Русофобы Трампа попали в опалу. Но виноваты будут русские

Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter

"Победный танец России в Овальном кабинете" — под таким заголовком вышел на влиятельном американском портале Politico материал о встрече Сергея Лаврова и Дональда Трампа. Удивительно, но это еще не самая истеричная реакция из тех, которые можно встретить в американской прессе. Заокеанской публике предлагается мыслить о России в двояком ключе. С одной стороны, Россия — это изолированная от всего цивилизованного мира региональная бензоколонка. С другой стороны, получается, что Россия — это чуть ли не самый влиятельный игрок в американской внутренней политике. В результате получается слегка бредовая композиция — Трамп лично изолирует Лаврова, который танцует победный танец в Овальном кабинете Белого дома. Кафка и Беккет плакали бы от зависти при виде этого медийного театра абсурда.

Одной из причин антироссийской медийной истерии стало довольно неудачное совпадение двух знаковых событий — решения Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми и визита Сергея Лаврова в США. Это совпадение дало возможность оппонентам американского президента представить его кадровое решение как "подарок" или как "жертву", которая была приурочена к визиту российского дипломата. По утверждениям американских СМИ, Джеймс Коми готовился раскручивать очередной виток скандала, связанного с так называемым влиянием России на американские выборы. Если Коми заменит кто-то менее заинтересованный в поддержании мифа о том, что Хиллари Клинтон проиграла из-за русских хакеров, то устранение Коми действительно можно считать выгодным для российско-американских отношений, но вряд ли Трамп принял это решение ради облегчения диалога с Москвой. В данном случае откровенный русофоб Коми скорее оказался не в том месте и не в то время.

© REUTERS / Joshua Roberts Директор ФБР Джеймс Коми выступает на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года © REUTERS / Joshua Roberts Директор ФБР Джеймс Коми выступает на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года

Дело в том, что Трампу необходимо, чтобы хотя бы одна американская спецслужба ему полностью подчинялась. ФБР для этого подходит идеально, и не зря британская "Гардиан" еще во время избирательной кампании Трампа писала о том, что рядовые сотрудники ФБР, в отличие от директора бюро, полностью поддерживают Трампа и саботируют попытки расследовать "русский след в выборах". По мнению источников "Гардиан" и вторивших им американских журналистов, ФБР превратилось в "Трампляндию". Если у "Трампляндии" появится достойный руководитель, то администрация Трампа сможет перейти в медийное контрнаступление и припомнить команде Клинтон множество старых грехов.

Хорошие новости не заканчиваются на отставке Джеймса Коми. Агентство Блумберг сообщает, что в опалу попал главный сторонник силовой конфронтации с Россией в Сирии — советник Дональда Трампа по вопросам безопасности генерал-лейтенант Герберт Рэймонд Макмастер.

Назначение Макмастера на одну из ключевых должностей в администрации нового президента вызвало настоящую эйфорию среди вашингтонского политического истеблишмента, на конфронтации с которым Трамп построил свою избирательную кампанию. По сообщениям американских СМИ, именно Макмастер был одним из авторов и главным сторонником внезапного ракетного удара по сирийской базе Шайрат и позже пытался развить успех, настаивая на полноценной военной интервенции США в Сирии.

© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. 20 февраля 2017 года © AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. 20 февраля 2017 года

Месяц назад хорошо информированный системный журналист Эли Лейк сообщал в своей блумберговской колонке, что Трамп был против введения войск в Сирию, в то время как Макмастер настаивал на своем и пытался "протащить" через Совет национальной безопасности США план радикальной военной интервенции, предполагающий развертывание американского контингента в зоне реки Евфрат, причем предполагалось ввести в Сирию несколько десятков тысяч американских солдат. Неудивительно, что критики этого плана обвиняли его автора в попытке начать "еще одну войну, как в Ираке".

Легко заметить, что реализация подобного плана привела бы к риску прямого военного столкновения с Россией, но Макмастер всегда выступал за максимально жесткую конфронтацию с Москвой, так что для него это был скорее плюс, чем минус возможной военной интервенции.

На этой неделе CNN, Блумберг, "Бизнес Инсайдер" и другие американские СМИ сообщили о том, что Макмастер потерял доверие Трампа и что его влияние на американскую внешнюю и оборонную политику сходит на нет. По сообщениям источников из Белого дома, некоторые самовольные действия Макмастера на внешнеполитической арене, в частности его переговоры с южнокорейским руководством, вызвали гнев президента, который несколько раз жестко критиковал генерал-лейтенанта в присутствии других сотрудников администрации. Для американских системных СМИ эта новость является признаком того, что президент отказывается от попыток найти способ мирного сосуществования с вашингтонским истеблишментом, в котором ключевую роль играют "ястребы" вроде Макмастера.

Вероятно, изменения в действиях американского президента будет легче понять, если посмотреть на ситуацию под экономическим, а не политическим углом. Трамп все-таки бизнесмен, а не политик, причем бизнесмен, чьи проекты зачастую развивались в условиях жестких конфликтов между акционерами, инвесторами и управляющими. В силу специфической биографии у нового американского лидера есть колоссальный опыт интриг, тайных переговоров и эффективного сопротивления более сильным оппонентам, которые много раз пытались "выдавить" его из особо прибыльных проектов.

Возможно, переломным моментом стало решение руководства Федеральной резервной системы США (американского центрального банка, который не подчиняется президенту) о переходе в режим ускоренного повышения ставок. Дональд Трамп еще во время избирательной кампании предупреждал, что такие действия могут привести к негативным последствиям для американской экономики, вплоть до настоящей "великой депрессии". И хотя он и признает необходимость повышения ставок в будущем, ему бы явно не хотелось, чтобы Федрезерв прямо сейчас забрал у американской экономики ее "кардиостимулятор" в виде сверхнизких процентных ставок и программы выкупа облигаций. Ситуацию правильно описали экономические эксперты "Нью-Йорк таймс", которые еще в прошлом году продвигали идею о том, что неподконтрольный президенту центральный банк подорвет "экономический бум Трампа".

© AP Photo / Ross D. Franklin Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время выступления в городе Темпа, штат Аризона. 2 ноября 2016 © AP Photo / Ross D. Franklin Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время выступления в городе Темпа, штат Аризона. 2 ноября 2016

Если посмотреть на ситуацию в целом, то американский президент, спонсоры его президентской кампании и его ближний круг могли прийти к выводу, что их загоняют в катастрофический сценарий, который нужно срочно "сломать". Сценарий заключается в том, что политический истеблишмент собирается "повесить" на Трампа экономический и финансовый кризис, а также одну или несколько непопулярных войн, в том числе в Сирии, Ираке, Северной Корее и, возможно, даже в Афганистане, куда Макмастер тоже требовал ввести полноценный американский контингент. Очевидно, что в случае реализации этого сценария ни о каком втором сроке не может быть и речи, а Хиллари Клинтон или другой кандидат от истеблишмента триумфально выиграет следующие выборы.

Бороться с такими неприятными перспективами можно только в условиях постепенной зачистки президентской администрации от фигур, работающих на истеблишмент, и изменения внешнеполитического курса, который уже доказал свою неэффективность. Попытка надавить на Россию в Сирии откровенно провалилась. Попытка запугать Северную Корею нанесла ущерб имиджу США. Ангела Меркель отказывается выполнять требования Трампа заплатить за НАТО сумму, равную 2% немецкого ВВП, и позицию Меркель разделяет руководство ЕС, которое все активнее обсуждает идею объединенной европейской армии. В Южной Корее к власти пришел президент, который не только не хочет платить за американскую ПРО на своей территории, но и всерьез рассматривает идею отказа от нее вообще. Администрации Трампа даже не удается эффективно "прогнуть" правительство Канады в рамках спора о пошлинах и субсидиях на молоко и древесину. Очевидно, что подход нужно менять, и последние события на дипломатическом фронте, особенно на сирийском направлении, вселяют робкую надежду на улучшение ситуации.

На внутреннем фронте администрация Трампа явно переходит в контратаку и будет "забивать эфир" скандалами, связанными с деятельностью прошлой администрации, благо скелетов в шкафу у нее достаточно.

Отставка директора ФБР — это только подготовительный этап, а вот новость о создании специальной комиссии по расследованию нарушений на выборах президента — это сильный ход. Дело в том, что спецкомиссия Трампа будет расследовать нарушения в пользу Хиллари Клинтон. Сразу после выборов Трамп утверждал, что нарушения были, причем серьезные, но потом предпочел "забыть" об этой теме. Сейчас же он ее снова возвращает в инфополе. По его оценкам, Хиллари Клинтон получила несколько миллионов фальшивых голосов.

Но как ни странно, для нас "медийное контрнаступление" американского лидера — это не повод для радости. Есть подозрение, что пиарщики президента попытаются перенести весь негатив, связанный с Россией, на прошлую администрацию, а это значит, что имидж России как "главной угрозы национальной безопасности США" будет только укрепляться.

Трамповские СМИ уже обвинили лоббистскую кампанию видного демократа и союзника Клинтон, Джона Подесты, в получении денег от некоего "пророссийского НКО". Сенатору Марку Уорнеру, который активно выступает за расследование "русских связей Трампа", припомнили шесть миллионов долларов, которые он заработал на акциях российской компании "Яндекс". Нельзя исключать, что скоро последуют обвинения в адрес самой Хиллари Клинтон, например в связи со сделкой по продаже компании Uraniun One. В результате сделки, одобренной Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем США, под косвенным контролем Росатома оказалась значительная часть североамериканских запасов урана. Скандал сравнительно старый, однако в том случае если его начнет расследовать новое руководство ФБР, он может сильно помочь Трампу отвлечь внимание аудитории от своих предполагаемых связей с Кремлем и обвинить в работе на Россию своих оппонентов.

Для России это означает, что налаживание конструктивного сотрудничества с Вашингтоном будет и дальше затрудненным, прежде всего из-за имиджевых рисков для администрации Трампа.

Однако в сложившейся ситуации есть и позитивные аспекты. После переговоров с президентом США Сергей Лавров выразил сдержанный оптимизм, что может быть знаком того, что американская сторона готова признать необходимость сотрудничества с Россией, несмотря на все сопутствующие имиджевые проблемы. Помимо этого обострение внутриполитической борьбы в США — это почти всегда хорошая новость для мирового сообщества. Пока самозваный "глобальный шериф" занят внутренними конфликтами, весь мир может спокойно решать свои проблемы без надоедливого американского вмешательства.