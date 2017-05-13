США
13.0513 мая09:31МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Как устроена главная "мировая фабрика": глобализация по-китайски

09:0013.05.2017
(обновлено: 09:01 13.05.2017)
02120
© AP Photo / Andy WongПекин накануне форума Один пояс и один путьПекин накануне форума Один пояс и один путь
© AP Photo / Andy Wong

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент России Владимир Путин 14-15 мая примет участие в международном форуме "Один пояс — один путь", который пройдет в Пекине. Фактически программа предполагает формат официального визита в КНР.

Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Россия и Китай могут совершить прорыв в сотрудничестве, заявили в EY

"Один пояс — один путь" — китайская инициатива, направленная на продвижение идеи нового Великого шелкового пути, призванного связать Евразию единым экономическим поясом. Для Китая данная идея, которая заключается в максимальном развитии сухопутных и морских связей Запада и Востока Евразии, важна стратегически. Свободный, с минимальными транспортными издержками доступ китайских товаров на рынки Европейского союза, а китайской экономики к необходимой ресурсной базе — едва ли не единственный способ, при помощи которого Пекин может сохранить устойчивое экономическое развитие, укрепить социальную стабильность и содействовать перезапуску мировой экономики.

© AFP 2017 / Greg BakerПекин накануне форума "Один пояс &mdash; один путь"
© AFP 2017 / Greg Baker
Пекин накануне форума "Один пояс — один путь"
Постройка высокоскоростных поездов в Китае. Архивное фото
© РИА Новости . Жанна Манукян
Страны Шелкового пути смогут использовать поезд, разгоняющийся до 400 км/ч

Существенное, коренное отличие Поднебесной от России заключается в том, что Китай, отнявший у Европы и США звание "мировой фабрики", критически нуждается в доступе на платежеспособные рынки. Предлагаемые Россией для мирового рынка товары (создание объектов ядерной энергетики, продукция ракетно-космических технологий, вооружение, специальная техника, продовольствие и сырье) во многом эксклюзивны и в условиях ограниченной конкуренции и неограниченной востребованности всегда пользуются спросом. Китай же, производящий все для всех (от полотенец и одежды до планшетов и автомобилей), нуждается в постоянном рынке сбыта.
Поэтому системный кризис, в который вступила вестернизированная глобальная экономика, задевает жизненные интересы Китая значительно сильнее, чем России.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В Китае рассказали, чего ждут от участия Путина в форуме Шелкового пути

В условиях, когда платежеспособность традиционных потребителей китайской продукции в Европе и США падает, а проект создания миллиарда принадлежащих к среднему классу потребителей в Юго-Восточной Азии далек от реализации (в лучшем случае необходимо еще 10 тучных лет), снижение издержек ради сохранения уровня потребления выпускаемой продукции критически важно для китайской экономики.

При этом средние зарплаты в Китае устойчиво растут, и их снижение без подрыва социальной стабильности невозможно. Следовательно, снизить стоимость продукции за счет предельного удешевления рабочей силы, как это было на заре китайского экономического чуда, Пекин уже не может. Единственный способ добиться нужного эффекта — трансграничные транспортные коридоры, насквозь прорезающие Евразию.

В этом отношении интересы Пекина и Москвы совпадают. Совпадают хотя бы потому, что самые короткие, самые дешевые и самые надежные, с точки зрения обеспечения военной защиты, транспортные коридоры, связывающие Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой, пролегают через территорию России или по принадлежащему России Северному морскому пути.

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГрузовое судно в акватории Суэцкого канала. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Грузовое судно в акватории Суэцкого канала. Архивное фото
Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Пекин объяснил отсутствие западных лидеров на форуме Шелкового пути

Для Пекина крайне важно обеспечить свободу необходимых ему транспортных коридоров от американского контроля. Пока что это может гарантировать только Россия. Более того, развитие событий на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что в ближайшие годы и южный путь, через Суэцкий канал, может оказаться под полным или частичным контролем Москвы. К тому же через Суэц, до которого надо еще добраться, удобно доставлять товары в Южную Европу и на Балканы, в то время как для доставки в Восточную, Центральную и Западную Европу удобнее российский континентальный транзит, а на север Европы (вплоть до Великобритании) быстрее и дешевле доставлять товары по Северному морскому пути.

Пекин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Лидеры и премьеры 28 стран подтвердили участие в форуме Шелкового пути

В свою очередь, для России замыкание на нее большей части китайско-европейского транзита также должно сыграть роль важнейшего экономического стимула. Транзитные коридоры требуют создания и поддержания необходимой сложной инфраструктуры. Это не просто порты, трубопроводы, железные и шоссейные дороги (хоть и для них необходимы постоянные огромные объемы строительных материалов, металла и т.д.). Это еще и заправочные станции, мотели, гостиницы, кафе и вся сопутствующая инфраструктура. Это жилье для тех, кто будет все это обслуживать, школы и детские сады для их детей, стадионы, бассейны, театры, рестораны, торговые центры для решения проблем отдыха и быта.

Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Китай намерен продолжить путь открытости внешнему миру
В конечном итоге это новые города и поселки в той самой малонаселенной части страны за Уралом, куда давно не едут на комсомольские стройки и не многих манит "дальневосточный гектар". Это десятки тысяч рабочих мест. Это доходы бюджета от транзита. Это китайские и европейские инвестиции в развитие российской инфраструктуры в наиболее проблемных с этой точки зрения регионах. Это ремонтные предприятия, а также предприятия по производству сопутствующих товаров. К тому же это перенос производства ближе к потребителю (ради снижения издержек). То есть в Россию. Причем не только китайского производства. Европа ведь не только покупатель, но и продавец. И обратный поток товаров (из ЕС в Китай) тоже требует удешевления.

Вид на Пекин. Архивное фото
© Fotolia / Savvapanf Photo
На форуме Шелкового пути пройдет диалог высокого уровня по формуле "1+6"
Самое главное — занятие центральной позиции в мировой системе торговли гарантирует политическое влияние. Все партнеры заинтересованы с тобой дружить. Да и товары традиционного российского экспорта за счет развития транспортной инфраструктуры получают доступ на новые рынки. Диверсификация потребителей обеспечивает стабильность для производителей. Тридцать восемь миллиардов кубометров газа, которые планируется ежегодно поставлять в Китай по газопроводу "Сила Сибири", в перспективе полностью компенсируют "Газпрому" потери из-за резко упавших (по причине уничтожения национальной промышленности) украинских закупок.

© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын. 2014 год
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын. 2014 год

С точки зрения национальной безопасности, Китай так же заинтересован в прочном российском тыле, как Россия в прочном китайском. Москва пока достаточно осторожно реагирует на прозрачные намеки Пекина относительно желательности заключения обязывающего военно-политического пакта. Но реальное военное и военно-техническое сотрудничество ни у кого не оставляет сомнений в высоком уровне взаимодействия Китая и России в оборонной сфере. И это существенно помогает обеим странам в дискуссиях с нашими "западными партнерами".

Всемирная конференция роботов в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
Как Китай подрывает технологическое преимущество США и Европы
В принципе, план де Голля о создании единой Европы от Атлантики до Урала, развернутый Путиным в план единой Евразии от Атлантики до Тихого океана, и план нового Великого шелкового пути, активно реализуемый Си Цзиньпином, — различные интерпретации одной и той же идеи, реализация которой сделает Евразийский континент центром мировой политики и экономики.

Так что программа у российского президента в КНР будет сложная и насыщенная. Несмотря на то что сотрудничество Москвы и Пекина началось далеко не вчера и развивается высоким темпом, на самом деле мы находимся только в самом начале большого и перспективного пути.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена