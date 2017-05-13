Черноморцы: флот русской славы

Сергей Варшавчик, для РИА Новости

13 мая отмечает свой праздник Черноморский флот ВМФ России, чья история неразрывно связана с русским Крымом и Севастополем, оборона которого в ХIХ и ХХ веках вошла яркими страницами во всемирную военную историю.

Для защиты нужен флот

Когда Екатерина II издала в 1783 году манифест, по которому Кубань, Тамань и Крым объявлялись российскими владениями, стало очевидно, что для защиты новых территорий на Черном флоте России необходим военный флот.

И он появился в составе 11 кораблей Азовской флотилии, которыми командовал вице-адмирал Федот Клокачев, ставший первым главкомом Черноморского флота. Руководил же строительством Севастополя его коллега, контр-адмирал Фома Мекензи.

Окончательное же превращение Севастополя в основную гавань для русского флота произошло уже при другом известном адмирале, командующем Черноморским флотом Федоре Ушакове, когда были построены порт, казармы, госпитали, дороги, рынки.

Победы, несмотря на превосходство врага

Османская империя не могла смириться с потерей полуострова и неоднократно пыталась силой оружия вернуть Крым и другие территории обратно. Боевое крещение Черноморский флот принял в 1787 году, когда Турция, заручившись поддержкой Англии, Франции и Пруссии выдвинула России ультиматум, потребовав передать Крым и Грузию под свою юрисдикцию.

В то время как турецкие войска на суше громил Александр Суворов, эскадры Черноморского флота под командованием ряда адмиралов, в том числе, Ушакова, нанесли Османскому флоту, несмотря на численное превосходство турок, ряд серьезных поражений, последним из которых стало сражение при Калиакрии в 1791 году.

Русская эскадра во главе с флагманским кораблем "Рождество Христово", на котором находился Ушаков, неожиданно и стремительно приблизилась к турецким судам, и открыла по ним огонь с предельно малой дистанции. Османы были так стеснены, что при стрельбе в неприятеля попадали друг в друга. В итоге, за короткое время часть турецких кораблей была уничтожена, а другая, пользуясь густым пороховым дымом и наступающей темнотой, пустилась в бегство.

Грозные "Азов" и "Меркурий"

Перепуганные турецкие моряки разносили слухи о решимости Ушакова атаковать Константинополь. Все это произвело на османское правительство столько тяжелое впечатление, что вскоре война была закончена подписанием мирного договора с Россией.

Свою боеспособность Черноморский флот доказал туркам и в ХIХ веке. В 1827 году в Наваринском сражении 74-пушечный корабль "Азов" под командованием Михаила Лазарева уничтожил 5 османских боевых кораблей, в том числе потопив и флагмана командующего турецким флотом. При этом в бою отличились будущие флотоводцы и герои Крымской войны 1853-1856 годов лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир Истомин.

Черноморцы никогда не боялись сражаться с численно превосходящим их врагом. Так, в мае 1829 года 20-пушечный бриг "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казаровского вышел победителем из боевого столкновения с двумя линейными турецкими кораблями — 110-пушечным "Селимие" и 74-пушечным "Реал-беем". Меткая стрельба русских канониров нанесла османским кораблям такие повреждения, что они были вынуждены прекратить атаку.

Громя не только корабли, но и береговые батареи

Яркой страницей Черноморского флота является Синопское сражение в ноябре 1853 года, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала Петра Нахимова блокировала османские корабли в гавани турецкого города Синоп и несколько часов громила не только вражеские суда, но и береговые батареи. В итоге, командующий турецкой эскадрой Осман-паша попал в плен, а Павел Степанович был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени и произведен в полные адмиралы.

Шок от этого поражения Османской империи был столь велик, что Франция и Великобритания вступили вскоре в войну против России. В развернувшейся затем Крымской войне русские моряки доказали, что умеют воевать не только на море, но и на суше. Гарнизон Севастополя, значительную часть которого составляли моряки, 11 месяцев удерживал город от натиска многократно превосходящего противника.

В сентябре 1855 года под давлением франко-британских войск южная часть Севастополя была оставлена. Однако союзники, вступив в горящий город, не решились преследовать грозного противника.

С дредноутами и подводными лодками

Оборона главной гавани Черноморского флота продемонстрировала грамотную организацию активной обороны, основанную на четком взаимодействии сухопутных войск и морских сил, в которой характерными особенностями стали активные вылазки русских солдат и матросов, минная война, а также тесное огневое взаимодействие крепостной и корабельной артиллерии.

Переход от парусного флота к броненосному позволил еще лучше оснастить Черноморский флот, который встретил Первую мировую войну с дредноутами, башенными броненосцами, линейными крейсерами, эскадренными миноносцами и подводными лодками.

В отличие от сухопутных сражений, где дела у России шли не блестяще, на Черном море ситуация была совершенно противоположной. Российские моряки заминировали пролив Босфор и активно уничтожали турецкие боевые корабли, оказывая надежную поддержку своим Румынскому и Кавказскому фронтам.

Восстановление боевой мощи

В составе Черноморского флота действовал самый результативный российский подводник — Михаил Китицын, который к концу войны имел на своем счету 36 побед. Успехи отечественных моряков не в последнюю очередь объяснялись грамотными и энергичными действиями командующего флота вице-адмирала Александра Колчака.

Февральская и октябрьская революции 1917 года подорвали боеспособность Черноморского флота. После заключения Брестского мира 1918 года с Германией, чтобы не допустить захват кораблей немцами большевики затопили большую часть флота в Новороссийске. Тех, кто не подчинился, захватили немцы и увели в турецкие порты.

Воссоздание Черноморского флота началось уже только после окончания гражданской войны, в 1921 году. Его основу составили суда, как дореволюционной постройки, так и более 500 кораблей, построенных в 30-е годы, а также многочисленная морская авиация и средства ПВО.

В небе и на земле

Активно велось строительство и совершенствование береговых батарей, самой мощной из которых стала бронебашенная батарея № 35 в Севастополе, на вооружении которой стояли могучие 305-мм орудия.

Нападение нацистов в июне 1941-го моряки встретили во всеоружии, отразив налет люфтваффе, которое попыталось вывести из строя основные силы Черноморского флота в порту Севастополя. В дальнейшем, в виду отсутствия крупных надводных кораблей Третьего рейха на этом театре военных действий, главной ударной силой на Черном море стала вражеская авиация, которая вела активную борьбу с советскими кораблями.

В свою очередь, ВВС Черноморского флота, в том числе, торпедоносцы, наносили ответные удары по кригсмарине и частям вермахта. Другой характерной особенностью боевых действий в 1941-1944 годах стало широкое использование личного состава Краснознаменного Черноморского флота в качестве морской пехоты в боях на суше.

На острие морских десантов

Моряки, которых немцы за цвет формы и бесстрашие прозвали "черной смертью", стали активными участниками обороны Одессы и Севастополя. 7 ноября 1941 года на подступах к Севастополю начальник клуба 18-го отдельного батальона морской пехоты политрук Николай Фильченков во главе группы из пяти моряков подбил 10 вражеских танков, уничтожив последний из них ценой своей жизни. И таких подвигов черноморцы совершили немало.

Офицеры и матросы КЧФ традиционно были на острие 13 советских морских десантов, крупнейшими из них стали Керченско-Феодосийская операция 1941-1942 годов, Новороссийская и Керченско-Эльтигенская 1943 года.

В военные учебники вошли смелые и грамотные действия небольшого десантного отряда моряков-добровольцев под командованием майора Цезаря Куникова, которые в ночь на 4 февраля 1943 года высадились на хорошо укрепленном немцами побережье вблизи Новороссийска и, выбив врага, закрепились на плацдарме, продержавшись неделю до подхода основных сил. Так начиналась многомесячная оборона "Малой земли".

Более 200 Героев Советского Союза

Одними из первых бойцы в бескозырках и тельняшках ворвались в мае 1944 года в Севастополь, громя части 17-й германской армии, которые беспорядочно отступали и спешно готовились к эвакуации морем. Однако лётчики Черноморской авиации не дали им такой возможности, пустив на дно большинство судов, на которых нацисты собирались уйти из Крыма.

Всего же за годы Великой Отечественной войны более 200 офицеров и матросов Черноморского флота были удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенное время и до наших дней основным противником ЧФ были и остаются военно-морские силы стран НАТО, в первую очередь, американские корабли. Иностранные суда неоднократно приближались к нашим берегам с целью разведки морских и прибрежных объектов.

Не давая спуску противнику

Но визиты непрошенных гостей не оставались безнаказанными. Так 12 февраля 1988 года, когда ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" совершали очередной рейд к берегам Крыма с работающими радиолокационными станциями, они были протаранены двумя сторожевыми кораблями Черноморского флота "Беззаветный" и "СКР-6", которые заставили американцев покинуть территориальные воды СССР.

Распад Советского Союза нанес серьезный удар Черноморскому флоту, на который стали претендовать Россия и Украина. В 90-х годах удалось решить вопросы раздельного базирования российских и украинских военно-морских сил в регионе, однако долгое время главная база ЧФ — Севастополь — оставалась в неопределенном статусе арендованной территории.

С 18 марта 2014 года Севастополь вместе с Крымом перешел де-факто под юрисдикцию России, которая вернула тем самым в свое полное распоряжение город, построенный стараниями русских моряков.

С началом военной операции РФ в Сирии с конца сентября 2015 года корабли Черноморского флота прикрывают авиационную группу ВВС РФ в этой стране и несут боевое дежурство у берегов Сирийской арабской республики в составе Средиземноморской эскадры, которая подчинена главкому Черноморского флота.