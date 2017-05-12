Макронизация Европы и сердобольные русские

Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Владимир Лепехин

Нас должно волновать будущее России, а не ЕС

В четверг Валдайский клуб представил российским СМИ доклад под названием "Неопределенное будущее Евросоюза: что делать России?" Ключевое слово здесь — не "Россия" и не "Евросоюз", а "неопределенность", что наводит на следующую мысль: или авторы доклада действительно не понимают суть происходящих сегодня в странах ЕС процессов, или они настолько сердобольны, что всерьез переживают за судьбу наших европейских "партнеров". Хотя, возможно, дело просто в том, что закат Евросоюза равносилен утрате российскими либералами своей заветной цели (а то и смысла жизни) — превратить Россию в часть единой Европы от Лиссабона до Магадана.

С учетом того, что Валдайский клуб раз в год посещает президент России, не могу не прокомментировать названный доклад как документ, обладающий довольно высоким статусом.

Замечу перво-наперво, что опубликован он был день в день с прозвучавшим в ходе заседания СБ ООН заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, в котором она назвала Евросоюз сверхдержавой. Так вот, авторы доклада, выдержанного в детско-примиренческом духе (помните: "мирись-мирись-мирись и больше не дерись"?) фактически соглашаются с претензиями еврочиновников на сверхдержавность ЕС. Более того, некоторые комплименты, отвешиваемые ими в адрес Евросоюза, почти слово в слово повторяют сказанное Федерикой Могерини.

В частности, авторы доклада утверждают, что "институты Европейского союза, Брюссель всегда и последовательно были готовы выдвигать проекты и инициативы, открывать переговорные площадки и предлагать относительно позитивную повестку по всему спектру отношений".

Замечу: такое говорится в ситуации, когда по отношению к России Евросоюзом были применены экономические санкции, а в ПАСЕ была фактически заблокирована работа российской делегации. Я уже не говорю о том, насколько "позитивны" сегодня позиции ЕС, НАТО, ОБСЕ и прочих европейских структур по ключевым проблемам российско-европейских отношений.

А вот еще одна цитата из доклада Валдайского клуба: "Европейская интеграция стала примером способности суверенных государств мирно разрешать споры, ранее приводившие к кровопролитным войнам".

Тут хочется спросить: а как же война в Югославии, бомбежки Белграда и участие стран ЕС в составе НАТО в войне в Ираке и Ливии? А поддержка нападения Грузии на Южную Осетию и карательных операций Киева в Донбассе? Может быть, правильнее говорить о том, что Евросоюз научился выносить насилие за пределы Европы — в другие страны?

В докладе немало других благостных пассажей, но главный его недостаток не в реферативном уровне оценок ситуации в ЕС и даже не в очевидном желании угодить европейской аудитории, но в рекомендациях, которые сводятся, пожалуй, всего к двум тезисам: "нельзя воспринимать Европу как противника" и "необходимо интенсифицировать диалог с Брюсселем".

Выдающиеся рекомендации, не правда ли?

На этом фоне даже гуттаперчевый Макрон, пригрозивший Польше санкциями, а Евросоюзу фрекситом, удивляет своей решительностью и принципиальностью.

Позиция России по отношению к европейской неопределенности

В российских дипломатических кругах традиционно тиражируется мнение, что Россия "не заинтересована в развале Евросоюза" и что Москве, мол, "проще работать со стабильным и предсказуемым партнером". Ну так это же формулировка дипломатов, призванных приводить риторику по отношению к "партнерам" в идеальную форму. С точки же зрения адекватного аналитика и патриота России — нынешняя "неопределенность" в ЕС должна россиян радовать, а не огорчать.

Евросоюз, объявивший Российскую Федерацию и русских хакеров главной своей угрозой (то есть врагом), слабеет — и разве это не предпосылка к тому, что ЕС может сбавить обороты в своих атаках на наши рубежи?

Что же касается утраты "предсказуемого" партнера в случае развала Евросоюза, то эта организация давно непредсказуема и почти недоговороспособна, поскольку любые решения с позитивным содержанием по отношению к России блокируются странами-русофобами вроде Польши или государств Прибалтики.

Словом, нет сегодня в ЕС ни предсказуемости, ни неопределенности. Напротив, его состояние и ближайшие перспективы стали абсолютно понятными. В частности, после избрания президентом США Дональда Трампа Евросоюз утратил контролера в лице Госдепа, но к самостоятельной геополитической роли оказался не готов

До недавнего времени российские политики внимали чиновникам Евросоюза, и причиной этого было понимание, что за их решениями стоят кураторы из США. Нынешний ЕС для России уже не авторитет, а скорее обременение, с которым Россия считается исключительно из соображений необходимости продвижения в Европу газовых проектов.

Евросоюз сегодня — это змеиный клубок квазисубъектов, запутавшихся в целеполаганиях. И сейчас впору говорить о нарастании в Европе хаоса, прикрываемого жонглерством с понятиями "демократия" и "плюрализм". В ней уже нет политической воли, давно подмененной соображениями сиюминутной выгоды.

Евросоюз превращается в карикатуру на сверхдержаву — вот так прямо и нужно писать о нем в разного рода докладах об укреплении с ЕС двусторонних отношений.

Для подтверждения этой простой мысли предлагаю читателю ознакомиться с весьма красноречивым видео, в котором глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раздает оплеухи своим коллегам, что наглядно демонстрирует характер отношений между европейским начальством и лидерами стран ЕС, совершенно невозможный, например, в Евразийском экономическом союзе.

Франция как подтверждение "европейской определенности"

В такой вот суицидальной парадигме французы избрали своим лидером "политическое ничто" — Эммануэля Макрона.

Многие российские политологи были уверены, что победит Марин Ле Пен. Хотя, например, автором этих строк этот вариант вообще не рассматривался . И сегодня многие наблюдатели, комментируя итоги президентских выборов во Франции, почему-то считают, что Россия на этот раз проиграла.

На самом деле, российское руководство, по-человечески симпатизируя лидеру "Национального фронта" Франции, геополитически находится в связке с теми силами, что обеспечили победу Макрона. Москве выгодно избрание президентом Франции слабого политика, поскольку руководство России, как и Трамп, объективно заинтересовано в слабой Европе.

Еврооптимисты празднуют сегодня не столько победу Эммануэля Макрона, сколько поражение Марин Ле Пен на том "основании", что Франция-де спасена от политика с нацистскими взглядами. А между тем любому нормальному человеку понятно, что Ле Пен — это политик здравого смысла, называющий нарастающие во Франции и в Европе проблемы своими именами и предлагающий, в отличие от политкорректных пустышек, пути их решения.

Замечу в связи со сказанным, что любое животное погибает буквально в первые дни после утраты инстинкта самосохранения. Франция его уже утратила. Следовательно, деградация этой страны (как и многих других европейских стран, утративших инстинкт самосохранения) неизбежна.

Марин Ле Пен, возможно, остается последним политиком Франции, который способен что-то изменить. Но большинству французов и европейцев это, похоже, не нужно. Они — "Шарли".

Граждане России не злорадствуют по поводу кризиса в Европе и даже в тех странах, элиты которых видят в России врага, россияне переживают за простых людей. Переживают они и за французов, увы, избравших курс на скатывание Франции в европейскую Лимпопо. И вот эти переживания сердобольных россиян (авторов доклада Валдайского клуба о "неопределенности" в Евросоюзе), похоже, становятся еще одним источником еврооптимизма: не важно, что после поражения Ле Пен во Франции станет хуже; важно, что нанесен очередной эмоциональный урон России и русским.

Так что нет в Евросоюзе никакой неопределенности. Брексит, фрексит, макpонизация, меркелизация, исламизация, русофобия, нацизация, деградация, еtc. — вот основные тренды ближайшего общеевропейского будущего. О которых эксперты Валдайского клуба в своем очередном докладе почему-то умолчали.