Националисты на Украине выходят из-под контроля власти

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Система взаимоотношений националистов и радикалов с властью на Украине дала сбой. До Дня Победы эта система работала как новенький автомат Калашникова и неизменно приносила политические дивиденды ее бенефициарам, то есть тем, кто негласно стоял за националистами и радикалами во власти. В День Победы эта схема сломалась.

Эксперты и некоторые политики полагают, что неофициально поддерживаемые властью радикалы и националисты из различных легальных или полуподпольных организаций выходят из-под контроля и начинают действовать самостоятельно. Это чревато для политической элиты потерей рычагов управления страной.

Что произошло в День Победы

Девятого мая сразу в нескольких городах Украины прошли акции, на которых националисты и радикалы пытались организовать беспорядки. Цель этих действий прозрачна: срывая традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы, радикалы тем самым, с одной стороны, подыгрывали власти, показывая свою "патриотичность", то есть отказ от "традиционных советских ценностей", а с другой стороны — демонстрировали населению собственную политическую влиятельность.

© РИА Новости . Захар Виноградов Полиция Украины своими действиями в Днепре старалась предотвратить столкновения между радикалами и дружинниками "Марша Победы" 9 мая 2017 года © РИА Новости . Захар Виноградов Полиция Украины своими действиями в Днепре старалась предотвратить столкновения между радикалами и дружинниками "Марша Победы" 9 мая 2017 года

На протяжении трех последних лет эта схема неизменно срабатывала. Пик был достигнут в начале весны нынешнего года, когда радикалы и националисты принудили украинскую власть сначала объявить полную транспортную блокаду Донбасса, а потом, в качестве бонуса — фактически закрыть в стране "Сбербанк".

Тут надо отметить особенность этих событий — практически везде, где действовали радикалы, обнаруживались две важные тенденции.

Во-первых, все действия радикалов и националистов происходили при полной индифферентности населения. Во-вторых, во всех случаях — и во время перекрытия железнодорожных путей, и при блокировании отделений "Сбербанка" — полиция действовала вяло, а во многом вообще избегала прямых столкновений с радикалами.

В День Победы ситуация изменилась. В Николаеве радикалы из "Гражданского корпуса" добровольческого батальона "Азов", напавшие на колонну ветеранов-афганцев, получили от них достойный отпор. В Днепре (бывшем Днепропетровске) ветераны АТО попытались сорвать шествие колонны на "Марше Победы" (аналог российского "Бессмертного полка"), но получили резкое силовое противостояние дружинников. Позже, при попытке еще одного нападения на колонну, радикалы были жестко остановлены местными полицейскими и буквально положены "лицом в асфальт". Колонна "Марша Победы" смогла беспрепятственно передвигаться не только к Мемориалу Славы, но и в целом по городу.

Третий инцидент произошел в Киеве. Здесь члены Организации украинских националистов (ОУН)* заранее объявили, что шествие "Бессмертного полка" превратят в "Смертный полк", то есть постараются как минимум сорвать акцию. Однако 9 мая они были заблокированы полицией в офисе, который чуть позже полиция вынуждена была взять штурмом.

Таким образом, впервые за три года радикалы и националисты получили отпор — как от населения, так и от полиции.

Что продолжилось на следующий день

Уже на следующий день радикалы из националистических организаций и ветераны АТО отомстили своим обидчикам: в Николаеве подожгли офис "афганцев", в Днепре — офис отделения партии "Оппозиционный блок", организовавшей "Марш Победы". В Киеве радикалы устроили шумный несанкционированный митинг у здания Министерства внутренних дел Украины с требованием отставки министра Арсена Авакова.

Но вот реакция власти оказалась совсем вариативной. В Днепре, где полиция действовала, по сути, так же, как и в Киеве, по решению министра Авакова руководители правоохранительных структур области и города были освобождены от занимаемых постов. А в Киеве действия полиции получили одобрение министра.

Тут надо пояснить, почему так реагировал министр. В Киеве в эти же дни проходил конкурс Евровидение, и поэтому для министра МВД было важно показать международной общественности, что его ведомство контролирует ситуацию. Потому любые жесткие действия полиции в отношении радикалов, не услышавших увещеваний министра вести себя смирно, были, с его точки зрения, вполне оправданы.

А вот в Днепре, наоборот, поскольку акция "Марш Победы" была организована не властью, а оппозицией, жесткие действия полиции, по мнению того же Авакова, были совершенно не оправданы. Говоря иначе, если бы в Днепре радикалы избили участников "Марша Победы", сорвав акцию, против этого не возражал бы ни министр Арсен Аваков, ни генпрокурор Юрий Луценко, ни президент Украины Петр Порошенко.

Таковы двойные стандарты нынешней власти в стране.

© РИА Новости . Захар Виноградов Члены националистической радикальной группировки С14 (СИЧ), участвовавшие в Днепре в День Победы в акциях по срыву "Марша Победы" © РИА Новости . Захар Виноградов Члены националистической радикальной группировки С14 (СИЧ), участвовавшие в Днепре в День Победы в акциях по срыву "Марша Победы"

Что будет теперь

На Украине ни для кого не секрет, что добровольческие батальоны — детище министра МВД Авакова, что именно он продолжает гласно и негласно курировать эти организации. Кстати, сам Аваков этого не скрывает и постоянно, наоборот, подчеркивает — в постах на Facebook, в блогах в "Украинской правде", частных разговорах. Это придает вес Авакову и делает его положение в политической системе Украины уникальным и абсолютно независимым от президентской вертикали. Никто из возможных политических конкурентов не посмеет пойти против Авакова, за которым стоят столь мощные вооруженные силы.

В нынешнем году Аваков сделал следующий шаг, утвердив своим заместителем Вадима Трояна — бывшего тренера харьковских националистов, а, по сути, и одного из их идеологов. Таким образом, у Авакова появился еще один канал влияния на националистическую, радикальную среду.

Однако, как показали нынешние события, националисты и радикалы обнаружили тенденцию выходить из-под контроля Авакова и властных структур страны.

Оуновцы уже не прислушиваются к просьбам Авакова и действуют в Киеве на свой страх и риск. Сторонники Дмитрия Яроша (бывший лидер "Правого сектора"*) также готовы, по его словам, к активным действиям. А мэр Днепра Борис Филатов (один из учредителей националистической партии "Укроп") заявил о том, что в ответ на акцию "Оппозиционного блока" будет создавать в городе свою собственную гвардию — за счет средств городского бюджета. И ничего противопоставить этим заявлениям и действиям Аваков пока не может.

"Проблема Авакова в том, что он — заполитизированный, полностью лишенный профессиональных навыков и действующий в угоду власть предержащих, — заявил РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовт. — И реакция министра на события в Днепре непрофессиональная, потому что без расследования уволены начальник областного управления полиции и его заместители. И это уже не впервые, когда он поступает необдуманно. Ему плевать на человеческие судьбы, объективное разбирательство и презумпцию невиновности".

Эксперт обращает внимание на то, что "мэр Днепра Филатов сегодня получил карт-бланш для создания бригад опричников. Что самое страшное, в стране определенные группы людей получают индульгенцию на совершение любого преступления, среди них и участники АТО".

© РИА Новости . Захар Виноградов Руководитель группы ветеранов антитеррористический операции (АТО), пытавшихся провести силовые акции в Днепре, направленные против участников "Марша Победы" и Социалистов © РИА Новости . Захар Виноградов Руководитель группы ветеранов антитеррористический операции (АТО), пытавшихся провести силовые акции в Днепре, направленные против участников "Марша Победы" и Социалистов

По его мнению, "вся эта низкопробная публика, не имеющая ни образования, ни социального статуса, пройдя через мародерства, грабежи и насилие, вдруг каким-то образом превращается в героев. "Я знаю много городов, — говорит Шабовт, — где эта критическая масса начинает терроризировать простых людей: они бьют водителей маршруток, срывают сессии местных советов, беспредельничают в общественных местах и так далее. Несмотря на их уголовные проступки, их героизируют и все прощают".

О реальности на Украине неконституционного захвата власти радикалами говорит и бывший руководитель правительства Украины Сергей Арбузов.

"Я не исключаю такой возможности, — заявил Арбузов в эксклюзивном комментарии РИА Новости. — Как ни трагично это звучит, такой вполне вероятный сюжет будет отчасти полезен для политической элиты Украины. Может быть, именно это приведет к оздоровлению общества, избавлению от идеологически ошибочных взглядов на политические и экономические приоритеты".

По мнению Арбузова, радикалы вряд ли смогут удержать власть надолго, поскольку они не имеют ни соответствующих навыков госуправления, ни образования, да и никогда не получат поддержки западных партнеров Украины. "Печально только, что в случае реализации такого негативного, но вполне вероятного сценария, страна окажется отброшена назад еще на несколько лет и в экономике, и в политике", — говорит Арбузов.

Однако приход к власти радикалов и националистов на Украине возможен только неконституционным путем. Потому что существенной поддержки у населения, как показали события, произошедшие в День Победы, у них нет.

*ОУН, "Правый сектор" — экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории России.