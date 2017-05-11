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Кому АНО нужно? О бессмысленной инициативе "налога на малодетность"

21:4411.05.2017
(обновлено: 21:45 11.05.2017)
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© Fotolia / hotographee.euМама рядом со спящим младенцем. Архивное фотоМама рядом со спящим младенцем. Архивное фото
© Fotolia / hotographee.eu

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Потерять доверие избирателей тем проще, чем больше законодатели разных уровней и те, кто готовит для них инициативы, будут обсуждать бессмысленные и непопулярные в народе проекты законов.

Один из таких ярких примеров – мощный информационный вброс 10 мая о возможном введении "налога на малодетность".

Вид на Красную площадь. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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В Кремле пока не получали предложений ввести налог на малодетность
Неким Институтом демографии, миграции и регионального развития (звучит с претензией, но на самом деле это одна из многочисленных АНО — автономных некоммерческих организаций) был вроде как направлен Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей".

Документ предусматривает, в частности, введение налога на малодетность. В Кремле пока воздержались от оценок: "Нет, комментария нет, потому что я не понимаю, о чем идет речь, я даже не в курсе", — сказал в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу.

Ну то есть инициативы неравнодушных граждан и различных организаций наверняка поступают президенту в огромном количестве, но именно на эту, с налогом на малодетность, почему-то обратила внимание газета "Известия", рассказав в подробностях о законодательных предложениях директора АНО "Институт демографии".

​Этот твит – один из самых вежливых по свежей теме, большинство же остальных просто нельзя публиковать в СМИ.

Всероссийское обсуждение чьей-то сомнительной инициативы о новом налоге началось, вирусное распространение этой информации в интернете и соцсетях было не остановить уже никакими опровержениями и критикой со стороны сенаторов, депутатов и экспертов.

Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Мизулина назвала налог на малодетность провокацией
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что предложение ввести налог на малодетность похоже на провокацию и является "ошибочной и вредной" инициативой.

Вводить налог на малодетность нецелесообразно, так как в государственной поддержке нуждаются как молодые, так и многодетные семьи, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева.

Неэффективным налог на малодетность назвал и глава социального комитета Совфеда ("Единая Россия") Валерий Рязанский.

Родильный дом. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Венявский
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Эксперты об идее налога на малодетность: у людей должен быть выбор
Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетенева (КПРФ) заявила, что было бы неправильно вводить налог на малодетность, но вместе с тем добавила, что в комитете готовы обсуждать инициативу, если она будет внесена в Госдуму.

"Этот налог был введен в советское время. Но в советское время все женились официально, сожителей было мало… Сейчас, я думаю, не очень правильно будет ввести такой налог".

Кстати, о советских временах: социальная защищенность тогда была выше (в сравнении с общим уровнем жизни), с этим же трудно спорить? Так что отсыл во времена СССР в данном случае не корректен.

Удар налогом по интиму

Понятно, что ни одно потенциальное повышение налогов (или введение новых) не будет популярным, недовольство законодателями будет только расти. А то, что в проекте по стимулированию рождаемости прописаны еще и меры поддержки многодетных семей, — всё это просто растворится в негодующих комментариях по поводу налога на малодетность или бездетность.

К тому же, подобная мера не просто касается многих семей, она задевает их частную, интимную жизнь. Каков должен быть новый налог, чтобы заставить бездетную (или "малодетную" – слово-то какое!) семью решиться на рождение еще одного ребенка?

Новорожденный ребенок. Архивное фото
© Fotolia / antjeegbert
В ЕР назвали налог на малодетность нецелесообразным
Даже если рассматривать лишь материальную сторону (моральная в этом случае вообще не выдерживает критики), то как можно угрозой потери части семейного бюджета простимулировать еще большие затраты? Ведь рождение и воспитание еще одного ребенка – это дополнительные расходы. 

А как быть тем, кто не может иметь детей? Нести справку о бездетности в налоговую? Или все равно платить еще и за то, что вот так им в жизни не повезло?

Как быть мамам (или папам), которые в одиночку пытаются поднять хотя бы одного ребенка? Матерей-одиночек, кстати, региональные законодатели уже однажды унизили и оскорбили.

© Fotolia / lagomМама с ребенком
© Fotolia / lagom
Мама с ребенком


1 января в Пермском крае вступил в силу закон, согласно которому молодые матери при рождении первого ребенка могут единовременно получить выплату в 60 тысяч рублей.

Но – при этом! — женщина должна состоять в законном браке, либо в отношении ребенка должно быть установлено отцовство. То есть выплата не распространялась на матерей-одиночек – одну из самых незащищенных групп.

Ребенок держит за руку взрослого. Архивное фото
© Fotolia / Khorzhevska
Кузнецова раскритиковала отмену пособий для матерей-одиночек в Прикамье
Вот что заявил в эфире НТВ депутат Пермского заксобрания Сергей Клепцин, который лично внес в законопроект поправки о том, кто достоин материальной помощи из бюджета:  "Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков".

Ну не мерзость ли?

А это комментарий, данный в апреле 2017 года уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Павлом Миковым: "Сегодня каждый третий ребенок, рожденный в Пермском крае, в графе отец в свидетельстве о рождении имеет прочерк. [] Вы видите, какая произошла моральная деградация общества! Поэтому государство, реализуя государственную семейную политику, не вправе поощрять безответственное родительство".

До какого уровня даже не глупости (мы всё-таки предполагаем, что подобные государственные посты у нас занимают умные люди), а — цинизма нужно дойти, чтоб заявить и сделать такое? Наказывать новорожденных детей, которых и так уже обделили, бросили безответственные папаши.

А заодно и заклеймить матерей-одиночек, которые не сделали аборт, а решили родить ребенка и воспитывать его в неполной семье.

В России ожидается демографический спад

Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen
Минтруд не поддерживает введение налога на бездетность
Шумиха вокруг подобных ущербных законодательных "инициатив" при этом не отменяет актуальности действительно важной проблемы.

Вот какие данные опубликованы на сайте Государственной службы статистики: через два года естественный прирост населения в России станет отрицательным. В 2019 году это   —0,5 на 1000 человек (или —66 тысяч человек);  в 2020 году —0,7 (или примерно —114 тысяч человек), в 2021 году —1,0 (-147 тысяч человек) и так далее в минус. Более подробная статистика — в разделе Демография: родившиеся, умершие и естественный прирост населения.

Стимулировать рождаемость можно разными способами, есть опыт других стран, где за проблему взялись всерьез (а иногда и с юмором, как в Дании, например):

Это, конечно, шутливое видео, в котором есть доля правды. Акцию "Сделай это для Дании!" три года назад запустила одна из турфирм, ссылаясь на то, что датчане более сексуально активны во время отпуска. Такая реклама, безусловно, привлекает внимание.

А жители одного из сельских регионов Дании договорились с властями, что будут рожать как можно больше детей, если те не станут закрывать школы и детские сады.

Во Франции рождаемость стимулируют достойными пособиями, в Швеции – большими отпусками по уходу за ребенком (в том числе отцам). Плюс – естественный прирост населения за счет мигрантов (в России, рискну предположить, подобное решение проблемы не будет считаться популярным).  Вариантов много – остается решить, какой из них подойдет для нашей страны.

В любом случае это, безусловно, дополнительные затраты и новые социальные обязательства государства, которые совсем не обязательно решать за счет бездетных пар или тех семей, кто не планирует рождение второго ребенка.


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