномасштабную гражданскую войну, и большая часть граждан Украины на территории Российской Федерации получила возможность продлевать обычные миграционные карты, не выезжая за пределы РФ, а просто являясь в отделение ФМС.

…Так вот, я хорошо помню, какой проблемой стали эти самые "90 из 180" для всех, кто работал с украинским паспортом в России — при том, что устроиться на легальную работу в РФ гражданину Украины несравненно проще, чем на легальную работу в Евросоюзе.

Более того: официально указано, что безвизовый въезд не дает права трудоустройства. Что для трудоустройства по-прежнему нужна виза, получаемая, естественно, в консульских учреждениях на территории Украины. То есть даже если вы, въехав без визы, найдете себе какое-либо рабочее место, придется получать официальные бумаги от работодателя, выезжать обратно на территорию Украины, там на основании этих документов получать рабочую визу и возвращаться.

Кому еще может пригодиться безвизовый режим в нынешнем его виде? Деловым людям, едущим на переговоры, ученым, едущим на конференции. Вот это, пожалуй — все, кто мог бы извлечь из этого дела легальную пользу.

Зато бесчисленные гастарбайтеры, искренне уверенные, что без визы они смогут тут же приехать в ЕС и заняться там без помех разными выгодными работами, вроде сбора урожая в Португалии или ухода за стариками в Польше, очень скоро, раз уж они не удосужились заглянуть в официальные бумаги — на своей шкуре выяснят, насколько далеки их надежды от реальности.

Кстати, если посчитать те убытки, которые понесла Украина от гражданской войны, поднятой под лозунгом европейской интеграции, не говоря уж о разорении хозяйства Украины на основании Соглашения о евроассоциации, — то становится понятно, что в пересчете на душу населения эта самая душа могла бы сотни раз оформлять себе визу в любую страну ЕС за те деньги, которые она потеряла.

Более того: я не исключаю, что довольно скоро мы узнаем о каких-нибудь дополнительных условиях, наложенных на Украину. И выяснится, что эти условия также многократно дороже, чем оформление визы. Например, уже известно, что без визы можно будет ездить только по биометрическим паспортам, а уже, по-моему, два варианта биометрических паспортов Украины забракованы европейской стороной. И сколько ушло на переделку оборудования — я даже и гадать не буду.

Кроме того, насколько мне известно, Украина подписала соглашение о реадмиссии. То есть любой гражданин любой страны, нелегально попавший на территорию ЕС через украинскую территорию, теперь высылается не на место постоянного жительства, а на Украину.

Более того: в ЕС в связи с проблемой беженцев сейчас всерьез обсуждается вопрос о том, как бы высылать этих беженцев за пределы Европейского союза, но не слишком далеко, чтобы не тратиться. Украина этим требованиям соответствует наилучшим образом. И, зная ход мыслей тех, кто нынче заменил власть на Украине, я подозреваю, что эти люди охотно согласятся принять на себя африканских беженцев, если их об этом попросит Брюссель.

Ну и, наконец, о том, почему этот самый безвизовый режим так бурно рекламируется. В основном — потому, что предыдущий объект массированной рекламы, а именно соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом, можно было рекламировать до тех пор, пока это соглашение не заработало. Как только оно заработало — сразу же выяснилось, что для Украины оно катастрофически невыгодно. (Собственно, выяснилось-то это еще в 2013 году, но дошло до граждан Украины лишь спустя месяцы после государственного переворота и подписания евроассоциации). Не буду перечислять все убойные пункты того соглашения, отмечу только два. По соглашению Украина обязана перевести все свои железные дороги на европейскую колею. Кроме того, квоты на беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС сократились в несколько раз по сравнению с тем, что Украина ввозила до соглашения. А товары, ввозимые сверху, облагаются пошлиной в несколько раз большей той, что была до евроассоциации. В результате, например, в 2016 году квоты по всем товарам, ввозимым с Украины в Европейский союз, были исчерпаны уже в первом квартале, а по некоторым товарным категориям уже в январе. В итоге Украина столкнулась со значительно большими пошлинами.

Есть, конечно, и другие факторы, но нет смысла все их перечислять: каждый пункт соглашения в чем-либо ущемляет интересы Украины. Поэтому как только соглашение наконец-то заработало и его плоды стали очевидны — внимание граждан Украины немедленно переключили на другую тему: безвизовый режим.

Сейчас безвиз уже вот-вот станет реальностью. И полагаю, что уже осенью говорить о безвизовом режиме на Украине будет уже так же неприлично, как неприлично сейчас говорить о соглашении о евроассоциации. Поскольку уже сейчас результаты ассоциации с ЕС очевидны.

А вот результаты безвиза прояснятся еще через несколько месяцев — собственно, когда первые граждане Украины, отправившиеся в Европу без визы, окажутся вынуждены выехать по правилу "90 из 180".

На что переведут внимание граждан Украины после этого — я пока не берусь даже гадать. То ли начнут шумно рекламировать переход на истино европейскую сексуальную ориентацию, то ли еще что-нибудь придумают. Во всяком случае, совершенно несомненно, что какую-нибудь очередную "перемогу" изобретут. Поскольку любая "перемога" на Украине ограничена во времени и плавно, но неизбежно переходит в "зраду".