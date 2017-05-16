Зачем Порошенко запретил Яндекс, соцсети, российские СМИ и бухгалтерию

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Список всего того, на что президент Украины Петр Порошенко наложил сегодня, 16 мая, санкции, включает 468 юридических лиц — помимо популярного поисковика "Яндекс", социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", в него также попали ряд российских телеканалов, наиболее популярные СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", а еще санатории и курорты Крыма, агропромышленные предприятия Краснодарского края, авиакомпании и даже бухгалтерская программа 1С. Почему, ответить не так просто. Но попробуем.

А вот в список физических лиц, в отношении которых санкции либо продлены, либо наложены впервые, попали 1228 человек. Однако это не так. При более тщательном изучении обнаруживается, что из-за привычной для Украины небрежности в нем есть "двойники".

Железняка санкционировали дважды

Списки физических лиц, на которых президент наложил санкции, составлялись, как это уже традиционно сложилось на Украине, впопыхах и с многочисленными неточностями.

Например, депутат Государственной думы России Сергей Железняк фигурирует в списке Порошенко дважды — под номерами 85 и 401. И при этом санкции, наложенные на него украинским президентом, тоже разные. Под сорок первым номером ему отказано в получении визы на Украину и въезда в страну.

А вот под номером 401 санкции наложены более щедро. Здесь ему уже угрожают блокированием активов, то есть на время ограничивают в праве пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом, а также временно запрещают проведение финансовых операций.

Между тем российский парламентарий ранее неоднократно заявлял, что ни имущества, ни финансов на Украине не имеет. И поэтому то, в чем его ограничивают по номером 401, абсолютно бессмысленно.

Кстати, в качестве "двойника" Железняк в списке не одинок — таких счастливцев там несколько.

То, что списки на санкции составлялись небрежно, заметно и в других деталях. Например, нынешний министр сельского хозяйства Александр Ткачев числится в списке Порошенко все еще губернатором Краснодарского края (перестал им быть в апреле 2015 года). А вот Павел Астахов, бывший уполномоченным при президенте России по делам ребенка до сентября 2016 года, ныне является простым адвокатом, но в санкционном списке он все еще числится в прежней должности. Не перестала быть "прокурором Крыма", согласно этим спискам, и нынешний депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Еще более загадочен список иностранных граждан, попавших под санкции президента Порошенко. В нем есть граждане Испании, Италии, Греции, Словакии, Чехии и так далее. В некоторых случаях понятно, что в списки попали те политики, которые при посещении Крыма не согласовали это с украинской властью. Но есть там и совершенно неизвестные граждане ЕС, которые непонятно за что попали в списки. И которым, видимо, это тоже неизвестно…

Как обычно, много в списке деятелей культуры, музыкантов, артистов из России, которые высказывались в поддержку политики Путина, за что и были санкционированы Порошенко.

Ни подсчитать, ни пообщаться

Еще больше вопросов и недоумений вызывает перечень юридических лиц. Собственно, на первый взгляд, в нем все прозрачно. Список составлен из тех организаций, банковских учреждений, агропромышленных предприятий, которые работают в Крыму, обеспечивая население продуктами и электроэнергией, занимаются авиаперевозками.

Сложнее понять логику украинских чиновников и прежде всего главы государства, когда в список попадают поисковик Яндекс, а также социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В самих социальных сетях, горячо обсуждающих новость о закрытии ресурсов, логику президента объясняют тем, что именно через эти ресурсы Россия якобы "следит" за Украиной и даже собирает разведывательную информацию.

Все это, конечно, чушь несусветная, но, видимо, такое объяснение, запущенное в соцсети так называемыми "порохоботами", вполне удовлетворяет определенную часть украинской национально ориентированной аудитории.

Однако, как полагает журналист Оксана Романюк (ее мнение приводит сайт "Страна.ua"), санкции бьют в первую очередь по украинцам.

"Какой-то странный и неожиданный запрет на "ВКонтакте" и "Одноклассников". Причины называют, мол, Россия зарабатывает на наших юзерах, а у нас же война. Но извините, вышла экономическая санкция по своим же гражданам, — заявила Романюк в еще не закрытых соцсетях. — Разве "вконтактике" не использовался как средство коммуникации теми же украинскими частными предпринимателями, которые имели там страницы, выставляли продукцию? Не говоря о миллионах граждан, имевших там какую-то личную жизнь".

А вот "Яндекс" приложили санкциями не за "разведданные", а за то, что это частная компания, и вот, как утверждают нынче в Киеве, "Россия за счет Украины благодаря "Яндексу" богатеет".

В конце апреля на сайте президента даже появилась петиция обеспокоенных "яндексацией" Украины граждан с предложением запретить популярный поисковик. Теперь Петр Порошенко это сделал.

Однако в украинских соцсетях утверждают, во-первых, что запретить популярные ресурсы можно только на бумаге, а вот "закрыть их вообще" не получится. Во-вторых, что появившиеся ограничения в пользовании этими ресурсами на самом деле лишь прибавят им популярности.

Еще больше удивляет предпринимателей Украины решение президента наложить санкции на бухгалтерскую программу 1С — наиболее популярную на территории СНГ.

Так, пользователь соцсетей Тарас Мищенко (мнение его приводит "Страна.ua") утверждает, что от санкций пострадает в первую очередь украинский бизнес, и поэтому недоумевает: "За что, например, в список попала украинская "ABBYY Украина"? Как теперь украинские предприятия будут работать без 1С, если "1С Мультимедіа Україна" тоже под санкциями?". У Мищенко сложилось "ощущение, что список сформировали автоматически, не углубляясь в детали".

А на самом деле это прежде всего бизнес и немного политика

В значительной степени санкции запрещают (и это уже не в первый раз) распространение на Украине сигнала российских телекомпаний. Под санкции попали и наиболее популярные информационные ресурсы. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Российские СМИ дают альтернативную, часто не совпадающую с официальной, точку зрения на происходящее на Украине. Вот и решил президент ограничить их возможности.

Что же касается соцсетей, популярного поисковика и бухгалтерской программы, тут тоже все просто. Закрывая эти завоевавшие свою часть рынка ресурсы, Порошенко дает таким образом целому ряду украинских IT-компаний возможности развития бизнеса вне конкурентной среды.

При этом не надо забывать, что в окружении президента, о чем мы писали ранее, есть целый ряд политиков, крупных госчиновников, напрямую или косвенно связанных с компаниями, занимающимися разработкой программных продуктов.

Возможно, именно поэтому "аполитичные" по своей сути ресурсы попали в санкционный список Петра Порошенко.