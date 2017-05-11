США
11.0511 мая15:44МСК
USD57.12-0.97
EUR62.16-1.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Ответ Трампу. Почему Америка проигрывает терроризму

15:2511.05.2017
0340
© Фото : МИД РоссииВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым американский президент Дональд Трамп заявил о том, что главной целью США является "победа над терроризмом в Сирии".

Курдские формирования. Архивное фото
© AP Photo
Трамп утвердил план по поставкам оружия сирийским курдам для борьбы с ИГ*

С учетом того, что глобальная борьба с терроризмом ведется уже 16 лет, возникают естественные вопросы: почему она привела пока что только к расширению терроризма, его территориальной экспансии и даже образованию "террористического государства" на территориях Сирии и Ирака?

…На мой взгляд, борьба с терроризмом сродни борьбе с бесчеловечными видами войны.

Была на рубеже XIX и XX веков, например, такая борьба — за запрет сбрасывания с аэропланов взрывчатых и зажигательных веществ. Очень серьезная была борьба, весьма уважаемые по тому времени люди подписывали разнообразные конвенции. Продержалась эта борьба ровно до Первой мировой войны.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
США в антитеррористической стратегии будут больше требовать от союзников

Правда, велись в то время и другие битвы — с несколько большими результатами. К примеру, борьба за запрет использования отравляющих веществ в военных целях действительно в конце концов увенчалась успехом. Правда, уже во Второй мировой войне, хотя соответствующие конвенции были заключены еще во время Первой мировой. Почему эта борьба оказалась успешной? Потому что боевое применение отравляющих и удушающих веществ оказалось, мягко говоря, безуспешным. Оказалось, что применять их можно при достаточно редко встречающихся стечениях обстоятельств, а в большинстве случаев они более вредят своим войскам, чем чужим. В общем, больше смрада, чем потерь.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Трамп заявил о желании создать "коалицию друзей" против терроризма
Поэтому эта борьба в итоге оказалась успешной. И, например, немцы, разработав в ходе Второй мировой войны принципиально новое поколение отравляющих веществ — нервно-паралитическое, так и не рискнули его применять. По расхожей легенде, из-за того, что Адольф Гитлер в бытность свою ефрейтором нахватался этой дряни настолько, что провалялся в госпитале несколько месяцев, причем с таким букетом симптомов, что, по мнению тогдашней медицины, кладбище было для него самым легким и безопасным выходом из положения. По другой версии легенды, союзники объяснили ему, что располагают технической возможностью залить всю Германию слоем иприта толщиной в несколько метров. И хотя Германия располагала методами химической войны, на фоне которых иприт казался почти безопасным, в любом случае даже этого явно устаревшего средства в таком количестве хватило бы для получения необратимых результатов.

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
Вице-президент США: НАТО теперь больше фокусируется на борьбе с терроризмом
Вторая версия мне представляется более правдоподобной, поскольку известно, что против узников концлагерей и против наших военных, оставшихся после отступления из Керчи в близрасположенных каменоломнях, а также в других случаях, когда можно было скрыть факт использования ядов, немцы их применяли весьма охотно.

К чему был весь этот исторический экскурс? К тому, что террор — такое же средство ведения боевых действий, как и боевые отравляющие вещества. И вполне понятно, что его применяют не от особой злобы — чьей бы то ни было, — а просто оттого, что в данное время в данном месте у данных людей нет ничего эффективнее террора. Они просто не могут употребить иные боевые средства.

© РИА Новости . Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкБой под Керчью. Крымский фронт, май 1942 год
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Бой под Керчью. Крымский фронт, май 1942 год

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Militant website
К росту терроризма в мире привели действия США, заявил Патрушев
По сути, разница между террором и партизанской борьбой состоит исключительно в изначально выбранном объекте атак. Мы все прекрасно знаем, что партизан бьет по военным объектам, а террорист по гражданским, то есть по мирным жителям. Но когда партизаны уничтожают военные объекты, заодно попадают под удар и мирные жители, работающие на этих объектах. Кстати, не только партизаны бьют по мирным жителям: например, англосаксы во время "своей части" Второй мировой войны довольно активно уничтожали целые городские районы, где заведомо проживали только мирные жители. 

Причем объясняли они это опять-таки чисто военными причинами: прицелы для бомбометания не позволяли точно попадать даже в цель размером с завод с той высоты, куда не доставали зенитные орудия. Поэтому выбор был, с их точки зрения, небольшой: либо бить по немцам со сравнительно малой высоты, рискуя при этом терять собственные самолеты, либо бомбить с максимальной высоты те объекты, куда могут "попасть" их бомбардировочные прицелы, и найти для себя оправдание ("в мирных районах живут те же люди, что работают на военных заводах").

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Власти США заявили о желании сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

Точно так же и нынешние террористы, по сути, начинают с того, что объясняют себе, почему у них нет возможности атаковать вооруженную живую силу противника, и после этого вполне открыто начинают бить по мирным жителям, убеждая себя, что делают это исключительно в военных целях.

Так вот: борьба с отравляющими веществами увенчалась успехом, в сущности, только благодаря их сравнительно низкой военной эффективности. И полагаю, что война с террором закончится только тогда, когда будут найдены способы уменьшить его военную силу.

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
Россия в ООН обвинила США в помощи терроризму
Способов этих не так уж много. Прежде всего это старательное и целенаправленное уничтожение спонсоров террора. Понятно, что в условиях, когда основными спонсорами террора на Ближнем Востоке оказались различные структуры, союзные Америке, сами американцы этих спонсоров не трогают.

Это систематическое уничтожение инфраструктуры террора, то есть тех мест, где готовят террористов, где их тренируют, где им обрабатывают мозги, чтобы добиться их взрыва в нужное время: с этой частью борьбы в разное время в разных форматах занимаются, насколько я могу судить, Российская Федерация и Израиль. Причем, судя по результатам, эффективность этого метода существенно выше, чем эффективность всей той имитации бурной деятельности, которой сейчас занимаются американцы, разрываясь между двумя задачами: не подставить своих партнеров и в то же время ослабить ту часть активности партнеров, что не совмещается с интересами самой Америки.

© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкАвиаудары бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ с авиабазы Хамадан по объектам ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Авиаудары бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ с авиабазы Хамадан по объектам ИГ в Сирии
Индонезия. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Цыганов
Джихад без терроризма? Что они будут делать после Сирии и Ирака

Полагаю, еще одним достаточно эффективным средством борьбы будет — когда-нибудь — технология повсеместного выявления террористов классического типа вроде живых бомб. Сейчас эта технология, к сожалению, малоэффективна, ибо слишком затратна по времени. Если суммировать время, проводимое на контроле на входах в общественные места Израиля, вокзалы России и аэропорты всего мира, а потом перевести это время в человеко-часы, то мы увидим, что мир ежегодно теряет в этих проверках время, эквивалентное несравненно большему числу жизней, чем уносят сами по себе теракты. Это, на мой взгляд, печальный баланс, но надо уметь считать и так.

Увы, разработка технологии борьбы с этим видом террористов далека от решения. А значит, и "американская победа над терроризмом" также далека.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена