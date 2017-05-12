Стоит ли Москве помогать Вашингтону решать "проблему России"

Михаил Демурин, для РИА Новости
Поездка в США министра иностранных дел Сергея Лаврова и посещение им Белого дома вызвали новый всплеск комментариев на тему того, насколько сильно Америка нуждается в хороших отношениях с Россией. Мол, Дональд Трамп-то это в принципе понимает, но вот "злые силы" в лице американских демократов мешают новому президенту последовательно идти по намеченному пути нормализации отношений.
За последние два года мною немало было написано о вреде "трампомании" — или "трампофилии", как кому будет угодно, — поэтому тему личной позиции Дональда Трампа в отношении России развивать не буду. Она немаловажна и может внести в позицию США по отношению к нашей стране некоторые нюансы, но общую, присущую американскому истеблишменту враждебность к самостоятельной России, естественно, не перебьет. Надеяться на обратное — пустое занятие: сегодня не конец 1930-х и не начало 1940-х, да и Дональд Трамп не Франклин Делано Рузвельт.
Удивляет и поверхностность аргументов, используемых некоторыми комментаторами для обоснования заинтересованности США в сотрудничестве с нашей страной. Говорится, например, что без помощи России Америка не сможет "решить проблемы Сирии, Ирана, КНДР". Но что значит "решить"? И в каком смысле перечисленные страны составляют "проблему" для Штатов? И, самое главное, является ли эта конфликтность проблемой для России?
Посмотрим теперь на проблемы, которые волнуют Вашингтон и Москву в сугубо двустороннем аспекте. Если пользоваться взятой выше терминологией, то для Вашингтона — и это совершенно очевидно — существует "проблема России". И перед нами — как на уровне руководства страны, так и на уровне российского общества — стоит "проблема США". Объективное значение этих проблем, однако, для обеих стран совершенно разное.
Для России отношения с США имеют качественно иное значение.
Я так не думаю и вижу объективную реальность совершенно в другом. И внешнеполитический авторитет России, и степень внутренней поддержки власти народом являются производными не от того, насколько быстро и удобно для американской администрации Москва будет действовать в нормализации отношений с Вашингтоном, а от последовательности в развороте от западноцентристской и — тем более — американоцентристской моделей мировой политики. От того, насколько твердо и последовательно Россия будет проводить суверенную линию и в международных делах, и в своем внутреннем политическом, экономическом и культурном развитии.
Если посмотреть с этой точки зрения, то в наших ли интересах помогать администрации Дональда Трампа решать "проблему России"?