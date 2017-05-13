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Черноморцы: флот русской славы

14:0513.05.2017
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© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМоряки Черноморского флота РФ на параде в честь Дня Победы. Архивное фотоМоряки Черноморского флота РФ на параде в честь Дня Победы. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Сергей Варшавчик, для РИА Новости

13 мая отмечает свой праздник Черноморский флот ВМФ России, чья история неразрывно связана с русским Крымом и Севастополем, оборона которого в ХIХ и ХХ веках вошла яркими страницами во всемирную военную историю.

Для защиты нужен флот

Когда Екатерина II издала в 1783 году манифест, по которому Кубань, Тамань и Крым объявлялись российскими владениями, стало очевидно, что для защиты новых территорий на Черном флоте России необходим военный флот.

И он появился в составе 11 кораблей Азовской флотилии, которыми командовал вице-адмирал Федот Клокачев, ставший первым главкомом Черноморского флота. Руководил же строительством Севастополя его коллега, контр-адмирал Фома Мекензи.

Окончательное же превращение Севастополя в основную гавань для русского флота произошло уже при другом известном адмирале, командующем Черноморским флотом Федоре Ушакове, когда были построены порт, казармы, госпитали, дороги, рынки.

© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкИмператрица Екатерина Вторая
© РИА Новости . РИА Новости
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Императрица Екатерина Вторая

Победы, несмотря на превосходство врага

Османская империя не могла смириться с потерей полуострова и неоднократно пыталась силой оружия вернуть Крым и другие территории обратно. Боевое крещение Черноморский флот принял в 1787 году, когда Турция, заручившись поддержкой Англии, Франции и Пруссии выдвинула России ультиматум, потребовав передать Крым и Грузию под свою юрисдикцию.

В то время как турецкие войска на суше громил Александр Суворов, эскадры Черноморского флота под командованием ряда адмиралов, в том числе, Ушакова, нанесли Османскому флоту, несмотря на численное превосходство турок, ряд серьезных поражений, последним из которых стало сражение при Калиакрии в 1791 году.

Русская эскадра во главе с флагманским кораблем "Рождество Христово", на котором находился Ушаков, неожиданно и стремительно приблизилась к турецким судам, и открыла по ним огонь с предельно малой дистанции. Османы были так стеснены, что при стрельбе в неприятеля попадали друг в друга. В итоге, за короткое время часть турецких кораблей была уничтожена, а другая, пользуясь густым пороховым дымом и наступающей темнотой, пустилась в бегство.

© РИА Новости . Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкФедор Ушаков. Портрет
© РИА Новости . Алексей Варфоломеев
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Федор Ушаков. Портрет

Грозные "Азов" и "Меркурий"

Перепуганные турецкие моряки разносили слухи о решимости Ушакова атаковать Константинополь. Все это произвело на османское правительство столько тяжелое впечатление, что вскоре война была закончена подписанием мирного договора с Россией.

Свою боеспособность Черноморский флот доказал туркам и в ХIХ веке. В 1827 году в Наваринском сражении 74-пушечный корабль "Азов" под командованием Михаила Лазарева уничтожил 5 османских боевых кораблей, в том числе потопив и флагмана командующего турецким флотом. При этом в бою отличились будущие флотоводцы и герои Крымской войны 1853-1856 годов лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир Истомин.

Черноморцы никогда не боялись сражаться с численно превосходящим их врагом. Так, в мае 1829 года 20-пушечный бриг "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казаровского вышел победителем из боевого столкновения с двумя линейными турецкими кораблями — 110-пушечным "Селимие" и 74-пушечным "Реал-беем". Меткая стрельба русских канониров нанесла османским кораблям такие повреждения, что они были вынуждены прекратить атаку.

 

Громя не только корабли, но и береговые батареи

Яркой страницей Черноморского флота является Синопское сражение в ноябре 1853 года, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала Петра Нахимова блокировала османские корабли в гавани турецкого города Синоп и несколько часов громила не только вражеские суда, но и береговые батареи. В итоге, командующий турецкой эскадрой Осман-паша попал в плен, а Павел Степанович был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени и произведен в полные адмиралы.

Шок от этого поражения Османской империи был столь велик, что Франция и Великобритания вступили вскоре в войну против России. В развернувшейся затем Крымской войне русские моряки доказали, что умеют воевать не только на море, но и на суше. Гарнизон Севастополя, значительную часть которого составляли моряки, 11 месяцев удерживал город от натиска многократно превосходящего противника.

В сентябре 1855 года под давлением франко-британских войск южная часть Севастополя была оставлена. Однако союзники, вступив в горящий город, не решились преследовать грозного противника.

© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкРепродукция литографии Д. Россова по рисунку с натуры Н. Берга "Батарея Корниловского бастиона на Малаховом кургане" Из собрания Государственного исторического музея. Оборона Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов.
© РИА Новости . РИА Новости
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Репродукция литографии Д. Россова по рисунку с натуры Н. Берга "Батарея Корниловского бастиона на Малаховом кургане" Из собрания Государственного исторического музея. Оборона Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов.

С дредноутами и подводными лодками

Оборона главной гавани Черноморского флота продемонстрировала грамотную организацию активной обороны, основанную на четком взаимодействии сухопутных войск и морских сил, в которой характерными особенностями стали активные вылазки русских солдат и матросов, минная война, а также тесное огневое взаимодействие крепостной и корабельной артиллерии.

Переход от парусного флота к броненосному позволил еще лучше оснастить Черноморский флот, который встретил Первую мировую войну с дредноутами, башенными броненосцами, линейными крейсерами, эскадренными миноносцами и подводными лодками.

В отличие от сухопутных сражений, где дела у России шли не блестяще, на Черном море ситуация была совершенно противоположной. Российские моряки заминировали пролив Босфор и активно уничтожали турецкие боевые корабли, оказывая надежную поддержку своим Румынскому и Кавказскому фронтам.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКорабли российского Черноморского флота в боевом походе во время первой мировой войны.
© РИА Новости
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Корабли российского Черноморского флота в боевом походе во время первой мировой войны.

Восстановление боевой мощи

В составе Черноморского флота действовал самый результативный российский подводник — Михаил Китицын, который к концу войны имел на своем счету 36 побед. Успехи отечественных моряков не в последнюю очередь объяснялись грамотными и энергичными действиями командующего флота вице-адмирала Александра Колчака.

Февральская и октябрьская революции 1917 года подорвали боеспособность Черноморского флота. После заключения Брестского мира 1918 года с Германией, чтобы не допустить захват кораблей немцами большевики затопили большую часть флота в Новороссийске. Тех, кто не подчинился, захватили немцы и увели в турецкие порты.

Воссоздание Черноморского флота началось уже только после окончания гражданской войны, в 1921 году. Его основу составили суда, как дореволюционной постройки, так и более 500 кораблей, построенных в 30-е годы, а также многочисленная морская авиация и средства ПВО.

В небе и на земле

Активно велось строительство и совершенствование береговых батарей, самой мощной из которых стала бронебашенная батарея № 35 в Севастополе, на вооружении которой стояли могучие 305-мм орудия.

Нападение нацистов в июне 1941-го моряки встретили во всеоружии, отразив налет люфтваффе, которое попыталось вывести из строя основные силы Черноморского флота в порту Севастополя. В дальнейшем, в виду отсутствия крупных надводных кораблей Третьего рейха на этом театре военных действий, главной ударной силой на Черном море стала вражеская авиация, которая вела активную борьбу с советскими кораблями.

В свою очередь, ВВС Черноморского флота, в том числе, торпедоносцы, наносили ответные удары по кригсмарине и частям вермахта. Другой характерной особенностью боевых действий в 1941-1944 годах стало широкое использование личного состава Краснознаменного Черноморского флота в качестве морской пехоты в боях на суше.

© РИА Новости . Александр СоколенкоПерейти в фотобанкМоряки Черноморского флота на катере в боевом походе во время Великой Отечественной войны.
© РИА Новости . Александр Соколенко
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Моряки Черноморского флота на катере в боевом походе во время Великой Отечественной войны.

На острие морских десантов

Моряки, которых немцы за цвет формы и бесстрашие прозвали "черной смертью", стали активными участниками обороны Одессы и Севастополя. 7 ноября 1941 года на подступах к Севастополю начальник клуба 18-го отдельного батальона морской пехоты политрук Николай Фильченков во главе группы из пяти моряков подбил 10 вражеских танков, уничтожив последний из них ценой своей жизни. И таких подвигов черноморцы совершили немало.

Офицеры и матросы КЧФ традиционно были на острие 13 советских морских десантов, крупнейшими из них стали Керченско-Феодосийская операция 1941-1942 годов, Новороссийская и Керченско-Эльтигенская 1943 года.

В военные учебники вошли смелые и грамотные действия небольшого десантного отряда моряков-добровольцев под командованием майора Цезаря Куникова, которые в ночь на 4 февраля 1943 года высадились на хорошо укрепленном немцами побережье вблизи Новороссийска и, выбив врага, закрепились на плацдарме, продержавшись неделю до подхода основных сил. Так начиналась многомесячная оборона "Малой земли".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкРепродукция картины "Герой Советского Союза майор Цезарь Куников" работы художника Павла Кирпичева
© РИА Новости
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Репродукция картины "Герой Советского Союза майор Цезарь Куников" работы художника Павла Кирпичева

Более 200 Героев Советского Союза

Одними из первых бойцы в бескозырках и тельняшках ворвались в мае 1944 года в Севастополь, громя части 17-й германской армии, которые беспорядочно отступали и спешно готовились к эвакуации морем. Однако лётчики Черноморской авиации не дали им такой возможности, пустив на дно большинство судов, на которых нацисты собирались уйти из Крыма.

Всего же за годы Великой Отечественной войны более 200 офицеров и матросов Черноморского флота были удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенное время и до наших дней основным противником ЧФ были и остаются военно-морские силы стран НАТО, в первую очередь, американские корабли. Иностранные суда неоднократно приближались к нашим берегам с целью разведки морских и прибрежных объектов.

Моряки Черноморского флота
© РИА Новости . Александр СоколенкоПерейти в фотобанкМоряки торпедного катера на выполнении боевого задания, Черноморский флот.Моряки торпедного катера на выполнении боевого задания
© РИА Новости . Александр Соколенко
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Моряки торпедного катера на выполнении боевого задания, Черноморский флот.
© РИА Новости . Александр СоколенкоПерейти в фотобанкСовместно с сухопутными войсками моряки Черноморского флота обороняли Одессу, Севастополь, Новороссийск, Туапсе, участвовал в битве за Кавказ, в Керченско-Феодосийской и Керченско-Эльтигенской десантных операциях.Моряки-черноморцы вступают в Севастополь
© РИА Новости . Александр Соколенко
Перейти в фотобанк
Совместно с сухопутными войсками моряки Черноморского флота обороняли Одессу, Севастополь, Новороссийск, Туапсе, участвовал в битве за Кавказ, в Керченско-Феодосийской и Керченско-Эльтигенской десантных операциях.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкЮнга Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды, Севастополь. 1942 год.Юнга Боря Кулешин
© РИА Новости . Алексей Межуев
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Юнга Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды, Севастополь. 1942 год.
© РИА Новости . Юрий СомовПерейти в фотобанкСборная команда крейсера "Михаил Кутузов" по гребле готовится к соревнованиям на первенство Черноморского флота, 1965 год.Сборная команда крейсера «Михаил Кутузов» по гребле
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Сборная команда крейсера "Михаил Кутузов" по гребле готовится к соревнованиям на первенство Черноморского флота, 1965 год.
© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы морской пехоты принимали участие в Новороссийско-Таманской, Крымской, Одесской, Ясско-Кишинёвской операциях.Бойцы морской пехоты сражаются на улицах г. Севастополь
© РИА Новости . РИА Новости
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Бойцы морской пехоты принимали участие в Новороссийско-Таманской, Крымской, Одесской, Ясско-Кишинёвской операциях.
© РИА Новости . Александр СоколенкоПерейти в фотобанкГвардейский линейный корабль "Севастополь" ведет огонь по вражеским позициям во время Великой Отечественной войны, 1941 год.Гвардейский линейный корабль Севастополь
© РИА Новости . Александр Соколенко
Перейти в фотобанк
Гвардейский линейный корабль "Севастополь" ведет огонь по вражеским позициям во время Великой Отечественной войны, 1941 год.
© РИА Новости . Александр СоколенкоПерейти в фотобанкМоряк ведет немецкого солдата взятого в плен под Севастополем, 1941 год.Моряк ведет немецкого солдата взятого в плен под Севастополем
© РИА Новости . Александр Соколенко
Перейти в фотобанк
Моряк ведет немецкого солдата взятого в плен под Севастополем, 1941 год.
© РИА Новости . Юрий СомовПерейти в фотобанкМоряки Черноморского флота исполняют упражнение "переноска тяжестей" или "транспортировка раненого" на крейсере "Михаил Кутузов", 1965 год.Моряки Черноморского флота
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Моряки Черноморского флота исполняют упражнение "переноска тяжестей" или "транспортировка раненого" на крейсере "Михаил Кутузов", 1965 год.
© РИА Новости . Александр СоколенкоПерейти в фотобанкЗа годы войны флот провел 24 десантные операции, было потоплено 835 кораблей и судов противника, 539 повреждено.Десант идет на выполнение боевого задания
© РИА Новости . Александр Соколенко
Перейти в фотобанк
За годы войны флот провел 24 десантные операции, было потоплено 835 кораблей и судов противника, 539 повреждено.
© РИА Новости . СоколенкоПерейти в фотобанкВеликая Отечественная война, демобилизованные моряки прощаются с кораблями, 1945 год.Демобилизованные моряки прощаются с кораблями
© РИА Новости . Соколенко
Перейти в фотобанк
Великая Отечественная война, демобилизованные моряки прощаются с кораблями, 1945 год.
© РИА Новости . МежуевПерейти в фотобанкЗа боевые заслуги 18 кораблям, частям и соединениям ЧФ было присвоено звание гвардейских, 228 воинам-черноморцам присвоено звание Героя Советского Союза.Горнист играет сигнал подъема. Черноморский флот
© РИА Новости . Межуев
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За боевые заслуги 18 кораблям, частям и соединениям ЧФ было присвоено звание гвардейских, 228 воинам-черноморцам присвоено звание Героя Советского Союза.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкВосстановив инфраструктуру, разрушенную войной, Черноморский флот выполнял задачи по защите южных рубежей страны. Корабли, подводные лодки и авиация флота выполняли задачи по несению боевой службы в различных районах Мирового океана.Матросы поднимают флаги на кораблях Черноморского флота
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
Восстановив инфраструктуру, разрушенную войной, Черноморский флот выполнял задачи по защите южных рубежей страны. Корабли, подводные лодки и авиация флота выполняли задачи по несению боевой службы в различных районах Мирового океана.
© РИА Новости . Яков ХалипПерейти в фотобанкПехотинцы и моряки Черноморского флота в перерыве между боями во время обороны города Одессы, 1941 год.Перекур между боями
© РИА Новости . Яков Халип
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Пехотинцы и моряки Черноморского флота в перерыве между боями во время обороны города Одессы, 1941 год.
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Не давая спуску противнику

Но визиты непрошенных гостей не оставались безнаказанными. Так 12 февраля 1988 года, когда ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" совершали очередной рейд к берегам Крыма с работающими радиолокационными станциями, они были протаранены двумя сторожевыми кораблями Черноморского флота "Беззаветный" и "СКР-6", которые заставили американцев покинуть территориальные воды СССР.

Распад Советского Союза нанес серьезный удар Черноморскому флоту, на который стали претендовать Россия и Украина. В 90-х годах удалось решить вопросы раздельного базирования российских и украинских военно-морских сил в регионе, однако долгое время главная база ЧФ — Севастополь — оставалась в неопределенном статусе арендованной территории.

С 18 марта 2014 года Севастополь вместе с Крымом перешел де-факто под юрисдикцию России, которая вернула тем самым в свое полное распоряжение город, построенный стараниями русских моряков.

С началом военной операции РФ в Сирии с конца сентября 2015 года корабли Черноморского флота прикрывают авиационную группу ВВС РФ в этой стране и несут боевое дежурство у берегов Сирийской арабской республики в составе Средиземноморской эскадры, которая подчинена главкому Черноморского флота.

Черноморский флот
© РИА Новости, Инфографика
Черноморский флот
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