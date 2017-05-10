Власти Украины мстят за "Марш Победы" и Красное знамя

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Утро в Днепре (ранее — Днепропетровск) было полно неожиданностей. Украинская власть приняла срочные меры по вчерашним инцидентам — потасовкам на "Марше Победы" (аналог "Бессмертного полка" в России). Уволены руководители городской полиции, назначена комиссия по расследованию действий правоохранителей, а также координаторов марша и руководителей группы "Социалисты".

И на тех и на других напали "ветераны АТО", радикалы и националисты, но в одном случае (с "Социалистами") были остановлены полицией, в другом ("Марш Победы") получили отпор от дружинников, охранявших тысячи мужчин и женщин (а среди них были и совершенно беззащитные старики), пришедших к Монументу Славы почтить память своих предков — участников Великой Отечественной войны.

И вот за то, что события у Монумента Славы не превратились в массовое избиение мирных граждан, власти Украины решили наказать… руководителей полиции города и области. Полиции, которая в этот раз действовала точно и умело, остановив радикалов и не дав отдельным стычкам перерасти в кровавый мордобой.

Что интересно, просмотрев десятки сайтов на Украине, как местных, так и республиканских, редакции которых расположены в Киеве, я не обнаружил подробных репортажей о происшедшем. Так уж, вероятно, получилось, что репортаж РИА Новости со вчерашних событий был наиболее подробным рассказом о произошедшем.

Реакция власти

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешко и начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло.

Тут же подключился и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также сообщил в Facebook, что "идет следствие, которое должно "установить организатора и источник финансирования "титушок".

"Титушками" генпрокурор называет дружинников, охранявших мирных граждан от радикалов. Кроме того, Луценко добавил, что "проводится расследование позорного сотрудничества работников Нацполиции с "титушками".

Как сообщил с самого утра 10 мая мэр Днепра Борис Филатов, он своим решением с нынешнего дня прекращает финансирование ветеранских организаций в городе и теперь будет материально поддерживать только "ветеранов АТО", то есть тех самых людей, которые спровоцировали драки у Монумента Славы 9 мая.

Что же было на самом деле

Как непосредственный участник вчерашних событий попробую последовательно изложить то, что происходило на самом деле и чему я стал свидетелем.

Примерно в восемь утра, когда я приехал к Монументу Славы, здесь началась подготовка к официальным мероприятиям, которые проводила городская власть. Почетный караул репетировал укладку венка к монументу, какие-то люди устанавливали микрофоны и стулья для ветеранов ВОВ. Около 8:30 на площадке перед монументом начали собираться ветераны войны и вооруженных сил, представители общественности и религиозных организаций.

В девять часов начались официальные мероприятия. В этот момент мое внимание привлекли "ветераны АТО", которые находились в нескольких десятках метров от официального митинга. Небольшой группой в составе пяти-шести человек они направились к колонне граждан, державших в своих руках красные стяги с надписью "Социалисты".

В моем присутствии они стали требовать от социалистов оставить красные флаги и не приближаться с ними к Монументу Славы.

"Мы вас не пустим к монументу, — заявил облаченный в полевую форму без опознавательных знаков ветеран антитеррористической операции (на фото он крупным планом). — Вы туда с флагами не пройдете. Для вас это будет марш позора. Порвем и вас, и флаги!"

"Почему вы нам запрещаете идти? Кто вы такие, чтобы нам запрещать?— стала возмущаться пожилая женщина. — Мы хотим возложить цветы в память отцов и дедов, воевавших с фашистами. Кто дает вам право нас не пускать?"

В ответ мужчина в камуфляже заявил, что они — ветераны антитеррористической операции и поэтому имеют право не пускать к Монументу Славы людей с флагами.

"Социалисты" потребовали от него представиться, назвать свои имя и фамилию и часть, в которой он служит, а также тех, кого он представляет.

"Ветеран АТО" это сделать отказался, сообщив, что они будут вынуждены применить силовые методы к неподчиняющимся им социалистам. После этого он вернулся к своим "побратимам".

Считаю этот эпизод очень важным для понимания дальнейших событий. Во-первых, "ветераны АТО" отказались представляться, во-вторых, даже на Украине у них нет права применения силы к мирным гражданам. Но именно они регламентировали, кому и как можно было подходить к Монументу Славы за рамками официальной части мероприятия.

Через некоторое время (в 10-10:15) "Социалисты" направились к Монументу Славы, держа в руках красные стяги. Впереди они выставили оркестр, который в тот момент играл советскую музыку военных лет. "Социалисты" шли медленно, явно опасаясь нападения. "Ветераны АТО", пропустив оркестр, напали на социалистов, начали их валить на землю и избивать.

В это время находящиеся рядом полицейские вмешались в драку, разведя конфликтующих и не дав драке перерасти в кровавое побоище. "Социалисты", оставив свои флаги на земле, нестройными рядами отправились возлагать цветы к Монументу Славы.

Еще примерно через полчаса, около 11:00, на аллее, ведущей к монументу, появилась колонна "Марша Победы", во главе которой находился депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул. Он шел с портретом своего деда — участника Великой Отечественной войны — в руках. По моим приблизительным подсчетам, в целом в этой акции, повторявшей по основным своим параметрам и атрибутике "Бессмертный полк", участвовало несколько десятков тысяч человек (они проходили нескончаемой колонной мимо Монумента Славы около двух часов).

Возможно, их было 30-40 тысяч человек, может быть, и больше. Сегодня представители власти Днепра утверждают, что некие лица за деньги предлагали нести "фотографии якобы своих дедов" жителям города. Утверждение абсурдно. Можно раздать 10-15, наконец, 100 портретов, которые будут нести "за деньги". Я же видел тысячи людей с портретами своих отцов и дедов, даже явно семейные фотографии, которые несли люди во время марша. Здесь было много пожилых людей, много семей с детьми.

Как только колонна стала приближаться к Монументу Славы на нее, вернее, голову колонны, набросились примерно 20-25 крепких мужчин, явно ожидавших именно эту колонну. Они первыми начали драку. В этот же момент из колонны, в основном с ее краев, появились одетые в гражданскую одежду парни с оранжевыми наклейками на руках — это были, как я понимаю, дружинники, пришедшие охранять колонну от радикалов. Они быстро отбили нападение людей в камуфляже — драка продолжалась едва ли две-три минуты.

Тут же появились полицейские, которые стали выдавливать из аллеи радикалов. На этом драка была исчерпана. И колонна продолжила свой путь к Монументу Славы, где возложила цветы. Далее "Марш Победы" спустился к набережной и продолжил свое шествие. Вдоль колонны постоянно находились дружинники, которые осуществляли охрану. Между тем радикалы продолжали словесно оскорблять участников марша.

Известно, что позже на колонну была совершена новая попытка нападения радикалов, которую полиция смогла предотвратить, задержав около десятка нападавших.

За что власть мстит оппозиции

Очевидно, что украинская власть не рассчитывала на столь массовую акцию, в которой приняли участие десятки тысяч человек. Накануне, 8 мая, в Кривом Роге состоялась другая акция — "Парад Победы" , в которой приняли участие тысячи людей в качестве зрителей. Примечательно, что возглавил "Парад Победы" танк Т-34, над которым развевалось красное Знамя Победы, демонстрация которого запрещена на Украине законом с апреля 2015 года.

Причина столь жесткой реакции власти — не только массовость "Марша Победы" и Красное знамя в Кривом Роге, но то, что радикалы и "ветераны АТО" впервые за долгое время получили силовой отпор.