Как Евросоюз отрывает Косово от Сербии

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Евросоюз после выхода Великобритании ведет переговоры о включении в свой состав балканских стран, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. "Я убеждена, что Евросоюз в будущем не останется в составе 27 стран, потому что у нас будут новые государства-члены. Я думаю, что это будут балканские страны, с которыми мы ведем переговоры о вступлении", — отметила Могерини в интервью итальянской La Stampa.

В ходе этого интервью были отмечены Сербия, самопровозглашенная Республика Косово (не признанная Сербией) и Черногория. "Благодаря отношениям с Евросоюзом, — сказала Могерини, — каждой из этих стран удалось оправиться от ран войны, случившейся всего 20 лет назад. Предстоит еще долгий, трудный и не всегда прямой путь. Я уверена, что он продолжится еще и потому, что у каждой из этих стран есть общая перспектива в Европейском союзе".

© AP Photo / Visar Kryeziu Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и премьер-министр Косово Иса Мустафа. Приштина, 4 марта 2017 © AP Photo / Visar Kryeziu Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и премьер-министр Косово Иса Мустафа. Приштина, 4 марта 2017

Стоит напомнить, что ЕС ведет переговоры о приеме и с другими странами Балканского полуострова, образовавшимися после распада Югославии, — Македонией и Боснией и Герцеговиной. Но в чем проблема, если власти и народы этих стран, как публично преподносится, выступают за членство в Евросоюзе? Проблема в том, о чем не говорится публично. В том, над чем ЕС работает тихо и кулуарно.

Главная проблема — Сербия

Могерини выдает желаемое за действительное. На Балканах кое-как оправились от ран войны. Но обид не забыли. Никто не забыл — ни сербы, ни мусульмане-бошняки, ни мусульмане-албанцы (из Косово), о чем свидетельствует регулярный обмен обвинениями на государственном уровне.

Главная "изюминка" в деле присоединения балканских стран к ЕС — это окончательное "международно признанное оформление" отрыва от Сербии края Косово, который сейчас называют "Республикой Косово" и независимость которого официальный Белград (а также Россия и многие другие страны) не признает. При этом все страны Евросоюза (за исключением Испании), а также США и другие государства западного полушария признали независимость Косово. Если Косово станет полноправным членом ЕС, Сербии придется забыть о своем суверенитете над этим краем.

При этом Косово — историческая колыбель сербского народа, и признание независимости края для любого сербского политика означает его политическую аннигиляцию. Признание независимости Косово — это политическое табу для сербов.

Между тем именно признание Сербией независимости Косово является главным условием для ее членства в ЕС. Пока президент Сербии Александр Вучич, победивший на президентских выборах 2 апреля и переместившийся из премьерского в кресло главы государства, пытается лавировать. Публично это выглядит примерно так: мол, в ЕС хотим, но с Косово надо как-то решать. А как? ЕС требует полного признания.

"Наша главная цель на данный момент — вступление в ЕС, и как можно скорее. Мы всё для этого делаем. Тут нет возврата", — сказал Вучич в интервью немецкому Bild. "Делаем всё" — что "всё"?

За какую команду играет президент Вучич

После апрельских президентских выборов во всех крупных городах Сербии много дней не утихали массовые манифестации протеста под лозунгом "Долой Вучича! Долой диктатуру!". Участники демонстраций выражали несогласие с результатами выборов, обвиняли Республиканскую избирательную комиссию в подтасовке голосов избирателей, а Вучича — в узурпации власти.

Сербский информационный портал Danas приводит выводы американской организации Freedom House: "В течение 2016 года положение с демократией в Сербии еще более ухудшилось, укрепляя тренд двух предыдущих лет. В то время как улучшения были видны в некоторых областях, связанных с присоединением к Евросоюзу, ухудшение положения с демократией связано с негативными моментами в рамках избирательного процесса, в плане верховенства демократии и применительно к свободе СМИ. В результате оценка демократии в Сербии упала до самого низкого уровня с 2005 года".

Не слухи, а планы

Понятно, что это американская оценка. Но в контексте отношения ЕС к положению в Сербии это интересно. Danas отмечает, что "ЕС не обращает внимания на ситуацию в Сербии, не замечает ослабления государственных институтов и критики в СМИ — всё это ради укрепления личной власти Вучича, что далеко отстоит от европейских ценностей и стандартов, которые проповедует Евросоюз". А почему? "А потому что, как неофициально говорят в дипломатических кругах, балканские страны (Сербия с Косово, БиГ и Македония) могут быть поспешно приняты в ЕС еще до 2018 года", — пишет Danas. При этом, понятно, ЕС рассчитывает на Вучича как на того сербского политика, который, наконец решит "косовский вопрос" в интересах ЕС.

Говоря о выходе Британии и будущем Евросоюза, глава европейской дипломатии выразила мнение, что "после референдума по Brexit многие предсказывали, что это будет начало конца, но недавние выборы, не только во Франции, показали обратное". Этим Могерини доказала как минимум две вещи. Первое: то, что за Эммануэлем Макроном на выборах президента Франции на самом деле стояла брюссельская бюрократия, которая на этих выборах, выдвинув кандидата-банкира, спасала прежде всего Евросоюз.

И второе, главное: брюссельской бюрократии срочно нужно яркое доказательство живучести Евросоюза — и как идеи, и как организации.

Сам Брюссель чувствует, что переживет "кризис жанра". В Великобритании состоялся Brexit, а на недавних парламентских выборах в Нидерландах и во Франции вторыми финишировали политики, которые ставят под сомнение членство своих стран в ЕС, а значит, и само существование Евросоюза. И потому Европейскому Союзу нужен "свежий ветер надежды", каковым и может стать массовый "комсомольский призыв" в ЕС маленьких балканских стран. Поэтому слухи в дипломатических кругах, на которые ссылается сербский портал Danas, похоже, реально отражают планы высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Если признать Косово

В таком случае в обозримом будущем от официального Белграда следует ждать неких заявлений или действий, которые покажут всем — и прежде всего брюссельской бюрократии, — что нынешние сербские власти готовы признать независимость Косово.

И вот тогда в Сербии может случиться печальное — внутриполитический кризис, суть которого будет заключаться в полном неприятии власти населением страны в еще большей степени, чем это имеет место сейчас. Во что это выльется — можно только гадать.

Сегодня, по опросам сербского общественного мнения, за членство Сербии в ЕС высказываются 47,7% граждан. Против — 39%. В то время как 13,3% — не определились. Грубо говоря, по этому вопросу Сербия расколота надвое. Но одно дело — высказываться за членство страны в ЕС. А другое — признать и принять, что Косово Сербии не принадлежит. Не думаю, что найдется много сербов, которые с этим согласятся.

А на все это следует наложить стремление Республики Сербской выйти из состава Боснии и Герцеговины и присоединиться к матери-Сербии. Сербы в Республике Сербской тоже не желают признавать независимость Косово. Они, похоже, не останутся в стороне, если официальный Белград подаст явные к тому сигналы.

Намерение ЕС расшириться на Балканы — или, проще говоря, распространить свое влияние на этот регион — не только не умиротворит его, но может разжечь многолетний тлеющий национально-религиозный конфликт в полномасштабный пожар. Но бюрократия ЕС, судя по заявлениям Могерини, взяла твердый курс на Балканы, то есть на отрыв Косово от Сербии.