Какие еще права меньшинств? Запущен нефтепровод по костям индейцев

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

То, что сегодня происходит на землях индейцев племени сиу на севере США, вполне могло бы стать страшной частью индейского эпоса, который нашел своё отражение в "Песне о Гайавате" классика американской литературы Генри Лонгфелло.

Речь идет о построенном и готовом к эксплуатации нефтепроводе Dakota Access. Четырнадцатого мая закончится заполнение трубопровода сырой нефтью. На полную мощь, как ожидается, он заработает 1 июня. Нефтепровод соорудили вопреки долгим и яростным протестам коренных жителей Соединенных Штатов. Подземная труба проходит через их резервации, через посевные поля и места древних индейских захоронений, по дну рек и озер, снабжающих питьевой тысячи индейских семей.

Что такое Dakota Access

Dakota Access — нефтепровод, принадлежащий техасской компании Energy Transfer Partners. Его строительство началось в 2014 году и завершилось в конце 2016-го. Нефтепровод предназначен для ежедневной перекачки 570 тысяч баррелей сырой нефти из месторождений "Баккен" в Северной Дакоте до Иллинойса.

Dakota Access, общая протяженность которого 1172 мили, стартует с запада штата Северная Дакота, пересекает под дну реки Миссисипи и Миссури, идет под озером Оахе в районе резервации Стэндинг-Рок индейского племени сиу, пересекает штаты Южная Дакота и Айова и оканчивается в распределительном узле в городке Патока в Иллинойсе. Стоимость проекта оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

Чего боятся индейцы

Прокладка трубопровода затронула интересы многих групп населения. Однако, как отмечает журнал Time , возглавили оппозицию строительству коренные жители Америки. Дело в том, что нефтепровод, проходя по дну реки Миссури и по дну озера Оахе, вблизи индейской резервации Стэндинг-Рок в Северной Дакоте, угрожает экологии местного водного бассейна. Индейцы опасаются, что в случае разлива нефти в результате повреждения трубопровода или даже малых утечек под угрозой окажется главный источник питьевой воды для 10-тысячного народа сиу.

Авторы проекта утверждают, что приняли самые строгие меры безопасности. Однако коренные жители стоят на своем: даже самые надежные трубопроводы всё равно могут дать течь. И даже малая утечка нефти может безвозвратно испортить источник питьевой воды.

Индейцы ссылаются на данные американской Администрации по обеспечению безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA), согласно которым, начиная с 2010 года, в США было зарегистрировано более 3300 случаев прорывов нефте- и газопроводов или утечек из них.

Кстати, первая утечка нефти на еще неработающем трубопроводе уже случилась — в апреле. Тогда в результате неисправности на промежуточной станции перекачки в Южной Дакоте в землю попало 84 галлона нефти.

Индейцы ничего не забыли

Кроме того, в резервации Стэндинг-Рок заявляют, что трубопровод пересекает древнее индейское захоронение и другие священные места племени сиу и других племен.

Вожди племени утверждают, что федеральное правительство было "не адекватно" вовлечено в процесс выдачи разрешений на строительство трубопровода, как того требовало федеральное законодательство. Главным виновником индейцы объявили федеральное правительство еще при президенте Обаме. Начиная с 2014 года, они протестовали, но их никто не слышал. Лишь в 2016 году коренным жителям Америки удалось привлечь внимание к своим проблемам населения США и всего мира.

Мотором движения против строительства нефтепровода стала Ладонна Брэйв Булл Аллард (LaDonna Brave Bull Allard) — одна лидеров сообщества Сиу в Стэндинг-Рок. Ей удалось напомнить всей Америке, что трубопровод проходит через священные для Сиу земли, а именно через место массового убийства индейцев в Уайтстоуне (Whitestone Massacre) в 1863 году. Тогда более 4000 индейцев Сиу собрались на традиционный праздник "великой охоты". Правительственные войска, используя факт массового скопления индейцев, атаковали их. По разным оценкам, было убито от 300 до 400 индейцев, в том числе стариков, женщин и детей. Целью этой "войсковой операции" было обеспечение доступа к золотым приискам в соседнем штате Монтана.

Ладонна Брэйв Булл Аллард сообщила, что на пути прокладки трубопровода были осквернены 380 исторических памятников, которые чтутся индейцами. Из них только в резервации Стэндинг-Рок, на слиянии Миссисипи и Миссури, находятся 26 оскверненных мест. Среди них — старые индейские захоронения.

Протесты и жесткое подавление

В 2016 году индейцы возвели по ходу строительства трубопровода несколько постоянно действующих лагерей. Временами число проживавших там протестующих совокупно доходило до 10 тысяч.

Индейцы разных племен завалили петициями и протестами власти штатов Северная и Южная Дакота, Айова. Они ссылались не только на "неадекватное" отношение к проблеме со стороны властей штатов и федерального правительства, но и на нарушения договоров о передаче им земли, подписанных еще в середине 19 века. Но их опять никто не услышал.

В сентябре 2016 когда, когда жители резервации Стэндинг-Рок попытались мирным способом остановить бульдозеры компании Energy Transfer Partners, которые начали разрывать древнее индейское захоронение на маршруте следования трубопровода, охрана спустила на них собак и применила слезоточивый газ.

Во время разгрома полицией лагеря в резервации Стэндинг-Рок в октябре было арестовано более 140 человек, принимавших участие в акциях протеста. Полиция вновь применила перечный газ, были задействованы бронетранспортеры. Ко многим из арестованных применили безосновательные и унизительные формы обыска с раздеванием донага.

Свою "глубокую обеспокоенность" массовым нарушением прав человека в резервации Стэндинг-Рок высказала Amnesty International.

Представитель этой правозащитной организации Эрик Ферреро (Eric Ferrero) заявил: "Люди здесь просто хотят встать на защиту прав коренного народа и своих природных ресурсов. Этих людей не следует рассматривать как врага… Полиция должна поддерживать мир с использованием минимальных средств, соответствующих ситуации. Но противостоять мужчинам, женщинам и детям, будучи облаченными в снаряжение — это больше подходит для поля боя. Это непропорциональный ответ".

О правах меньшинств

На всё связанное со строительством нефтепровода Dakota Access надо смотреть через призму положения коренного населения США. Индейцы — самая бедная расовая группа в Штатах. А что касается народа Сиу, который живет в Северной и Южной Дакоте уже сотни лет, то, как пишет журнал Time , связанная с ним "статистика просто удручает".

Более 40% населения резервации имеет доход на человека ниже так называемого федерального уровня бедности. Этот доход составляет лишь 13,8 % среднестатистического персонального дохода в США. По данным на 2013 год, безработица в Стэндинг-Рок составляла 86 %.

В Стэндинг-Рок — "повальное отсутствие жилья". У подавляющего большинства народа Сиу нет электричества, водопровода, оборудованной кухни, канализации. "Они бедны, они страшно бедны, — приводит Time слова профессора Университета штата Висконсин Ричарда Монетта (Richard Monette). — Просто невероятно, что мы с ними сделали".

Последняя надежда угасла

В надежде предотвратить хотя бы перекачку нефти через уже построенный трубопровод племена двух резерваций Стэнтинг-Рок и Шайенн-Ривер подали соответствующий иск в Окружной апелляционный суд округа Колумбия. В этом иске им было отказано. Суд посчитал, что нет "строгих требований" для удовлетворения иска коренных жителей. И вероятные дальнейшие шаги индейцев через суд остановить транспортировку нефти уже не дадут никакого результата.

Особенно потому, что еще 24 января этого года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который способствовал скорейшему завершению строительства и введению в эксплуатацию трубопровода Dakota Access. В этом указе Трамп дал распоряжение "пересмотреть и утвердить в ускоренном порядке в пределах, допускаемых законом", проект Dakota Access.

Понятно, что этот указ был подписан в контексте массовых протестов против строительства трубопровода. Однако ключевые слова в указе — это "в ускоренном порядке" и "утвердить". Странно? Если верить сообщениям прессы, Трамп является инвестором компании Energy Transfer Partners, которая владеет трубопроводом Dakota Access. В результате — строительство нефтепровода завершено, он готов к эксплуатации.

Energy Transfer Partners в ближайшие дни начнет подсчитывать прибыли. А индейцы племени Сиу?

А кого, в сущности, волнует.